Мы видели письменный ответ США до того, как он был передан России. Возражений с украинской стороны нет, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине видели ответ на предложения по безопасности, которые направили США России.
Об этом глава МИД сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Мы видели письменный ответ США до того, как он был передан России. Возражений с украинской стороны нет. Важно, что США остаются в тесных контактах с Украиной до и после всех контактов с Россией. Без Украины нет решений по Украине. Золотое правило", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее США передали России ответ на предложения по безопасности.
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+4 Підлога Маккартні
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слава Богу, тут чем меньше перед наридом объясняться, тем лучше
Корону надо вставить в Вечное пламя.
Локи ставит корону.Локи/Локдаун.Маска Локи.
"В извечном пламени восстанешь вновь.СССР 2,0 "
твитерный воен блд
гипербола твоей значимости, кулебяка, тут не уместна !!! ))))