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Новости Украина - НАТО
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Не на повестке дня сомневаться в перспективах вступления Украины в НАТО, - Кулеба ответил Бербок

Не на повестке дня сомневаться в перспективах вступления Украины в НАТО, - Кулеба ответил Бербок

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил на заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о вступлении Украины в НАТО. По его словам, не в повестке дня подвергать сомнению перспективы вступления Украины в Альянс.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Не на повестке подвергать сомнению перспективы евроатлантической интеграции Украины. Настоящей поддержкой Украины сейчас стало бы, наоборот, лидерство Германии в проявлении поддержки членства Украины в НАТО. Это был бы положительный сигнал для всех", - подчеркнул Кулеба.

Как известно, 27 января министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит в повестке дня, и это знают в России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вступление Украины в НАТО не в повестке дня, и России это известно, - Бербок

Автор: 

НАТО (10052) членство в НАТО (1529) Кулеба Дмитрий (2880) Анналена Бербок (348)


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Топ комментарии
+9
На повестке дня уже давно должен стоять вопрос о целесообразности нахождения ФРГ в НАТО.
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27.01.2022 23:58
+6
Перспективи членства в НАТО ставить під сумнів Зеленський. Це найгірше.
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27.01.2022 21:59
+5
Щоб там не цвірінькала фрау Бербок, але ще у 2019 році Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)".
Не вистачало, щоб фріци лізли до нашої Конституції.
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27.01.2022 22:33
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Перспективи членства в НАТО ставить під сумнів Зеленський. Це найгірше.
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27.01.2022 21:59 Ответить
Ок, сменю. А вам подоляк еще не выдал методичку о том, что нато - это плохо, а с россией нужно мириться?
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27.01.2022 22:19 Ответить
а так то бубочка внес в конституцию Украины положение о членстве в нато?то чо ж ты молчишь,скрываешь от всех...так и пиши "вэлыкэ НАТОвныцьтво"
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27.01.2022 22:20 Ответить
и весь мир
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28.01.2022 06:17 Ответить
Угу, на всех огрызаются, кроме раши.
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27.01.2022 22:20 Ответить
не на всех, а на фрицев и охр*шего хорвата. Получили по делу
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27.01.2022 22:45 Ответить
Щоб там не цвірінькала фрау Бербок, але ще у 2019 році Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)".
Не вистачало, щоб фріци лізли до нашої Конституції.
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27.01.2022 22:33 Ответить
не при піаністу Україна буде в НАТО
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27.01.2022 22:03 Ответить
а может и наоборот-назло ***** и зеленой пошести НАТО примет Украину .как в свое время Турцию
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27.01.2022 22:21 Ответить
net, na zlo komu to ne prijmut, gotov posporitj. A vot radi cegoto i mozhem prinjatj.
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27.01.2022 23:26 Ответить
Трамп гансов хорошо щемил и тыкал их гезихтам в шайсе за шуры-муры с рашкой, нужно продолжать в том же ключе
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27.01.2022 22:13 Ответить
Особенно за СП-2 он им "хорошо" "потыкал"...
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27.01.2022 23:55 Ответить
Ну ВІДПОВІВ так ВІДПОВІВ Пора давать нагороду : ІДІЙОТ I-ступення!
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27.01.2022 22:23 Ответить
ніби буде НАТО+Україна
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27.01.2022 22:25 Ответить
КУЛЕБА, молодец.
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27.01.2022 22:26 Ответить
Приєднуватись до Ізраїлю ! Боронимось гуртом .
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27.01.2022 22:37 Ответить
Ізраїль в курсі такої ініціативи? Добре було б хм це запропонувати 1 січня, ближче до того як сутиніє
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27.01.2022 23:03 Ответить
Заяви Кулеби часом викликають подив і запитання "чи не засланий він до нас?"
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27.01.2022 23:01 Ответить
він же не може бути таким прямим і тупим, як передбачає таке бачення, що він когось "нагібає"?

Він же має розуміти, для кого і для чого була зроблена заява Бербок!?
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28.01.2022 00:35 Ответить
це через срану німчуру та їх ПП2 ***** отримало можливість на нас повномасштабно напасти
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27.01.2022 23:13 Ответить
А как тут некоторые волали что придёт Бербок порядок наведёт ...... У немцев есть ПП-2 , так эта дамочка это ТП-2 , первой была Мерхель .
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27.01.2022 23:32 Ответить
На повестке дня уже давно должен стоять вопрос о целесообразности нахождения ФРГ в НАТО.
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27.01.2022 23:58 Ответить
Хоть Кулеба ответил Анке-ленке Риббентроп

ну еще посол Мельник им регулярно ряху чистит
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28.01.2022 00:13 Ответить
"Не на порядку денному сумніватися в перспективах вступу України до НАТО, - Кулеба відповів Бербок"

_Не на порядку денному Ґерманії знов виступати на боці нового гітлера! (отак би треба відповісти мерзотникам)
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28.01.2022 02:17 Ответить
Ну так підтекст саме такий.
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28.01.2022 06:04 Ответить
...надо в НАТО срочно (тогда можно ещё большую пенсию отсудить... очень жду, аж руки чешуться )
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28.01.2022 04:39 Ответить
Яка влада - таке і членство.
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28.01.2022 06:06 Ответить
 
 