РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11313 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
8 005 40

Россия рассчитывает в результате гибридных действий подорвать оборону Украины изнутри, - Залужный

Россия рассчитывает в результате гибридных действий подорвать оборону Украины изнутри, - Залужный

Россия делает расчет на политический и экономический кризисы с целью дестабилизировать ситуацию в Украине.

Об этом на конференции "Гибридные вызовы современного мира, Украина и угрозы" заявил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Противник не достиг своих целей. Лично я считаю, что противник делает, очевидно, свой расчет на то, что вследствие гибридных действий, прежде всего через политический конфликт и экономические проблемы, он может подорвать оборону Украины изнутри", - сказал Залужный.

Также главнокомандующий ВСУ отметил пассивность ООН и ОБСЕ в вопросе поддержки сдерживающих норм и механизмов безопасности.

Читайте также: Российский ультиматум по гарантиям безопасности в НАТО восприняли как "болезненный бред", - Залужный

"Проснулась агрессия, пробудилась нетерпимость, человечество фактически отказывается от сдерживающих норм и механизмов. Почему? Потому что, по моему субъективному мнению, Организация Объединенных Наций, она не работает для того, чтобы эти механизмы поддерживать. По моему личному мнению, действительно, я бы сказал, что не совсем играет ту роль, которую необходимо играть такой организации, как, допустим, ОБСЕ", - отметил Залужный.

Также он коснулся тенденции современной архитектуры безопасности мира в условиях гибридной агрессии.

"Четко видим, что такие понятия, как уважение к суверенитету и нерушимости границ, они уже стали просто пустыми словами в современном мире, к сожалению. Итак, нас возвращают в мир, где, действительно, мы приходим к тому, что в современном мире будет властвовать лишь право сильного", - добавил Залужный.

Автор: 

россия (96074) Залужный Валерий (659)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+13
Звичайно,бо гниди та відверті зрадники й надалі залишаються на усіх гілках влади в Україні.Нажаль...
показать весь комментарий
27.01.2022 17:46
+10
ну так. І перший пункт - всадовити в крісло президента безмозглого осла.
показать весь комментарий
27.01.2022 18:02
+9
от зря Залужный ООН критикует, не его это дело.

лучше бы рассказал, что нового полезного в ЗСУ сделано за последнее время

как там с соляркой дела, все ли деньги бойцам выплатили

зарзная это Зе-волна
показать весь комментарий
27.01.2022 17:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Звичайно,бо гниди та відверті зрадники й надалі залишаються на усіх гілках влади в Україні.Нажаль...
показать весь комментарий
27.01.2022 17:46 Ответить
А что им стараться! Наш мудрый нарид уже в 19 все сделал!!
показать весь комментарий
27.01.2022 17:58 Ответить
пане Головнокомандуючий, гібрідні ЗЕ-льоні мутанти засіли на Банковій!

варто було б провести там хімічну атаку діхлофосом
показать весь комментарий
27.01.2022 19:17 Ответить
Шёл восьмой год войны...
показать весь комментарий
27.01.2022 17:46 Ответить
ООН і ОБСЄ винне...
Заносьте нового ,цей вже всьо....
(та й не комільфо називати "противником" того,хто тебе на посаду призначив).
показать весь комментарий
27.01.2022 17:51 Ответить
зменшувати кількість населення і народжуваність їм вже вісім років вдається непогано - гібридними методами.Навіщо воювати?
показать весь комментарий
27.01.2022 17:51 Ответить
от зря Залужный ООН критикует, не его это дело.

лучше бы рассказал, что нового полезного в ЗСУ сделано за последнее время

как там с соляркой дела, все ли деньги бойцам выплатили

зарзная это Зе-волна
показать весь комментарий
27.01.2022 17:52 Ответить
З справами в ЗСУ повний кабздц. Уявляєте, за 2021 рік ЗСУ піднялися лише на три сходинки у рейтингу армій світу. з 25 на 22 місце. Обігнали лише збройні сили Канади і Польщі.
показать весь комментарий
27.01.2022 18:47 Ответить
Краще розкажи, як там у Мухосранську, на твоїй батьківщині!
показать весь комментарий
26.02.2022 00:54 Ответить
Якщо буде Майдан, то це буде гібридна дія Московії ?
показать весь комментарий
27.01.2022 17:54 Ответить
Гоподин Залужный, при всем уважении к Вам. Подорвать Украину из середины у путина не выйдет никак. Украина едина ,как никогда. И я считаю, что одним из факторов единения украинского народа является имперская политика российского государства и её царя-антихриста.
показать весь комментарий
27.01.2022 17:57 Ответить
Про шпигунів і консерви нічого не каже. З цим все добре?
показать весь комментарий
27.01.2022 17:59 Ответить
ну так. І перший пункт - всадовити в крісло президента безмозглого осла.
показать весь комментарий
27.01.2022 18:02 Ответить
...в крісло ворога да й ще з мізками
показать весь комментарий
27.01.2022 18:31 Ответить
А зелена вражина робить все щоб нас не взяли до НАТИ.
показать весь комментарий
27.01.2022 18:21 Ответить
Как известно, в таких случаях лучшая стратегия - око за око, зуб за зуб.
Вместо того чтобы констатировать печальные факты, нужно давать ответку.
показать весь комментарий
27.01.2022 18:30 Ответить
У нас наверху гібрідна ДРГ - Зе це гібрід малороса і клоуна

Головне що не Порох ? Дебільна логіка від якої розвалюється країна.
Порох робив багато помилок, але він був за Україну в ЄС, а не за Малоросію і
зміцнював ЗСУ, не все так було гладко але беручи до уваги кількість КДБ/ ФСБних
агентів у владі України то було ще файно. Зараз же ці агенти відкрито керують
Україною.
показать весь комментарий
27.01.2022 18:33 Ответить
Просто идиотов надо лишать права жизни на Земле.
показать весь комментарий
27.01.2022 18:33 Ответить
бот, ты достал уже.
СМОТРИТЕ ВСЕ - это реально тупо парашник!
показать весь комментарий
27.01.2022 18:35 Ответить
Вроде бы военные - "зась". шоб комментировать политику.
Вон, Кригсмаринер уже тупо свалил.....(в Грязьпром?) за комментарий про политику.
так шо... х.з. чем наш Глав.., да не тот, Глав Нач.Шт. занимается то...
схерали он политику комментирует если есть там Грублик, Кругляк, Снуфрик и прочие экспэрды?....
ну да, у меня баб Валя есть недалеко, лучше бы она говорила вместо этих кто должен заниматься "военкой"
показать весь комментарий
27.01.2022 18:34 Ответить
Я извинюсь конечно, но новогодний месяц отдыха и путешествий непонятно на каком основании депутатов и остальных наших гавно-чиновников, когда войска бункерного на границе - это чьи происки? Почему американские конгрессмены в Киеве, а украинские депутаты НЕ в Украине?... Кабмин и РНБО чем занимаются и это чьи коварные планы? Есть ли ещё примеры в истории столь безмозглого поведения накануне как минимум провокаций, а как максимум полномасштабной войны?
показать весь комментарий
27.01.2022 18:34 Ответить
кстати, "доля" есть....
Илон вроде сказал.
да я и по истории вижу то.
и плюс - Украина эту ......ню вскормила, а теперь плачет.
тинк эбаут ит.
ну реально то. шоб не нервироваться то
показать весь комментарий
27.01.2022 18:37 Ответить
та шо непонятно - депутаты решили голову в песок а раз войск из песка не видно - значит безопасно
показать весь комментарий
27.01.2022 18:47 Ответить
вы там смотрите в ОБА! на охрану дорогой военной помощи джавелинов и другого оружия дорогостоящего так нужного для защиты страны наконец то скопившегося от разных стран...назначте на охрану проверенных военных людей на охрану складов, чтобы никакая падла не думала там и на секунду подремать! а то скоты проспят снова подрывы и поджоги и дроны со взрывчатками..... да и вообще не свозите всё в одно место, оно должно быть развезено немедленно на передовые..ато все такие мудрые... генералисимусы а бывает мозг отсутствует...((
показать весь комментарий
27.01.2022 18:40 Ответить
Если зебилы сами не сдадутся, никто ничего взорвать параше не даст. Впрочем, как и зебилам сдаться. Чернозём что из парашников, что из зебилов с жопоблоками будет одинаковым.
показать весь комментарий
27.01.2022 18:43 Ответить
Ихтамнет диванный, олень, опричем тут зебилы? Методичка не так написана!
показать весь комментарий
26.02.2022 00:56 Ответить
Один дебиловатый откликнулся. Зебил и на войне остаётся зебилом.
показать весь комментарий
26.02.2022 11:42 Ответить
коли з лісу визирнули вовки вівці обрали собі за захисника - барана
показать весь комментарий
27.01.2022 18:44 Ответить
С нашим гибридным преЗЕдентом росии вообще ничего не нужно делать... он сам всё развалит изнутри тщательно превращая Украину в Венесуэллу
показать весь комментарий
27.01.2022 18:45 Ответить
якщо в Верховні Зраді, а не в тюрьмі, сидять такі як "нардепи Рабінович і Ківа, значить в Україні немає СБУ і влади взагалі.
показать весь комментарий
27.01.2022 19:00 Ответить
показать весь комментарий
27.01.2022 19:10 Ответить




Житомирянин@Aleks_Kovalyuk

https://mobile.twitter.com/Aleks_Kovalyuk/status/1486684650982551552 4 ч



"Слуга народу" Мазурашу виступив за нейтралітет і позаблоковість України. Мазурашу на (еге ж, у риму...)
показать весь комментарий
27.01.2022 19:54 Ответить
кацапия хочет...это понятно, а что хочет нелох?
показать весь комментарий
27.01.2022 20:14 Ответить
А что может хотеть от Украины Путлер?
Разрушенные ракетными обстрелами территории?
А может все таки ему нужна Украина под своим полным контролем, и чтобы украинские рабочие делали для него баллистические ракеты, потому что свои наноболты на спутниках они забивают нанокувалдами?
А может ему нужны силовые установки Николаева для кораблей, потому что сделанные в Питере, когда дают полный ход, то они быстро выходят из строя?
А может ему нужен работающий на него Мотор Сич, потому что двигатели, сделанные на Питерском заводе имеют гораздо меньший ресурс работы, чем Запорожские?

Ну и так далее.

А могут ли захватить танковыми армадами? Нет, благодаря очень своевременной поставки ПТРК Британией, да еще и в количестве, практически равном всем наличным у Путлера танкам.
А пехоты у нас даже больше.

Потому поднимаем экономику, не даем команде Зеленского злоупотреблять властью - например не дать ему продать наши ПГХ, а Слуги уже протянули закон, который это разрешает.

Как жить? Ну тут услышал от кого-то на ток-шоу. Люди живут на склонах гор и всегда готовы к сходу лавины. Люди живут возле реки и знают, что может быть наводнение. Я бы добавил, что люди в Неаполе живут недалеко от вулкана. А если вспомнить японцев, для которых землетрясение и цунами далеко не редкость - но ведь живут!!!
показать весь комментарий
27.01.2022 21:28 Ответить
руками переговорщиков. которых усадят за стол с гауляйтерами ОРДиЛО.
показать весь комментарий
27.01.2022 22:40 Ответить
Через економічні проблеми, а саме через Гетьманцева - агента ФСБ!
показать весь комментарий
28.01.2022 00:23 Ответить
 
 