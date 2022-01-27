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Нацгвардеец Рябчук предотвратил драку между солдатами и сообщил руководству, его признали "стукачом" и издевались, - "слуга народа" Яцик

Нацгвардеец Рябчук предотвратил драку между солдатами и сообщил руководству, его признали

Мотивом расстрела нацгвардейцем Рябчуком своих сослуживцев в Днепре могла быть месть.

Об этом в Facebook сообщила нардеп "Слуги народа" Юлия Яцик, передает Цензор.НЕТ.

"Предварительная информация по нацгвардейцу. Два месяца назад он предотвратил драку между солдатами. Сообщил руководству. Последние не приняли никаких мер, признали его "стукачом" и начали издеваться. Он специально ждал 2 месяца, чтобы получить автомат и отомстить. О совершенном не сожалеет", - говорится в сообщении.

"Конечно, это не оправдывает поведение нацгвардейца. Однако, непринятие руководством никаких мер реагирования на это событие может быть основанием для привлечения к ответственности и других должностных лиц", - подытожила нардеп.

Также смотрите: "Женщина не выпускала меня с территории завода – я выстрелил ей в голову", – задержанный нацгвардеец Рябчук. ВИДЕО

Как отмечалось, по уточненным данным полиции, в результате стрельбы на "Южмаше" погибли четверо военнослужащих и одна женщина - гражданская.

Как сообщалось, ранее было установлено, что стрельбу устроил военнослужащий Национальной гвардии Украины, 2001 года рождения, из Одесской области. Как отметили в МВД, это солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р.

По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, в обязанности Артемия Рябчука, расстрелявшего своих сослуживцев, входила охрана территории завода "Южмаш". Он был призывником срочной службы из Измаила Одесской области. Вырос без отца.

В 9:30 на ул. Крайней в г. Подгородное Рябчук был задержан.

Автор: 

Днепр (4439) стрельба (3266) массовое убийство (71) Яцик Юлия (13)


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Топ комментарии
+32
Я, как белорус, подтверждаю. Правда, приходится целовать сапоги хрюсских оккупантов и местечковых полицаев, но зато войны няма.
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27.01.2022 15:18
+26
да он сейчас может рассказывать шо угодно, терять уже нечего, а утащить за собой ещё кого-то на нары - любо-дорого. Такой робин гуд, попередыв бийку, а ЖЕНЩИКУ ЗАЧЕМ УБИЛ ТВАРЬ в голову...?? она тоже с тебя стебалась? а вторую 3 пули, присмерти...
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27.01.2022 15:18
+21
Правильно. Нас так в Беларуси учат. Видишь, что кто-то кого-то бьет - не лезь. Вдруг это менты в штатском работают?! Голову опустил, взгляд отвел и быстро уходи. Холоп должен быть послушным и не лезть не в свое дело. А то сегодня он не дает нормально жонку поколотить, завтра в сельсовете бузить начнет, а после завтра и власть боятся перестанет. Нельзя так.
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27.01.2022 15:25
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А вот на счет верующих это как раз вопрос к психологам и психиатрам...именно в этой среде очень часто встречаются генетические отклонения и преступленя связанные с неадекватностью
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27.01.2022 16:31 Ответить
возможно...
но и это вопрос спорный...ведь он стрелял не из-за притеснений на религиозной почве... да и половина таких фанатиков пацифисты...
короче говоря - пока убийца не озвучит причину своего неадекватного поведения...рассуждать можно о многом...
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27.01.2022 16:37 Ответить
Как был совок , так и остался!!! А детей нет, а чиновники как всегда ни при чем!!!
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27.01.2022 16:13 Ответить
откуда у этой "служанки" такая информация??? источник ???
пока это не будет проквакано убийцей - я ей не верю !!!
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27.01.2022 16:14 Ответить
Просто самка безмозмглая из слуг урода...либо сознательная провокация, чтобы подорвать боеготовность и превратить армию в дурдом-детсад 90-х нулевых...Хотя чп у ментов, а не у военных
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27.01.2022 16:19 Ответить
Дело Сакала́ускаса - дело об убийстве https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F 23 февраля https://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 1987 года рядовым https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 внутренних войск Артурасом Сакалаускасом пятерых сослуживцев, а также начальника караула, его помощника и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9) проводника поезда . Причиной послужили https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 издевательства со стороны этих сослуживцев при невмешательстве или молчаливом одобрении https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1 начальника караула и проводника.
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27.01.2022 16:19 Ответить
А ещё пишут "верующий" . . . А как же "не убий" ?

Не знаю, гордость и чувство собственного достоинства - очень сильные эмоции, конечно, и если ему на них "наступили", то это могло как-то спровоцировать. И всё равно, убивать за издевательства - реакция едва ли адекватная . . . Я бы не оправдывал, но хотя бы понял, если бы он в отместку покалечил выстрелом. Ну типа в ногу шмальнул. Или нацелился бы и потребовал там на колени встать, поиздевался бы в ответ, как говорится. А добивать в голову, как на видео . . . И потом, убийство в стане сильного душевного волнения - это если немедленная реакция на обиду. А "2 месяца назад" . . . это же он вынашивал планы мести. А значит дело не только и не столько в эмоциях, как в том, что с крышей у придурка вопросы.

Ну и наконец, одна из убитых - женщина. Что должна сделать женщина, чтобы мужик на неё руку поднял ? Это в принципе за гранью понимания. Применять насилие к слабому полу - западло для любого нормального мужика. Вряд ли она успела за оружие схватиться и начала в него стрелять, чтобы он в ответ . . .

В общем, надо дать следствию время разобраться в ситуации. Командирам, разумеется, ж..па при любых раскладах. Под трибунал пойдут, и погоны полетят, и с должностей много кто слетит. А сам убийца сегодня заработал себе на пожизненное. Когда поймёт, как остаток жизни проведёт, с такой психикой долго не сможет - наложит на себя руки, 99,9%.
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27.01.2022 16:19 Ответить


Когда поймёт, как остаток жизни проведёт, с такой психикой долго не сможет - наложит на себя руки, 99,9%.

Ну вопервых там( на ПЖ) им никто не даст этого сделать,контроль строгий, второе - пока суть да дело ,пройдет минимум год ( с обжалованиями и пр. года три можно тянуть), пообвыкнется,и на пж живут десятилетиями и привыкают.Как яркий пример только сегодня писал - дебилы с днепра саенко и супрунюк, с 2007 сидят ,со здоровьем все отлично, переживут многих в этой стране.
Тем более он одиночка, может ему и уютнее там будет.
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27.01.2022 16:27 Ответить
Допускаю, что Вы правильную оценку даёте (в смысле привыкнет и т.п.).

Единственное, с чем не согласен - что никто не даст там этого сделать, потому что контроль строгий. Если человек задумал самоубиться, то никакой контроль не поможет. Например, украинский национальный (казацкий) способ лишения себя жизни - с разбегу головой об что-то твёрдое, типа тюремной стены. И кто может помешать с этим ? Нереально, секунды. Так что, если по-настоящему хотеть, то "строгий контроль" - препятствие, конечно, но преодолимое.
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27.01.2022 18:37 Ответить
По поводу об стену - только психологически подготовленный может подобное сделать, ведь весь смысл не гепнуться а переломить позвонки либо череп должен пробить моз (разможив просто голову овощем можно стать до конца жизни).Такое не все смогут сделать.На ПЖ они сейчас под камерами круглосуточно, камеры не разбежишься,прогулки, питание норм ,отношение более чем нормальное, психолог,батюшка и тд.Сидят не в северных широтах как за поребриком, а в основном в сизо в блоках для пожизненных (тот же Супрунюк молотобоец в Днепре с 2007). Так что привыкнет, и там люди сидят. У многих ПЖ ассоциируется еще с советами, и страшными условиями, сейчас все подругому.Погуглите сколько самовыпилов по зонам/тюрьмам и по ПЖ.
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28.01.2022 09:03 Ответить
це сектант.
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27.01.2022 16:54 Ответить
Не верю. Сейчас можно рассказывать, что угодно. Вынашивать план "мести" несколько месяцев, а потом лишить жизни 5 человек..... Это ж каким упоротым нужно быть? А девушка тут причем? Тоже "мстил"?
И да. Он таки стукач. Надо посмотреть, кто и за что там "хотел подраться". Если просто разбирались между собой- один вопрос. Ну а если это были издевательства/дедовщина- другой.
Отбитый на всю голову, какими бы не были его мотивы. Не дорабатывают психиатры в военкоматах. В итоге- оружие в руках у невменяшки....
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27.01.2022 16:25 Ответить
Ага, вас троллей в милицейсой ботоферме штук триста наверное, за бюждетные деньги Монастырского и жирного Херащенку отмазываете. Мол, военкоматы вам психов поставляют. А то, что, в вооруженных силах процветает дедовщина и все офицеры только ее поощряют, про это ты писать не хочешь. Херащенко денег не даст.
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27.01.2022 18:09 Ответить
сам то в армии служил?
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27.01.2022 19:26 Ответить
А ты?
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27.01.2022 19:28 Ответить
я служил , и всякого повидал. ну то как служил?
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27.01.2022 19:44 Ответить
Что же ты такое повидал? Тем более относящееся к дедовщине в армии? В мое время, как только прилетели в Баграм, дедовщина рассосалась уже в самолете.
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27.01.2022 20:07 Ответить
чому досі ординські порядки кримінальників накшталт ідеології АУЕ рулять на наших теренах. От в чім питання.
Схоже на те , що попав хороший хлопець в погану компанію і навмагався жити по совісті і по уставу , а панцанва з кримінальним уклоном його не прийняла бо в їх середовищі ворон ворону око не клює, а також ніхто нікому не вірить і не боїться.
Як взагалі такі люди могли потрапити до нацгвардії!
Всіх причетних кадровиків і командирів "навіг з пляжу".
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27.01.2022 16:27 Ответить
давайте предположим, что расстрелянные военнослужащие изнасиловали стрелявшего! и вот вопрос - справедливое ли наказание они получили? мы ведь не знаем, как они унижали его... думаю просто словами не ограничивалось
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27.01.2022 16:29 Ответить
Бред несете. Зачем?
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27.01.2022 16:59 Ответить
Свои воспоминания о службе в СА не стоит тут выкладывать. Надо разобраться как "верующий" попал в ряды военнослужащих для несения службы с оружием в руках. Да, у них разрешено только "причащаться" алкоголем, а траву курить секстанты не запрещают.
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27.01.2022 17:06 Ответить
я не служил, ни в СА, ни в УА
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27.01.2022 18:57 Ответить
но помню случай из жизни, 88 или 89 год был, я школьник, у одноклассника сосед пришел домой на побывку... полечиться, челюсть сломана в 4 местах. я лично знал того парня! дедушки отметелили... и что-то им было? НИ ЧЕ ГО!
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27.01.2022 18:59 Ответить
Тем более, если не служил в армии вообще, от слова совсем, зачем вешать выводы в комментариях. Вы не хотели бы выложить свои выводы после общения с Вашим соседом физиком-ядерщиком о проблемах управляемого ядерного синтеза энергии?
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27.01.2022 19:05 Ответить
при чем тут служил или нет! у меня братья были еще в СА, знакомые парни в УА служили... дедовщина была, есть и будет! в части бывает либо дедовщина, либо уставщина! и не надо мне указывать что делать, а что нет! маме своей расскажешь куда и зачем!
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27.01.2022 19:19 Ответить
Сходи в военкомат, призовись. А потом будешь умничать о дедовщине, эксперд.
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27.01.2022 19:48 Ответить
Чому усі в США ввічливі... бо образи можуть дорого обійтися.
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27.01.2022 16:32 Ответить
И вот что интересно- а в ВСУ такого нету. У кого есть что возразить???
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27.01.2022 16:33 Ответить
это зависит от руководства части.
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27.01.2022 17:36 Ответить
Я думаю що при різних розкладах все таки є головне,там де зброя немає дісціплини, устав порушується ,що приводе до тяжких наслідків.Що напробив той дурень - відняв життя і себе загубив,але мені здається що голови ще политять у начальства де таке діється.
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27.01.2022 16:45 Ответить
Молодець що запобіг за це видати ВІДОМЧУ ПОЧЕСНУ ГРАМОТУ!
А ЗА ВБИВСТВО З ОСОБЛИВОЮ ЖОРСТОКІСТЮ НА ДОВІЧНЕ УВ'ЯЗНЕННЯ БАЖАНО НА ЯКИЙСЬ КАР'ЄР АБО КОПАЛЬНЮ...ЗДОРОВ'Я Я БАЧУ ВИСТАЧАЄ...
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27.01.2022 17:07 Ответить
Якщо в частині відбувається подібне, а командир не в курсі, то це говорить про профнегідність. Якщо на солдата перетягається повна відповідальність - його роблять цапом-відбувайлом.
Якщо хтось робить заяви до розслідування - він прикриває дійсного винуватця.

Щось мені здається, що совкові стосунки кимось "кришуються". І цей хтось - не є проУкрїнським...
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27.01.2022 17:12 Ответить
Давно пора прикрыть весь этот беспредел в частях и полностью переводить отношения в формат по уставу. Кто не хочет по уставу - отправлять в отдельную часть, что бы не портить адекватных людей, а там пусть зверьё друг с другом разбирается.

Если начальники не приняли никаких действий, по его заявлению, - должны сидеть рядом с ним и пожизненно.
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27.01.2022 17:42 Ответить
Тебя надо призвать и заставить по уставу служить
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27.01.2022 18:54 Ответить
Кто не хочет по уставу - отправлять в отдельную часть, что бы не портить адекватных людей, а там пусть зверьё друг с другом разбирается.

Штрафбаты вспомнили?
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27.01.2022 18:54 Ответить
Ты ж не был в армии?
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28.01.2022 07:13 Ответить
на наркоту проверить и все станет понятно. обдолбаный похоже, да нормального человека трясло б от адреналина мама не горюй, а этот хладнокровный вроде уже человек сто пострелял.
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27.01.2022 19:42 Ответить
Такие случаи были и будут всегда и везде.Это Человеческий Фактор.И не помогут ни законы,ни воспитание,ни общество.В штатах,и других благополучных странах все происходит постоянно.
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28.01.2022 07:20 Ответить
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