Украина не будет вести переговоры с "Л/ДНР". Это вопрос принципа, - Кулеба

Главное требование РФ - чтобы Украина начала прямые переговоры с наемниками "ЛНР" и "ДНР". Впрочем, по его словам, они не состоятся.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"Этого не произойдет, это вопрос принципа", - заметил он.

По словам Кулебы, прямые переговоры с боевиками не предусмотрены минскими соглашениями.

"Это конфликт между Украиной и Россией, вылившийся в российскую агрессию, и мы будем вести переговоры с ними (с РФ - Ред.)", - сказал Кулеба.

Кроме того, он отметил, что цель России состоит в том, чтобы таким образом снять с себя любую ответственность за происходящее на Донбассе, позиционируя себя не как участника конфликта.

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