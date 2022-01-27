Нацгвардеец Рябчук предотвратил драку между солдатами и сообщил руководству, его признали "стукачом" и издевались, - "слуга народа" Яцик

Мотивом расстрела нацгвардейцем Рябчуком своих сослуживцев в Днепре могла быть месть.

Об этом в Facebook сообщила нардеп "Слуги народа" Юлия Яцик, передает Цензор.НЕТ.

"Предварительная информация по нацгвардейцу. Два месяца назад он предотвратил драку между солдатами. Сообщил руководству. Последние не приняли никаких мер, признали его "стукачом" и начали издеваться. Он специально ждал 2 месяца, чтобы получить автомат и отомстить. О совершенном не сожалеет", - говорится в сообщении.

"Конечно, это не оправдывает поведение нацгвардейца. Однако, непринятие руководством никаких мер реагирования на это событие может быть основанием для привлечения к ответственности и других должностных лиц", - подытожила нардеп.

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Как отмечалось, по уточненным данным полиции, в результате стрельбы на "Южмаше" погибли четверо военнослужащих и одна женщина - гражданская.

Как сообщалось, ранее было установлено, что стрельбу устроил военнослужащий Национальной гвардии Украины, 2001 года рождения, из Одесской области. Как отметили в МВД, это солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р.

По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, в обязанности Артемия Рябчука, расстрелявшего своих сослуживцев, входила охрана территории завода "Южмаш". Он был призывником срочной службы из Измаила Одесской области. Вырос без отца.

В 9:30 на ул. Крайней в г. Подгородное Рябчук был задержан.