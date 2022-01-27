Россия раньше не помогала оружием "ДНР" и "ЛНР", это что-то новое, - Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о новизне предложения партии "Единая Россия" начать поставки вооружений самопровозглашенным "Л/ДНР".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Это что-то новое", - ответил Песков на вопрос, является ли предложение чем-то новым, или Россия уже помогала оружием "ЛНР" и "ДНР".
Напомним, ранее в партии Путина "Единая Россия" заговорили о необходимости поставок вооружения для "Л/ДНР".
Депутат-единоросс Водолацкий заявил, что Россия может поставить оружие "ЛНР" и "ДНР" через несколько часов после решения Путина.
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