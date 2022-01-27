РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11165 посетителей онлайн
Новости
27 711 220

Рябчук с ростом 194 см и весом более 90 кг не тянет на жертву. Это "самовлюбленный убийца с психическими отклонениями", - Геращенко

Рябчук с ростом 194 см и весом более 90 кг не тянет на жертву. Это

Правоохранительные органы проведут тщательное расследование, чтобы выяснить, что заставило срочника Артемия Рябчука расстрелять сослуживцев.

Об этом написал в фейсбуке советник министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас в социальных сетях развернулась дискуссия, в которой многие авторы мнений называют Артемия Рябчука, который хладнокровно расстрелял 10 человек, жертвой неуставных отношений", - напоминает он.

По словам Геращенко, безусловно, и в Национальной Гвардии, и правоохранительными органами будет проведено детальное расследование этой трагедии с поминутным возобновлением событий.

"Но, мне кажется, Артемий жесткий самовлюбленный убийца с психическими отклонениями.

Читайте также: Раненых в Днепре военнослужащих прооперировали, двое из них крайне тяжелые, - Рыженко. ВИДЕО

Кроме того, он напоминает, что среди жертв Рябчука есть, в частности, две женщины, одна из которых была ему вообще не знакома, а некоторые его сослуживцы просто спали.

"Сам Рябчук с ростом 194 сантиметра и весом свыше 90 кг не очень тянет на жертву", – отмечает Геращенко.

Также читайте: Нацгвардеец Рябчук предотвратил драку между солдатами и сообщил руководству, его признали "стукачем" и издевались, - "слуга народа" Яцик

"Он имел возможность доложить своему непосредственному командиру о том, что он подвергается преследованиям, или командиру своего командира. Или позвонить на "Горячую линию" НГУ, которая есть на главной странице официального сайта", - резюмирует он.

Рябчук с ростом 194 см и весом более 90 кг не тянет на жертву. Это самовлюбленный убийца с психическими отклонениями, - Геращенко 01

Как отмечалось, по уточненным данным полиции, в результате стрельбы на "Южмаше" погибли четверо военнослужащих и одна женщина - гражданская.

Ранее было установлено, что стрельбу устроил военнослужащий Национальной гвардии Украины, 2001 года рождения, из Одесской области. Как отметили в МВД, это солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р.

По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, в обязанности Артемия Рябчука, расстрелявшего своих сослуживцев, входила охрана территории завода "Южмаш". Он был призывником срочной службы из Измаила Одесской области. Вырос без отца.

В 9:30 на ул. Крайней в г. Подгородное Рябчук был задержан.

Автор: 

Днепр (4439) стрельба (3266) Национальная гвардия (2153) Геращенко Антон (1438)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+37
Какая разница сколько весит, есть психологическое давление, которое намного хуже чем физическое...
показать весь комментарий
27.01.2022 16:12
+30
Чиновник который позволяет себе давать такие оценки до суда уже бы как пробка вылетел со службы на запад
показать весь комментарий
27.01.2022 16:17
+24
отпустите ребенка бедного - лучший в мире у мамы сын
показать весь комментарий
27.01.2022 16:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
достали по ходу парня рослого и крепкого , диды-задроты прыщавые , перемкнуло пацану, себя уважающему и включились рефлексы...сотни случаев таких и еще похлеще у срочников!..вина сержантов и младшего офицерского комсостава, поощрящего дедовщину в армии во все времена...Балана не отпускать в отставку, любой на его месте с этим дерьмом с длинной историией, не управится в одночасье..
показать весь комментарий
27.01.2022 17:41 Ответить
В школе, бурсе, дворе был уважаем, всех в кулаке держал, пахан так сказать.
А тут деды-задроты лося в засаде ...

Воинский коллектив своеобразная вещь!!! Да в любой коллектив надо вливаться итд итп
показать весь комментарий
27.01.2022 19:23 Ответить
судя по выражению лица и фигуре, домашний пацан, не качок но крепкий от природы, воспитанный в традициях совка на книжках правильных...достали задроты его реально, и перемкнуло тоже реально, да так что моск напрочь отключился...так бывает, врачи это состояние знают...
показать весь комментарий
27.01.2022 23:40 Ответить
Все может быть.

Подобные случаи для армий не редкость, и в Украине в том числе. Раньше ставился "гриф"

Доброе утро
показать весь комментарий
28.01.2022 06:56 Ответить
Интересно, Геращенко служил? Судя по тому какую чушь он несет, он понятия не имеет о том, что творится в армии !!!!
показать весь комментарий
27.01.2022 17:45 Ответить
Читаю комменты и диву даюсь - вы пытаетесь оправдать убийцу, хладнокровно расстрелявшего в т.ч. случайных людей!? Искренне желаю - дай Бог - вам или вашим родным оказаться на их месте! Вот тогда будете иметь полное право оправдывать таких убийц! И Геращенко тут совершенно ни при чем, как бы вы его не поливали грязью. Убийца жертва? Возможно. Жертва аборта!
показать весь комментарий
27.01.2022 17:49 Ответить
Чоловіче, Ти в якіі кравні живеш? Тут правди не добьешся, або прогинаешся і платишь або .башиш як цей хлоп, особисто можу тримати злість на будь кого не більше неділі, потім попускає, цей же два місяца тримав, це ж мабуть кожного дня нагадували. Також, схоже хлопчина навіть телефону не мав, вже апріори лошара серед інших, чим ті виродки тоді від рашистів різняться? Непричетних дуже шкода, жінці героя дати посмертно яка не випустила …
показать весь комментарий
28.01.2022 02:32 Ответить
Херащенко по прежнему зализывает проблему, как блюдце после Авакова. Играет дурака, пытаясь отгородить МВД от проблемы неуставных взаимотношений. А для этого, лезет в другую петлю, обьявляет_ мол " стрелявший психически хворый". Это еще одна серия марлизонского балета. МВД не при чем, это военкоматы поставляют психов в НГУ! При чем ту антропоменрические данные, Антоша - лизоблюд, даже карлсона с твоей комплекцией, при желании зачмырят за неделю!
показать весь комментарий
27.01.2022 18:04 Ответить
Антоша вообще понимает, что пишет!
Если у этого парня были психические отклонения, то вопрос тут к медкомиссии и к психиатрам, которые прошляпили психически больного и его призвали в армию.
И, по-моему, патопсихологическую экспертизу ему после этой трагедии еще не проводили, ведь это дело нескольких дней.
На каком основании Антоша втирает тут про психические отклонения?
Уж лучше бы молчал.
Если таки установят, что он психические отклонения имеет, надо наказывать членов медкомиссии, прошляпивших это.
показать весь комментарий
27.01.2022 18:05 Ответить
Антоша уводит от версии дедовщины.
показать весь комментарий
27.01.2022 18:36 Ответить
показать весь комментарий
27.01.2022 18:09 Ответить
Нифига подобного. В НГУ призывают призывников не ниже 2 категории здоровья

показать весь комментарий
27.01.2022 18:24 Ответить
Понятно, что маскали разгоняют тему дедовщини, не идите малороси в нацгвардию, а то также будет.
показать весь комментарий
27.01.2022 18:26 Ответить
Кто служил в армии, тот поймет))) не оправдает!!!! но поймет - ибо там гнобить умеют, тем более он из христиан-евангелистов. В этой связи вопрос - такие вроде идут на альтернативную службу, без оружия? Даже в СССР им не давали автомат в руки... И еще - парню 20 - а как он на срочку попал, у нас же призыв с 21? По желанию - да, можно и с 18, но берут большие сомнения, чтобы баптисты-евангелисты в очереди в военкоматы стояли.
показать весь комментарий
27.01.2022 18:35 Ответить
Чи Артем «жесткий самовлюбленный убийца с психическими отклонениями», чи «жертва неуставньіх отношений» - це має вирішити суд. А от розганяти нена́висть в інтернеті, нав'язуючи суспільству своє бачення ситуації, раднику міністра внутрішніх справ зовсім не личить. Завдяки нерозважній поведінці клоуна вже постраждали невинні люди. Так що, Антоне, не повторюй його помилку. Іноді краще лизати тарілку, аніж говорити.
показать весь комментарий
27.01.2022 19:31 Ответить
І ВЕЛЕТНЯ можна довести до сказу. Якщо розслідування буде не таким, як з Порошенко, то мотиви жахливого вчинку нацгвардійця будуть знайдені. Але мені, здається, якщо в нього немає шизофреніїї, то просто ДІСТАЛИ!
показать весь комментарий
27.01.2022 20:22 Ответить
Геращенко, ты служил бойцом срочную? Если нет- замолчи свой рот, бестолковый.
показать весь комментарий
27.01.2022 21:48 Ответить
вес-рост не имеет значения. мамонтов вон всех истребили.
надо смотреть тщательно психиатрию и была ли дедовщина.
показать весь комментарий
27.01.2022 22:41 Ответить
Ні сумніваюся , жінок як і дітей змі часто в «окрему категорію» жертв записує
показать весь комментарий
28.01.2022 10:16 Ответить
Страница 3 из 3
 
 