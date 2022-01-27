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СНБО ввел санкции против российского дизайнера Лебедева, который поддерживал агрессию против Украины и посещал оккупированный Донбасс, - Госкомтелерадио

СНБО ввел санкции против российского дизайнера Лебедева, который поддерживал агрессию против Украины и посещал оккупированный Донбасс, - Госкомтелерадио

По инициативе Госкомтелерадио Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрел внесенное предложение МКИП и принял решение о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер в отношении российского бизнесмена и дизайнера Артемия Лебедева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госкомтелерадио.

Через Единый государственный портал административных услуг в Госкомтелерадио поступило 34 заявления одного из субъектов хозяйствования о выдаче разрешений на ввоз на таможенную территорию Украины изданий, выпущенных в свет российским издателем ООО "Студия Артемия Лебедева".

В то же время из открытых источников известно, что генеральный директор и владелец издательства Артемий Лебедев является ярым украинофобом, который последовательно поддерживает российскую агрессию против Украины, с 2014 года распространяет фейки о российско-украинской войне, публично одобряет оккупацию украинского Крыма, не признает территориальную целостность нашего государства.

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"В конце апреля 2016 года Лебедев без соответствующего разрешения Государственной пограничной службы Украины посещал территории Луганской и Донецкой областей, находящиеся под контролем террористов, ФСБ и вооруженных сил Российской Федерации. В результате этих действий Центром "Миротворец" был внесен в базу данных лиц, подозреваемых в совершении преступлений против общественной безопасности", - говорится в сообщении.

За незаконное посещение оккупированного Россией Крыма и неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса Лебедев получил в 2017 году от Службы безопасности Украины запрет на въезд в Украину сроком на 5 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госкомтелерадио запретил ввозить пять российских детских книг из-за пропаганды имперских геополитических доктрин государства-агрессора

"При таких обстоятельствах выдачу разрешений на ввоз издательской продукции, изготовленной при участии указанного лица, Госкомтелерадио считал недопустимым, поэтому обратился с просьбой в Министерство культуры и информационной политики Украины поставить перед Советом национальной безопасности и обороны вопросы применения к А.А. Лебедеву персональных санкций", – говорится в сообщении.

Автор: 

Госкомтелерадио (96) россия (96074) санкции (11435) СНБО (4440)


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Топ комментарии
+5
Займіться Демченком Р. слуги, мать вашу !
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27.01.2022 16:29
+5
Когда будут санкции против гетьманцева,бывшего помощника агента лубянки находящегося в моцкве и под американскими санкциями.
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27.01.2022 16:29
+4
А про зрадників на всіх гілках влади знов забули...
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27.01.2022 16:24
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Правила форума Совет форумчан
А про зрадників на всіх гілках влади знов забули...
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27.01.2022 16:24 Ответить
Займіться Демченком Р. слуги, мать вашу !
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27.01.2022 16:29 Ответить
Когда будут санкции против гетьманцева,бывшего помощника агента лубянки находящегося в моцкве и под американскими санкциями.
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27.01.2022 16:29 Ответить
ну всё,теперь точно кацапы войска отведут
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27.01.2022 16:30 Ответить
Серйозний орган,відчуваеться розмах і рішучість,пора за Пороха браться!
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27.01.2022 16:32 Ответить
Більш РНБО нема чім зайнятися?
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27.01.2022 16:47 Ответить
СНБО ещё не протрезвели после новогодних гулянок и путешествий и фестиваль продолжается
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27.01.2022 16:58 Ответить
Лебедєв публічно підтримав анексію Криму. А під час Революції гідності звільняв зі своєї компанії співробітників, які допомагали Майдану
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27.01.2022 17:13 Ответить
Начинать надо не с дизайнера.ОП-кишит предателями...
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27.01.2022 16:54 Ответить
артемій тетянович
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27.01.2022 16:56 Ответить
А за кольором волосся не видно, що він не зовсім в адекваті?
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27.01.2022 17:10 Ответить
Тоді вже й сайт цього дизайнера заблокуйте: www.tema.ru
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27.01.2022 17:02 Ответить
Ого тут крепкі експерти в коментарях зібрадись)))
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27.01.2022 17:05 Ответить
а сказати, що хотіло?
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27.01.2022 19:35 Ответить
Гетьманцева вони не можуть?
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27.01.2022 17:16 Ответить
Когда же, зеленые мрази, введете санкции против расейки, бесноватых путина, лаврова, киселева, попова, толстого, маркова, матвиенко, кадыркова, жириновского, лукашенко и прочей расеянской швали ???
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27.01.2022 17:21 Ответить
На Генсбура похож
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27.01.2022 18:07 Ответить
На маманьку свою- Татьяну Толстую похож. Быдловатую "графиню"
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27.01.2022 19:11 Ответить
Батенька, да вы антисемит !
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27.01.2022 20:04 Ответить
Да я ,вроде как, матушка... Этот парень к евреям пусть не подходит на пушечный выстрел- русское быдло.
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27.01.2022 20:58 Ответить
Ах, эта гендерная близорукость! В наши неоднозначные времена Еленой может назваться любой свободный человек с первичными и вторичными признаками на выбор
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27.01.2022 23:19 Ответить
Договорились! Отныне Colt для меня - милая девчушка-тинейджер.
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28.01.2022 07:32 Ответить
Лебедев разработал логотип Яндекса и схему метро Москвы -
ну как можно не ценить такие заслуги перед человечеством ?
Очень ********* госзаказы.
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27.01.2022 20:27 Ответить
Да похер на этого ******** ЛЕБЕДЕВА!! ГДЕ САНКЦИИ ПРОТИВ МУРАЕВСКОЙ ПОМОЙКИ телеАнала НАШ?!?!....Стерненко призывает выйти на страйк на 10.35 тайм код
https://youtu.be/ds3AjGt10zM https://youtu.be/ds3AjGt10zM

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28.01.2022 00:11 Ответить
 
 