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Новости
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Раненых в Днепре военнослужащих прооперировали, двое из них крайне тяжелые, - Рыженко. ВИДЕО

В Днепре в клинической больнице им. Мечникова прооперировали военнослужащих, которых 27 января на территории завода "Южмаш" расстрелял их сослуживец нацгвардеец Артемий Рябчук.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил во время брифинга генеральный директор больницы Сергей Рыженко.

Он отметил, что в больницу им. Мечникова доставили четырех пострадавших. Еще один госпитализирован в городскую больницу №16.

По словам Рыженко, у 25-летнего солдата Игоря тяжелое проникающее ранение живота. У него контузия печени, задеты печень и бедро, в брюшную полость разлился литр крови. Из брюшной полости раненого удалили пулю. Пациент остается тяжелым. Сейчас ему оказывают помощь в реанимации, пришел в сознание.

У второго бойца, 22-летнего Владислава, – перелом левого бедра, пуля остановилась у бедренной артерии, еще несколько миллиметров – и не удалось бы его спасти, поскольку кровь вышла бы за считанные минуты. Его состояние тоже тяжелое, ближе к среднему. Находится в реанимации.

Третий солдат, получил ранение в область ягодичной мышцы. Потеря крови невелика. Он находится в состоянии средней тяжести.

Самой тяжелой была девушка, ей 22 года, по имени Жанна. Она получила пулю в живот, вторую в плечо, третью в правое колено. Когда хирурги открыли живот – весь кишечник разбит. Состояние крайне тяжелое, можно сказать критическое.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Лицо задержано! Что ж ты наделал?" - задержание Нацгвардейца Рябчука, расстрелявшего сослуживцев. Оперативное ВИДЕО

Как отмечалось, по уточненным данным полиции, в результате стрельбы на "Южмаше" погибли четверо военнослужащих и одна женщина - гражданская.

Ранее было установлено, что стрельбу устроил военнослужащий Национальной гвардии Украины, 2001 года рождения, из Одесской области. Как отметили в МВД, это солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р.

По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, в обязанности Артемия Рябчука, расстрелявшего своих сослуживцев, входила охрана территории завода "Южмаш". Он был призывником срочной службы из Измаила Одесской области. Вырос без отца.

В 9:30 на ул. Крайней в г. Подгородное Рябчук был задержан.

Автор: 

Днепр (4439) стрельба (3266) Рыженко Сергей (65) Рябчук (33)


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Топ комментарии
+21
Живите детки... Дай Бог
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27.01.2022 15:23
+14
Живите ребята! Не сдавайтесь!
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27.01.2022 15:27
+13
Хирургам низкий уклон.
Это писд%ц.
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27.01.2022 15:40
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Живите детки... Дай Бог
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27.01.2022 15:23 Ответить
Судья?
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27.01.2022 15:36 Ответить
Да!
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27.01.2022 15:48 Ответить
тупоголовый? вопрос риторический
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27.01.2022 15:57 Ответить
Живите ребята! Не сдавайтесь!
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27.01.2022 15:27 Ответить
Хирургам низкий уклон.
Это писд%ц.
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27.01.2022 15:40 Ответить
100000% толковый врач!
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28.01.2022 00:22 Ответить
Боже, поможи
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27.01.2022 15:41 Ответить
Ну той що отримав кулю в жопу, реально везунчик ще. Можна сказати відскочив.
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27.01.2022 15:46 Ответить
краще 5 хвилин ганьби, ніж вічний обеліск слави над могилою
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27.01.2022 15:56 Ответить
Бажаю потерпілим скорішого одужання!
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27.01.2022 15:55 Ответить
бедная девушка... если и выживет то инвалид на всю жизнь... нет слов... тварь, просто тварь...
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27.01.2022 15:56 Ответить
Есть такое, сказали что селезенка прострелена, а это очень и очень плохо, даже если выживет
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27.01.2022 16:59 Ответить
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27.01.2022 16:00 Ответить
***
В Днепре более 40 гвардейцев и полицейских пришли сдать кровь пострадавшим на ЮМЗ (Фото)


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27.01.2022 16:24 Ответить
Зря парень сдался, закроют пожизненно, 19 лет...
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27.01.2022 16:58 Ответить
ну как бы...зря паря стрелял и добивал... а потом уже ...сдался...
и пожизненное тоже как бы не за зря... 5 душ и 5 инвалидов (девчонка, 22 годика - в критическом)
да и не 19, а 21... к стати и тем кого уложил примерно столько же было (навечно)
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27.01.2022 17:17 Ответить
Увы, это призывное рабство....
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27.01.2022 18:43 Ответить
Достали уже нищие мрази у которых нет даже бабла на откосить.
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27.01.2022 19:18 Ответить
Виходить, що багаті сцикуни - герої? Цеж як треба викрутити, щоб себе вибілити.
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27.01.2022 21:55 Ответить
Розповідайте це в Ізраїловці.
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27.01.2022 21:27 Ответить
Глупое сравнение, вы правда думаете, что там тоже сослуживцам посрать нормально не дают?
Это как, сральные сослуживцы?
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28.01.2022 11:17 Ответить
таких случаев и еще много похлеще, средь срочников армейских было сотни, не делайте их этого сенсацию, низшие чины офицерские, сержанты, всему причина, они неуставняк не то чтобы искоренять, наоборот порой его поощряют..
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27.01.2022 17:09 Ответить
Согласна с Вами на все 100! В армии не должно быть тюремных порядков. А офицерам по херу, они там своими делами занимаются.
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27.01.2022 20:08 Ответить
Балан зря ушел, не его это уровень ответственности совсем..
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27.01.2022 17:10 Ответить
и как Рыженко восьмой год это все выдерживает, низкий поклон ему и всему персоналу Мечей
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27.01.2022 18:17 Ответить
Это я не знаю,как можно было издеваться над парнем,чтобы он завалил с бедра весь караул.
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27.01.2022 19:14 Ответить
Ты лучше спроси как срочник, который три месяца как служит может так уметь стрелять и перезаряжаться?
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27.01.2022 19:21 Ответить
Хорошо учился парень.
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27.01.2022 19:32 Ответить
Смотрел видео . Не похож он на терпилу от дедов. Работал спокойно на добивание даже для каждого прошедшего горячие точки это не просто ... Странно все это . Узнаем ли правду вот вопрос ....
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27.01.2022 20:48 Ответить
Ну да, в физмат классе хорошо учился.....
Это как минимум полгода-год интенсивной квалифицированной подготовки.
И настрелять надо не пол рожка из положения лёжа по ростовой мишени, а на спец полигоне и хотя бы один цинк.
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27.01.2022 21:41 Ответить
Прочитай уважно. Він рік служить.
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27.01.2022 21:57 Ответить
Он призван 21.10.2021 года. Это три месяца срочной службы.
Сам научись читать и почини калькулятор.

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28.01.2022 10:08 Ответить
Что значит похож или не похож,Чикатило был глистообразный задрот,в тоже время бывали маньяки с кулаками как пивные кружки,это всё очень относительно кто на кого похож.
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27.01.2022 21:27 Ответить
Я пишу о его работе с автоматом .. Причем здесь психи или больные маньяки
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27.01.2022 21:42 Ответить
Контрстрайк тебе в помощь.... Темболее учти что он стрелял в безоружных которые просто «мишени» как в тире. И на видео он как контрстрайкер прыгает,по контр Страйк-киношному.Это не боевая атака. Отскочил потом вернулся добил в голову.... БЕЗОРУЖНЫХ ДЕТЕЙ которые просто стояли.... Я вообще если честно нв шоке- что это за шкаф такой куда как сигареты положили магазины, гуляют как в подсобке АТБ
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28.01.2022 00:29 Ответить
Первой мотив стрельбы озвучила нардеп Юлия Яцик.

По ее данным, ранее Артемий Рябчук доложил командирам об избиении сослуживцами другого солдата. После чего командование никаких мер по этому поводу не приняло, а самого срочника затравили.

Также он говорил, что солдаты-контрактники избивают срочников и заставляют их выполнять самую грязную работу за себя. Не дождавшись реакции, Рябчук решил расправиться по-своему.
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27.01.2022 21:42 Ответить
эта Яцык обосралась с преждевременным вы$ером, ибо видео при задержаним Очень чітко все ставит на свои места. Да мне одна его рожа с мутными укуренными глазами после прихода сразу все обозначила.... Оль закончилась его и накрыло, контрстрайке
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28.01.2022 00:33 Ответить
Работа с автоматом? А что сложного в работе с автоматом,на крючок нажимать дело не хитрое.
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27.01.2022 21:45 Ответить
Ага и лупи в безоружных как в тире.... Читт ботнаркоман
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28.01.2022 00:30 Ответить
Наряды сутки через сутки, после наряда день другим занимаются. Плюс во многих частях срочникам увалы не дают, типа карантин. У нас в части дедовщины не было у срочников, пресекалось сразу. А психологи такие, что от нее потом выходишь и думаешь, как ее не престрелить.
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27.01.2022 22:46 Ответить
св'ятих тут нема!
одні гнобили і знущались, а хто це бачив то мовчав, інші закривали на це очі, а один не витримав і зірвався.
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27.01.2022 23:21 Ответить
Експерти говорят что так на срочке не учат автомати перезаряжать, а на орбите почемуто не включается спутник, которий на Южмаше делали, совпадение или????
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30.01.2022 23:03 Ответить
 
 