Германия в знак поддержки Украины не будет эвакуировать персонал своего посольства, - Бербок
Германия решила не сокращать персонал своего посольства в Украине, что тоже должно служить знаком поддержки страны.
Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок во время своего выступления в четверг в Бундестаге на дебатах, посвященных российским военным угрозам Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы решили не сокращать персонал нашего посольства, а вместо этого – поддержать Украину также благодаря тому, чтобы мы остаемся присутствующими, что мы инвестируем, что дипломатия является абсолютным приоритетом и что мы совместно выступаем за безопасность Украины и всей Европы", - заявила она.
По словам Бербок, в нынешний сложный момент особенно важно финансово и экономически поддержать Украину.
В своем выступлении министр, в частности, указала на то, что Германия "уже много лет является одним из крупнейших доноров Украины через МВФ, ЕС и двустороннее сотрудничество". По ее словам, в настоящее время федеральное правительство работает над безотлагательным выделением Украине кредита в размере 150 млн евро.
"Также мы работаем в сфере закупки вакцин, энергообеспечения и процесса реформ в стране вместе с нашими партнерами", – добавила Бербок.
Говоря о совместной позиции Германии и Франции как посредников в российско-украинском конфликте, министр отметила, что через неделю она и ее французский коллега Жан-Ив Ле Дриан прибудут с визитом в Украину, в ходе которого также посетят "контактную линию".
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Таким чином, було знищено єдину міжнародну допомогу, яку Німеччина надала Україні
Нахріна вам евакуюватися, бабло витрачати? Кацапам від вас жодної шкоди.
Ніякої допомоги Україні не надаєте, лише базікаєте, закликаєте почути ***** ще й "пп2" відстоюєте.
Лохи назначают руководить государСтвом
Артиста,
каски себе в жопу засуньте, а нам нужны в/т/станки..
треба показати що вони з нами
зброї ху в жо а підтримка в саме такий спосіб
головне що літак заправлений чекає
Ми неодмінно оцінимо. Забудемо і про турбіни у Криму і про саміт НАТО у 2008му і про газові потоки і про "палки у колеса" на постачання оборонного озброєння звісно теж ...
это круто, мало кто решится на такое ))))))))
я слушал какой-то британский канал и репортер обосновывал выезд дипломатов как сигнал рф о том что им нельзя верить. значит германия верит рф? в то время когда никто другой им не верит