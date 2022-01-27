Близкий к Коломойскому нардеп Лабазюк оформил на себя крупного подрядчика "Укравтодора"

Народный депутат (группа "За Майбутнє") Сергей Лабазюк 19 января стал конечным бенефициарным собственником Хмельницкого ШБУ-56 – одного из крупнейших подрядчиков "Большой стройки".

Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра юридических лиц Министерства юстиции о бенефициарных собственниках компаний, передает Цензор.НЕТ.

Издание "Наші Гроші" связывало Хмельницкое ШБУ-56 с депутатом Лабазюком еще в 2017 году, однако до января 2022 года компания была оформлена на других лиц. Надред Лабазюк оформил контроль над подрядчиком "Укравтодора" путем покупки 100% ООО "Сток Центр", которое в свою очередь владеет 99,95% Хмельницкого ШБУ-56.

По данным "Наших Грошей", в 2021 году Хмельницкое ШБУ-56 вошло в топ-6 крупнейших получателей денег от "Большой стройки".

Компания заработала благодаря тендерам 5,23 млрд грн, увеличив выручку в 2 раза. Для сравнения в 2020 году Хмельницкое ШБУ-56 получило с бюджета на строительство дорог 2,74 млрд грн.

Напомним, депутатская группа "За Майбутнє" контролируется Игорем Палицей - бизнес-партнером олигарха Игоря Коломойского. Группа является главным союзником президентской фракции "Слуга Народа" в парламенте, обеспечивая жизнедеятельность так называемой монокоалиции.

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