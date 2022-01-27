Что делать, если получили положительный тест на COVID-19: Алгоритм действий от Минздрава

Министерство здравоохранения Украины объяснило, как поступить в случае получения положительного теста на COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Оставайтесь дома и ограничьте контакты с другими людьми".

Уместно также сообщить людям, с которыми вы накануне имели физический контакт, о положительном результате тестирования. К примеру, если вы работаете в большом коллективе. Это необходимо, чтобы предотвратить дальнейшую передачу вируса.

Свяжитесь со своим семейным врачом и следуйте инструкциям.

Национальная служба здоровья уже подробно объясняла, как можно быть на связи со своим семейным врачом", – говорится в сообщении.

Также, если идете к врачу на прием, то обязательно:

- используйте средства индивидуальной защиты;

- избегайте больших скоплений людей;

- держите дистанцию;

- согласуйте с врачом время приема, чтобы не ждать в очереди и не распространять COVID-19.

"Честно рассказывайте врачу о своих симптомах. Говорите правду, не стоит придумывать "дополнительных" симптомов и состояний, ведь на основе обследования врач принимает решение о способе лечения. Если же нет никаких симптомов, так и скажите. Бывают случаи, когда болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме", - говорится в сообщении.

Также в Минздраве отметили, что вызывать "скорую" нужно только при необходимости неотложной помощи.

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