Вступление Украины в НАТО не в повестке дня, и России это известно, - Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня, и это знают в России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
Комментируя требование России к НАТО отказаться от расширения к востоку, Бербок заявила, что на данный момент такого расширения вообще нет. Она отметила, что долго разговаривала об этом с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.
Бербок не ответила прямо на вопрос о том, как она относится к желанию Украины стать членом НАТО, если предположить, что в стране наступил мир.
"Как я уже сказала, всем, включая Россию, известно, что сейчас это (вступление в Альянс, – ред.) не в повестке дня. Украинцы хотят жить в мире и безопасности. Многие из них годами разлучены со своими семьями из-за конфликта на Донбассе. Вот о чем идет речь, а не о скором вступлении в НАТО", – заявила глава МИД Германии.
Бербок добавила, что важнейшая задача сейчас – возобновить диалог по выполнению минских соглашений, "чтобы люди могли жить свободно и безопасно".
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Огидна німецька суч*а...
Кремль вынудил Германию наконец-то публично об этой «зраде» сказать)))))
2020
Ответ НАТО явно не то, что хотели видеть в Кремле, поэтому уже прозвучала реакция: РФ подготовит ответ на реакцию США в течение нескольких дней, в консультациях могут принять участие союзники, в том числе КНР, заявил РИА Новости сенатор Джабаров.
Заявление, скажем так, не слишком достойное. Кремль выдвигает ультиматум, а как запахло жареным, начинает зачем-то приплетать КНР.
«Я щас старших пацанов позову», - в переводе на дворовый сленг звучит заявление Джабарова.
Что ж вы за спину китайцев-то сразу прячетесь, храбрецы вы наши?
Кстати, Китай в курсе, что он ваш союзник, и что ему нужно консультироваться с вами по поводу ваших предъяв пацанам с другого раёна?
Анатолий Несмиян
Ну по таким заявлениям выходит Янык был прав, когда не подписал "евроинтегрцию", не?