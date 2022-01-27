Германия в знак поддержки Украины не будет эвакуировать персонал своего посольства, - Бербок

Германия решила не сокращать персонал своего посольства в Украине, что тоже должно служить знаком поддержки страны.

Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок во время своего выступления в четверг в Бундестаге на дебатах, посвященных российским военным угрозам Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы решили не сокращать персонал нашего посольства, а вместо этого – поддержать Украину также благодаря тому, чтобы мы остаемся присутствующими, что мы инвестируем, что дипломатия является абсолютным приоритетом и что мы совместно выступаем за безопасность Украины и всей Европы", - заявила она.

По словам Бербок, в нынешний сложный момент особенно важно финансово и экономически поддержать Украину.

В своем выступлении министр, в частности, указала на то, что Германия "уже много лет является одним из крупнейших доноров Украины через МВФ, ЕС и двустороннее сотрудничество". По ее словам, в настоящее время федеральное правительство работает над безотлагательным выделением Украине кредита в размере 150 млн евро.

"Также мы работаем в сфере закупки вакцин, энергообеспечения и процесса реформ в стране вместе с нашими партнерами", – добавила Бербок.

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Говоря о совместной позиции Германии и Франции как посредников в российско-украинском конфликте, министр отметила, что через неделю она и ее французский коллега Жан-Ив Ле Дриан прибудут с визитом в Украину, в ходе которого также посетят "контактную линию".