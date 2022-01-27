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Новости
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Завершился первый этап отбора исполнителя работ по строительству первого участка Киевской обходной дороги, - "Укравтодор"

дороги

Во второй этап выходят 3 компании из Украины, Турции и США.

 Об этом на своей странице в Facebook сообщает Укравтодор, передает Цензор.НЕТ.

Киевская обходная дорога является одним из флагманских проектов программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Семь участков обходной объединят все идущие к столице международные трассы.

"Первый участок Киевской обходной дороги – отрезок от трассы М-07 Киев – Ковель – Ягодин до М-06 Киев – Чоп. Это будет дорога категории Iа, протяженностью 18,050 км, с 9 искусственными сооружениями (мостами, путепроводами и эстакадами)", - говорят в Укравтодоре.

Конкурсный отбор исполнителя первого участка начался в конце 2021 года. В нем приняли участие 5 компаний, из которых на следующий этап представления квалификационных предложений прошли ООО "Автомагистраль – Юг", Bechtel Overseas Corporation и ONUR TAAHHUT.

"Все три компании являются лидерами дорожного рынка и имеют опыт реализации сложных и масштабных инфраструктурных проектов", - констатирует агентство.

В частности, "Автомагистраль – Юг" строит в Украине новые скоростные магистрали, мосты и аэродромные комплексы. Турецкая компания ONUR была основана в 1891 году, а в Украине работает с 2004 года, построив за это время 3 500 км дорог. Именно ONUR занимается строительством новых мостов в Запорожье.

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Bechtel Overseas Corporation основана в США в 1898 году, работает с проектами в 160 странах на 7 континентах и является одним из мировых лидеров в области инжиниринга, закупок и строительства.

До 1 февраля компании должны предоставить свои квалификационные предложения, после чего Укравтодор оценит коммерческие предложения и объявит победителя.

Как сообщал координатор программы "Большая стройка" и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, в планах президентской инфраструктурной программы – построить и отремонтировать в общей сложности 24 000 км дорог к 2024 году.

Автор: 

дороги (2512) Киевская область (4188) Укравтодор (663) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+5
Дійсно, і нахріна нам ті "Нептуни"?!
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27.01.2022 15:23
+4
З картинки, що тут опублікована, я зрозумів, що розмітку робитимуть з чистого золота. Тому така висока ціна будівництва.
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27.01.2022 15:05
+4
"Автомагисталь - ЮГ" - там и к Зеле не ходи !
Схема отлажена, доли поделены, потоки отработаны и прикрыты !
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27.01.2022 15:11
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27.01.2022 15:00 Ответить
Ну если армии зарплату не платить! то конечно!!
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27.01.2022 15:02 Ответить
Дай ка угадаю: компании Коломойши
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27.01.2022 15:03 Ответить
З картинки, що тут опублікована, я зрозумів, що розмітку робитимуть з чистого золота. Тому така висока ціна будівництва.
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27.01.2022 15:05 Ответить
"Автомагисталь - ЮГ" - там и к Зеле не ходи !
Схема отлажена, доли поделены, потоки отработаны и прикрыты !
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27.01.2022 15:11 Ответить
Нікому не потрібна дорога, бо є дублюючі. Але дуже велике бажання пиляти бабло і тоді все можна.
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27.01.2022 15:15 Ответить
Если есть дублирующие, то что делает поток транзитных фур в Киеве? Как объехать Киев на маршруте Львов - Харьков, например, или Одесса - Чернигов?
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27.01.2022 16:03 Ответить
Я про цей конкретний шматок у 18 км. Щоб не було фур у місті треба будувати міст через Дніпро поза містом. Фурам до дупи де їхати, їм потрібен міст.
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27.01.2022 17:32 Ответить


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27.01.2022 15:15 Ответить
Як не в себе...
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27.01.2022 15:16 Ответить
"...Турецька компанія ONUR була заснована в 1891 році, а в Україні працює з 2004 року, збудувавши за цей час 3 500 км доріг. Саме ONUR займається будівництвом нових мостів у Запоріжжі. ..."Джерело:

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27.01.2022 15:18 Ответить
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27.01.2022 15:20 Ответить
Дійсно, і нахріна нам ті "Нептуни"?!
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27.01.2022 15:23 Ответить
Ця ділянка дороги взагалі не потрібна. Є існуючі переходи з Вашавки на Житомирку ( головна -через Ворзель-Забуччя-Дмитрівку) перед Києвом і вони не завантажені, знаходяться в доброму стані. Дана діялнка не вирішує ніяких проблем щодо логістики. Основна проблема - переїзд через Дніпро в Києві. Потрібен міст в районі Українки. Це основна задача. Все інше - трата шаленних коштів на вітер. При цьому виріжуть частину макарівського лісу...
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27.01.2022 15:44 Ответить
армяни построять
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27.01.2022 17:10 Ответить
Вы уж там определитесь "ОБХОДНОЙ" или "ОБЪЕЗДНОЙ".
Цирк какой-то, а не сайт...
Здесь существуют редакторы или так, валят информацию, как придумали?
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27.01.2022 17:46 Ответить
 
 