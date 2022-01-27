Россия рассчитывает в результате гибридных действий подорвать оборону Украины изнутри, - Залужный
Россия делает расчет на политический и экономический кризисы с целью дестабилизировать ситуацию в Украине.
Об этом на конференции "Гибридные вызовы современного мира, Украина и угрозы" заявил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Противник не достиг своих целей. Лично я считаю, что противник делает, очевидно, свой расчет на то, что вследствие гибридных действий, прежде всего через политический конфликт и экономические проблемы, он может подорвать оборону Украины изнутри", - сказал Залужный.
Также главнокомандующий ВСУ отметил пассивность ООН и ОБСЕ в вопросе поддержки сдерживающих норм и механизмов безопасности.
"Проснулась агрессия, пробудилась нетерпимость, человечество фактически отказывается от сдерживающих норм и механизмов. Почему? Потому что, по моему субъективному мнению, Организация Объединенных Наций, она не работает для того, чтобы эти механизмы поддерживать. По моему личному мнению, действительно, я бы сказал, что не совсем играет ту роль, которую необходимо играть такой организации, как, допустим, ОБСЕ", - отметил Залужный.
Также он коснулся тенденции современной архитектуры безопасности мира в условиях гибридной агрессии.
"Четко видим, что такие понятия, как уважение к суверенитету и нерушимости границ, они уже стали просто пустыми словами в современном мире, к сожалению. Итак, нас возвращают в мир, где, действительно, мы приходим к тому, что в современном мире будет властвовать лишь право сильного", - добавил Залужный.
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варто було б провести там хімічну атаку діхлофосом
Заносьте нового ,цей вже всьо....
(та й не комільфо називати "противником" того,хто тебе на посаду призначив).
лучше бы рассказал, что нового полезного в ЗСУ сделано за последнее время
как там с соляркой дела, все ли деньги бойцам выплатили
зарзная это Зе-волна
Вместо того чтобы констатировать печальные факты, нужно давать ответку.
Головне що не Порох ? Дебільна логіка від якої розвалюється країна.
Порох робив багато помилок, але він був за Україну в ЄС, а не за Малоросію і
зміцнював ЗСУ, не все так було гладко але беручи до уваги кількість КДБ/ ФСБних
агентів у владі України то було ще файно. Зараз же ці агенти відкрито керують
Україною.
СМОТРИТЕ ВСЕ - это реально тупо парашник!
Вон, Кригсмаринер уже тупо свалил.....(в Грязьпром?) за комментарий про политику.
так шо... х.з. чем наш Глав.., да не тот, Глав Нач.Шт. занимается то...
схерали он политику комментирует если есть там Грублик, Кругляк, Снуфрик и прочие экспэрды?....
ну да, у меня баб Валя есть недалеко, лучше бы она говорила вместо этих кто должен заниматься "военкой"
Илон вроде сказал.
да я и по истории вижу то.
и плюс - Украина эту ......ню вскормила, а теперь плачет.
тинк эбаут ит.
ну реально то. шоб не нервироваться то
Житомирянин@Aleks_Kovalyuk
https://mobile.twitter.com/Aleks_Kovalyuk/status/1486684650982551552 4 ч
"Слуга народу" Мазурашу виступив за нейтралітет і позаблоковість України. Мазурашу на (еге ж, у риму...)
Разрушенные ракетными обстрелами территории?
А может все таки ему нужна Украина под своим полным контролем, и чтобы украинские рабочие делали для него баллистические ракеты, потому что свои наноболты на спутниках они забивают нанокувалдами?
А может ему нужны силовые установки Николаева для кораблей, потому что сделанные в Питере, когда дают полный ход, то они быстро выходят из строя?
А может ему нужен работающий на него Мотор Сич, потому что двигатели, сделанные на Питерском заводе имеют гораздо меньший ресурс работы, чем Запорожские?
Ну и так далее.
А могут ли захватить танковыми армадами? Нет, благодаря очень своевременной поставки ПТРК Британией, да еще и в количестве, практически равном всем наличным у Путлера танкам.
А пехоты у нас даже больше.
Потому поднимаем экономику, не даем команде Зеленского злоупотреблять властью - например не дать ему продать наши ПГХ, а Слуги уже протянули закон, который это разрешает.
Как жить? Ну тут услышал от кого-то на ток-шоу. Люди живут на склонах гор и всегда готовы к сходу лавины. Люди живут возле реки и знают, что может быть наводнение. Я бы добавил, что люди в Неаполе живут недалеко от вулкана. А если вспомнить японцев, для которых землетрясение и цунами далеко не редкость - но ведь живут!!!