Россия раньше не помогала оружием "ДНР" и "ЛНР", это что-то новое, - Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о новизне предложения партии "Единая Россия" начать поставки вооружений самопровозглашенным "Л/ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Это что-то новое", - ответил Песков на вопрос, является ли предложение чем-то новым, или Россия уже помогала оружием "ЛНР" и "ДНР".

Напомним, ранее в партии Путина "Единая Россия" заговорили о необходимости поставок вооружения для "Л/ДНР".

Депутат-единоросс Водолацкий заявил, что Россия может поставить оружие "ЛНР" и "ДНР" через несколько часов после решения Путина.