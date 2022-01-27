Не на повестке дня сомневаться в перспективах вступления Украины в НАТО, - Кулеба ответил Бербок

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил на заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о вступлении Украины в НАТО. По его словам, не в повестке дня подвергать сомнению перспективы вступления Украины в Альянс.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Не на повестке подвергать сомнению перспективы евроатлантической интеграции Украины. Настоящей поддержкой Украины сейчас стало бы, наоборот, лидерство Германии в проявлении поддержки членства Украины в НАТО. Это был бы положительный сигнал для всех", - подчеркнул Кулеба.

Как известно, 27 января министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит в повестке дня, и это знают в России.

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