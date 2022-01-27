Монастырский назвал рапорт об отставке Балана "поступком настоящего офицера" и предлагает назначить и. о. руководителя Нацгвардии Лебедя

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что поддержит рапорт Николая Балана об отставке с должности командующего Национальной гвардией и предложит и.о. командующего НГУ генерал-лейтенанта Юрия Лебедя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр написал в Фейсбуке.

"Командующий Национальной гвардии генерал-полковник Николай Балан подал рапорт об уходе с должности. Это поступок настоящего офицера.

Рапорт Николая Балана мной будет поддержан и направлен президенту Украины для принятия решения", - подчеркнул Монастырский.

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Одновременно Монастырский сообщил, что внес представление президенту Украины о назначении исполняющим обязанности Командующего НГУ заместителя Командующего НГУ генерал-лейтенанта Юрия Лебедя.

"Все подразделения Национальной гвардии продолжают выполнять свои задачи в штатном режиме. Также, по моему приказу, будет проведено изучение условий, в которых несут службу все призывники срочной службы в Национальной гвардии и Государственной пограничной службе", - подчеркнул Монастырский.

Как отмечалось, по уточненным данным полиции, в результате стрельбы на "Южмаше" погибли четверо военнослужащих и одна женщина - гражданская.

Ранее было установлено, что стрельбу устроил военнослужащий Национальной гвардии Украины, 2001 года рождения, из Одесской области. Как отметили в МВД, это солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р.

По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, в обязанности Артемия Рябчука, расстрелявшего своих сослуживцев, входила охрана территории завода "Южмаш". Он был призывником срочной службы из Измаила Одесской области. Вырос без отца.

В 9:30 на ул. Крайней в г. Подгородное Рябчук был задержан.