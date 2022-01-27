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Монастырский назвал рапорт об отставке Балана "поступком настоящего офицера" и предлагает назначить и. о. руководителя Нацгвардии Лебедя

Монастырский назвал рапорт об отставке Балана

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что поддержит рапорт Николая Балана об отставке с должности командующего Национальной гвардией и предложит и.о. командующего НГУ генерал-лейтенанта Юрия Лебедя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр написал в Фейсбуке.

"Командующий Национальной гвардии генерал-полковник Николай Балан подал рапорт об уходе с должности. Это поступок настоящего офицера.

Рапорт Николая Балана мной будет поддержан и направлен президенту Украины для принятия решения", - подчеркнул Монастырский.

Читайте также: Командующий Нацгвардией Балан подал рапорт об отставке

Одновременно Монастырский сообщил, что внес представление президенту Украины о назначении исполняющим обязанности Командующего НГУ заместителя Командующего НГУ генерал-лейтенанта Юрия Лебедя.

"Все подразделения Национальной гвардии продолжают выполнять свои задачи в штатном режиме. Также, по моему приказу, будет проведено изучение условий, в которых несут службу все призывники срочной службы в Национальной гвардии и Государственной пограничной службе", - подчеркнул Монастырский.

Как отмечалось, по уточненным данным полиции, в результате стрельбы на "Южмаше" погибли четверо военнослужащих и одна женщина - гражданская.

Ранее было установлено, что стрельбу устроил военнослужащий Национальной гвардии Украины, 2001 года рождения, из Одесской области. Как отметили в МВД, это солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р.

По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, в обязанности Артемия Рябчука, расстрелявшего своих сослуживцев, входила охрана территории завода "Южмаш". Он был призывником срочной службы из Измаила Одесской области. Вырос без отца.

В 9:30 на ул. Крайней в г. Подгородное Рябчук был задержан.

Автор: 

Национальная гвардия (2153) Балан Николай (24) Монастырский Денис (335)


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Топ комментарии
+15
При такой ситуации рапорт об увольнении говорит о том что командующий Нацгвардии признает свою ответственность и вину за случившееся в его ведомстве. Ну так принято во всем цивилизованном мире. При чем тут "вчинок мужнього офіцера"?
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27.01.2022 19:40
+14
цікаво, чи зробив би так Монастирський?
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27.01.2022 19:44
+10
Просто у нас з часів відставки (з власної ініціативи) генерала Морозова такого не було. (ген. Морозов звільнився з посади міністра оборони на знак незгоди з угодовською щодо москви позицією Л.Кравчука)
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27.01.2022 19:44
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Скільки там у них генералів?
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27.01.2022 19:39 Ответить
Та хоч греблю гати
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27.01.2022 19:42 Ответить
А цього сепаратисти взяли в полон, потім відпустили і вибачилися - типу ми взяли не того.
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27.01.2022 19:47 Ответить
При такой ситуации рапорт об увольнении говорит о том что командующий Нацгвардии признает свою ответственность и вину за случившееся в его ведомстве. Ну так принято во всем цивилизованном мире. При чем тут "вчинок мужнього офіцера"?
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27.01.2022 19:40 Ответить
цікаво, чи зробив би так Монастирський?
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27.01.2022 19:44 Ответить
одно НО - монастырский ни разу не офицер... и вряд ли служил
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27.01.2022 19:46 Ответить
Аваков йому випише пістолет.
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27.01.2022 19:53 Ответить
Вже не зробив, він схоже до цього не має відношення
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27.01.2022 19:50 Ответить
Просто у нас з часів відставки (з власної ініціативи) генерала Морозова такого не було. (ген. Морозов звільнився з посади міністра оборони на знак незгоди з угодовською щодо москви позицією Л.Кравчука)
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27.01.2022 19:44 Ответить
А що закон однієї кулі для "справжного" офіцера вже відмінили?!
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27.01.2022 21:32 Ответить
Неявно подразумевается, что во всех остальных, достаточно многочисленных случаях, слово "честь офицера" ничего не значило, а жалованье и пенсию терять не хотелось...

Да и здесь, настоящим мужиком оказался только один Балан...
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27.01.2022 19:50 Ответить
Думаешь откажется от пенсии? Сильно сомневаюсь..мусорской генерал- лейтенант..честный человек, конечно..да сказал, тот же Монастырский,- вали в отставку, а то мне уходить придется..хотя в любом случае- это плюс..создан прецендент- это теперь другим в пример приводить будут.
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27.01.2022 20:15 Ответить
НАГЛО тікає при можливості - от, що воно таке!!! Питають за такі фокуси беспосереднього й прямого начальника, *****!!! А не через КУПУ "макітр". Ще й пхає під комісійне рішення купу керівників пОлку. ВСЕ для розвалу. До копійки. Але бидло хаває...
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27.01.2022 19:53 Ответить
Согодні Рада закрилась...Це цирк на замову РПЦ-ФСБ.
Треба відволікти увагу.
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27.01.2022 20:15 Ответить
Вчинок справжнього офіцера? Можливо. Але лише за умови що перед своїм рапортом про відставку він покарав всіх причетних до інциденту підлеглих які безпосередньо начальствували над убивцею...
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27.01.2022 20:19 Ответить
То что вы описали является обязанностями офицера, а не "вчинком мужнього офіцера".
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27.01.2022 20:23 Ответить
От щось мені підказує що "бойовий" гєнєрал внутрішніх військ системно не виконував свої обовязків.
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27.01.2022 20:56 Ответить
у нас принято из кабинетов выносить ногами вперед, а здесь человек сам ушел, так как не справился
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27.01.2022 20:22 Ответить
************* гнида БАЛДІЄ... Одразу підняло глисту...

"Глава МВД внес представление главе государства о назначении и.о. командующего Нацгвардии заместителя командующего НГУ генерал-лейтенанта Юрия Лебедя."©

Хто не знає, най поцікавиться, хто це й ЩО воно виробило у час Майдану...
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27.01.2022 20:26 Ответить
Тому що в нас такого ще не було. Україна ще далеко не цивілізовний світ. рюкзаков свізльнявся коли його уродці гвалтували жінку? Чи може ті "охфіцери" не прикривали своїх? "па панятиям чи як?"
Чи може звільнився коли бидлота ТУПА та .....а вбили дитину? бо їм даунам хотілось постріляти.
Багато звільнилось свиноматок?
А це ОФІЦЕР, котрий достойний поваги, а не біовідходи та паркетні генерали.
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27.01.2022 21:31 Ответить
Він героїчно пішов з посади.Пропоную призначити цьому поважному генералу,достойну пенсію.Десь від 100 тисяч грн.
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27.01.2022 19:46 Ответить
Ну, у нас военные всегда традиционно были презираемы и третируемы в обществе. Пенсии судей в 400-500тыс. - это нормально, неплохая прибавка к тому, что они наскирдовали за годы своей "работы". Это никого не удивляет и не волнует. А боевому генералу... да ладно, и столько хватит. Ты ещё щедрый...
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27.01.2022 19:53 Ответить
І чим цей генерал бойовий? Він совковий.
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27.01.2022 19:59 Ответить
НГ - не военные а мусора , не перекручивай .Нацгвардия создавалась как армейская элита , а потом всем власть имущим понравилась идея сделать из НГ псов режима , набрали тупорылой сельской гопоты , и вот сегодня такой печальный результат .
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27.01.2022 20:06 Ответить
Нацгвардия создавалась, как армейская элита??? Это когда? когда ВВешников переименовали в Нацгвардию?..ну с ВВешников так себе элита
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27.01.2022 20:17 Ответить
Нацгвардия сначала создавалась на базе частей СМЧМ МВД,это тогда действительно была элита с жестким отбором. Но их было около 2 тысяч в Украине,а потом начали расширять и традиции утратились.
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27.01.2022 21:14 Ответить
балана серед нациків(бойових) цінують, так як брав участь в багатьох боях, знають його сильні сторони. так вчинок офіцера і людини! але при презі сцикло....
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27.01.2022 19:48 Ответить
Достойну заміну знайшли.
"Під час Євромайдану командував полком внутрішніх військ "Тигр", який 9 грудня 2013 року у Василькові здійснював прорив блокади мітингувальників, що заважали прибуттю силовиків до Києва.
Навесні 2014 року призначений на посаду тимчасово виконуючого обов'язки начальника Східного територіального управління Національної гвардії України. 12 травня був викрадений в Донецьку невідомими озброєними особами під час повернення зі служби додому. За тиждень звільнений."
Невідомо ким викрадений,невідомо як звільнений....
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27.01.2022 20:03 Ответить
Прошу звільнити мене з займаної посади за згодою сторін. Це вчинок справжнього офіцера!
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27.01.2022 19:50 Ответить
а шо сам монастырский, как насчет поступка настоящего мужика - развернуться и пой ти на фиг...
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27.01.2022 19:55 Ответить
справжній офіце не зовсім хоче підповідати за підлеглих?
а може водій після дтп вийти з машини та піти собі.
чи навчились від прем,єрміністрів та міністрів?
насрав, звільнили
насрав, звільнили.....
класний підхід.
розумний...
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27.01.2022 19:56 Ответить
Человек мужественный,а Шмаркля пообещала уйти,если что,и держится зубами за пост.Вы не за него голосовали,очень похоже.Пусть ваш препи Здент пример ухода подаст.
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27.01.2022 21:17 Ответить
это называется пляски на костях..
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27.01.2022 19:57 Ответить
Просто у зеленой крысы появился шанс сдрыснуть с зетаника .
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27.01.2022 20:02 Ответить
Там де посилений контроль і є відповідальні офіцери цілодобово у підрозділі, випадків дідівщини дуже мало. Зараз повно камер відеоспостереження, було б бажання керівництва можна було посилити контроль, та нарешті викорінити неуставні відносини, які передаються від призову до призову.
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27.01.2022 20:17 Ответить
или аккуратно попросили на выход по собственному желанию,шоб поставить во главе НГУ своего на 100%
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27.01.2022 20:18 Ответить
"Глава МВД внес представление главе государства о назначении и.о. командующего Нацгвардии заместителя командующего НГУ генерал-лейтенанта Юрия Лебедя."©

ТУПОМУ бидлові: поцікавтесь, хто це й ЩО воно виробило у час Майдану...
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27.01.2022 20:22 Ответить
Знайомий нік. Ти ж за Голобородька голосував, чи нік свіжий і вату тролиш?
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27.01.2022 20:26 Ответить
"Фарбований Лис"!!!
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27.01.2022 20:30 Ответить
Точно ти. Комуняка недобитий. Що, задоволений своїм вибором в 2019?
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28.01.2022 17:54 Ответить
так то не тот лебедь, хотя.... х оставьте
с тартаровыми и ермаками непонятно кого назначат - или чмо, или ***********...
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27.01.2022 20:36 Ответить
ТОТ!!!
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27.01.2022 22:57 Ответить
То он для чого все це було...
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27.01.2022 20:25 Ответить
Міняють командирів на "сполнітєлів" що вміють тільки "брать під козирок" Аваков пішов бо не захотів за "Блазнем" "гімно зачищать" Тепер Балан скористався приводом щоб не "підчищать гімно" Тільки чи будуть підлеглі виконувать накази цих "сполнітєлів"?
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27.01.2022 20:34 Ответить
ДЕБІЛ! Авакяша вліз з хрякава у міністри, РОЗВАЛИВ нафуй контору, набрав засранців таких, як ти, потім втік. Він вліз у ліміт антиукраїнського поголів'я. А до того у хрякаві разом з подохлим хрякафським мером чудив! ****, яке ви тупе БИДЛО, па-калєніє недорозвинутого поголів'я.....
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27.01.2022 23:04 Ответить
Я тобі вже казав чим відрізняється "лисяча собака з Декану" від вовка? "У неї шерсть між пальцями" як сказав Мауглі А у тебе шерсть на брехливому язиці!
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27.01.2022 23:09 Ответить
То можливо ця відставка і була справжньою ціллю дніпровського стрілка?
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27.01.2022 20:29 Ответить
ну а как - сесть, шоб полковничек тоже присел на.....
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27.01.2022 20:38 Ответить
Странно, а монастырский рапорт подавать не собирается? клован опять Гогилашвили пристроит?
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27.01.2022 20:40 Ответить
у нас нету президента
кому и куда и кто и что будет рапортовать.....
а Бритатия ведь не унывает - ватники аж разъедаются блевотиной
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27.01.2022 20:46 Ответить
Никогда не понимал эту практику. Ну ушёл он с должности командующего и что? В Национальной гвардии сразу железный порядок наступит? Или изменится менталитет среди служащих? Что даёт подобная отставка? Ничего.
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27.01.2022 20:46 Ответить
Ось і маємо.Лебіль який командував підрозділом,,Тигр,, який 9 грудня 2013 року у Василькові погнав своїх головорізів на прорив блокади мітингувальників що заважали прибуття силовиків у Київ.Замість того щоб посадити в цугундер його садять на генеральську ментовську посаду.
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27.01.2022 20:49 Ответить
А монастырский должен уйти в монастырь,он же тоже при делах..но ему надо носить наверх бабло
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27.01.2022 20:57 Ответить
Чому не йде з посади Венедіктова за злиту справу Татарова?
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27.01.2022 21:27 Ответить
На відміну від поліцейського керівництва та усіяких спецслужбівців, військові ("чисті" та НГ те ж) за свої посади не тримаються зубами тому що військова служба - одна з найтяжчих професій у світі, навіть у генералів.
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27.01.2022 21:39 Ответить
Отставка это способ спастись от расследования и суда.
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27.01.2022 21:47 Ответить
а этот хрен монастырский в падло в отставку подать,
и ответить за избиение мусорами протестующих.
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27.01.2022 22:01 Ответить
 
 