СНБО ввел санкции против российского дизайнера Лебедева, который поддерживал агрессию против Украины и посещал оккупированный Донбасс, - Госкомтелерадио

По инициативе Госкомтелерадио Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрел внесенное предложение МКИП и принял решение о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер в отношении российского бизнесмена и дизайнера Артемия Лебедева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госкомтелерадио.

Через Единый государственный портал административных услуг в Госкомтелерадио поступило 34 заявления одного из субъектов хозяйствования о выдаче разрешений на ввоз на таможенную территорию Украины изданий, выпущенных в свет российским издателем ООО "Студия Артемия Лебедева".

В то же время из открытых источников известно, что генеральный директор и владелец издательства Артемий Лебедев является ярым украинофобом, который последовательно поддерживает российскую агрессию против Украины, с 2014 года распространяет фейки о российско-украинской войне, публично одобряет оккупацию украинского Крыма, не признает территориальную целостность нашего государства.

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"В конце апреля 2016 года Лебедев без соответствующего разрешения Государственной пограничной службы Украины посещал территории Луганской и Донецкой областей, находящиеся под контролем террористов, ФСБ и вооруженных сил Российской Федерации. В результате этих действий Центром "Миротворец" был внесен в базу данных лиц, подозреваемых в совершении преступлений против общественной безопасности", - говорится в сообщении.

За незаконное посещение оккупированного Россией Крыма и неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса Лебедев получил в 2017 году от Службы безопасности Украины запрет на въезд в Украину сроком на 5 лет.

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"При таких обстоятельствах выдачу разрешений на ввоз издательской продукции, изготовленной при участии указанного лица, Госкомтелерадио считал недопустимым, поэтому обратился с просьбой в Министерство культуры и информационной политики Украины поставить перед Советом национальной безопасности и обороны вопросы применения к А.А. Лебедеву персональных санкций", – говорится в сообщении.