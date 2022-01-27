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Частные ТЭС компенсировали дефицит электричества в энергосистеме из-за сбоев в работе АЭС, - "Укрэнерго"

укрэнерго

Частные ТЭС продолжают работать максимальным количеством энергоблоков и покрывать дефицит электроэнергии в системе, несмотря на возобновление работы 2 энергоблоков АЭС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные НЭК "Укрэнерго".

Так, по состоянию на 13:00 27 января, в системе работает 14 из 15 блоков АЭС. В то же время в работе 41 блок ТЭС и ТЭЦ. Из них 29 энергоблоков ТЭС ДТЭК Энерго, 6 блоков ТЭЦ, 5,5 блоков ТЭС "Центрэнерго" и полблока Славянской ТЭС "Донбассэнерго".

26 января, согласно данным "Укрэнерго", в энергосистеме работало 46,5 блока ТЭС и ТЭЦ. Из них 8 блоков ТЭС "Центрэнерго", 31 блок ТЭС ДТЭК и 1 блок Славянской ТЭС.

Как свидетельствуют данные системного оператора, ТЭС ДТЭК Энерго для несения дополнительной нагрузки задействовали весь доступный состав оборудования, в частности, Кураховской, Приднепровской, Запорожской и Добротворской ТЭС. При этом Кураховская ТЭС впервые за долгое время работала семью энергоблоками, общей мощностью более 1 ГВт.

Также читайте: Почти половина энергоблоков государственных ТЭС не работают из-за нехватки угля, - "Укрэнерго"

Как сообщалось, по мнению директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко, из-за аварийной остановки блоков АЭС уже который день дополнительная нагрузка традиционно легла на маневровые мощности – частные ТЭС.

Автор: 

АЭС (545) ТЭС (280) ТЭЦ (120) Тарифы на электроэнергию (2173) Укрэнерго (659)


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простите , не в теме....а как это - пол блока??? ТЭЦ

и полблока Славянской ТЭС "Донбассэнерго".
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27.01.2022 15:22 Ответить
Это значит, что на одну турбину есть два котла, когда в работе только один котёл, то говорят - пол блока.
Или есть возможность реально пол котла эксплуатировать.
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27.01.2022 15:33 Ответить
Правильно, классика жанра, ДТЭК зарабатывает, пока АЭС в самый необходимый момент для людей и страны, традиционно ломаются и потом ремонтируются. Ну совершенно рукотворный кризис и понятные многолетние бенефициары этой дичи
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27.01.2022 15:23 Ответить
Так ведь точно так и начинался "кризис" в энегосистеме Украины в 2020 году.

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27.01.2022 15:39 Ответить
Частные? Это те который типа переворот? А Упырь Коломойша только грабит и высасывает из Украины!
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27.01.2022 15:29 Ответить
Т.е. на государственных по прежнему угля нет. Дадим Ахметке подзаработать.
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27.01.2022 15:35 Ответить
Частные ТЭС в частном государстве бени. Дожились.
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27.01.2022 15:42 Ответить
Видать Омельченко 7 батончиків "Рошен".
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27.01.2022 15:56 Ответить
А ВДЕ, потужність якої більше теплової? А за що виплатили мільярди зеленого тарифу?
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27.01.2022 19:00 Ответить
 
 