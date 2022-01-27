Рубль стремительно вырос после заявлений МИД РФ о неприемлемости мысли о войне с Украиной
После заявлений представителя Министерства иностранных дел РФ о том, что война с Украиной "недопустима", рубль укрепил свои позиции на торгах, а доллар и евро - упали.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское оппозиционное издание "Медуза".
Так, курс доллара в ходе торгов на Московской бирже 27 января упал почти на 2 рубля и к 16:51 мск стоил 77,5 рубля. Евро в то же время снизился до отметки в 86,42 рубля, подешевев почти на 3 рубля.
Накануне на фоне конфликта вокруг Украины курс евро поднялся выше 90 рублей, а курс доллара превысил 80 рублей.
Эксперты "Интерфакс-ЦЭА" связывают укрепление рубля к доллару и евро с заявлениями МИД РФ по текущей внешнеполитической ситуации, и в первую очередь о неприемлемости войны между Россией и Украиной.
Так, по словам заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Алексея Зайцева, Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать. Дипломат подчеркнул, что Москва считает "неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами".
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