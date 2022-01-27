Венгрия не поддержит Украину в противостоянии РФ из-за ее политики в отношении нацменьшинств, - Сийярто
Если в Украине не изменится отношение к правам национальных меньшинств, то Венгрия может ограничить свою поддержку Киева даже на фоне угрозы военного вторжения РФ.
Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".
"Украина попросила о телефонном разговоре с премьер-министром Виктором Орбаном в конце прошлого года. Президент Владимир Зеленский... позитивно обрисовал будущее двусторонних отношений, а... после телефонного разговора внес в украинский парламент законопроект, в котором говорится, что двойное гражданство не дает права занимать госдолжность. Это означает, что он хочет почти полностью исключить венгров из участия в общественной жизни из-за принадлежности к национальным сообществам", – сказал он.
Сийярто отметил, что, если Киев не откажется от этой законодательной инициативы, Венгрия ограничит поддержку Украины.
"В контексте ситуации с безопасностью в Восточной Европе я честно сказал своим коллегам из ЕС и НАТО, что, если украинцы не откажутся от этой политики, это серьезно ограничит способность венгерского правительства оказывать какую-либо поддержку Украине", – добавил глава венгерского МИД.
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Да берите свою поддержку и валите нах к своему путлеру -
он вас ещё раз на гусеницы намотает, если вам такое нравится.
А словяни - друг другу: Чехословакия была единственной кто помогал оружием украинцам сто лет назад (в обмен на нефть из Стрыйских залежей), и готова Чехия помогать сегодня
Эта гнида живёт на деньги кремля.
Их что, в лагеря сажают, или куда-то высылают ?
А вот во власть с чужим паспортом - это перебор, и нех тут хитрить.
Плевать как-то на мнение мадяр. Когда придёт время голосовать за вступление Украины в НАТО - США с Британией на них надавят. Да и не только они...
Нарешті виліз. Хоча міг би нічого не морозити: ми твою гидотну риторику давно знаємо.
Тьху на тебе.
Помню как-то был на экскурсии в Будапеште, то экскурсовод сказала фразу "Вы может быть думаете, зачем маленькой Венгрии такой большой парламент. Но Венгрия не всегда такой была. Гости из Украины в курсе".
Более того, есть в Венгрии памятник, который предназначен напомнить, что венгры были на стороне нацистов в Второй мировой. Очень много скандалов он вызвал и его постоянно норовят вандалировать.
Хотя есть там и адекватные люди, которые не проявляли неуважения, очень даже прикольные и добродушные.