Создать тероборону и запретить ей воевать - это абсурд, - нардеп "Голоса" Костенко о необходимости принятия законопроекта №6521
Верховная Рада должна немедленно принять законопроект №6521 о предоставлении возможности территориальной обороне выполнять задачи в районах ведения боевых действий.
На этом настаивает инициатор документа, секретарь комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, народный депутат от партии "Голос" Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, Закон о национальном сопротивлении требует усовершенствования и устранения несогласованностей.
"Парламент быстро принял закон о национальном сопротивлении, в котором действительно есть недостатки. После его внедрения начали находить вещи, мешающие нормальному функционированию и движения сопротивления, и территориальной обороны", - объясняет народный депутат.
Значительная коллизия касается функционирования территориальной обороны. В уже принятом законе ей запрещается участвовать в боевых действиях, и именно это призван исправить законопроект Романа Костенко.
"Территориальную оборону нужно усиливать. Мы должны выделять средства, формировать бюджет. И сейчас этот процесс идет. Но никто не говорит, что когда мы приняли закон о национальном сопротивлении, мы создали тероборону, которой нельзя воевать. Это абсурд, но это так. И сейчас я подал законопроект №6521, которым можно будет этот процесс разблокировать и дать возможность главнокомандующему использовать по назначению тероборону, в том числе для защиты страны. Я надеюсь, мы проголосуем этот сверхважный законопроект в ближайшее время", - отмечает представитель "Голоса".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Через свою агентуру на Банковой будут всячески вставлять палки в колеса созданию и развитию теробороны.
В РФ видят в ней для себя большую угрозу. Они считают, что с руководством страны, депутатами договорятся (купят их) про капитуляцию. А с простыми вооруженными украинцами - нет.
Думают что будут родину защищать.
А на самом деле все очень просто, командиром ставится какой-то ОПЗЖ, рыг, и списки всех не очень умных людей уже в России.
https://24tv.ua/dnipro/teritorialnu-oboronu-dnipra-priznachili-komandira-novini-kriviy-rig_n1851023
Он как раз про тигра тогда вспоминал
я ж говорил, если ***** решит таки напасть, то его слуга зеленский даст команду нашим военным не стрелять что б те захватили Украину по Казахстанскому сценарию
тем более в его руках вообще вся власть, нацгвардия, полиция, дбр, *** и **** вообще всё
1. Олег,як Вам таке:Ківа стверджує, що депутати вакциновані на 99%. І Слуги Народу втекли в розпал кризи на карантин не тому що бояться Омікрона, а щоб підготуватися до евакуації в разі війни. Ківа звичайно ще той кандидат в доктора, але тут я йому вірю. Криси завжди тікають першими.
Ответ.
Я думаю, что причина закрытия Рады на каникулы в другом.
Рада не хочет принимать срочные и важные решения по укреплению обороноспособности Украины перед лицом агрессии России. Чтобы не злить Путина. Они думают, что Путин воспримет это как провокацию (так им Путин сказал).
Как Ермак, пока сливают обороноспособность Украины ,готовит себе отход в Лондон -купил особняк рядом с вовиным и Шефира- смотреть интереснейшее видео об этом в конце , но интересно и ДО
1) у пункті першому частини третьої статті 3 слова та символи «до моменту розгортання в межах такої території угруповання військ (сил) або/чи угруповання об'єднаних сил, призначених для ведення воєнних (бойових) дій з відсічі збройної агресії проти України» виключити;
2) частину першу статті 20 викласти у такій редакції:
«1. Виконання завдань територіальної оборони здійснюється на всій території України включно з районами ведення воєнних (бойових) дій.
Рішення про виконання завдань територіальної оборони в районах ведення воєнних (бойових) дій приймається Головнокомандувачем Збройних Сил.
І чим в такому разі функції ТО відрізнятимуться від ЗСУ ???? Що спонукає людину туди вступати якщо після таких змін її зможуть відправити будь куди????