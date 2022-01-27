Венгрия не поддержит Украину в противостоянии РФ из-за ее политики в отношении нацменьшинств, - Сийярто

Если в Украине не изменится отношение к правам национальных меньшинств, то Венгрия может ограничить свою поддержку Киева даже на фоне угрозы военного вторжения РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

"Украина попросила о телефонном разговоре с премьер-министром Виктором Орбаном в конце прошлого года. Президент Владимир Зеленский... позитивно обрисовал будущее двусторонних отношений, а... после телефонного разговора внес в украинский парламент законопроект, в котором говорится, что двойное гражданство не дает права занимать госдолжность. Это означает, что он хочет почти полностью исключить венгров из участия в общественной жизни из-за принадлежности к национальным сообществам", – сказал он.



Сийярто отметил, что, если Киев не откажется от этой законодательной инициативы, Венгрия ограничит поддержку Украины.



"В контексте ситуации с безопасностью в Восточной Европе я честно сказал своим коллегам из ЕС и НАТО, что, если украинцы не откажутся от этой политики, это серьезно ограничит способность венгерского правительства оказывать какую-либо поддержку Украине", – добавил глава венгерского МИД.

Читайте также: Позиция Киева по правам меньшинств серьезно ограничивает Венгрию в предоставлении любой поддержки Украине, в том числе в случае конфликта, - Сийярто