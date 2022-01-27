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Новости Агрессия России против Украины Война
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Вступление Украины в НАТО не в повестке дня, и России это известно, - Бербок

Вступление Украины в НАТО не в повестке дня, и России это известно, - Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня, и это знают в России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Комментируя требование России к НАТО отказаться от расширения к востоку, Бербок заявила, что на данный момент такого расширения вообще нет. Она отметила, что долго разговаривала об этом с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.

Бербок не ответила прямо на вопрос о том, как она относится к желанию Украины стать членом НАТО, если предположить, что в стране наступил мир.

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"Как я уже сказала, всем, включая Россию, известно, что сейчас это (вступление в Альянс, – ред.) не в повестке дня. Украинцы хотят жить в мире и безопасности. Многие из них годами разлучены со своими семьями из-за конфликта на Донбассе. Вот о чем идет речь, а не о скором вступлении в НАТО", – заявила глава МИД Германии.

Бербок добавила, что важнейшая задача сейчас – возобновить диалог по выполнению минских соглашений, "чтобы люди могли жить свободно и безопасно".

Автор: 

россия (96074) членство в НАТО (1529) Анналена Бербок (348)


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Топ комментарии
+18
З мови дипломатів ця шМеркель_2 сказала: ...путіне, будь спокійний. в разі чого ми знову заблокуємо вступ України до НАТО...
Огидна німецька суч*а...
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27.01.2022 19:58
+12
Свого часу Америка вклалась в німців, рятувала від комуни. Як виявилось вони не благородні свині
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27.01.2022 20:09
+11
Ось так порядні політикині стають путанами.
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27.01.2022 19:58
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З мови дипломатів ця шМеркель_2 сказала: ...путіне, будь спокійний. в разі чого ми знову заблокуємо вступ України до НАТО...
Огидна німецька суч*а...
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27.01.2022 19:58 Ответить
у немецких колбасников хоть Анналеной назови, а на выходе все равно фрау Риббентроп
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27.01.2022 22:11 Ответить
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28.01.2022 01:42 Ответить
Ось так порядні політикині стають путанами.
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27.01.2022 19:58 Ответить
Досить балаканини, фрау! Розблоковуйте поставки зброї, яку Україна проплатила! Не будьте вже ТАКИМИ с*ками! Теж мені, "сАюзнікі"!
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27.01.2022 20:04 Ответить
Свого часу Америка вклалась в німців, рятувала від комуни. Як виявилось вони не благородні свині
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27.01.2022 20:09 Ответить
Більшість допомоги - це вкрадене нацистами золото та цінності під час війни.
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27.01.2022 20:57 Ответить
Такое НАТО - недееспособно.Германия, Хорватия, Венгрия не будут воевать с рашкой если она нападет на страну члена НАТО в открытую. Нужны новые оборонительные союзы, которые имеют оного - двух противников. К примеру, определенный союз создаётся только для противопоставления рашке или рашке - Китаю. Другой союз к примеру для защиты от арабов. Я это к тому, что страны члены НАТО, имеют очень разнонаправленные понятия союзник/враг.
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27.01.2022 20:14 Ответить
Британія, Польща, Україна, Туреччина, США, Канада - це новий реальний дієвий військовий союз
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27.01.2022 21:01 Ответить
Сюда можно добавить страны Балтии и Скандинавии.
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27.01.2022 21:06 Ответить
+ країни Балтії
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27.01.2022 21:09 Ответить
У турок одновременно много общего и разного с рашкой...союзник чисто ситуативный....Решение карабахсткого вопроса было невозможно без договорняка
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27.01.2022 21:19 Ответить
Резонно.
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27.01.2022 22:04 Ответить
А вас кто то спрашивал об этом?Помощнички..
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27.01.2022 20:24 Ответить
всьйо что магу
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27.01.2022 21:43 Ответить
Шлюхенфрау Аналленка, не в НАТО дело, а намного проще - дело в самом существовании государства Украина.
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27.01.2022 21:22 Ответить
Пакт Лавров-Бербок
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27.01.2022 21:24 Ответить
Глава МИД Германии Бербок заявила в интервью, что все, включая Россию, знают: вопроса вступления Украины в НАТО на повестке нет.

Кремль вынудил Германию наконец-то публично об этой «зраде» сказать)))))





2020



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27.01.2022 21:26 Ответить
Пока нет мордва, пока, почему ***** на бункере бесится. Но мир постоянно меняется, и Украина обязательно будет в НАТО, и тогда прощай крым и донбасс для свинособакии. Вот чего ***** боится больше всего
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27.01.2022 21:35 Ответить
германия не меняется -она как была врагом Украины так им и осталась впрочем и дураки вроде тебя тоже не меняются
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27.01.2022 23:09 Ответить
НАТО прислало свой ответ на российский ультиматум. И, похоже, что этот ответ - завуалированный ультиматум самого НАТО. России предложено вывести свои войска с территории Грузии, Украины и Молдавии.

Ответ НАТО явно не то, что хотели видеть в Кремле, поэтому уже прозвучала реакция: РФ подготовит ответ на реакцию США в течение нескольких дней, в консультациях могут принять участие союзники, в том числе КНР, заявил РИА Новости сенатор Джабаров.

Заявление, скажем так, не слишком достойное. Кремль выдвигает ультиматум, а как запахло жареным, начинает зачем-то приплетать КНР.

«Я щас старших пацанов позову», - в переводе на дворовый сленг звучит заявление Джабарова.

Что ж вы за спину китайцев-то сразу прячетесь, храбрецы вы наши?

Кстати, Китай в курсе, что он ваш союзник, и что ему нужно консультироваться с вами по поводу ваших предъяв пацанам с другого раёна?

Анатолий Несмиян
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27.01.2022 21:28 Ответить
самый авторитетный комментатор цензора Сенатор и пионтковский очень радовались назначению этой самой Бербок . что же с ней произошло ?
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27.01.2022 21:36 Ответить
Она просто окунулась в реальность ))
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27.01.2022 21:45 Ответить
но Сенатор же не мог в ней ошибиться ! он самый умный на цензоре.
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27.01.2022 22:27 Ответить
Просто немцам очень нравятся русские деньги. СП 2, это не просто газ, это инструмент влияния на весь ЕС. Ну и плюс исторический комплекс вины, почему то избирательно по отношению к русским. Лицемерие и цинизм - замаскированные под пацифизм.
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27.01.2022 22:22 Ответить
Україна буде в НАТО при Президенті Порошенко
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27.01.2022 21:45 Ответить
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27.01.2022 21:51 Ответить
а чем ценна Венгрия , Хорватия , Румыния ?
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27.01.2022 22:15 Ответить
Ванья тут водкі нєт.. пшел наз… раб.
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28.01.2022 01:41 Ответить
Да уж, быстро сдулась фрау ананела, даже не успев толком вступить в должность, так сказать...
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27.01.2022 22:04 Ответить
_Курва, торопится выслужиться перед антихристом! Хермания снова на стороне абсолютного зла, сперва гитлер - теперь питлер! Грёбаные автоматы, бездушные, безнравственные и исполнительные роботы. Тьфу, мерзость и нелюди!
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27.01.2022 22:16 Ответить
надо с англосаксами вступать в союз, военный и экономический, плюс страны Балтии и Польша! ЕС скоро падет!
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27.01.2022 23:48 Ответить
ЕС скоро падет!

Ну по таким заявлениям выходит Янык был прав, когда не подписал "евроинтегрцию", не?
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28.01.2022 06:26 Ответить
Імпотентні диградуючі країни НАТО блокують вступ України до Алянсу. А проклята ворожа нам паРаша вона на межі спроби окупації вже всієї України. При цьому з її фашистського лігва кремля постійно звучить жахливе виття кривавих злочинців )(уйла про те що Будапештський меморандум не має для них фашистів окупантів юридично зобов'язуючих положень. Якщо так і тоді Україна юридично не зобов'язана виконувати ті положення, які були записані в Будапештському меморандум І тепер що після тимчасової але окупації російськими фашистами суверенної української землі Криму та частини Донбасу вкрай назріла потреба про те, тепер Україна має залишити Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) та повернути собі статус Великої Ядерної Держави, та й насправді 100% юридична можливість вийти з ДНЯЗ наразі існує, адже в тексті закону про приєднання України до ДНЯЗ від листопада 1996 року навіть є пряме посилання на статтю 10 пункт 2, що передбачає механізм виходу з ДНЯЗ при тому, коли будуть порушені найвищі інтереси України. з договору про нерозповсюдження". Тобто законне повернення та відновлення становлення свого втраченого Великого ядерного статусу існує і Україна вже наполегливо розглядає таку можливість.
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28.01.2022 04:23 Ответить
Не переживай - скоро буде.
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28.01.2022 09:36 Ответить
 
 