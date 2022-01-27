Завершился первый этап отбора исполнителя работ по строительству первого участка Киевской обходной дороги, - "Укравтодор"

Во второй этап выходят 3 компании из Украины, Турции и США.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Укравтодор, передает Цензор.НЕТ.

Киевская обходная дорога является одним из флагманских проектов программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Семь участков обходной объединят все идущие к столице международные трассы.

"Первый участок Киевской обходной дороги – отрезок от трассы М-07 Киев – Ковель – Ягодин до М-06 Киев – Чоп. Это будет дорога категории Iа, протяженностью 18,050 км, с 9 искусственными сооружениями (мостами, путепроводами и эстакадами)", - говорят в Укравтодоре.

Конкурсный отбор исполнителя первого участка начался в конце 2021 года. В нем приняли участие 5 компаний, из которых на следующий этап представления квалификационных предложений прошли ООО "Автомагистраль – Юг", Bechtel Overseas Corporation и ONUR TAAHHUT.

"Все три компании являются лидерами дорожного рынка и имеют опыт реализации сложных и масштабных инфраструктурных проектов", - констатирует агентство.

В частности, "Автомагистраль – Юг" строит в Украине новые скоростные магистрали, мосты и аэродромные комплексы. Турецкая компания ONUR была основана в 1891 году, а в Украине работает с 2004 года, построив за это время 3 500 км дорог. Именно ONUR занимается строительством новых мостов в Запорожье.

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Bechtel Overseas Corporation основана в США в 1898 году, работает с проектами в 160 странах на 7 континентах и является одним из мировых лидеров в области инжиниринга, закупок и строительства.

До 1 февраля компании должны предоставить свои квалификационные предложения, после чего Укравтодор оценит коммерческие предложения и объявит победителя.

Как сообщал координатор программы "Большая стройка" и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, в планах президентской инфраструктурной программы – построить и отремонтировать в общей сложности 24 000 км дорог к 2024 году.