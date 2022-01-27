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Создать тероборону и запретить ей воевать - это абсурд, - нардеп "Голоса" Костенко о необходимости принятия законопроекта №6521

костенко

Верховная Рада должна немедленно принять законопроект №6521 о предоставлении возможности территориальной обороне выполнять задачи в районах ведения боевых действий.

На этом настаивает инициатор документа, секретарь комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, народный депутат от партии "Голос" Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Закон о национальном сопротивлении требует усовершенствования и устранения несогласованностей.

"Парламент быстро принял закон о национальном сопротивлении, в котором действительно есть недостатки. После его внедрения начали находить вещи, мешающие нормальному функционированию и движения сопротивления, и территориальной обороны", - объясняет народный депутат.

Значительная коллизия касается функционирования территориальной обороны. В уже принятом законе ей запрещается участвовать в боевых действиях, и именно это призван исправить законопроект Романа Костенко.

"Территориальную оборону нужно усиливать. Мы должны выделять средства, формировать бюджет. И сейчас этот процесс идет. Но никто не говорит, что когда мы приняли закон о национальном сопротивлении, мы создали тероборону, которой нельзя воевать. Это абсурд, но это так. И сейчас я подал законопроект №6521, которым можно будет этот процесс разблокировать и дать возможность главнокомандующему использовать по назначению тероборону, в том числе для защиты страны. Я надеюсь, мы проголосуем этот сверхважный законопроект в ближайшее время", - отмечает представитель "Голоса".

Также читайте: До конца февраля подразделения теробороны будут укомплектованы на 70%, - Резников

Автор: 

Голос партия (499) тероборона (340) Костенко Роман (169)


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Топ комментарии
+14
В РФ очень недовольны созданием в Украине теробороны, со всех пропагандистких каналах ТВ идет ее дискредитация.
Через свою агентуру на Банковой будут всячески вставлять палки в колеса созданию и развитию теробороны.
В РФ видят в ней для себя большую угрозу. Они считают, что с руководством страны, депутатами договорятся (купят их) про капитуляцию. А с простыми вооруженными украинцами - нет.
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27.01.2022 14:56
+10
опзжо и слуги пуйла идут в одной связке, они не хотят своих убивать
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27.01.2022 14:41
+9
Зеля не дозволяє країні виробляти зброю, сподіваючись, що домовиться з терористами посередині.
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27.01.2022 14:45
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опзжо и слуги пуйла идут в одной связке, они не хотят своих убивать
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27.01.2022 14:41 Ответить
Чомусь пригадався серпень 2014 року , коли батальйон Тернопільської тероборони озброєну калашами перекинули в район Савур могили для стримування мокшів. А тупі мокші з за кордону лушперили по них 152 мм гаубицями. І що з того вийшло. Думай Галас,а не лише галасуй.
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27.01.2022 14:52 Ответить
Ну я попробую дебилу намекнуть..., что от 152 не спасает даже танк ... Так что твой пример про "С КАЛАШАМИ", ОСТАВЬ ДЛЯ ТАКИХ ЖЕ ДЕБИЛОВ КАК ТЫ !
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27.01.2022 23:17 Ответить
Зеля не дозволяє країні виробляти зброю, сподіваючись, що домовиться з терористами посередині.
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27.01.2022 14:45 Ответить
В РФ очень недовольны созданием в Украине теробороны, со всех пропагандистких каналах ТВ идет ее дискредитация.
Через свою агентуру на Банковой будут всячески вставлять палки в колеса созданию и развитию теробороны.
В РФ видят в ней для себя большую угрозу. Они считают, что с руководством страны, депутатами договорятся (купят их) про капитуляцию. А с простыми вооруженными украинцами - нет.
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27.01.2022 14:56 Ответить
может и солдат на южмаше пострелял сослуживцев, чтобы был повод отказать теробороне?
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27.01.2022 15:06 Ответить
записался в тероборону... собираю справки и документы, хочу вооружиться сам и купить мосинку, желательно и оптику к ней.
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27.01.2022 15:04 Ответить
Порада , спочатку запишіться в мисливський клуб , а потім купуйте зброю. Ми це вже пройшли . Гарного вам дня !
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27.01.2022 15:20 Ответить
А до чого ця порада про "мисливський клуб"?І що це за клуб?І як це повинно вплинути на придбання громадянином зброї,при наявності "зеленки",зброярського магазину і грошей?
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27.01.2022 17:14 Ответить
Це для реєстрації зброї . Бо купите , і не зареєструєте , будете мати проблеми з поліцією .
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27.01.2022 20:56 Ответить
На реєстрацію зброї,після ії купівлі,дається 10 діб.Про які "мисливські клуби" ви марите?В мене є мисливська зброя,в багатьох моїх знайомих є мисливська зброя.Ні я,ні більшість з них николи не стояли в "мисливських клубах" і навіть про них не чули.Є УТМР,куди людина вступає,пройшовши відповідне навчання,при бажанні стати мисливцем.Не поріть тут х...ні,якщо ви нуб в цьому питанні.
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27.01.2022 22:38 Ответить
У нас в місті , все через мисливський клуб . Може ми з різних планет ?
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27.01.2022 23:22 Ответить
Може.В рашці ще треба володіти п'ять років гладкоствольною,перед купівлею нарізної.У нас в Україні такого немає.Читайте Наказ 622,яким регулюються питання обігу зброї в Україні,особливо з розділу 12 і йдіть пийте каву у свій "мисливській клуб",бо вже ваші марення починають дратувати.Щасти.
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28.01.2022 07:13 Ответить
Ну ви і впертий ! Перше , якщо ви в мисливському клубі , то не чекаєте 10 днів на дозвіл , а отримаєте його швидше , за кілька днів , перевірено !! Друге , а де стріляти ,от захотіли ви постріляти зі своєї зброї , у дворі , чи що ?? Чи десь самі поїдете за місто, і не дай Боже когось застлелите ? Якщо ви в мисливському клубі , то маєте можливість то зробити в спеціальних відведених на то місцях . Мало того , це приємне товариство . Пане пийте каву , та іноді вмикайте логіку . Щасти !
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28.01.2022 11:08 Ответить
На "дозвіл" чекають 30 днів.Саме стільки відведено законодавством на розгляд документів,які громадянин надає у дозвільну.Адекватні "дозвільники" роблять це за тиждень-два.На реєстрацію придбаною зброї відведено 10 днів,за які громадянин повинен поставити їі на облік в органі внутрішніх справ.Ніяке членство,в ніяких "мисливських клубах" не дає ніякої переваги в оформленні документів і придбанні зброї.Доречі,яка у вас зброя?Як ви ії отримали?Який термін перереєстрації зброї?Які документи повинні надаватись при перереєстрації зброї?Дайте мені відповідь на ці питання,щоб я розумів,наскільки ви некомпетентна людина в цьому питанні.Неможу тільки зрозуміти,нащо це вам?Тупий троллінг?
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28.01.2022 12:06 Ответить
Вас що заклинило ? Ще раз запитую --де ви будете стріляти зі своєї мисливської зброї , чи вона буде лежати все життя в ящику ? Або, навіщо вам мисливська зброя, якщо ви не в мисливському клубі , і не в теробороні ? До речі , якщо не дай Боже повномасштабна , і ви вийдете зі своєю зброєю , і ви не в теробороні , то ви потенційна загроза . Ви просто популіст --балабол , прочитали в інтернеті інфу , і бла-бла-бла...
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28.01.2022 13:32 Ответить
Стріляю на спеціалізованому стрільбищі "Сапсан",за власні гроші.Зброю я придбав 12 років тому,для захисту своєї родини,оселі і себе дорогоцінного.Коли (якщо) буде повномасштабна війна,то буде насрати з високої башти,хто де буде-в "мисливському клюбі" чи теробороні.Потенційну загрозу я можу становити лише ворогу.Ви не дали відповіді на жодне моє питання.До побачення,троллоло,і навчиться хочь вникати в питання перед тим,як висловлювати якісь свої думки.
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28.01.2022 13:54 Ответить
Зеровочка , якщо вам "насрати з високої башти " "хто де буде ", якщо ви не розумієте чого ви ,зі зброєю в руках , на вулиці , не будучі в теробороні , будете загрозою для всіх , то все це для вас просто -понти-балачки . А з тими , що на понтах , без логіки, не спілкуюся. Зброя у вас мабудь помпова ...або балончик )))))))
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28.01.2022 14:11 Ответить
"Помпова" зброя-це гладкоствольна рушниця 12 ,або іншого,калібру.Є такий тип зброї.А тебе "спідариня марися",чи хто ти там,ботяра схиблена на "нулях",видно з далеку.Твоя тупість переходе вже всі межі."Tata Parasols",блд...
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28.01.2022 14:18 Ответить
я так розумію. що потрібно довідка про знанння мат частини... потрібно, пройду навчання.
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27.01.2022 20:25 Ответить
Ні , то для реєстрації зброї . Бо реєстрація іде через мисливські клуби .
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27.01.2022 20:57 Ответить
Глупыши до сих пор не понимают зачем создаётся тероборона.
Думают что будут родину защищать.
А на самом деле все очень просто, командиром ставится какой-то ОПЗЖ, рыг, и списки всех не очень умных людей уже в России.

https://24tv.ua/dnipro/teritorialnu-oboronu-dnipra-priznachili-komandira-novini-kriviy-rig_n1851023
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27.01.2022 15:06 Ответить
Может жириновский говоря про Новый год когда бомбить Украину в 4 утра ,имел ввиду Китайский?Там как раз Олимпиада в Пекине.
Он как раз про тигра тогда вспоминал
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27.01.2022 15:15 Ответить
Или еврейский нг. он жирику ближе.
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27.01.2022 15:19 Ответить
кто то сомневался?
я ж говорил, если ***** решит таки напасть, то его слуга зеленский даст команду нашим военным не стрелять что б те захватили Украину по Казахстанскому сценарию
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27.01.2022 15:16 Ответить
а кто его спрашивать то будет
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27.01.2022 15:17 Ответить
ну он как бы верховный главнокомандующий ещё пока..
тем более в его руках вообще вся власть, нацгвардия, полиция, дбр, *** и **** вообще всё
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27.01.2022 15:21 Ответить
это де-юре,а по факту его и спрашивать не будут если попрут
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27.01.2022 15:25 Ответить
я тоже на это надеюсь..
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27.01.2022 15:33 Ответить
14 июня 1941 года в газете была напечатана статья о вечной дружбе советского и немецкого была,но западные Демократии США и Британии против Дружбы СССр и братской Германии...Пршло ровно 80 лет...крысы кремля вы зачем на фронтах жралитушонку Рузвельта,Колхозники СССра дохлого хлеб украли у Сралина или мясо птицы и коров советских? Долбодятлы тупые....
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27.01.2022 15:17 Ответить
Шёл 9-й год войны, уже и Вторая Мировая успела начаться и закончиться, как украинский паарламент в невероятных муках рожал законы о Территориальной обороне... Вот хочется спросить: что Это, публичное наплевательство на всю страну, дикий непрофессионализм, вказивка кремлёвских кураторов и просто крайний ДЛБзм? Войска бункерного карлика тупо уже на границе, а мы всё ТРО только начинаем формировать...
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27.01.2022 15:18 Ответить
Дима, поспешишь - людей насмешишь.
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27.01.2022 17:49 Ответить
https://images.cnscdn.com/images/f/f/9/0/ff90444a596813ce81793587f4082d55/original.jpg
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27.01.2022 15:19 Ответить
Понты Путлера круче РАБссиянских БОЯРИНОВ...Дворянов и прочей рююскай падали... типа Вексельберг Дерипаска и даже братья вРоттенберги... терять бабло за ИДИОТА КГБного на РАБссии не захочет даже Дурак-Иван и его повозка цыгана Будулая...
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27.01.2022 15:21 Ответить
Пришел год Тигра,со 2 марта начнется Парад 6 Планет Солнечной системы...,а это всегда Землетрясения наводнения и пожары в Тайге и Тундре Мацковии...
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27.01.2022 15:27 Ответить
Что-то глохнет турбо-режим, когда надо важные законы для страны принимать, вот когда землю толкнуть или еще новые налоги ввести, тут всегда готовы, а то что в первую очередь нужно всем, как-то никак не идет.
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27.01.2022 15:29 Ответить
Мое мнение такое, каждый батальон тер обороны должен защищать свою область , свой дом, это хоть как то будет мотивировать людей.
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27.01.2022 15:31 Ответить
Канадцы и американцы отказались покупать украинскую землю...,по факту она стоит 5 копеек за гектар...Мой канадский друг уже вложил в говно Коломойского нехилое бабло...На сегодня демонтировал все что вложил и удрал в Канаду...с такими дебилами Кучмы может работать такой же Дебил.....
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27.01.2022 15:33 Ответить
https://www.patreon.com/posts/dva-voprosa-61711259?utm_medium=post_notification_email&utm_source=post_link&utm_campaign=patron_engagement&token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJyZWRpc19rZXkiOiJpbnN0YW50LWFjY2VzczpjZTVkYjMxZi01MDU4LTQxYjUtOWFkZC1iNzMxZDQwMjk0ZmUifQ.o6BpYBicAMmO5_8Su3sHmvpYDYbAZ7RQbipf2WFLMeM Олег Пономарь Два вопроса.

1. Олег,як Вам таке:Ківа стверджує, що депутати вакциновані на 99%. І Слуги Народу втекли в розпал кризи на карантин не тому що бояться Омікрона, а щоб підготуватися до евакуації в разі війни. Ківа звичайно ще той кандидат в доктора, але тут я йому вірю. Криси завжди тікають першими.

Ответ.
Я думаю, что причина закрытия Рады на каникулы в другом.
Рада не хочет принимать срочные и важные решения по укреплению обороноспособности Украины перед лицом агрессии России. Чтобы не злить Путина. Они думают, что Путин воспримет это как провокацию (так им Путин сказал).
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27.01.2022 15:49 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Nf3SDBGem84 https://www.youtube.com/watch?v=Nf3SDBGem84

Как Ермак, пока сливают обороноспособность Украины ,готовит себе отход в Лондон -купил особняк рядом с вовиным и Шефира- смотреть интереснейшее видео об этом в конце , но интересно и ДО
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27.01.2022 15:51 Ответить
I. Внести до Закону України «Про основи національного спротиву» (Відомості Верховної Ради України, 2021 р., № 38, ст. 313) такі зміни:

1) у пункті першому частини третьої статті 3 слова та символи «до моменту розгортання в межах такої території угруповання військ (сил) або/чи угруповання об'єднаних сил, призначених для ведення воєнних (бойових) дій з відсічі збройної агресії проти України» виключити;

2) частину першу статті 20 викласти у такій редакції:
«1. Виконання завдань територіальної оборони здійснюється на всій території України включно з районами ведення воєнних (бойових) дій.
Рішення про виконання завдань територіальної оборони в районах ведення воєнних (бойових) дій приймається Головнокомандувачем Збройних Сил.

І чим в такому разі функції ТО відрізнятимуться від ЗСУ ???? Що спонукає людину туди вступати якщо після таких змін її зможуть відправити будь куди????
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27.01.2022 15:53 Ответить
Падение Фондового Рынка РАБссии на 20 % означает одно...проэкт Ссср и РАБссия закрыт..все ушли на фронт....побеждать Колчака и Деникина...
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27.01.2022 15:53 Ответить
Что не делают, но все ровно получается одно- идиотизм...
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27.01.2022 16:36 Ответить
А навіщо тоді тероборона, якщо їй зараз заборонено приймати участь в бойових діях? Дійсно абсурд.
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27.01.2022 16:56 Ответить
Можуть видати сокири. Так було в 1812 р. коли Наполеон вторгся в Московію, то ополченням видали сокири і піки.
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27.01.2022 18:13 Ответить
 
 