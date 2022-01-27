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Рубль стремительно вырос после заявлений МИД РФ о неприемлемости мысли о войне с Украиной

Рубль стремительно вырос после заявлений МИД РФ о неприемлемости мысли о войне с Украиной

После заявлений представителя Министерства иностранных дел РФ о том, что война с Украиной "недопустима", рубль укрепил свои позиции на торгах, а доллар и евро - упали.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское оппозиционное издание "Медуза".

Так, курс доллара в ходе торгов на Московской бирже 27 января упал почти на 2 рубля и к 16:51 мск стоил 77,5 рубля. Евро в то же время снизился до отметки в 86,42 рубля, подешевев почти на 3 рубля.

Накануне на фоне конфликта вокруг Украины курс евро поднялся выше 90 рублей, а курс доллара превысил 80 рублей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский рубль заметно ослаб на фоне наращивания войск РФ на границе с Украиной, - Financial Times

Эксперты "Интерфакс-ЦЭА" связывают укрепление рубля к доллару и евро с заявлениями МИД РФ по текущей внешнеполитической ситуации, и в первую очередь о неприемлемости войны между Россией и Украиной.

Так, по словам заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Алексея Зайцева, Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать. Дипломат подчеркнул, что Москва считает "неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами".

Автор: 

валюта (3074) доллар (1576) евро (435) курс (2094) рубль (911)


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Топ комментарии
+41
Вот пусть кацапы за этим и наблюдают и понимают, что начало полномасштабной войны это жопа для них
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27.01.2022 17:59
+39
Кацапу вірить - себе не поважать!" Він же навіть вислів "людина слова" розуміє по-іншому - "хазяїн слова : "Захотів - дав Захотів - назад забрав"
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27.01.2022 18:00
+24
Ой, тільки на віру приймати ці заяви Кремля не потрібно! Вони брешуть, як дихають
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27.01.2022 18:00
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Спорим эту новость не покажут по х@йлоТВ?
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27.01.2022 23:01 Ответить
Кацапы шутят - "С курсом рубля, дела мои сейчас обстоят так - катастрофически тают мои похоронные сбережения , уже вычеркнул оркестр..."
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28.01.2022 01:20 Ответить
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