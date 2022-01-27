РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11145 посетителей онлайн
Новости
8 493 30

Террористы, сбившие в 2014 украинский самолет Ил-76, приговорены к пожизненному заключению, - СБУ

Террористы, сбившие в 2014 украинский самолет Ил-76, приговорены к пожизненному заключению, - СБУ

В Днепре вступил в силу приговор суда по факту совершения террористического акта – сбивание ракетной установкой военно-транспортного самолета Ил-76 Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В результате попадания снаряда в самолет он загорелся и упал, девять членов экипажа и сорок военнослужащих погибли.

Рассмотрение доказательств, собранных следователями Службы безопасности Украины в рамках досудебного расследования, длилось более 5 лет.

Коллегия судей Красногвардейского районного суда г. Днепропетровска после объективного и беспристрастного рассмотрения обстоятельств и доказательств приняла окончательное процессуальное решение касательно вины организаторов и лиц, причастных к совершению террористического акта.

Окончательно, после рассмотрения продолжавшейся почти год апелляционной жалобы вынесены приговоры трем террористам, виновным в гибели военнослужащих ВСУ.

Также смотрите: Разоблачены очередные факты поставки российского оружия в ОРДЛО. Среди изъятого – запрещенные мины ПОМ-2, - СБУ. ФОТОрепортаж

На основании полученных доказательств, организаторы и лица, причастные к совершению террористического акта, признаны виновными в зависимости от участия каждого в преступной деятельности. В частности, по следующим статьям Уголовного Кодекса Украины:

- ч.2 ст.260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований);

– ч.3 ст. 258 (террористический акт);

- ч. 2 ст.437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).

Всем трем террористам определено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.

Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.

21 мая 2021 года Верховный Суд признал генерала Назарова невиновным в гибели десантников в сбитом Ил-76.

Автор: 

СБУ (19990) Донбасс (26956) наемники рф (2090)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
Це -- жопа_как_ізюмінка. Відома кацапсина Не дивуйтеся.
показать весь комментарий
27.01.2022 15:49
+5
А Цемаха, виновного в гибели почти 300 человек в Боинге Зеля вернул параше.
А возможно, и наградить успел "хероем Лугандона".
показать весь комментарий
27.01.2022 15:55
+4
Надо писать "приговорены заочно". Потому что первый в списке И. Плотницкий, по кличке "Колыван". Не помню чтобы его арестовали в Украине
показать весь комментарий
27.01.2022 16:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а как же те послал самолёт ?
показать весь комментарий
27.01.2022 15:40 Ответить
Дибил.
показать весь комментарий
27.01.2022 15:43 Ответить
Це -- жопа_как_ізюмінка. Відома кацапсина Не дивуйтеся.
показать весь комментарий
27.01.2022 15:49 Ответить
мальчик я на сайте с 14 года,и никто не скажет что я кацапский рупор,в отличие от тебя,который мелко но сильно воняет клопами из кацапских печек
показать весь комментарий
27.01.2022 15:54 Ответить
Але від тебе смердить диванною кацапсиною. Жоден ветеран не буде вихвалятися своєю службою та запитувати в І-неті про службу в когось. Лише провокатори, як ти. Бувай.
показать весь комментарий
27.01.2022 16:05 Ответить
как разбудут спрашивать,и я не так давно из ООС так что имею право спросить где служило,на каком диване тяготы так сказать несёшь
показать весь комментарий
27.01.2022 16:10 Ответить
...в каком палку служилі!...?... (с) Десь я вже це чув. Ти -- не ветеран, а звичайний провокатор.
показать весь комментарий
27.01.2022 16:15 Ответить
и кого и на что я провоцирую? *анал*итик ты наш дорогой
показать весь комментарий
27.01.2022 16:18 Ответить
с 14 года))) а доси не знаешь что у "комбайнёров и трахтаристов" не было ПВО выше чем 3.5 км поэтому полёты на 10 км были разрешены, ну шож ты так палишся??? лучше расскажи за гражданскую войну с комбайнёрами очень интересно.
показать весь комментарий
27.01.2022 16:13 Ответить
убогое,этот ил сбили при заходе на посадку,о каких 10 000 метров ты бредишь
показать весь комментарий
27.01.2022 16:15 Ответить
так Назаров в чём виноват? может он позвонил? летит встречайте?
показать весь комментарий
27.01.2022 16:27 Ответить
думаю что вряд ли , просто надо было найти крайнего
показать весь комментарий
27.01.2022 16:29 Ответить
пилоты виноваты, во первых стрелять с пзрк по ИЛ 76 проблемно и не рационально, при срабатывании ловушек там шоу как на салюте и движков 4, посадку он бы сделал по любому, а сбили его с зенитки т.к. пилоты забыли выключить габариты, вот и всё.
показать весь комментарий
27.01.2022 16:39 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-44471686
показать весь комментарий
27.01.2022 16:43 Ответить
Твоя моя не понимай)))
показать весь комментарий
27.01.2022 15:46 Ответить
чего не понимай,пожизнено осуждены те кто сбил,то есть никто сидеть не будет,апо поводу генерала Назарова,он просто козел отпущения
показать весь комментарий
27.01.2022 15:51 Ответить
мабуть "єрмак" не хотів, щоб вони сіли до в'язниці. Чи щось розповіли про участь росії.
показать весь комментарий
27.01.2022 15:50 Ответить
И кто эти трое террористов? У них что - нет ни фамилий, ни имен? Какая же гнилая и трусливая у нас система, что боится назвать фамилии террористов, проговоренных судом к высшей мере наказания!!!
показать весь комментарий
27.01.2022 15:53 Ответить
Не надо свою тупрость оправдывать гнилостью и трусостью власти. Просто нужно перейти по ссылке и прочитать на сайте СБУ:

Слідчими СБУ отримано беззаперечні докази того, що так званий голова терористичної організації «ЛНР» І. Плотницький, який на час скоєння злочину був командиром незаконного збройного формування «батальйон «Зоря», разом з А. Патрушевим (на той час його заступником) та командиром незаконного збройного формування «Вітязь» О. Гурєєвим були безпосередніми організаторами терористичного акту. З метою блокування сил АТО вони влаштували засідки та керували групами бойовиків, озброєних ПЗРК (переносним зенітно-ракетним комплексом), що перекривали авіаційне сполучення аеропорту Луганська.
На підставі отриманих доказів, організатора та осіб, причетних до здійснення терористичного акту визнано винними залежно від участі кожного у злочинній діяльності.
показать весь комментарий
27.01.2022 15:57 Ответить
Угу. Уже сидят. Цемах себе уже весь тухес отидел!
показать весь комментарий
27.01.2022 15:53 Ответить
А Цемаха, виновного в гибели почти 300 человек в Боинге Зеля вернул параше.
А возможно, и наградить успел "хероем Лугандона".
показать весь комментарий
27.01.2022 15:55 Ответить
1.При спецоперации перевозки этого Цемаха погиб один разведчик.
2.Ермак лично инициировал его передачу.
3.После обмена с Цемахом не было больше ни одного обмена пленными.
показать весь комментарий
27.01.2022 16:05 Ответить
Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська, Джерело:

Цензор, звідки це передруковано!? По - перше міста такого давно немає. І невже у Дніпрі залишилась така назва району?
показать весь комментарий
27.01.2022 15:56 Ответить
Довічно платники податків будуть їх годувати. Круто.
показать весь комментарий
27.01.2022 16:00 Ответить
Надо писать "приговорены заочно". Потому что первый в списке И. Плотницкий, по кличке "Колыван". Не помню чтобы его арестовали в Украине
показать весь комментарий
27.01.2022 16:06 Ответить
Нагадаю, що цих трьох заманили на рейс з Мінська, який хотіли посадити в Києві, але зелений виродок злив операцію і вся вагнерівська кодла уникла покарання.
показать весь комментарий
31.01.2022 15:03 Ответить
 
 