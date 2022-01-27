Что делать, если получили положительный тест на COVID-19: Алгоритм действий от Минздрава
Министерство здравоохранения Украины объяснило, как поступить в случае получения положительного теста на COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Оставайтесь дома и ограничьте контакты с другими людьми".
Уместно также сообщить людям, с которыми вы накануне имели физический контакт, о положительном результате тестирования. К примеру, если вы работаете в большом коллективе. Это необходимо, чтобы предотвратить дальнейшую передачу вируса.
Свяжитесь со своим семейным врачом и следуйте инструкциям.
Национальная служба здоровья уже подробно объясняла, как можно быть на связи со своим семейным врачом", – говорится в сообщении.
Также, если идете к врачу на прием, то обязательно:
"Честно рассказывайте врачу о своих симптомах. Говорите правду, не стоит придумывать "дополнительных" симптомов и состояний, ведь на основе обследования врач принимает решение о способе лечения. Если же нет никаких симптомов, так и скажите. Бывают случаи, когда болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме", - говорится в сообщении.
Также в Минздраве отметили, что вызывать "скорую" нужно только при необходимости неотложной помощи.
Пожалуйста, подождите...
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Не захворів.
Вже влітку отримав другу дозу, на цей раз вже італійською вакциною, а зараз збираюсь отримати бустерну або Пфайзер, або Модерну.
Можливо навіть двічі - з клініки, і сімейний лікар.
Кстати, у сына ковид подтвердился....
Если нее секрет, во сколько обошлось сделать тест дома?
Кстати, наша врач сказала, что начало болезни (которая будет считаться длительностью в 14 дней), у них считается со дня сдачи теста, который дал позитивный результат. Хотя мы сдавали тест на 5-ый день 😄 .Первые 3 дня он "горел"- не сбиваемая температура до 39,4..... 😳
У крайньому випадку через добу подзвоніть у клініку самі.
(особенно если более-менее нормально себя чувствуешь, но хотелось бы перестраховаться)???
к семейному врачу на 2-3 недели вперед забита вся электронка...(а за свои деньги... не напасешься... надо ж на консервы-антибиотики))) и....патроны отложить...с этими *** деятелями...)
- а я всю жизнь с запасом живу...мало ли что...спички, керосин..хлеб-соль..а теперь вот... и до патронов дело дошло... оспади...
Коли в мами МРТ виявило 30% ураження легенів, переслав висновок з клініки сімейному лікарю через Вайбер - все добре працює, і в черзі сидіти не треба!
Це вже Ваша проблема, аби у Вас було якомога більше каналів зв'язку з Вашим сімейним лікарем!
Нема вільного лікаря в колишній державній районній поліклініці - виберіть собі в приватній клініці! Головне - аби Ви йому довіряли!
І буду дуже вдячний, якщо Ви будете звертатись, зважаючи на мій вік, до мне на "Ви"... просто поважаючи іншу людину!
І яка різниця, чи звертаєтесь Ви за страховкою до лікаря, чи звертаєтесь до сімейного лікаря за угодою?
...Якщо зможете сформулювати, звісно!
Може тому, що кацапи взагалі не розуміють, що і як відбувається в Україна?
Забігти до дому,позакривати всі вікна і двері.Виключити світло.Сховатися в куток,шафу,або під ліжко.В кого приватний будинок і маєте погріб,то залізти туди,лягти на землю,не рухатись.Закрити очі,молитися.
Отже, перші траки зібралися ще в п'ятницю. Якраз напроти парламенту стоїть здоровенний один з надписом f*** трюдо (і прапори такі були, і таблички, і вертоліт + скандували). Колонам влада намагалася перешкоджати: десь зупиняли і повертали в об*їзд, в Оттаві закрили 2 мости з 4-ьох. Ще вимикали камери на віадуках, щоб люди не бачили проходження машин і як їх зустрічають. Але мінтранспорту сказало, що це для того, щоб не було можливості ідентифікувати учасників.
З Монреаля (Мтл) народ їхав теж колоною + багато людей добиралися самі, окремо. Як і з інших міст.
Квебек і Онтаріо в районі Оттави розділяє річка. То припаркувалися в Ґатіно і йшли через міст Alexandra в столицю.
Вночі в Оттаві було -35, вдень потепліло до -14 з відчуттям на -20 (вологість + вітер).
Центральна вулиця (де парламент) називається Велінгтон. От траки стоять на трьох смугах, а четверту залишили вільною для швидких-пожежних-поліції - це було домовлено і так правильно.
Знайомі кажуть, що в них цілий вечір гул клаксонів у вухах стояв. Людей - море. Одні писали, що поліція рапортувала про 1,4 млн учасників (в Оттаві щось 800 тис населення), інші повідомляють про 2,3 млн. І від 50-ти до 100 тис траків. Сьогодні ще доїжджали, бо були заблоковані на під"їзді.
Фури і пікапи скрізь. На паралельних вулицях і далі. Атмосфера нереальна. Клаксони такі, що у вухах бринять барабанні перетинки. Тракери віталися з нами кулаками (як зараз прийнято). Багато хто роздрукував Хартію прав і свобод, на яку уряд наплював. Поклали на лобове скло чи на приклеїли на кабіну.
Хтось перевертає канадський прапор (як і в Україні). Аналогії з Майданом - величезні.
Ще сьогодні, коли сказали, що церкви надають притулок і їжу тракерам - капець.
До того ж одне з гасел - єдність, від заходу до сходу (нічого не нагадує ?).
Якщо вже квебекуа побрали канадські прапори - це все. Вони ж себе канадцями не вважають. З іншого боку, решта Канади їх не любить і вважає расистами, теплих стосунків нема. Але вчора все було інакше. Нас по тому мосту йшло дуже багато, цілий потік. З двома прапорами - для більшості. І ота решта була вдячна. До мене підійшов один чоловік і сказав thanks for coming, хлопець на траку (не бачила, з якої провінції) попросив квебекський прапорець. Ще інші, скандуючи f*** трюдо, побачивши нас казали: о, Квебек, f*** леґо too (наш пм).
Я до цих пір не можу усвідомити, що в Канаді люди вимагають СВОБОДИ ! We stand for freedom ! В Канаді !!! Тракерам всі вдячні. Вони ж пообіцяли ще приїхати звільняти Квебек, бо такого сказу, як в нас, більше ніде нема. До речі, уже в інших країнах пішли аналогічні акції. Готуються. Тільки газетки мовчать.
В понеділок парламент вертається з канікул. І от побачимо.
https://scontent-yyz1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/272929126_10224553275712937_7443626426173228109_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=qNvOOMtUdAoAX_-gLx4&_nc_ht=scontent-yyz1-1.xx&oh=00_AT-cTdPvCnmrzW56X6ucgVJVXeuNt2vVw4KsAMBaiFu8Dw&oe=61FBFB74
https://www.youtube.com/watch?v=nFBGlhS4xBY&t=4s&ab_channel=The4KGuy-Fire%26Police
Це ще п'ятниця, мало людей і машин.
Були індіанці, грали-співали, шотландці грали на волинках, індус палив гілку якогось дерева і то було щось на кшталт священного ...
Люди ділилися своїми обігрівачами (для рук і ніг), посміхалися, десь вмикали музику і народ танцював, є великий трак з лісом-кругляком, і сіно привезли в тюках ...
Запускали фейєрверки. Поліція була чемною. Одні навіть махали нам руками.
Підтримали протест консерватори. Один депутат каву наливав маніфестантам.
Уряд і ручні газетки всіляко намагаються очорнити захід та його учасників і симпатиків.
Той, хто сховався, назвав їх купкою маргіналів з неприйнятними поглядами (a fringe minority with unacceptable views), які не висловлюють думку канадців. То на плакатах люди писали, що пишаються належати до цієї купки. І ще писали: трюдо, тепер ти нас чуєш ? (бо клаксони - голосні).
Поки так.
Отже, напишу трошки. Події змінюються щодня, дуже багато новин (була вчергове забанена).
Люди неймовірно підтримують тракерів ! Несуть їсти нескінченним потоком (ми - теж ), пити, дітки печиво роблять з мамами, сердечка малюють, один дальнобійник не зміг стримати сльози. І цієї суботи ми вже бачили, що вони наклеюють на кабіни малюнки діток. Тому окремі водії казали: дуже дякую, але в мене все є. Долучилися фермери, заїхали колоною (от вони були голодні з дороги).
Народ переказує, що й поліція їм теж носить гарячу їжу, підтримує, але поліцейський шеф категорично заперечував.
Дискотеки (колонки на траках) в різних місцях у супроводі клаксонів. Коли ми так класно танцювали (музика добре підібрана, ритмічна, не було холодно в -20), то біля нас опинилися двоє поліцейських і почали знімати дійство на свої телефони. Я одному кажу: давайте, танцюйте. Але похитав головою, що не може.
Правда, наскільки ми зрозуміли, бо побачили, що є вільні місця з тих трьох смуг (як я тобі писала), що окремі фури виїхали, але на їхнє місце поліцаї вже не пустили інших. І коли ми йшли (бо виходили багато, у різних напрямках), то бачили бетонні блоки і в мене є фотка та відео - здоровенний трак хотів повернути в центр, а його заблокувала поліцейська машина. Так він і стоїть з вивернутою кабіною.
Проте народ на тих =голих= місцях поставив дитячі майданчики і дітлашня бігає-грається.
Поліції цього разу було значно більше. ??? Люди поводилися коректно, жодних ексцесів не було. Знайомі залишалися на ніч, то казали, що поліцаїв нагнали ще і вони були скрізь. Це все підмога з інших міст, бо я питала в одних дорогу, а вони сказали, що не з Оттави і не знають, де це.
Забула сказати: дітки просять посигналити, водії беруть їх в кабіну і вони відриваються. Також бачили жінку, яка цілувала дальнобійника, залізши на підніжку. Потискали нам руки, як колись - без рукавичок.
Зустріли двох дальнобійників-українців. Поспілкувалися.
На f*** трюдо хтось круто піднявся - налагоджений цілий бізнес і народ масово замовляє через амазон і прапори, і кепки, і куртки якісь. А його нема і ніхто не знає, де він. То народ з табличками ходить: джастін, ти де ?
Поліція Оттави звернулася до армії, але військові їм швиденько відповіли, що армія не втручатиметься. (Ми всі видихнули).
Атмосфера неймовірна. Я цього разу пронизливіше відчула, як навіть мені, глибокому інтраверту, бракує ЖИВОГО людського спілкування, ЖИВИХ посмішок (ми ж живемо, як у в*язниці - люди з інших провінцій бачать нас з прапорами і співчувають, жаліють: о, Квебек). Бо онлайн - то не справжнє і не життя.
Наш провінційний "борець" ще у вівторок (а Конвой почався з п'ятниці 28.01.) скасував податок для "ізгоїв" ! Ми зраділи - перша перемога. Але провякало, що аусвайс залишиться (подивимося). Натомість вже дві провінції скасували їх як відповідь на вимоги протестувальників: Саскачеван і Альберта.
Як ти ?
У тебе все нормально ?
Дуже важко.
На жаль, GoFundMe прогнулися (Маск їх уже назвав злодіями) і заблокували 10 млн, які зібрано на цей час. Написали, що вернуть гроші: побачу, скільки це візьме в них часу.
То збирають на інших платформах (знайома сказала, що на одній з них за два дні вже мільйон) + е-трансфери. Ті платформи і банк пообіцяли не заморожувати кошти.
Влада тепер називає це осадою міста і сьогодні мер Оттави оголосив надзвичайний стан (тому народ побоюється, що під цією муткою вони спробують знову ж таки втягнути армію). Ніби-то =громадяни= Оттави подали колективний позов на Конвой на 9,8 млн доларів. І поліція від сьогодні вже почала блокувати доставку дальнобійникам бензину. Також написали, що будь-яка допомога їм загрожує людині арештом. ??? Народ ніби пише, що люди сказали, що носитимуть бензин в рюкзаках у 2-літрових пляшках, щоб не було видно.
Справа в тому, що вони не розраховували ("вумні" є сильно), що це виллється у подібне. Думали, що народ приїхав за тисячі і сотні км, постоїть день-два поклаксонить і поїде. Тому пустили в місто. А тепер бачать, що ніхто нікуди їхати не збирається і тисячі людей приходять їх підтримати.
Конвої вже й в інших містах: Квебек-сіті, Торонто, Ванкувер, Вініпеґ. Там влада поблокувала трохи вулиці, щоб вони не змогли добратися до центру міст.
А ще в неділю у 30-ти містах Канади українці проводили мітинги о 2-й годині на підтримку України Stand with Ukraine.
Ось такі події. Стежимо далі. Гарного дня !
https://www.youtube.com/watch?v=kXj-bAravkU&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5
вечером поехал домой..думаю температуру шоли померять...меряю 38,8 твою мать...выпил аспирин чаю горячего ...на следующий день пошел к семейному...
так тот придурок мало того что запись не сделал ибо он был официально в отпуске....так взял и антибиотиков навыписывал..а их оказывается при короне вообще нельзя...так мало того навыписывал аж на 2000грн ..а пить эти антибиотики реально невозможно на вторые сутки ..просто тупо ходишь плюеш этой гадостью.... а температура под вечер как была 38 та к и остается....потом начала потихолньку уменьшаться..утром 36,6 вечером 37,8-38,3....потом меньше меньше и так до 36,6 аж 3 недели....
Результат по скольку записи у меня нет то и ковида нет и не было...А справку ****** о вакцинации требуют в тоже кафе зайти кофе попить...
А если поехать куда то...то шо делать ..колоть шмурдяк ? та пошли нахер... если припечет буду пробовать подделать
2) Налить в чашку тёплого молока, и добавить ложку мёда.
3) Принять таблетку витамина С.
4) Идти с чашкой к телевизору, и включить "Клуб кинопутешествий".