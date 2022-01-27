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Новости Война
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Германия в знак поддержки Украины не будет эвакуировать персонал своего посольства, - Бербок

Германия в знак поддержки Украины не будет эвакуировать персонал своего посольства, - Бербок

Германия решила не сокращать персонал своего посольства в Украине, что тоже должно служить знаком поддержки страны.

Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок во время своего выступления в четверг в Бундестаге на дебатах, посвященных российским военным угрозам Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы решили не сокращать персонал нашего посольства, а вместо этого – поддержать Украину также благодаря тому, чтобы мы остаемся присутствующими, что мы инвестируем, что дипломатия является абсолютным приоритетом и что мы совместно выступаем за безопасность Украины и всей Европы", - заявила она.

По словам Бербок, в нынешний сложный момент особенно важно финансово и экономически поддержать Украину.

В своем выступлении министр, в частности, указала на то, что Германия "уже много лет является одним из крупнейших доноров Украины через МВФ, ЕС и двустороннее сотрудничество". По ее словам, в настоящее время федеральное правительство работает над безотлагательным выделением Украине кредита в размере 150 млн евро.

"Также мы работаем в сфере закупки вакцин, энергообеспечения и процесса реформ в стране вместе с нашими партнерами", – добавила Бербок.

Также читайте: Кроме шлемов, Германия поможет Украине с бункером под Одессой, - Бербок

Говоря о совместной позиции Германии и Франции как посредников в российско-украинском конфликте, министр отметила, что через неделю она и ее французский коллега Жан-Ив Ле Дриан прибудут с визитом в Украину, в ходе которого также посетят "контактную линию".

Автор: 

Германия (7061) эвакуация (2096) дипломаты (639) Анналена Бербок (348)


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Топ комментарии
+15
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27.01.2022 15:54
+11
Не потрібні в Україні ще й німецькі агенти лапатної смердючої балалайні...
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27.01.2022 15:51
+7
подушек пришлите
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27.01.2022 15:52
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Хех...
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27.01.2022 15:51 Ответить
Тобто німчура кацапів не боїться. 🤔 Цікаво, це те, що я думаю?
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27.01.2022 17:20 Ответить
Німці намагаються розірватися на обидва боки - хочеться мати расійський газ й в той час не бути білою вороною в Європі по підтримці України проти москалів.
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27.01.2022 17:53 Ответить
Не потрібні в Україні ще й німецькі агенти лапатної смердючої балалайні...
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27.01.2022 15:51 Ответить
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27.01.2022 16:19 Ответить
подушек пришлите
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27.01.2022 15:52 Ответить
⚡Горила Тоні з Київського зоопарку розірвала плед, який їй подарували німці

Таким чином, було знищено єдину міжнародну допомогу, яку Німеччина надала Україні
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27.01.2022 16:12 Ответить
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27.01.2022 16:20 Ответить
Французи "майстри" знімати кіно і кепкувати над німцями після війни. А влітку 40-го німці розгромили Францію менш ніж за 6 тижнів і парадним стоєм (навіть не розвертаючись у бойові порядки!) зайшли в Париж. жалюгідні недобитки французької раті драпали вплав через Ла Манш у самих кальсонах. З "героєм" ДеГолем, доречі....
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27.01.2022 20:52 Ответить
Фашисти. Їм навіть своїх не шкода. Чи може з москалями домовились, що ті "если шо" їх чіпати не будуть?
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27.01.2022 15:52 Ответить
Вони тут своїх хазяїв почекають.
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27.01.2022 15:53 Ответить
Нашій вдячності просто нема меж.
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27.01.2022 15:53 Ответить
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27.01.2022 15:54 Ответить
Для чого,кацапи ж їхні союзники,своїх не чіпатимуть
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27.01.2022 15:55 Ответить
В гудки погудите...
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27.01.2022 15:58 Ответить
А ми на знак подяки попросимо їх їхати додому.
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27.01.2022 15:58 Ответить
Шо, так швидко вже бункер відновили і каски прислали?
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27.01.2022 15:58 Ответить
Путин лично Меркель на ушко шепнул что войны не будет.
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27.01.2022 15:59 Ответить
СпасіБкі.
Нахріна вам евакуюватися, бабло витрачати? Кацапам від вас жодної шкоди.
Ніякої допомоги Україні не надаєте, лише базікаєте, закликаєте почути ***** ще й "пп2" відстоюєте.
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27.01.2022 16:00 Ответить
Немцы молодцы, кто бы что не говорил,
Лохи назначают руководить государСтвом
Артиста,
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27.01.2022 16:01 Ответить
Артист ставит над мусорами помощника Валуева, алохи потом про плохих фрицев трепются
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27.01.2022 16:03 Ответить
Він -- не артист. Не ображайте артистів.
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27.01.2022 16:07 Ответить
Это невероятный героизм...
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27.01.2022 16:04 Ответить
Можем им выдать бесплатно каски из гуманитарной помощи которые нам подогнал "надежнейший" союзник в войне с мордором....
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27.01.2022 16:04 Ответить
немцы запретили продавать для "КБ Луч" высокоточные станки..
каски себе в жопу засуньте, а нам нужны в/т/станки..
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27.01.2022 16:07 Ответить
В разі чого -- бункер під Одесою
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27.01.2022 16:08 Ответить
В знак поддержки, с гордостью сообщаю,что работники посольства не будут неделю есть баварский сосиски и пить некоторые сорта пива....
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27.01.2022 16:11 Ответить
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27.01.2022 16:12 Ответить
потім пройдуть у спільному параді з московитами як у Польщі 1939-го, якщо Орді вдасться захопити Київ
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27.01.2022 16:17 Ответить
Вотето солідарність!
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27.01.2022 16:17 Ответить
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27.01.2022 16:22 Ответить
це мені здається чи вона схожа на бєнядіктову?
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27.01.2022 16:24 Ответить
нимеччина может идти на хуа-бей, с ней уже всё понятно как день, имея таких "друзей" и врагов не нужно. При запросе в 100тыс броников\касок они выделили нам 5тыс и раструбили об этом как о супер допомоге, я бы швырнул им назад эту подачку... сами разберемся...
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27.01.2022 16:26 Ответить
Пива и колбасок пришлите ещё
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27.01.2022 16:26 Ответить
Агенты должны работать и докладывать, что происходит в Киеве.
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27.01.2022 16:27 Ответить
Краще б зброю надали...
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27.01.2022 16:29 Ответить
німецьке посольство в Україні ,це є контора, за котрою ховається рашистська агентура,
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27.01.2022 16:37 Ответить
Такие заявления должны звучать со всех уст бусы и печеньки уже не помогут Вместе значит до конца!!!
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27.01.2022 16:38 Ответить
сиську может ещё покажешь в поддержку Украины?ну и дурааа...
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27.01.2022 17:02 Ответить
ну так їх і бомбити росіяни-то не будуть.хто-ж посольства дружніх союзних країн бомбить?
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27.01.2022 17:11 Ответить
А им чего бояться? Разве что дружественного огня, так бывает.
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27.01.2022 17:18 Ответить
а навіщо евакуювати.
треба показати що вони з нами
зброї ху в жо а підтримка в саме такий спосіб
головне що літак заправлений чекає
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27.01.2022 17:25 Ответить
Ще надуйте кульки повітрям та запустіть у небо на знак підтримки.
Ми неодмінно оцінимо. Забудемо і про турбіни у Криму і про саміт НАТО у 2008му і про газові потоки і про "палки у колеса" на постачання оборонного озброєння звісно теж ...
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27.01.2022 17:35 Ответить
Пусть даст миллиард, мы на них сами оружие купим
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27.01.2022 17:38 Ответить
А нам один хрен, будете вы эвакуироваться или нет!! всё это холостой выстрел на публикуЕС!
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27.01.2022 17:43 Ответить
А чего им бояться? Союзники как никак с Рашей
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27.01.2022 17:54 Ответить
Так вот оказывается для кого были предусмотрены поставки касок.
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27.01.2022 18:11 Ответить
надо же какой уровень поддержки, топчик. не какие-то сраные джевлины, снаряды и гранатометы, а "решили не сокращать персонал".
это круто, мало кто решится на такое ))))))))
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27.01.2022 18:36 Ответить
Немцы что-то знают.
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27.01.2022 19:06 Ответить
Ещё и каски дадут. Вот это союзник, вот это партнёр
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27.01.2022 19:46 Ответить
трудно понять каким образом это поддержка. ирония в том что это можно интерпретитовать с точностью до наоборот.
я слушал какой-то британский канал и репортер обосновывал выезд дипломатов как сигнал рф о том что им нельзя верить. значит германия верит рф? в то время когда никто другой им не верит
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27.01.2022 20:04 Ответить
Німці знали і знають, що "... зрадники уже про все домовилися". Що клоун (після показухи з "концентрацією військ", клоунськими відосіками накшталт "небійтесьбудеситнотеплоімирно") погодився на поступки московії в обмін на ненапад (особливий статус, федералізація, можливо друга мова, ліквідація Церкви (ПЦУ і ТОМОСА), невступ до НАТО, нерозміщення і не створення наступальних озброєнь, жодного слова про Крим ... і т.п.) і посаду губернатора Малоросії. Німці знали і знають, що ЄС розвалиться і у Європі буде "кожен за себе", тому і бережуть Північний Потік і срали на санкції проти Росії. Німці знали і знають, що НАТО найближчим часом переформатується і т.з. Східний фланг ляже під Росію можливо - без єдиного пострілу. А Західна Європа ляже під Німеччину (по Ла Манш)Тому німці не давали і не дають нам зброї (навіть оборонної), знаючи, що вона Україні не знадобиться, бо вторгнення не буде бо продажні хахли самі підуть у ярмо. Саме тому німці і не виводять своє посольство ... а навіщо?
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27.01.2022 20:20 Ответить
Що тут ще говорити! Дайте зброю!!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦!
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12.05.2022 19:59 Ответить
 
 