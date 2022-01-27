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Новости Война
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Задержан наемник РФ, сбежавший из ОРДЛО из-за издевательств российских кураторов, - СБУ. ВИДЕО

сбу,орел,контрразведка,аквіла,контррозвідка

В ходе оперативных действий сотрудники украинской контрразведки совместно с военными Вооруженных Сил Украины задержали на линии разграничения разведчика вражеской группировки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что у задержанного обнаружен автомат Калашникова в разобранном состоянии.

По предварительным данным, боевик оставил ряды своего подразделения и убегал с ОРДЛО из-за постоянных издевательств предводителей и "кураторов" над подчиненными.

"Установлено, что задержан житель Донецкой области, который в 2019 году добровольно присоединился к боевикам. Там его назначили разведчиком одной из группировок, причастного к обстрелам позиций украинских войск", - отмечают в СБУ.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступлений по:

  • ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации),
  • ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечению к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

Также смотрите: Разоблачены очередные факты поставки российского оружия в ОРДЛО. Среди изъятого – запрещенные мины ПОМ-2, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

боевик (16779) контрразведка (496) СБУ (19988) наемники рф (2090) ОРДЛО (246)


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ой как печально, так жалко его, что не убили вовремя
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27.01.2022 14:39 Ответить
До "хахлів" на Різдво по сало посилали "куратори"?
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27.01.2022 14:43 Ответить
Швабра в дупі набридла напевно,тогму і втік бідолаха
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27.01.2022 14:47 Ответить
Нехай далі знущаються...
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27.01.2022 14:48 Ответить
Видать надоело ему всё время бегать за бутылкой а потом на неё сидеть
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27.01.2022 14:55 Ответить
А зачем рожу закрасили? Пусть бы народ посмотрел как выглядит эталонный долбо%б.
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27.01.2022 14:57 Ответить
Мог бы расстрелять половину своих и тогда бежать сдаваться, а так куда его ?
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27.01.2022 15:03 Ответить
Весь русский мир в одном эпизоде.Так все плохо ,что решил сдаться ВСУ и отсидеть,чем служить армии днр...
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27.01.2022 18:29 Ответить
а чего он перед побегом никого не пострелял?
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27.01.2022 18:50 Ответить
 
 