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Не на повестке дня сомневаться в перспективах вступления Украины в НАТО, - Кулеба ответил Бербок
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил на заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о вступлении Украины в НАТО. По его словам, не в повестке дня подвергать сомнению перспективы вступления Украины в Альянс.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
"Не на повестке подвергать сомнению перспективы евроатлантической интеграции Украины. Настоящей поддержкой Украины сейчас стало бы, наоборот, лидерство Германии в проявлении поддержки членства Украины в НАТО. Это был бы положительный сигнал для всех", - подчеркнул Кулеба.
Как известно, 27 января министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит в повестке дня, и это знают в России.
Топ комментарии
+9 Alexsander Sokoloff
показать весь комментарий27.01.2022 23:58 Ссылка
+6 M M #488847
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+5 Иллария Соняшникова
показать весь комментарий27.01.2022 22:33 Ссылка
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Не вистачало, щоб фріци лізли до нашої Конституції.
Він же має розуміти, для кого і для чого була зроблена заява Бербок!?
ну еще посол Мельник им регулярно ряху чистит
_Не на порядку денному Ґерманії знов виступати на боці нового гітлера! (отак би треба відповісти мерзотникам)