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Венгрия не поддержит Украину в противостоянии РФ из-за ее политики в отношении нацменьшинств, - Сийярто

Венгрия не поддержит Украину в противостоянии РФ из-за ее политики в отношении нацменьшинств, - Сийярто

Если в Украине не изменится отношение к правам национальных меньшинств, то Венгрия может ограничить свою поддержку Киева даже на фоне угрозы военного вторжения РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

"Украина попросила о телефонном разговоре с премьер-министром Виктором Орбаном в конце прошлого года. Президент Владимир Зеленский... позитивно обрисовал будущее двусторонних отношений, а... после телефонного разговора внес в украинский парламент законопроект, в котором говорится, что двойное гражданство не дает права занимать госдолжность. Это означает, что он хочет почти полностью исключить венгров из участия в общественной жизни из-за принадлежности к национальным сообществам", – сказал он.

Сийярто отметил, что, если Киев не откажется от этой законодательной инициативы, Венгрия ограничит поддержку Украины.

"В контексте ситуации с безопасностью в Восточной Европе я честно сказал своим коллегам из ЕС и НАТО, что, если украинцы не откажутся от этой политики, это серьезно ограничит способность венгерского правительства оказывать какую-либо поддержку Украине", – добавил глава венгерского МИД.

Читайте также: Позиция Киева по правам меньшинств серьезно ограничивает Венгрию в предоставлении любой поддержки Украине, в том числе в случае конфликта, - Сийярто

Автор: 

Венгрия (2001) Сийярто Петер (329)


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Топ комментарии
+99
иди нах мадьяр. вы и в ВОВ за фашиков были
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27.01.2022 20:15
+45
Споконвіків мадяри були підлими і продажними по відношенню до України (і не тільки...) і "хоробро" тявкали з-за чужих спин (німецьких, австрійських, фашистських, тепер - з-за спини НАТО, а згодом, можливо з-за московської). І з сіярто і до сіярто, коли потопили в крові Закарпатську Україну. І нічого не зміниться і після сіярто... Мадяр розуміє лише мову кулаком по морді і чоботом по мошонці.
Пішли вони нах: всеодно уже домовлено, що Україна в НАТО не буде. А тому - мадярів Закарпаття в стойло і вчити українську мову. А незгідним дати 24 години і копняка в сраку і додому на "історічєскую".
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27.01.2022 20:37
+36
Як мадяри обмежать підтримку? Як можна обмежити, те чого взагалі не існує???
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27.01.2022 20:18
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Лайно мадьярське.Холуї кремлівські.
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27.01.2022 22:52 Ответить
Как бы сказал азаров - пiх@й...
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27.01.2022 22:58 Ответить
Блин, что теперь делать без такой гигантской венгерской поддержки ....
Да берите свою поддержку и валите нах к своему путлеру -
он вас ещё раз на гусеницы намотает, если вам такое нравится.
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27.01.2022 23:06 Ответить
То понятно- финоугры друг другу помогают.
А словяни - друг другу: Чехословакия была единственной кто помогал оружием украинцам сто лет назад (в обмен на нефть из Стрыйских залежей), и готова Чехия помогать сегодня
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27.01.2022 23:13 Ответить
Надо мониторить его доходы и расходы.
Эта гнида живёт на деньги кремля.
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27.01.2022 23:27 Ответить
понабирали в НАТО и ЕС всяких цыганей!
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27.01.2022 23:19 Ответить
Шкода що на Закарпатті українці лижуть дупи мадярські...
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27.01.2022 23:27 Ответить
Венгры хотят участвовать в общественной жизни - пусть участвуют !
Их что, в лагеря сажают, или куда-то высылают ?
А вот во власть с чужим паспортом - это перебор, и нех тут хитрить.
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27.01.2022 23:38 Ответить
ті продажні суки яро підтримували Гітлера під час другої світової, а тепер так само підтримують Путіна
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27.01.2022 23:41 Ответить
И как всегда: "Пошел в ЖОПУ!"
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27.01.2022 23:44 Ответить
Пошли на йух вонючие ******! Пора с ними уже порвать всяческие отношения, за их поддержку!!..
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27.01.2022 23:54 Ответить
***** ПНХ !!!!
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28.01.2022 00:00 Ответить
Тю, угро-фины поддерживают угро-финов. Тут то всё понятно.

Плевать как-то на мнение мадяр. Когда придёт время голосовать за вступление Украины в НАТО - США с Британией на них надавят. Да и не только они...
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28.01.2022 00:02 Ответить
Однозначно руцкі пресанули...бідолага,певно навіть не заплатили
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28.01.2022 00:23 Ответить
Хоенов рашен маляр. *****
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28.01.2022 00:51 Ответить
Йо-йой, шо тепер буде!! ****** орбанівські не підтримають нас, фашистів підтримали в Другій Світовій, аби Закарпаття захопити, а нас не підтримають. Горе та й годі
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28.01.2022 00:55 Ответить
Ясно, что двойное гражданство исключает право занимать госдолжность, думаю, что в самой Венгрии так. Так что в этом вопросе Сиярто перегнул
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28.01.2022 01:51 Ответить
ясно что эти такое же овно как и их товарищи немцы -кремлевцы
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28.01.2022 02:46 Ответить
НАТО нужно пересмотреть прибывание в блоке Хорватии и Венгрии.
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28.01.2022 03:07 Ответить
Нет уже сил читать бред этого ватного ублюдка. Хоть бы ему кто-нибудь трусы "новичком" намазал.
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28.01.2022 03:28 Ответить
новичок это российский яд, который раша изготавливает вопреки обещаниям и обязательствам перед международным сообществом, и пускает своих шпионов по миру чтобы они травили неугодных Раше людей. Это яд московского правительства.
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28.01.2022 03:42 Ответить
Меня такой расклад устраивает
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28.01.2022 04:01 Ответить
досияется это Сиярто.
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28.01.2022 03:40 Ответить
Щось тебе довго не було видно й чути, холера.
Нарешті виліз. Хоча міг би нічого не морозити: ми твою гидотну риторику давно знаємо.

Тьху на тебе.
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28.01.2022 05:35 Ответить
угощина в НАТО це таке собі ордло в Україні
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28.01.2022 06:45 Ответить
"А вот у РФ політика щодо нацменшин - зразкова", добавил Сійярто и улыбнулся

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28.01.2022 07:38 Ответить
Видать мало венгерских сук в 1956 году кацапьі танками давили
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28.01.2022 07:49 Ответить
Нагадати цій сіярті, що творили мадьяри в містечку Корюківка в березні 1943
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28.01.2022 08:35 Ответить
Нація без пам"яті . 1956 рік забули ? Москаль повторить !
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28.01.2022 08:53 Ответить
Нахабність цього мадьяра не має меж. Перебування на державній посаді особи з подвійним громадянством повинно бути визнане кримінальним злочином. Ще потрібно на державні посади призначати тільки тих хто у армії служив.
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28.01.2022 08:55 Ответить
Не было ни малейшего сомнения в такой позиции и блокировании любых движений Украины в сторону НАТО. Это вопрос не конкретного политика, а отношения людей в целом.

Помню как-то был на экскурсии в Будапеште, то экскурсовод сказала фразу "Вы может быть думаете, зачем маленькой Венгрии такой большой парламент. Но Венгрия не всегда такой была. Гости из Украины в курсе".

Более того, есть в Венгрии памятник, который предназначен напомнить, что венгры были на стороне нацистов в Второй мировой. Очень много скандалов он вызвал и его постоянно норовят вандалировать.

Хотя есть там и адекватные люди, которые не проявляли неуважения, очень даже прикольные и добродушные.
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28.01.2022 09:52 Ответить
Відомо, що ви - імперсько-рашистські вимлядки.
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29.01.2022 15:12 Ответить
Мад'яри, ідіть слідом зо російським військовим кораблем! Уроди!
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01.03.2022 13:44 Ответить
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