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Новости Агрессия России против Украины Война
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Я не настроен оптимистично по поводу шансов остановить российское вторжение в Украину переговорами, - министр обороны Великобритании Уоллес

Я не настроен оптимистично по поводу шансов остановить российское вторжение в Украину переговорами, - министр обороны Великобритании Уоллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не надеется на дипломатический прорыв в переговорах с Россией и не исключает, что вторжение РФ все же может произойти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

По словам министра, все еще есть "шанс", что новое вторжение России в Украину можно будет остановить, но он добавил: "Я не настроен оптимистично".

Уоллес сообщил, что скоро он отправится в Москву для переговоров с министром обороны России Сергеем Шойгу.

За последнюю неделю Британия поставила Украине 2000 противотанковых комплексов NLAW и отправила своих инструкторов для обучения украинских войск. По его словам, Великобритания также не исключает отправки Украине дополнительного вооружения.

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Однако не все союзники по НАТО решаются пойти на аналогичные меры, и Уоллес надеется, что переубедит их. Он посетил Нидерланды – там рассматривают возможность поставки бронежилетов и снайперских винтовок в Украину.

Также Уоллес все еще надеется, что Германия изменит свою позицию по оказанию помощи Украине и по остановке Северного потока-2 в случае нового вторжения РФ.

Автор: 

Великобритания (5014) россия (96074) Уоллес Бен (185)


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Топ комментарии
+16
а наркоманське чмо війну вже закінчив......в своїй голові
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27.01.2022 19:25
+15
Чим більше ти готовий до війни. Тим менше шансів що вона розпочнеться.
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27.01.2022 20:03
+11
Завжди треба бути готовим до найгіршого!
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27.01.2022 19:29
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а наркоманське чмо війну вже закінчив......в своїй голові
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27.01.2022 19:25 Ответить
Ви,бачили,там голову?
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27.01.2022 19:38 Ответить
ну щось там теліпається на тулубі, округлої форми. все таки мабуть голова, але він в неї тільки їсть
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27.01.2022 19:41 Ответить
Враження,що то, верхнє гузно
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27.01.2022 19:51 Ответить
ну якщо брати, що він останнім часов говорить, то згоден
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27.01.2022 19:59 Ответить
Зе Рада закрилась...Це-діверсія Зе резидента ФСБ.
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27.01.2022 20:24 Ответить
Німеччина банальний недруг та конкурент США
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27.01.2022 19:28 Ответить
Вони колись доконкуруються до того, що доведеться американцям знову написати їм конституцію та розробити Marshall Plan ІІ.
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27.01.2022 19:42 Ответить
Завжди треба бути готовим до найгіршого!
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27.01.2022 19:29 Ответить
Тіє,ж,думки
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27.01.2022 19:37 Ответить
Остановить атаку орды могут только сами УКРАИНЦЫ и если помощь Запада будет ощутимой и своевременной это будет сделано с гораздо меньшими потерями !
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27.01.2022 19:45 Ответить
Готовся к худшему, и хуже не будет.
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27.01.2022 19:53 Ответить
вы философ
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27.01.2022 20:50 Ответить
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27.01.2022 20:58 Ответить
Чим більше ти готовий до війни. Тим менше шансів що вона розпочнеться.
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27.01.2022 20:03 Ответить
Можно быть готовым и без ежедневных причитаний о вторжении. Все это дорого обойдется украинской экономике. Запад похоже намерен поддерживать эту истерику годами.
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27.01.2022 20:17 Ответить
"Истерия" эта возникла после появления на границе по непонятным причинам 120,000 орков.
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27.01.2022 20:23 Ответить
Хватит обманывать себя. Они там были всегда. И никакая это не граница.
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27.01.2022 20:30 Ответить
с добрым утром. Их там не было.
И какой смысл "западу" нагнетать??
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27.01.2022 20:51 Ответить
Ниже я подробно описал зачем Запад нагнетает ситуацию.
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27.01.2022 20:54 Ответить
это очень оптимистичное и наивное убеждение
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27.01.2022 21:03 Ответить
Ну, время покажет..
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27.01.2022 21:10 Ответить
Справа в тому, що у формуванні української нації "українська" еліта не зацікавлена (бо це смерть такої еліти). То ж війна - чи не єдиний спосіб утвердитися Україні як нації, змінивши цю паразитуючу "провідну верству". Або зникнути, що з нинішньою елітою неминуче станеться і без війни. Як не крути, Путлєр далекоглядніший український державник, ніж місцеві хитросракі бізнесмени, що виперлися нагору, скориставшись свого часу слабкістю несформованого українського громадянського суспільства. А Захід він же теж різним буває. На кону стоїть не власне економіка, а щось більше. Американці знають, що таке боротьба за свободу.

"Гримотить над світом люта битва

За твоє життя, твої права" (Василь Симоненко. "Україно, ти моя молитва", 1961р.)
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27.01.2022 21:06 Ответить
бриты - наши люди
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27.01.2022 20:18 Ответить
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27.01.2022 20:32 Ответить
всё честно сказано- орду можно убедить исключительно *********.
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27.01.2022 20:42 Ответить
Все правильно делают англосаксы. Нагнетают ситуацию и под этим соусом уже поставили ватосжигатели. С другой стороны разработали такие санкции, что от них Мордор просто рухнет. В двух словах - работали на опережение. Что сейчас мы имеем в остатке? У Украины есть современное оружие и превентивная защита в виде потенциальных мощных западных санкций, а так же намек кремлядям, что если сунетесь, то поток оружия возрастет в геометрической прогрессии. ***** чухает плешивую голову и думает: "На хрена я все это затеял и как выйти из этой ситуации не ударив лицом в грязь?" Запад ему позволит выйти из этой ситуации без особого позора. Для своих ватников, естественно он это подаст, как победу, но по сути его, как шавку приструнили. Ни куда он не полезет. Войны сейчас не будет, но расслабляться не надо.
И самое позорное, что президент Украины во всех этих геополитических баталиях был статистом.
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27.01.2022 20:48 Ответить
Журнал "Крокодил" 1938 года.
- Зачем здесь столько войска?
- На случай провокации.
- А если провокации не будет?
- Как же не будет, раз здесь столько войска?

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27.01.2022 21:01 Ответить
Вторжением Путин пугает Запад, что бы последние усиленно торговали землями и жизнями украинцев. В реальности Путину не победить. Никак. Запад просто считает нас слабыми с момента сдачи Крыма, достаточно их новости регулярно смотреть.
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27.01.2022 21:32 Ответить
Британцам респект и уважуха!!! Боевая нация! Ненавидят они х..ло! Как и сознательные украинцы!
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27.01.2022 23:48 Ответить
 
 