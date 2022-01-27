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Новости
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Близкий к Коломойскому нардеп Лабазюк оформил на себя крупного подрядчика "Укравтодора"

лабазюк

Народный депутат (группа "За Майбутнє") Сергей Лабазюк 19 января стал конечным бенефициарным собственником Хмельницкого ШБУ-56 – одного из крупнейших подрядчиков "Большой стройки".

Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра юридических лиц Министерства юстиции о бенефициарных собственниках компаний, передает Цензор.НЕТ.

Издание "Наші Гроші" связывало Хмельницкое ШБУ-56 с депутатом Лабазюком еще в 2017 году, однако до января 2022 года компания была оформлена на других лиц. Надред Лабазюк оформил контроль над подрядчиком "Укравтодора" путем покупки 100% ООО "Сток Центр", которое в свою очередь владеет 99,95% Хмельницкого ШБУ-56.

По данным "Наших Грошей", в 2021 году Хмельницкое ШБУ-56 вошло в топ-6 крупнейших получателей денег от "Большой стройки".

Компания заработала благодаря тендерам 5,23 млрд грн, увеличив выручку в 2 раза. Для сравнения в 2020 году Хмельницкое ШБУ-56 получило с бюджета на строительство дорог 2,74 млрд грн.

Напомним, депутатская группа "За Майбутнє" контролируется Игорем Палицей - бизнес-партнером олигарха Игоря Коломойского. Группа является главным союзником президентской фракции "Слуга Народа" в парламенте, обеспечивая жизнедеятельность так называемой монокоалиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Компания из орбиты Коломойского получила из бюджета очередные 1,3 млрд грн на ремонт дорог

Автор: 

Коломойский Игорь (1792) Укравтодор (663) Лабазюк Сергей (10)


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Топ комментарии
+17
Велике бенивныцтво в самом разгаре.
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27.01.2022 14:29
+9
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27.01.2022 14:45
+6
Хочеш велику коаліцію - ділись великим крадівництвом. Головне, що наріду дуже гарно заходить і він не підозрює, що це за рахунок його добробуту.
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27.01.2022 14:31
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Велике бенивныцтво в самом разгаре.
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27.01.2022 14:29 Ответить
Не мешайте "великому збагаченню"

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27.01.2022 15:03 Ответить
та він давно цим РБУ де-факто керує! А це, виявляється, щойно тільки оформив...
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27.01.2022 14:29 Ответить
Хочеш велику коаліцію - ділись великим крадівництвом. Головне, що наріду дуже гарно заходить і він не підозрює, що це за рахунок його добробуту.
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27.01.2022 14:31 Ответить
вайна шмайна...нє мешайтє нам дєлать бабкі! ато путін нападе
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27.01.2022 14:33 Ответить
на пенсии , на зарплаты врачам , учителям … у государства денег нет , зато есть на многомиллиардные заказы для любимых олигархов , Украина - идеальная страна для олигархов , они зарабатывают а холопы терпят
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27.01.2022 14:34 Ответить
коломойскому надо вернуть бабки, которые, как он решил, у него украли, на самом деле это он украл, но это не важно..., поэтому мы будем иметь хз какого качества дороги, но дорогие, просто очень дорогие дороги, потому что дороги - это не цель, а средство, для этого зеленского и выбирали...
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27.01.2022 14:37 Ответить
))))))))))))) пока клоун летит на лыжах надо зарабатывать)) такой шанс бывает раз в жизни, теперь беня через две прокладки будет иметь навар пожирнее, тут то осталось 1.5 годика, но нужно вытянуть все соки как в 2013, а потом чумадан и на родину вторую.
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27.01.2022 14:43 Ответить
и где наши дбр, сбу с зарплатами в 60-100 тыс? что за бизнес у нар.депа, откуда деньги на покупки?))))
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27.01.2022 14:40 Ответить
зе поставил своих , поэтому они молчат
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27.01.2022 14:53 Ответить
Нет, ну вот кто-кто, а Лабазюк - молодец. Коломойский к нему никаким боком.

Сам с братом все вытащил. И аграрный бизнес, и с нуля 6 кирпичных заводов, и еще проекты.
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27.01.2022 14:42 Ответить
лабазюк сам - типовий олігарх. Звичайно, меншого пошибу, ніж беня.
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27.01.2022 14:47 Ответить
Весь За МАЙБАХ слуги Коломойши!
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27.01.2022 14:50 Ответить
ух ты, а деньги откуда на такой кучерявый бизнес?))) дай догадаюсь, или жена крутой бизнесмен и помогла мужу или родители всю жизнь голодали и копили)))))
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27.01.2022 14:51 Ответить
Там было маленькое фермерское хозяйство в Волочиське. Рискнули, взяли кредит, выкупили элеватор. Дальше больше.

Не, я эту публику тоже не люблю. Но на счет ВИтагро в курсе. Нет негатива.
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27.01.2022 15:46 Ответить
я вас умоляю, я ЧЕСТНЫМ бизнесом занимаюсь 30 лет, состояние увеличилось в раз 20 но не в 2 млн)))
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27.01.2022 20:03 Ответить
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27.01.2022 14:45 Ответить
ЗЛН-ЕРМк ПНХ!!! И поскорее!
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27.01.2022 14:49 Ответить
воровство зе плесени на крови
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27.01.2022 14:51 Ответить
Хочешь украсть деньги? Начни строительство.....! Когда актами все закрыли, Ни ХРЕНА не проверишь!
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27.01.2022 14:51 Ответить
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27.01.2022 14:53 Ответить
даже без этой информации им давно должны были заинтересоваться органы по поводу деятельности его турфирмы. а тут целый букет и гетьманцев с этим букетом рассказывает нам как мы неправильно платим налоги, а зеленский подписывает все гетьманцевские хотелки в виде законов

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не перший десяток


@aoleksiuk671

· Jan 26

Гетьнцев 8 лет работал помощником регионала Сивковича фигуранта дела о кровавом разгоне Евромайдана и бывшим офицером КГБ. о том что он продолжает работать на ФСБ россии утверждал генерал Н.Маломуж . американцы считают что и Гетьмнцев скорее всего был завербован в интересах ФСБ
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27.01.2022 14:55 Ответить
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27.01.2022 14:56 Ответить
Оборот одного Епіцентру 300 млн. грн. на місяц, податку на прибуток в перерахунку на місяць вони сплачують менше 30 тис. Не навантажуйтеся підрахунком, одноклітинні, це менше 0.01%. Ставка ФОП 5% від обороту і за несплату відповідає всім своїм майном. То може не у ФОПах справа?

Дегенератам, що ніколи в житті не займалися бізнесом! ФОП платить 5% з обороту плюс 22% ЄСВ. Нуль шансів ухилитися. Великий бізнес 18% з прибутку та 20% ПДВ. Сплачує з різниці. Реально це менше 1% від обороту. Схеми. Великий бізнес ніколи не платитиме 5%. То де ворог, ідіоти?
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27.01.2022 14:57 Ответить
Не може бути.
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27.01.2022 15:01 Ответить
Борьба с олигархами вступила в завершающую стадию !
В итоге, как в той песне:

И в борьбе с зелёным змеем
Побеждает змей !
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27.01.2022 15:16 Ответить
Плюнуть би в рожу президенту.
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27.01.2022 15:20 Ответить
Скільки там вже розпили на великому крадівництві, біля 700 млрд грн?
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27.01.2022 15:21 Ответить
 
 