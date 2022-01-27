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Новости
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"Если ты не прислуга, значит – враг", – Кличко назвал инициативу Правительства по увольнению глав РГА подавлением самоуправления

Лидер "УДАРа", мэр столицы Виталий Кличко назвал согласование Правительством увольнения глав РГА подавлением местного самоуправления.

Об этом мер Киева написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ. Кличко подчеркнул, что соответствующее решение Правительства неконституционно.

"С политической же точки зрения скажу одно: таким "решением" члены правительства присоединились к кампании по подавлению местного самоуправления в Украине и попытке построить жесткую вертикаль власти. Недемократическую и неконституционную. Киевлян хочу заверить: интересов громады я не сдам. И буду защищать право жителей столицы на самоуправление в своем городе", - подчеркнул Кличко.

Лидер "УДАРа" призвал власти прекратить внутренний раздор и сосредоточить усилия на противодействии внешней агрессии.

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"Не надо руководствоваться принципом "если ты не прислуга, значит – враг". Не надо презирать местное самоуправление и давить и уничтожать его! Враг сегодня у нас – один и общий. И он только и ждет, чтобы воспользоваться ситуацией внутреннего раздора и разборок. Сегодня важны единство и совместные усилия, чтобы защитить и сохранить наше государство. И не время для личностных рефлексий или соревнований. Украинцы снова должны продемонстрировать свое достоинство, сплоченность и готовность всем вместе дать отпор агрессору", - подытожил Кличко.

Кличко сообщил, что не будет увольнять представителей провластной партии с должностей в КГГА за политическую принадлежность.

"Я оцениваю и увольняю людей по результатам их работы, а не по политической принадлежности. Как это происходит во всех демократических странах. Такими принципами должна руководствоваться и центральная власть. Чтобы управление – и местное, и государственное – было в Украине профессиональным и эффективным, а не политически лояльным. С юридической точки зрения – чиновники нарушили закон, превысив свои полномочия. Ибо местное самоуправление – это не воплощение политических прихотей центральной власти. Поэтому не следует пренебрегать Конституцией и законами. Надеюсь, у Президента есть кому посоветовать, что не стоит принимать предложение правительства. Потому что уже суд будет давать правовую оценку нарушению закона", - подытожил Кличко.

Автор: 

Кабмин (14033) Киев (25663) Кличко Виталий (4651) местное самоуправление (262) РГА (252)


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Топ комментарии
+20
Насправді дуже небезпечний прецендент, у людей тупо забрали можливість обирати керівника громади. Подібне було у казахів коли мерів почав призначати голова країни. Зеленський руйнує все, потрібні дострокові перевибори
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27.01.2022 18:45
+12
смотрю на єтот "зеленый" цирк, по давлению на местное самоуправление, и невольно думаю о гибридных методах Пуйла по расшатыванию изнутри
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27.01.2022 19:24
+10
Зе почало активно здавати Україну сьогодну по всім фронтам!
Сьогодні вже приїхала пропагандонка з НТВ. Агент ГРУ Дєрьмак та агент ФСБ Зечмо -відлякують союзників та розколює владу...
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27.01.2022 18:59
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Правила форума Совет форумчан
Насправді дуже небезпечний прецендент, у людей тупо забрали можливість обирати керівника громади. Подібне було у казахів коли мерів почав призначати голова країни. Зеленський руйнує все, потрібні дострокові перевибори
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27.01.2022 18:45 Ответить
У кацапів це вже давно. Ніяких виборів.
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27.01.2022 18:57 Ответить
Зеля,Кличко замахнувся! Ні не вдарив, поки що.
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27.01.2022 18:50 Ответить
Кличко з тих бійців, що ладні бити лише язиком по сраці
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27.01.2022 18:53 Ответить
Підійди і скажи це йому в очі.🤓
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27.01.2022 19:10 Ответить
Авжеж, спробуй його спочатку наздогнати..
Та й не хочеться його такими дрібницями засмучувати ))
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27.01.2022 19:26 Ответить
Зе почало активно здавати Україну сьогодну по всім фронтам!
Сьогодні вже приїхала пропагандонка з НТВ. Агент ГРУ Дєрьмак та агент ФСБ Зечмо -відлякують союзників та розколює владу...
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27.01.2022 18:59 Ответить
Коли вже закінчиться час дебільних спортсменів,низькопробних клоунів та іншої шелупоні,яка у нас стала елітою?..Еклезіаст давав час на розкидання каміння,але після того обов"язково мав настати час і на їх збирання...У нас чомусь не так...
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27.01.2022 19:06 Ответить
За Януковичем соскучился?
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27.01.2022 20:30 Ответить
"Если ты не прислуга, значит - враг"

написал истинный источник друг Украины!
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27.01.2022 19:17 Ответить
Монополизация власти - ничто не ново под луной
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27.01.2022 19:24 Ответить
смотрю на єтот "зеленый" цирк, по давлению на местное самоуправление, и невольно думаю о гибридных методах Пуйла по расшатыванию изнутри
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27.01.2022 19:24 Ответить
Много думаешь, прививки сделал, уважаемый?
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27.01.2022 19:31 Ответить
Похоже.Ползучая оккупация.
ЗЕдауны тут полезные идиоты.
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27.01.2022 20:35 Ответить
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27.01.2022 19:25 Ответить
шелупонь, вы там из-за бабла глотки рвете, поэтому и страеа в таком положение, твари
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27.01.2022 19:26 Ответить
Как вы Зелю припечатали!
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27.01.2022 19:47 Ответить
Уважаемому пану пора привыкнуть, что ОГА, КМДА, РГА - это пререгатива Кабмина.
Если вы считаете, что Кабмин нарушает закон, - в суд, в чем проблема, уважаемый?
Меньше слов - больше дела!
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27.01.2022 19:30 Ответить
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27.01.2022 20:25 Ответить
Вангую, Кличко будущий президент.
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27.01.2022 20:33 Ответить
крім дерибану рда більш нічим не займаються. паразити в чистому вигляді.
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27.01.2022 20:45 Ответить
Віталя дай зеленому пацюку по писку і все буде добре.
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27.01.2022 21:06 Ответить
 
 