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Мы видели письменный ответ США до того, как он был передан России. Возражений с украинской стороны нет, - Кулеба

дмитро,кулеба
Фото: Кулеба Дмитро

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине видели ответ на предложения по безопасности, которые направили США России.

Об этом глава МИД сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Мы видели письменный ответ США до того, как он был передан России. Возражений с украинской стороны нет. Важно, что США остаются в тесных контактах с Украиной до и после всех контактов с Россией. Без Украины нет решений по Украине. Золотое правило", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее США передали России ответ на предложения по безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба о встрече советников в Нормандском формате: Хорошая новость, что Россия хочет говорить

Автор: 

россия (96057) США (27061) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+4
А як ви її побачили? У вайбер чи телеграм старий Байден скинув?
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27.01.2022 14:50
+4
Надо было и нам приписать пару слов ,путин ***** -ла-ла...
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27.01.2022 14:54
+4
«… кацапы пошли вы на йух вместе со своим куйлом!» - это что для тебя секретная договорённость? Во - первых это совсем не договорённость а ответ на вопросы. А во- вторых, то что путлер куйло уже ни для кого не секрет
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27.01.2022 15:13
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А як ви її побачили? У вайбер чи телеграм старий Байден скинув?
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27.01.2022 14:50 Ответить
содержание ответа и порядок его согласования - это дип. тайна

слава Богу, тут чем меньше перед наридом объясняться, тем лучше
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27.01.2022 14:53 Ответить
Удивительно но еще 100 лет назад люди осознавали что секретные договоренности это путь к войне.
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27.01.2022 14:57 Ответить
«… кацапы пошли вы на йух вместе со своим куйлом!» - это что для тебя секретная договорённость? Во - первых это совсем не договорённость а ответ на вопросы. А во- вторых, то что путлер куйло уже ни для кого не секрет
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27.01.2022 15:13 Ответить
Вы конечно уверены что там записано именно так : путин-*****? Что то подсказывает что там записано мыр в глазах *****.
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27.01.2022 16:53 Ответить
Я путлера «путиным» никогда не называю, для меня он только -куйло, плешивый царёк, оккупант, путлер, старик кабаев, педофил и т.д.
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27.01.2022 16:58 Ответить
Ну кое кто его и убийцей называет, но обнимашками с ним не брезгует. А то что ***** педофил, плешивый и тд это да, но речь то шла о том, о чем в секрете от всех договариваются. Вы все таки подсвежите свои знания истории, вспомните 14 тезисов Вильсона, где делали выводы из первой мировой и пути предотвращения войн в будущем и сравните с сегодняшним днем куда движемся. И сразу станет ясно что делать.
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27.01.2022 17:54 Ответить
Я конечно подсвежу, но скажу сразу, в Украине такие секретные финты просто не проходят, себе дороже… некоторые керивныки уже пытались всё в секрете сохранить, а теперь уж не знают как отмазаться и рейтинг упал и доверие и уважение. Поняли о чем я ? Да о суперсекретной операции с вагнеровцами. Так что не верю я в закулисные договорняки..
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27.01.2022 18:11 Ответить
Очень интересно чем так реальность не нравится модераторам. Но повторюсь я ошибся, война уже идёт поэтому никакие договоры не имеют значения.
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27.01.2022 21:47 Ответить
Вы о чем??? С порохоботом о тезисах Вильсона?)))
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28.01.2022 08:26 Ответить
Ну надо же как то людям разъяснять что история человечества началась не с президентства Порошенко, а имеет почти 6000 а то и более лет исторического опыта существования в форме государств.
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28.01.2022 09:03 Ответить
Людям конечно же надо, если им это не рассказали еще в школе. А вот порохоботам что либо объяснять бесполезно....
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28.01.2022 13:29 Ответить
поштовим голубом. рейсом "Вашингтон-Банкова,Кулебі в руки"
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27.01.2022 14:55 Ответить
Кулеба це мабуть єдиний з ЗЕленої команди якому ще можна довіряти
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27.01.2022 14:52 Ответить
Надо было и нам приписать пару слов ,путин ***** -ла-ла...
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27.01.2022 14:54 Ответить
Напоминаю .КОРОНА_вирус нельзя просто взять и отменить.
Корону надо вставить в Вечное пламя.
Локи ставит корону.Локи/Локдаун.Маска Локи.
"В извечном пламени восстанешь вновь.СССР 2,0 "



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27.01.2022 15:08 Ответить
У вас там все такие?
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27.01.2022 15:56 Ответить
зеленский в твитерре обязательно выдвинет США какие то возражения и требования..
твитерный воен блд
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27.01.2022 15:09 Ответить
зачем мне раздвигать твои ноги перед США или перед ****** тем более... чпокойся с кем хочешь
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27.01.2022 15:17 Ответить
ты не дописал: США ведет Украину к краху и военной оккупации рашки
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27.01.2022 15:21 Ответить
В ответ получишь удар по кацапским АЭС,ваторогое.
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27.01.2022 17:44 Ответить
Петушок, с раздвинутыми ногами, ходи отсюда лаптеногое
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27.01.2022 15:57 Ответить
ой не звизди )))) прямо видели )))) другое дело знали содержание - но НЕ ВИДЕЛИ !!!
гипербола твоей значимости, кулебяка, тут не уместна !!! ))))
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27.01.2022 15:10 Ответить
все верно - твоей рашке уже ничего не поможет
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27.01.2022 15:22 Ответить
Подобається мапа на задньому фоні
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27.01.2022 15:39 Ответить
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27.01.2022 16:06 Ответить
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27.01.2022 16:21 Ответить
лавров, щоб настрахати амирикосів, пообіцяв оприлюднити відповідь Байдена. Це була гра для в стилі 95. Давно Блінкін сказав, все що стосується України у відносинах, буде доведено до самої України. Америкосам похер. що на банковій двоє "неудовлетворенние" сказали і прислали. А тепер лаврову не хер публікувати, інакше подумають срепоносці, да на хера ви все це затівали.
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27.01.2022 16:23 Ответить
 
 