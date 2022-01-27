Монастырский назвал рапорт об отставке Балана "поступком настоящего офицера" и предлагает назначить и. о. руководителя Нацгвардии Лебедя
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что поддержит рапорт Николая Балана об отставке с должности командующего Национальной гвардией и предложит и.о. командующего НГУ генерал-лейтенанта Юрия Лебедя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр написал в Фейсбуке.
"Командующий Национальной гвардии генерал-полковник Николай Балан подал рапорт об уходе с должности. Это поступок настоящего офицера.
Рапорт Николая Балана мной будет поддержан и направлен президенту Украины для принятия решения", - подчеркнул Монастырский.
Одновременно Монастырский сообщил, что внес представление президенту Украины о назначении исполняющим обязанности Командующего НГУ заместителя Командующего НГУ генерал-лейтенанта Юрия Лебедя.
"Все подразделения Национальной гвардии продолжают выполнять свои задачи в штатном режиме. Также, по моему приказу, будет проведено изучение условий, в которых несут службу все призывники срочной службы в Национальной гвардии и Государственной пограничной службе", - подчеркнул Монастырский.
Как отмечалось, по уточненным данным полиции, в результате стрельбы на "Южмаше" погибли четверо военнослужащих и одна женщина - гражданская.
Ранее было установлено, что стрельбу устроил военнослужащий Национальной гвардии Украины, 2001 года рождения, из Одесской области. Как отметили в МВД, это солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р.
По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, в обязанности Артемия Рябчука, расстрелявшего своих сослуживцев, входила охрана территории завода "Южмаш". Он был призывником срочной службы из Измаила Одесской области. Вырос без отца.
В 9:30 на ул. Крайней в г. Подгородное Рябчук был задержан.
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Да и здесь, настоящим мужиком оказался только один Балан...
Треба відволікти увагу.
"Глава МВД внес представление главе государства о назначении и.о. командующего Нацгвардии заместителя командующего НГУ генерал-лейтенанта Юрия Лебедя."©
Хто не знає, най поцікавиться, хто це й ЩО воно виробило у час Майдану...
Чи може звільнився коли бидлота ТУПА та .....а вбили дитину? бо їм даунам хотілось постріляти.
Багато звільнилось свиноматок?
А це ОФІЦЕР, котрий достойний поваги, а не біовідходи та паркетні генерали.
"Під час Євромайдану командував полком внутрішніх військ "Тигр", який 9 грудня 2013 року у Василькові здійснював прорив блокади мітингувальників, що заважали прибуттю силовиків до Києва.
Навесні 2014 року призначений на посаду тимчасово виконуючого обов'язки начальника Східного територіального управління Національної гвардії України. 12 травня був викрадений в Донецьку невідомими озброєними особами під час повернення зі служби додому. За тиждень звільнений."
Невідомо ким викрадений,невідомо як звільнений....
а може водій після дтп вийти з машини та піти собі.
чи навчились від прем,єрміністрів та міністрів?
насрав, звільнили
насрав, звільнили.....
класний підхід.
розумний...
ТУПОМУ бидлові: поцікавтесь, хто це й ЩО воно виробило у час Майдану...
с тартаровыми и ермаками непонятно кого назначат - или чмо, или ***********...
кому и куда и кто и что будет рапортовать.....
а Бритатия ведь не унывает - ватники аж разъедаются блевотиной
и ответить за избиение мусорами протестующих.