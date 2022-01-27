Сенат США может проголосовать за санкции против России уже на следующей неделе, - The New York Times

Сенатор США от Демократической партии Крис Кунс заявил, что законопроект о введении санкций против РФ и усилении позиций Украины может быть вынесен на голосование в верхней палате уже на следующей неделе.

Об этом говорится в публикации The New York Times, посвященной видению американских законодателей в Конгрессе ситуации вокруг Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для нас настал момент собраться вместе и принять мощный двухпартийный пакет санкций, чтобы направить однозначный сигнал поддержки Украины, ее независимости, а также лидерства президента Байдена", - заявил сенатор-демократ.

При этом в публикации отмечается, что часть сенаторов от Республиканской партии также выступает с жесткой позицией относительно привлечения России к ответственности за ее агрессию. Однако в Конгрессе также существует группа республиканцев, которые "до сих пор лояльны изоляционистским инстинктам и пророссийским сантиментам Дональда Трампа". И это создает определенные разногласия в видении законодателей.

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Тем не менее, пишет издание, республиканские лидеры в целом заняли агрессивную позицию против Кремля. Они призывают Байдена к более "жесткому отношению к России путем немедленного введения санкции против экспорта российских энергоносителей и увеличения летальной помощи украинским военным".