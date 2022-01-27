Вступление Украины в НАТО не в повестке дня, и России это известно, - Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня, и это знают в России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Комментируя требование России к НАТО отказаться от расширения к востоку, Бербок заявила, что на данный момент такого расширения вообще нет. Она отметила, что долго разговаривала об этом с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.

Бербок не ответила прямо на вопрос о том, как она относится к желанию Украины стать членом НАТО, если предположить, что в стране наступил мир.

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"Как я уже сказала, всем, включая Россию, известно, что сейчас это (вступление в Альянс, – ред.) не в повестке дня. Украинцы хотят жить в мире и безопасности. Многие из них годами разлучены со своими семьями из-за конфликта на Донбассе. Вот о чем идет речь, а не о скором вступлении в НАТО", – заявила глава МИД Германии.

Бербок добавила, что важнейшая задача сейчас – возобновить диалог по выполнению минских соглашений, "чтобы люди могли жить свободно и безопасно".