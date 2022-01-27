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Новости Коронавирус и карантин
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Что делать, если получили положительный тест на COVID-19: Алгоритм действий от Минздрава

Что делать, если получили положительный тест на COVID-19: Алгоритм действий от Минздрава

Министерство здравоохранения Украины объяснило, как поступить в случае получения положительного теста на COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Оставайтесь дома и ограничьте контакты с другими людьми".

Уместно также сообщить людям, с которыми вы накануне имели физический контакт, о положительном результате тестирования. К примеру, если вы работаете в большом коллективе. Это необходимо, чтобы предотвратить дальнейшую передачу вируса.

Свяжитесь со своим семейным врачом и следуйте инструкциям.

Национальная служба здоровья уже подробно объясняла, как можно быть на связи со своим семейным врачом", – говорится в сообщении.

Также, если идете к врачу на прием, то обязательно:

- используйте средства индивидуальной защиты;
- избегайте больших скоплений людей;
- держите дистанцию;
- согласуйте с врачом время приема, чтобы не ждать в очереди и не распространять COVID-19.

"Честно рассказывайте врачу о своих симптомах. Говорите правду, не стоит придумывать "дополнительных" симптомов и состояний, ведь на основе обследования врач принимает решение о способе лечения. Если же нет никаких симптомов, так и скажите. Бывают случаи, когда болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме", - говорится в сообщении.

Также в Минздраве отметили, что вызывать "скорую" нужно только при необходимости неотложной помощи.

Читайте также: Следующие 2-3 недели будет более 60-70 тысяч COVID-случаев в сутки, - Радуцкий

Автор: 

Минздрав (4902) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Первым делом на следующий день сделать еще один...вероятность того что ковида у вас нет очень и очень большая...
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27.01.2022 17:14
+7
В Ізраїлі оприлюднили документ, за яким в однієй з тбм ковідних лікарень кількість госпіталізованих за 2020-2021 рр. в середньому була меншою, ніж в 2019-му. Ізраїльтяни в шоці і вже доїдають локшину зі своїх вух, а в нашим ще вішати і вішати - все зжеруть.
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27.01.2022 18:22
+5
Вакцина не защищает от болезни, но позволяет увидеть конец пандемии.
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27.01.2022 17:35
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Правила форума Совет форумчан
Первым делом на следующий день сделать еще один...вероятность того что ковида у вас нет очень и очень большая...
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27.01.2022 17:14 Ответить
А це правило працює в зворотньому напрямку? Бо вчора я мав негативний результат Але черга...
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27.01.2022 17:20 Ответить
Создатель теста сказал, что тесты нельзя применять для диагностики короны, так как они для этого не предназначены и дают ложные результаты. Какой смысл их делать? Лучше ориентироваться на симптомы и не заниматься ерундой.
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27.01.2022 20:05 Ответить
Ну, в мене симптом лише легкий нежить. Майже без дискомфорту. Я, все таки, вже перехворів і двічі вакцинований Але, про всяк випадок, посиджу дома, щоб не наражати нікого на небезпеку.
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27.01.2022 20:08 Ответить
Ссылка есть на эти слова создателя теста?
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28.01.2022 08:12 Ответить
Если тест отрицательный - это еще не гарантия отсутствия вируса в организме, но если тест его нашел - значит так и есть.
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27.01.2022 17:34 Ответить
Совершенно верно.
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27.01.2022 17:53 Ответить
Какая вероятность ошибки теста в ту или иную сторону?
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27.01.2022 17:57 Ответить
98%
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27.01.2022 20:06 Ответить
Ложноотрицательный тест бывает, ложноположительный - нет.
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27.01.2022 17:37 Ответить
Откровенную дурню не пори.
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27.01.2022 17:46 Ответить
Почему же дурню? Абсолютно верное утверждение.
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27.01.2022 17:52 Ответить
Вы далеки от процедуры выявления ковида. Положительный тест перепроверяется по протоколу, отрицательный - нет. К тому же причин для неверного отрицательного теста - масса. Неверный положительный тест возможен при подмене биоматериала. В иных случаях - он верен.
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27.01.2022 17:51 Ответить
Дополню: еще при разгерметизации емкости с биоматериалом - есть вероятность неверного положительного теста.
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27.01.2022 17:54 Ответить
Правильно тэсты ничего не показывают,респект чистым людям!
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27.01.2022 18:27 Ответить
И два года не прошло.
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27.01.2022 17:18 Ответить
я вакцинирован,жена нет болеем одинаково
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27.01.2022 17:27 Ответить
Не кажи гоп поки не перескочиш.
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27.01.2022 17:31 Ответить
замечательное сравнение, в морге тоже все одинаково молча лежат
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27.01.2022 17:35 Ответить
Вакцина не защищает от болезни, но позволяет увидеть конец пандемии.
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27.01.2022 17:35 Ответить
А может просто,увидеть конец!?
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27.01.2022 18:48 Ответить
А ви зараз точно про вакцину від Ковід????
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27.01.2022 19:31 Ответить
Це він про окуляри. А може і про дзеркало. В медицині різні випадки тапляються...
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28.01.2022 08:18 Ответить
От прошлых штаммов вакцина защитила отлично - несколько раз был контакт с зараженными, каждый раз тест был отрицательным. А вот омикрон в январе догнал, но в легкой форме.
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27.01.2022 17:39 Ответить
Ще будучи невакціонованим, був у побутовому контакті зі своєю захворівшою мамою. Через тиждень після тесту її забрали в лікарню, і тільки тоді я вакціонувався тим, що тоді було - індійськім Ковішилдом. Був впевнений, що захворію!

Не захворів.

Вже влітку отримав другу дозу, на цей раз вже італійською вакциною, а зараз збираюсь отримати бустерну або Пфайзер, або Модерну.
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27.01.2022 18:47 Ответить
ваня, у вас спутник, так что сам понимаешь, до лампочки.
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27.01.2022 17:42 Ответить
Сьогодні всією родиною здали тест у районній клініці (за направленням безкоштовно). Але я забув спитати, як нам дізнатися результат. У Helsi має з'явитись, чи треба смикати сімейного лікаря?
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27.01.2022 17:30 Ответить
Контактні дані залишали? Тоді повідомлять.
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27.01.2022 17:36 Ответить
Залишили адресу та телефони. Проте, зважаючи на кількість тестованих, я сумніваюсь, що всім будуть дзвонити. Було б легше, якщо слати на месенджер типу Вацап чи Вайбер, однак у нас не запитували, чи маємо ми там акаунти.
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27.01.2022 18:10 Ответить
Будуть. Особливо якщо підтверджено зараження!

Можливо навіть двічі - з клініки, і сімейний лікар.
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27.01.2022 18:50 Ответить
И как там? Очереди огромные? Мы тоже делали, но вызывали на дом (не Хэлси). Чтоб если все таки не ковид, то не подхватить его наверняка.
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27.01.2022 17:39 Ответить
Несколько десятков перед нами, но очередь двигалась быстро. За полчаса (или даже меньше) успели. Я не Рокфеллер, 30 минут моего времени стоит дешевле, чем тест в частной лаборатории (а мы делали три теста).
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27.01.2022 18:13 Ответить
Я тоже не Рокфеллер, поэтому делали только сыну, которому сказала обязательно сделать семейный врач, т.к. симптомы у него, по её мнению, 100% ковидные. У жены, которая заболела на неделю раньше, не так. Даже направление бесплатное выписала, но мы как представили, сколько больных людей проходит через эту комнату (не считая очередь).... И все снимают маски и кашляют, когда им палкой в горло лезут.... 😂 В общем, пришлось раскошелиться на вызов на дом Синево... Но это лучше, чем потом думать, не заразился ли?.... Результат получили через 12 часов.
Кстати, у сына ковид подтвердился....
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29.01.2022 02:35 Ответить
Нам уже пришел результат на малого - таки позитивный (тут этот эпитет явно неуместный, но это так). На себя мы брали направление во взрослой поликлинике, у нас другой семейный врач, надеюсь узнать в понедельник.
Если нее секрет, во сколько обошлось сделать тест дома?
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29.01.2022 22:50 Ответить
Заплатили 1 250 грн (850 грн за тест + 400 грн за вызов медсестры). 😒 Результат- через 24 часа (к нам пришел раньше). У других, я уднавал, и до 1 500 грн доходило....😳Но я не жалею, что вызвали на дом, хоть на жене и сэкономили 😄 (правда, у нее уже к тому времени был 10 день болезни и врач сказала, что ПЦР тест может и не показать ковид). Зато хоть уверен, что сын не схватил ещё и там ацкую дозу вируса (возможно, ещё и другой штамм) и болезнь пройдет легче....
Кстати, наша врач сказала, что начало болезни (которая будет считаться длительностью в 14 дней), у них считается со дня сдачи теста, который дал позитивный результат. Хотя мы сдавали тест на 5-ый день 😄 .Первые 3 дня он "горел"- не сбиваемая температура до 39,4..... 😳
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30.01.2022 04:04 Ответить
Наверное, если бы еще и жене делали, то это один вызов медсестры и 2 теста, т.е. 2*850+₴400. Может быть, можно было найти подешевле (₴850 собственно за тест - доровато). С нами в очереди стояла семья с тремя детьми, малые просто никакие. Наверное, ради них стоило бы вызвать домой. Кстати, для некоторых категорий предусмотрен даже бесплатный тест дома - типа инвалидов. но лучше не быть в такой категории и заплатить.
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30.01.2022 09:05 Ответить
Да, Вы правы.... Особенно если у тебя Ковида нет, а другой вирус или просто простуда.... Вроде как "бесплатно", но в итоге это может вылиться в куда большие суммы, чем если вызвать надом... Вот и приходится выбирать и платить безумные деньги (как для обычного теста). А эти частники, сволочи, наживаются. Я посмотрел цены, так ПЦР-тест у них самый дорогой. Тест на антитела стоит гораздо дешевле.... Наверное потому, что этот тест самый важный/необходимый и больше всего делают именно его... А уже думал, почему нельзя организовать это где-то на улице, не в помещении? Забугром делают тест даже на улице- стоит два человека в защитных костюмах, к ним подъезжает чел на авто, высовывает голову из окна и сдает тест. Можно было и у нас что-то в этом роде организовать....
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30.01.2022 15:36 Ответить
Он тебя сам дёрнет, если тест положительный.
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27.01.2022 18:01 Ответить
Вот в этом и вопрос - если результат положительный, то врач должен дернуть. А если нет? Ведь пока, не знаем результата, мы никуда не можем сунуться.
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27.01.2022 18:16 Ответить
Вище вже написав, що таки будуть дзвонити.

У крайньому випадку через добу подзвоніть у клініку самі.
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27.01.2022 18:53 Ответить
а что делать что получить направление на тест?
(особенно если более-менее нормально себя чувствуешь, но хотелось бы перестраховаться)???
к семейному врачу на 2-3 недели вперед забита вся электронка...(а за свои деньги... не напасешься... надо ж на консервы-антибиотики))) и....патроны отложить...с этими *** деятелями...)

- а я всю жизнь с запасом живу...мало ли что...спички, керосин..хлеб-соль..а теперь вот... и до патронов дело дошло... оспади...
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27.01.2022 17:46 Ответить
Если перестраховаться, то только за свой счет. Если реально заболели, то звоните семейному врачу.
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27.01.2022 18:17 Ответить
Куда "звониить", в рельсу?
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27.01.2022 18:25 Ответить
В декларации указан телефон.
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27.01.2022 18:33 Ответить
У меня в старой декларации( новой нет с осени, по причине отсутсвия на массиве семейных врачей) указан городской номер районной поликлиники.
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27.01.2022 18:55 Ответить
Ну що Ви придурюєтесь, вибачте?

Коли в мами МРТ виявило 30% ураження легенів, переслав висновок з клініки сімейному лікарю через Вайбер - все добре працює, і в черзі сидіти не треба!

Це вже Ваша проблема, аби у Вас було якомога більше каналів зв'язку з Вашим сімейним лікарем!
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27.01.2022 19:00 Ответить
Обьясняю, "рация не лампах, а на броневике". Нет в Киеве на Лесном массиве, Березняках свободных семейных врачей. В 2021-м уволилась половина наверное. Записаться можно в пригороде. Это особенно удобно, учитывая, что старики практически не выходят из дому. Профанация.
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27.01.2022 19:09 Ответить
Та яка різниця, де знаходиться сімейний лікар? Вам їхати, чи шашечкі потрібні?

Нема вільного лікаря в колишній державній районній поліклініці - виберіть собі в приватній клініці! Головне - аби Ви йому довіряли!
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27.01.2022 20:48 Ответить
Дорастешь до 80-ти лет, будешь рассказывать "какая разница" что где 5аходится.И да, при этом будешь получать пенсию в 5 тыс гривень и обслуживаться в "частных клиниках". Можешь еще на сэкономленное в Оман или Буковель сьездить.
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27.01.2022 20:55 Ответить
Можна дізнатись, якій Ви маєте вік? Бо мені 55, і я маю як сімейного лікаря, так і медицинську страховку від роботодавця. І буквально тиждень як звертався до приватної клініки по страховці з приводу нежиті. Так ось - 2 прийоми у лікаря, а ще й всі аналізи, а ще й ліки у аптеках мені буди повнстю безкоштовними. І я точно знаю, що навіть приватні клініки будуть раді любому клієнту, який підпише з ними угоду про медичне обслуговування!

І буду дуже вдячний, якщо Ви будете звертатись, зважаючи на мій вік, до мне на "Ви"... просто поважаючи іншу людину!
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27.01.2022 21:09 Ответить
ВЫ, не страдаете заодно биполярным растройством личности, кроме насморка ? Иначе не очень понятно при чем тут в огороде бузина, а в Киеве дядька? При чем ВАША страховка от работодателя к бесплатному государственному врачу для пенсионера 83 лет, с пенсией в 5000??? Еще раз прочтите, что я ВАМ написал, если ВЫ конечно в состоянии осилить написанное.
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27.01.2022 21:37 Ответить
Буду вдячний, якщо Ви напишете, що саме в моїх відповідях наштовхнула Вас на такі ідіотські думки...
І яка різниця, чи звертаєтесь Ви за страховкою до лікаря, чи звертаєтесь до сімейного лікаря за угодою?

...Якщо зможете сформулювати, звісно!
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27.01.2022 21:55 Ответить
Да, тяжелый случай... Хороших ВАМ врачей и санитаров.
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27.01.2022 22:40 Ответить
Чомусь я так і думав, що Ви будете не в звозі сформулювати джерела своєї впевненості.

Може тому, що кацапи взагалі не розуміють, що і як відбувається в Україна?
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27.01.2022 23:03 Ответить
Все - Ванька здувся?
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27.01.2022 23:48 Ответить
Звісно, якщо Ви кацап, то Вас це не стосується!
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27.01.2022 21:12 Ответить
Сьогодні мій товариш здавав тест на ковід - простояв з температурою декілька годин на вулиці - 40 людин перед ним, ще стільки позаду… От вам і рекомендації…
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27.01.2022 18:00 Ответить
Міністерство охорони здоров'я України пояснило, як діяти у разі отримання позитивного тесту на COVID-19. Джерело:
Забігти до дому,позакривати всі вікна і двері.Виключити світло.Сховатися в куток,шафу,або під ліжко.В кого приватний будинок і маєте погріб,то залізти туди,лягти на землю,не рухатись.Закрити очі,молитися.
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27.01.2022 18:10 Ответить
І найголовніше - при цьому не дихати.
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27.01.2022 18:35 Ответить
Не дихати взагалі,то смерть.А от затримувати подих,то бажано.
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27.01.2022 18:37 Ответить
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27.01.2022 19:15 Ответить
В Ізраїлі оприлюднили документ, за яким в однієй з тбм ковідних лікарень кількість госпіталізованих за 2020-2021 рр. в середньому була меншою, ніж в 2019-му. Ізраїльтяни в шоці і вже доїдають локшину зі своїх вух, а в нашим ще вішати і вішати - все зжеруть.
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27.01.2022 18:22 Ответить
Тут відкопали статистику, що в січні 2015 за січень померло 6500 людей в провінції і шпиталі були забиті. І ніхто вереск не піднімав, локдауни не робив і аусвайси не встановлював.
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28.01.2022 05:27 Ответить
Привіт. Не знаю, наскільки коротко вийде, бо багато інформації і вражень. В неті є чимало матеріалів (оф.змі сприймати не потрібно, а дивитися і слухати очевидців).

Отже, перші траки зібралися ще в п'ятницю. Якраз напроти парламенту стоїть здоровенний один з надписом f*** трюдо (і прапори такі були, і таблички, і вертоліт + скандували). Колонам влада намагалася перешкоджати: десь зупиняли і повертали в об*їзд, в Оттаві закрили 2 мости з 4-ьох. Ще вимикали камери на віадуках, щоб люди не бачили проходження машин і як їх зустрічають. Але мінтранспорту сказало, що це для того, щоб не було можливості ідентифікувати учасників.

З Монреаля (Мтл) народ їхав теж колоною + багато людей добиралися самі, окремо. Як і з інших міст.
Квебек і Онтаріо в районі Оттави розділяє річка. То припаркувалися в Ґатіно і йшли через міст Alexandra в столицю.

Вночі в Оттаві було -35, вдень потепліло до -14 з відчуттям на -20 (вологість + вітер).

Центральна вулиця (де парламент) називається Велінгтон. От траки стоять на трьох смугах, а четверту залишили вільною для швидких-пожежних-поліції - це було домовлено і так правильно.

Знайомі кажуть, що в них цілий вечір гул клаксонів у вухах стояв. Людей - море. Одні писали, що поліція рапортувала про 1,4 млн учасників (в Оттаві щось 800 тис населення), інші повідомляють про 2,3 млн. І від 50-ти до 100 тис траків. Сьогодні ще доїжджали, бо були заблоковані на під"їзді.

Фури і пікапи скрізь. На паралельних вулицях і далі. Атмосфера нереальна. Клаксони такі, що у вухах бринять барабанні перетинки. Тракери віталися з нами кулаками (як зараз прийнято). Багато хто роздрукував Хартію прав і свобод, на яку уряд наплював. Поклали на лобове скло чи на приклеїли на кабіну.

Хтось перевертає канадський прапор (як і в Україні). Аналогії з Майданом - величезні.
Ще сьогодні, коли сказали, що церкви надають притулок і їжу тракерам - капець.
До того ж одне з гасел - єдність, від заходу до сходу (нічого не нагадує ?).

Якщо вже квебекуа побрали канадські прапори - це все. Вони ж себе канадцями не вважають. З іншого боку, решта Канади їх не любить і вважає расистами, теплих стосунків нема. Але вчора все було інакше. Нас по тому мосту йшло дуже багато, цілий потік. З двома прапорами - для більшості. І ота решта була вдячна. До мене підійшов один чоловік і сказав thanks for coming, хлопець на траку (не бачила, з якої провінції) попросив квебекський прапорець. Ще інші, скандуючи f*** трюдо, побачивши нас казали: о, Квебек, f*** леґо too (наш пм).

Я до цих пір не можу усвідомити, що в Канаді люди вимагають СВОБОДИ ! We stand for freedom ! В Канаді !!! Тракерам всі вдячні. Вони ж пообіцяли ще приїхати звільняти Квебек, бо такого сказу, як в нас, більше ніде нема. До речі, уже в інших країнах пішли аналогічні акції. Готуються. Тільки газетки мовчать.

В понеділок парламент вертається з канікул. І от побачимо.
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31.01.2022 08:01 Ответить
Дякую! Хоч би не охололи люди і не зупинилися на пів мірах.
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31.01.2022 08:07 Ответить
https://twitter.com/News24Wide/status/1487220653073776646?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1487220653073776646%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Frtvi.com%2Fnews%2Fv-ottave-prokhodit-protestnaya-aktsiya-protiv-koronavirusnykh-ogranicheniy%2F https://twitter.com/News24Wide/status/1487220653073776646?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1487220653073776646%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Frtvi.com%2Fnews%2Fv-ottave-prokhodit-protestnaya-aktsiya-protiv-koronavirusnykh-ogranicheniy%2F


https://scontent-yyz1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/272929126_10224553275712937_7443626426173228109_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=qNvOOMtUdAoAX_-gLx4&_nc_ht=scontent-yyz1-1.xx&oh=00_AT-cTdPvCnmrzW56X6ucgVJVXeuNt2vVw4KsAMBaiFu8Dw&oe=61FBFB74

https://www.youtube.com/watch?v=nFBGlhS4xBY&t=4s&ab_channel=The4KGuy-Fire%26Police

Це ще п'ятниця, мало людей і машин.
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31.01.2022 08:05 Ответить
Звичайно, не відомо, як складеться. Якщо пройде цей запал і ентузіазм - то нічого не вийде. Але тракери кажуть, що вони determined стояти, скільки треба.

Були індіанці, грали-співали, шотландці грали на волинках, індус палив гілку якогось дерева і то було щось на кшталт священного ...

Люди ділилися своїми обігрівачами (для рук і ніг), посміхалися, десь вмикали музику і народ танцював, є великий трак з лісом-кругляком, і сіно привезли в тюках ...

Запускали фейєрверки. Поліція була чемною. Одні навіть махали нам руками.
Підтримали протест консерватори. Один депутат каву наливав маніфестантам.
Уряд і ручні газетки всіляко намагаються очорнити захід та його учасників і симпатиків.

Той, хто сховався, назвав їх купкою маргіналів з неприйнятними поглядами (a fringe minority with unacceptable views), які не висловлюють думку канадців. То на плакатах люди писали, що пишаються належати до цієї купки. І ще писали: трюдо, тепер ти нас чуєш ? (бо клаксони - голосні).

Поки так.
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31.01.2022 08:14 Ответить
Бачила, ага, від купки сховавсь. Раніше можна було антиісламістами людей назвати, а зараз складно.
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31.01.2022 08:21 Ответить
Добрий ранок !
Отже, напишу трошки. Події змінюються щодня, дуже багато новин (була вчергове забанена).

Люди неймовірно підтримують тракерів ! Несуть їсти нескінченним потоком (ми - теж ), пити, дітки печиво роблять з мамами, сердечка малюють, один дальнобійник не зміг стримати сльози. І цієї суботи ми вже бачили, що вони наклеюють на кабіни малюнки діток. Тому окремі водії казали: дуже дякую, але в мене все є. Долучилися фермери, заїхали колоною (от вони були голодні з дороги).

Народ переказує, що й поліція їм теж носить гарячу їжу, підтримує, але поліцейський шеф категорично заперечував.

Дискотеки (колонки на траках) в різних місцях у супроводі клаксонів. Коли ми так класно танцювали (музика добре підібрана, ритмічна, не було холодно в -20), то біля нас опинилися двоє поліцейських і почали знімати дійство на свої телефони. Я одному кажу: давайте, танцюйте. Але похитав головою, що не може.

Правда, наскільки ми зрозуміли, бо побачили, що є вільні місця з тих трьох смуг (як я тобі писала), що окремі фури виїхали, але на їхнє місце поліцаї вже не пустили інших. І коли ми йшли (бо виходили багато, у різних напрямках), то бачили бетонні блоки і в мене є фотка та відео - здоровенний трак хотів повернути в центр, а його заблокувала поліцейська машина. Так він і стоїть з вивернутою кабіною.

Проте народ на тих =голих= місцях поставив дитячі майданчики і дітлашня бігає-грається.

Поліції цього разу було значно більше. ??? Люди поводилися коректно, жодних ексцесів не було. Знайомі залишалися на ніч, то казали, що поліцаїв нагнали ще і вони були скрізь. Це все підмога з інших міст, бо я питала в одних дорогу, а вони сказали, що не з Оттави і не знають, де це.

Забула сказати: дітки просять посигналити, водії беруть їх в кабіну і вони відриваються. Також бачили жінку, яка цілувала дальнобійника, залізши на підніжку. Потискали нам руки, як колись - без рукавичок.

Зустріли двох дальнобійників-українців. Поспілкувалися.
На f*** трюдо хтось круто піднявся - налагоджений цілий бізнес і народ масово замовляє через амазон і прапори, і кепки, і куртки якісь. А його нема і ніхто не знає, де він. То народ з табличками ходить: джастін, ти де ?

Поліція Оттави звернулася до армії, але військові їм швиденько відповіли, що армія не втручатиметься. (Ми всі видихнули).

Атмосфера неймовірна. Я цього разу пронизливіше відчула, як навіть мені, глибокому інтраверту, бракує ЖИВОГО людського спілкування, ЖИВИХ посмішок (ми ж живемо, як у в*язниці - люди з інших провінцій бачать нас з прапорами і співчувають, жаліють: о, Квебек). Бо онлайн - то не справжнє і не життя.

Наш провінційний "борець" ще у вівторок (а Конвой почався з п'ятниці 28.01.) скасував податок для "ізгоїв" ! Ми зраділи - перша перемога. Але провякало, що аусвайс залишиться (подивимося). Натомість вже дві провінції скасували їх як відповідь на вимоги протестувальників: Саскачеван і Альберта.
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07.02.2022 08:07 Ответить
Чудово, дякую!
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07.02.2022 08:11 Ответить
Привіт !

Як ти ?
У тебе все нормально ?
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03.03.2022 09:54 Ответить
Живі, хлопці воюють.
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03.03.2022 13:53 Ответить
Тримайся ! Бережи себе і рідних. Передавай хлопцям, що ми всім серце з ними, молимося за них, вболіваємо.
Дуже важко.
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04.03.2022 06:38 Ответить
Привіт. Як ти ? Як твої ?
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15.03.2022 07:10 Ответить
Привіт, нормально, дякую.
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15.03.2022 17:36 Ответить
Але влада і газетки всіляко вишукують бруд, щоб дискредитувати рух. Навіть не хочу писати про це гидоття. Люди все розуміють, знають цю тактику.

На жаль, GoFundMe прогнулися (Маск їх уже назвав злодіями) і заблокували 10 млн, які зібрано на цей час. Написали, що вернуть гроші: побачу, скільки це візьме в них часу.

То збирають на інших платформах (знайома сказала, що на одній з них за два дні вже мільйон) + е-трансфери. Ті платформи і банк пообіцяли не заморожувати кошти.

Влада тепер називає це осадою міста і сьогодні мер Оттави оголосив надзвичайний стан (тому народ побоюється, що під цією муткою вони спробують знову ж таки втягнути армію). Ніби-то =громадяни= Оттави подали колективний позов на Конвой на 9,8 млн доларів. І поліція від сьогодні вже почала блокувати доставку дальнобійникам бензину. Також написали, що будь-яка допомога їм загрожує людині арештом. ??? Народ ніби пише, що люди сказали, що носитимуть бензин в рюкзаках у 2-літрових пляшках, щоб не було видно.

Справа в тому, що вони не розраховували ("вумні" є сильно), що це виллється у подібне. Думали, що народ приїхав за тисячі і сотні км, постоїть день-два поклаксонить і поїде. Тому пустили в місто. А тепер бачать, що ніхто нікуди їхати не збирається і тисячі людей приходять їх підтримати.

Конвої вже й в інших містах: Квебек-сіті, Торонто, Ванкувер, Вініпеґ. Там влада поблокувала трохи вулиці, щоб вони не змогли добратися до центру міст.

А ще в неділю у 30-ти містах Канади українці проводили мітинги о 2-й годині на підтримку України Stand with Ukraine.

Ось такі події. Стежимо далі. Гарного дня !
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07.02.2022 08:18 Ответить
Наш Минздрав исправно получает деньги за раздачу бесполезных советов. У половины украинцев вообще нет никаких семейных врачей. А если и есть, как их можно уведомить, телеграмму на поликлинику выслать.
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27.01.2022 18:23 Ответить
Важные события. Новости из Европы
https://www.youtube.com/watch?v=kXj-bAravkU&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5
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27.01.2022 18:29 Ответить
А про події тут - в курсі ?
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28.01.2022 05:28 Ответить
у меня семейный врач долбо%б. месяца 3 назад заболел ковидом то он своими советами и "лечением " по протоколу чуть на тот свет не отправил хорошо что в последний момент в частную клинику обратился . врачи они разные бывают..
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27.01.2022 19:11 Ответить
Здоров'я Вам !
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28.01.2022 05:29 Ответить
Рассказываю алгоритм по мариупольски. Пропало обаняние. Пришел в поликлинику и сказал бабушке у дверей, которая меряет температуру у прихожан, что еле стою на ногах и у меня видимо ковид. Говорит иди в регистратуру. Большая очередь. Говорю у меня ковид. Все разошлись, кроме ещё одного горемыки. Ему ещё хуже было. Сказали надо сдать тест, но семейного врача пару недель не будет и направления мне никто не даст. Пошел в частную лабораторию Синево и сдал тест - положительный. Звоню в скорую, говорят идти домой и парить ноздрю облепихой через ингалятор. Потом плохо помню. Выжил. Пришел в поликлинику записаться к семейному врачу. Сказали прийти через неделю. Сдал второй тест в Синево - отрицательный. Через неделю пошел к главврачу и сказал, что месяц не могу попасть к семейному врачу и в регистратуре говорят её опять нету. Главврач зашёл в её кабинет, а она там сидит и прячется за монитором. Говорю дайте справку о выздоровлении. отвечают не дадим, - ты не у нас тест делал. Я в шоке. Звоню жаловаться на Мариупольскую горячую линию. Все 3 указанных номера не работают и в комментариях читаю сообщения об этом в течении всего года. Звоню на горячую линию Минздрава в Киеве. Девочка говорит, что мне не повезло. Это раз. Медицина она - такая это два. Делайте прививки - это три. Колитесь почаще четыре. Меня понесло не подецки А она говорит, что разговоры записываются и пожелала мне хорошего настроения.

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27.01.2022 19:13 Ответить
Поехал на причал..и чую шото не так...крутит хуже чем с будунища..хотя не пил...пошел искупался поплавал..не помогает...шо за хрень... середина дня жара не проходит еще хуже ломает...ходишь поплавать вылазишь из воды начинает знобить...на второй день тоже самое...
вечером поехал домой..думаю температуру шоли померять...меряю 38,8 твою мать...выпил аспирин чаю горячего ...на следующий день пошел к семейному...
так тот придурок мало того что запись не сделал ибо он был официально в отпуске....так взял и антибиотиков навыписывал..а их оказывается при короне вообще нельзя...так мало того навыписывал аж на 2000грн ..а пить эти антибиотики реально невозможно на вторые сутки ..просто тупо ходишь плюеш этой гадостью.... а температура под вечер как была 38 та к и остается....потом начала потихолньку уменьшаться..утром 36,6 вечером 37,8-38,3....потом меньше меньше и так до 36,6 аж 3 недели....

Результат по скольку записи у меня нет то и ковида нет и не было...А справку ****** о вакцинации требуют в тоже кафе зайти кофе попить...

А если поехать куда то...то шо делать ..колоть шмурдяк ? та пошли нахер... если припечет буду пробовать подделать
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27.01.2022 22:12 Ответить
Ахаха, ви маєте цю довідку вистраждати, дойти-доїхати, вистояти чергу до свого терапевта і на морозі - за тестом в найкоротший строк, в той час, коли треба валятись у постілі і пити чай, аби зменшити ризик ускладнень. А лише за декілька днів зробити клініку крові, може, ренген, якшо не легшає. Мало того, шо ви собі шкодите по команді з МОЗу, так ще й істерію підтримуєте.
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27.01.2022 23:05 Ответить
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28.01.2022 05:30 Ответить
1) Вынуть из шкафа носовой платок, а из аптечки - пузырёк "Нафтизина".
2) Налить в чашку тёплого молока, и добавить ложку мёда.
3) Принять таблетку витамина С.
4) Идти с чашкой к телевизору, и включить "Клуб кинопутешествий".
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27.01.2022 22:15 Ответить
Дома быть да и всё, а не лазить как антивакеры.
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28.01.2022 00:55 Ответить
 
 