Нацгвардеец Рябчук предотвратил драку между солдатами и сообщил руководству, его признали "стукачом" и издевались, - "слуга народа" Яцик
Мотивом расстрела нацгвардейцем Рябчуком своих сослуживцев в Днепре могла быть месть.
Об этом в Facebook сообщила нардеп "Слуги народа" Юлия Яцик, передает Цензор.НЕТ.
"Предварительная информация по нацгвардейцу. Два месяца назад он предотвратил драку между солдатами. Сообщил руководству. Последние не приняли никаких мер, признали его "стукачом" и начали издеваться. Он специально ждал 2 месяца, чтобы получить автомат и отомстить. О совершенном не сожалеет", - говорится в сообщении.
"Конечно, это не оправдывает поведение нацгвардейца. Однако, непринятие руководством никаких мер реагирования на это событие может быть основанием для привлечения к ответственности и других должностных лиц", - подытожила нардеп.
Как отмечалось, по уточненным данным полиции, в результате стрельбы на "Южмаше" погибли четверо военнослужащих и одна женщина - гражданская.
Как сообщалось, ранее было установлено, что стрельбу устроил военнослужащий Национальной гвардии Украины, 2001 года рождения, из Одесской области. Как отметили в МВД, это солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р.
По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, в обязанности Артемия Рябчука, расстрелявшего своих сослуживцев, входила охрана территории завода "Южмаш". Он был призывником срочной службы из Измаила Одесской области. Вырос без отца.
В 9:30 на ул. Крайней в г. Подгородное Рябчук был задержан.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
но и это вопрос спорный...ведь он стрелял не из-за притеснений на религиозной почве... да и половина таких фанатиков пацифисты...
короче говоря - пока убийца не озвучит причину своего неадекватного поведения...рассуждать можно о многом...
пока это не будет проквакано убийцей - я ей не верю !!!
Не знаю, гордость и чувство собственного достоинства - очень сильные эмоции, конечно, и если ему на них "наступили", то это могло как-то спровоцировать. И всё равно, убивать за издевательства - реакция едва ли адекватная . . . Я бы не оправдывал, но хотя бы понял, если бы он в отместку покалечил выстрелом. Ну типа в ногу шмальнул. Или нацелился бы и потребовал там на колени встать, поиздевался бы в ответ, как говорится. А добивать в голову, как на видео . . . И потом, убийство в стане сильного душевного волнения - это если немедленная реакция на обиду. А "2 месяца назад" . . . это же он вынашивал планы мести. А значит дело не только и не столько в эмоциях, как в том, что с крышей у придурка вопросы.
Ну и наконец, одна из убитых - женщина. Что должна сделать женщина, чтобы мужик на неё руку поднял ? Это в принципе за гранью понимания. Применять насилие к слабому полу - западло для любого нормального мужика. Вряд ли она успела за оружие схватиться и начала в него стрелять, чтобы он в ответ . . .
В общем, надо дать следствию время разобраться в ситуации. Командирам, разумеется, ж..па при любых раскладах. Под трибунал пойдут, и погоны полетят, и с должностей много кто слетит. А сам убийца сегодня заработал себе на пожизненное. Когда поймёт, как остаток жизни проведёт, с такой психикой долго не сможет - наложит на себя руки, 99,9%.
Когда поймёт, как остаток жизни проведёт, с такой психикой долго не сможет - наложит на себя руки, 99,9%.
Ну вопервых там( на ПЖ) им никто не даст этого сделать,контроль строгий, второе - пока суть да дело ,пройдет минимум год ( с обжалованиями и пр. года три можно тянуть), пообвыкнется,и на пж живут десятилетиями и привыкают.Как яркий пример только сегодня писал - дебилы с днепра саенко и супрунюк, с 2007 сидят ,со здоровьем все отлично, переживут многих в этой стране.
Тем более он одиночка, может ему и уютнее там будет.
Единственное, с чем не согласен - что никто не даст там этого сделать, потому что контроль строгий. Если человек задумал самоубиться, то никакой контроль не поможет. Например, украинский национальный (казацкий) способ лишения себя жизни - с разбегу головой об что-то твёрдое, типа тюремной стены. И кто может помешать с этим ? Нереально, секунды. Так что, если по-настоящему хотеть, то "строгий контроль" - препятствие, конечно, но преодолимое.
И да. Он таки стукач. Надо посмотреть, кто и за что там "хотел подраться". Если просто разбирались между собой- один вопрос. Ну а если это были издевательства/дедовщина- другой.
Отбитый на всю голову, какими бы не были его мотивы. Не дорабатывают психиатры в военкоматах. В итоге- оружие в руках у невменяшки....
Схоже на те , що попав хороший хлопець в погану компанію і навмагався жити по совісті і по уставу , а панцанва з кримінальним уклоном його не прийняла бо в їх середовищі ворон ворону око не клює, а також ніхто нікому не вірить і не боїться.
Як взагалі такі люди могли потрапити до нацгвардії!
Всіх причетних кадровиків і командирів "навіг з пляжу".
А ЗА ВБИВСТВО З ОСОБЛИВОЮ ЖОРСТОКІСТЮ НА ДОВІЧНЕ УВ'ЯЗНЕННЯ БАЖАНО НА ЯКИЙСЬ КАР'ЄР АБО КОПАЛЬНЮ...ЗДОРОВ'Я Я БАЧУ ВИСТАЧАЄ...
Якщо хтось робить заяви до розслідування - він прикриває дійсного винуватця.
Щось мені здається, що совкові стосунки кимось "кришуються". І цей хтось - не є проУкрїнським...
Если начальники не приняли никаких действий, по его заявлению, - должны сидеть рядом с ним и пожизненно.
Штрафбаты вспомнили?