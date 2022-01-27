Рябчук с ростом 194 см и весом более 90 кг не тянет на жертву. Это "самовлюбленный убийца с психическими отклонениями", - Геращенко

Правоохранительные органы проведут тщательное расследование, чтобы выяснить, что заставило срочника Артемия Рябчука расстрелять сослуживцев.

Об этом написал в фейсбуке советник министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас в социальных сетях развернулась дискуссия, в которой многие авторы мнений называют Артемия Рябчука, который хладнокровно расстрелял 10 человек, жертвой неуставных отношений", - напоминает он.

По словам Геращенко, безусловно, и в Национальной Гвардии, и правоохранительными органами будет проведено детальное расследование этой трагедии с поминутным возобновлением событий.

"Но, мне кажется, Артемий жесткий самовлюбленный убийца с психическими отклонениями.

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Кроме того, он напоминает, что среди жертв Рябчука есть, в частности, две женщины, одна из которых была ему вообще не знакома, а некоторые его сослуживцы просто спали.

"Сам Рябчук с ростом 194 сантиметра и весом свыше 90 кг не очень тянет на жертву", – отмечает Геращенко.

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"Он имел возможность доложить своему непосредственному командиру о том, что он подвергается преследованиям, или командиру своего командира. Или позвонить на "Горячую линию" НГУ, которая есть на главной странице официального сайта", - резюмирует он.

Как отмечалось, по уточненным данным полиции, в результате стрельбы на "Южмаше" погибли четверо военнослужащих и одна женщина - гражданская.

Ранее было установлено, что стрельбу устроил военнослужащий Национальной гвардии Украины, 2001 года рождения, из Одесской области. Как отметили в МВД, это солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р.

По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, в обязанности Артемия Рябчука, расстрелявшего своих сослуживцев, входила охрана территории завода "Южмаш". Он был призывником срочной службы из Измаила Одесской области. Вырос без отца.

В 9:30 на ул. Крайней в г. Подгородное Рябчук был задержан.