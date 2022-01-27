Я не настроен оптимистично по поводу шансов остановить российское вторжение в Украину переговорами, - министр обороны Великобритании Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не надеется на дипломатический прорыв в переговорах с Россией и не исключает, что вторжение РФ все же может произойти.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
По словам министра, все еще есть "шанс", что новое вторжение России в Украину можно будет остановить, но он добавил: "Я не настроен оптимистично".
Уоллес сообщил, что скоро он отправится в Москву для переговоров с министром обороны России Сергеем Шойгу.
За последнюю неделю Британия поставила Украине 2000 противотанковых комплексов NLAW и отправила своих инструкторов для обучения украинских войск. По его словам, Великобритания также не исключает отправки Украине дополнительного вооружения.
Однако не все союзники по НАТО решаются пойти на аналогичные меры, и Уоллес надеется, что переубедит их. Он посетил Нидерланды – там рассматривают возможность поставки бронежилетов и снайперских винтовок в Украину.
Также Уоллес все еще надеется, что Германия изменит свою позицию по оказанию помощи Украине и по остановке Северного потока-2 в случае нового вторжения РФ.
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И какой смысл "западу" нагнетать??
"Гримотить над світом люта битва
За твоє життя, твої права" (Василь Симоненко. "Україно, ти моя молитва", 1961р.)
И самое позорное, что президент Украины во всех этих геополитических баталиях был статистом.
- Зачем здесь столько войска?
- На случай провокации.
- А если провокации не будет?
- Как же не будет, раз здесь столько войска?