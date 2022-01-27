Террористы, сбившие в 2014 украинский самолет Ил-76, приговорены к пожизненному заключению, - СБУ
В Днепре вступил в силу приговор суда по факту совершения террористического акта – сбивание ракетной установкой военно-транспортного самолета Ил-76 Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
В результате попадания снаряда в самолет он загорелся и упал, девять членов экипажа и сорок военнослужащих погибли.
Рассмотрение доказательств, собранных следователями Службы безопасности Украины в рамках досудебного расследования, длилось более 5 лет.
Коллегия судей Красногвардейского районного суда г. Днепропетровска после объективного и беспристрастного рассмотрения обстоятельств и доказательств приняла окончательное процессуальное решение касательно вины организаторов и лиц, причастных к совершению террористического акта.
Окончательно, после рассмотрения продолжавшейся почти год апелляционной жалобы вынесены приговоры трем террористам, виновным в гибели военнослужащих ВСУ.
На основании полученных доказательств, организаторы и лица, причастные к совершению террористического акта, признаны виновными в зависимости от участия каждого в преступной деятельности. В частности, по следующим статьям Уголовного Кодекса Украины:
- ч.2 ст.260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований);
– ч.3 ст. 258 (террористический акт);
- ч. 2 ст.437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).
Всем трем террористам определено наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.
Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.
21 мая 2021 года Верховный Суд признал генерала Назарова невиновным в гибели десантников в сбитом Ил-76.
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Слідчими СБУ отримано беззаперечні докази того, що так званий голова терористичної організації «ЛНР» І. Плотницький, який на час скоєння злочину був командиром незаконного збройного формування «батальйон «Зоря», разом з А. Патрушевим (на той час його заступником) та командиром незаконного збройного формування «Вітязь» О. Гурєєвим були безпосередніми організаторами терористичного акту. З метою блокування сил АТО вони влаштували засідки та керували групами бойовиків, озброєних ПЗРК (переносним зенітно-ракетним комплексом), що перекривали авіаційне сполучення аеропорту Луганська.
На підставі отриманих доказів, організатора та осіб, причетних до здійснення терористичного акту визнано винними залежно від участі кожного у злочинній діяльності.
А возможно, и наградить успел "хероем Лугандона".
2.Ермак лично инициировал его передачу.
3.После обмена с Цемахом не было больше ни одного обмена пленными.
Цензор, звідки це передруковано!? По - перше міста такого давно немає. І невже у Дніпрі залишилась така назва району?