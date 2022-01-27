Мы видели письменный ответ США до того, как он был передан России. Возражений с украинской стороны нет, - Кулеба

Фото: Кулеба Дмитро

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине видели ответ на предложения по безопасности, которые направили США России.

Об этом глава МИД сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Мы видели письменный ответ США до того, как он был передан России. Возражений с украинской стороны нет. Важно, что США остаются в тесных контактах с Украиной до и после всех контактов с Россией. Без Украины нет решений по Украине. Золотое правило", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее США передали России ответ на предложения по безопасности.

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