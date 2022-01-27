Раненых в Днепре военнослужащих прооперировали, двое из них крайне тяжелые, - Рыженко. ВИДЕО

В Днепре в клинической больнице им. Мечникова прооперировали военнослужащих, которых 27 января на территории завода "Южмаш" расстрелял их сослуживец нацгвардеец Артемий Рябчук.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил во время брифинга генеральный директор больницы Сергей Рыженко.

Он отметил, что в больницу им. Мечникова доставили четырех пострадавших. Еще один госпитализирован в городскую больницу №16.

По словам Рыженко, у 25-летнего солдата Игоря тяжелое проникающее ранение живота. У него контузия печени, задеты печень и бедро, в брюшную полость разлился литр крови. Из брюшной полости раненого удалили пулю. Пациент остается тяжелым. Сейчас ему оказывают помощь в реанимации, пришел в сознание.

У второго бойца, 22-летнего Владислава, – перелом левого бедра, пуля остановилась у бедренной артерии, еще несколько миллиметров – и не удалось бы его спасти, поскольку кровь вышла бы за считанные минуты. Его состояние тоже тяжелое, ближе к среднему. Находится в реанимации.

Третий солдат, получил ранение в область ягодичной мышцы. Потеря крови невелика. Он находится в состоянии средней тяжести.

Самой тяжелой была девушка, ей 22 года, по имени Жанна. Она получила пулю в живот, вторую в плечо, третью в правое колено. Когда хирурги открыли живот – весь кишечник разбит. Состояние крайне тяжелое, можно сказать критическое.

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Как отмечалось, по уточненным данным полиции, в результате стрельбы на "Южмаше" погибли четверо военнослужащих и одна женщина - гражданская.

Ранее было установлено, что стрельбу устроил военнослужащий Национальной гвардии Украины, 2001 года рождения, из Одесской области. Как отметили в МВД, это солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р.

По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, в обязанности Артемия Рябчука, расстрелявшего своих сослуживцев, входила охрана территории завода "Южмаш". Он был призывником срочной службы из Измаила Одесской области. Вырос без отца.

В 9:30 на ул. Крайней в г. Подгородное Рябчук был задержан.