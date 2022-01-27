Я не настроен оптимистично по поводу шансов остановить российское вторжение в Украину переговорами, - министр обороны Великобритании Уоллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не надеется на дипломатический прорыв в переговорах с Россией и не исключает, что вторжение РФ все же может произойти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

По словам министра, все еще есть "шанс", что новое вторжение России в Украину можно будет остановить, но он добавил: "Я не настроен оптимистично".

Уоллес сообщил, что скоро он отправится в Москву для переговоров с министром обороны России Сергеем Шойгу.

За последнюю неделю Британия поставила Украине 2000 противотанковых комплексов NLAW и отправила своих инструкторов для обучения украинских войск. По его словам, Великобритания также не исключает отправки Украине дополнительного вооружения.

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Однако не все союзники по НАТО решаются пойти на аналогичные меры, и Уоллес надеется, что переубедит их. Он посетил Нидерланды – там рассматривают возможность поставки бронежилетов и снайперских винтовок в Украину.

Также Уоллес все еще надеется, что Германия изменит свою позицию по оказанию помощи Украине и по остановке Северного потока-2 в случае нового вторжения РФ.