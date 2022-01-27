Создать тероборону и запретить ей воевать - это абсурд, - нардеп "Голоса" Костенко о необходимости принятия законопроекта №6521

Верховная Рада должна немедленно принять законопроект №6521 о предоставлении возможности территориальной обороне выполнять задачи в районах ведения боевых действий.

На этом настаивает инициатор документа, секретарь комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, народный депутат от партии "Голос" Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Закон о национальном сопротивлении требует усовершенствования и устранения несогласованностей.

"Парламент быстро принял закон о национальном сопротивлении, в котором действительно есть недостатки. После его внедрения начали находить вещи, мешающие нормальному функционированию и движения сопротивления, и территориальной обороны", - объясняет народный депутат.

Значительная коллизия касается функционирования территориальной обороны. В уже принятом законе ей запрещается участвовать в боевых действиях, и именно это призван исправить законопроект Романа Костенко.

"Территориальную оборону нужно усиливать. Мы должны выделять средства, формировать бюджет. И сейчас этот процесс идет. Но никто не говорит, что когда мы приняли закон о национальном сопротивлении, мы создали тероборону, которой нельзя воевать. Это абсурд, но это так. И сейчас я подал законопроект №6521, которым можно будет этот процесс разблокировать и дать возможность главнокомандующему использовать по назначению тероборону, в том числе для защиты страны. Я надеюсь, мы проголосуем этот сверхважный законопроект в ближайшее время", - отмечает представитель "Голоса".

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