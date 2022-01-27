Рябчук с ростом 194 см и весом более 90 кг не тянет на жертву. Это "самовлюбленный убийца с психическими отклонениями", - Геращенко
Правоохранительные органы проведут тщательное расследование, чтобы выяснить, что заставило срочника Артемия Рябчука расстрелять сослуживцев.
Об этом написал в фейсбуке советник министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сейчас в социальных сетях развернулась дискуссия, в которой многие авторы мнений называют Артемия Рябчука, который хладнокровно расстрелял 10 человек, жертвой неуставных отношений", - напоминает он.
По словам Геращенко, безусловно, и в Национальной Гвардии, и правоохранительными органами будет проведено детальное расследование этой трагедии с поминутным возобновлением событий.
"Но, мне кажется, Артемий жесткий самовлюбленный убийца с психическими отклонениями.
Кроме того, он напоминает, что среди жертв Рябчука есть, в частности, две женщины, одна из которых была ему вообще не знакома, а некоторые его сослуживцы просто спали.
"Сам Рябчук с ростом 194 сантиметра и весом свыше 90 кг не очень тянет на жертву", – отмечает Геращенко.
"Он имел возможность доложить своему непосредственному командиру о том, что он подвергается преследованиям, или командиру своего командира. Или позвонить на "Горячую линию" НГУ, которая есть на главной странице официального сайта", - резюмирует он.
Как отмечалось, по уточненным данным полиции, в результате стрельбы на "Южмаше" погибли четверо военнослужащих и одна женщина - гражданская.
Ранее было установлено, что стрельбу устроил военнослужащий Национальной гвардии Украины, 2001 года рождения, из Одесской области. Как отметили в МВД, это солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р.
По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, в обязанности Артемия Рябчука, расстрелявшего своих сослуживцев, входила охрана территории завода "Южмаш". Он был призывником срочной службы из Измаила Одесской области. Вырос без отца.
В 9:30 на ул. Крайней в г. Подгородное Рябчук был задержан.
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А тут деды-задроты лося в засаде ...
Воинский коллектив своеобразная вещь!!! Да в любой коллектив надо вливаться итд итп
Подобные случаи для армий не редкость, и в Украине в том числе. Раньше ставился "гриф"
Доброе утро
Если у этого парня были психические отклонения, то вопрос тут к медкомиссии и к психиатрам, которые прошляпили психически больного и его призвали в армию.
И, по-моему, патопсихологическую экспертизу ему после этой трагедии еще не проводили, ведь это дело нескольких дней.
На каком основании Антоша втирает тут про психические отклонения?
Уж лучше бы молчал.
Если таки установят, что он психические отклонения имеет, надо наказывать членов медкомиссии, прошляпивших это.
надо смотреть тщательно психиатрию и была ли дедовщина.