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Россия раньше не помогала оружием "ДНР" и "ЛНР", это что-то новое, - Песков

Россия раньше не помогала оружием

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о новизне предложения партии "Единая Россия" начать поставки вооружений самопровозглашенным "Л/ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Это что-то новое", - ответил Песков на вопрос, является ли предложение чем-то новым, или Россия уже помогала оружием "ЛНР" и "ДНР".

Напомним, ранее в партии Путина "Единая Россия" заговорили о необходимости поставок вооружения для "Л/ДНР".

Депутат-единоросс Водолацкий заявил, что Россия может поставить оружие "ЛНР" и "ДНР" через несколько часов после решения Путина.

Автор: 

Единая Россия (298) оружие (10256) Песков Дмитрий (1929) россия (96074)


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Топ комментарии
+40
Непристойно цинічна заява.
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27.01.2022 17:02
+28
Ой ДУРАК ...
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27.01.2022 17:02
+23
Творець тримає мокшу на цьому світі для того, щоб інші народи бачили, як жити не можна і як хєрово воно закінчується.
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27.01.2022 17:05
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Письков ******,как дышит!
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28.01.2022 05:24 Ответить
не думаю. Мабуть зараз завезуть в ОРДЛО літаки чи Іскандери.
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28.01.2022 07:44 Ответить
Дело Геббельса/Риббентропа живет и побеждает!
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28.01.2022 11:54 Ответить
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