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Новости Санкции против России
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Сенат США может проголосовать за санкции против России уже на следующей неделе, - The New York Times

Сенат США может проголосовать за санкции против России уже на следующей неделе, - The New York Times

Сенатор США от Демократической партии Крис Кунс заявил, что законопроект о введении санкций против РФ и усилении позиций Украины может быть вынесен на голосование в верхней палате уже на следующей неделе.

Об этом говорится в публикации The New York Times, посвященной видению американских законодателей в Конгрессе ситуации вокруг Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для нас настал момент собраться вместе и принять мощный двухпартийный пакет санкций, чтобы направить однозначный сигнал поддержки Украины, ее независимости, а также лидерства президента Байдена", - заявил сенатор-демократ.

При этом в публикации отмечается, что часть сенаторов от Республиканской партии также выступает с жесткой позицией относительно привлечения России к ответственности за ее агрессию. Однако в Конгрессе также существует группа республиканцев, которые "до сих пор лояльны изоляционистским инстинктам и пророссийским сантиментам Дональда Трампа". И это создает определенные разногласия в видении законодателей.

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Тем не менее, пишет издание, республиканские лидеры в целом заняли агрессивную позицию против Кремля. Они призывают Байдена к более "жесткому отношению к России путем немедленного введения санкции против экспорта российских энергоносителей и увеличения летальной помощи украинским военным".

Автор: 

россия (96086) санкции (11435) Сенат США (505)


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Топ комментарии
+8
Ястребы подтянулись....
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27.01.2022 22:17
+8
как они могут половинить,если выделенные деньги идут американским производителям,игрушки доставляются американскими самолетами и строго контроллируется дальнейшее продвижение в войска?
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27.01.2022 22:24
+8
Тем больше санкций для кацапии - тем лучше!
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27.01.2022 22:38
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Нехай щастить)
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27.01.2022 22:17 Ответить
путькин ультиматум США и НАТЕ "убрать манатки" мне все больше напоминает "Сказку о золотой рыбке" -
останется хло с разбитым нефте-газовым корытом и недостроенной избой в пошло-итальянском стиле в Геленджике
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27.01.2022 23:51 Ответить
Ястребы подтянулись....
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27.01.2022 22:17 Ответить
Сенаторы хоть понимают, что администрация Зеленского любую помощь как минимум половинит
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27.01.2022 22:20 Ответить
как они могут половинить,если выделенные деньги идут американским производителям,игрушки доставляются американскими самолетами и строго контроллируется дальнейшее продвижение в войска?
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27.01.2022 22:24 Ответить
Для упоротых ватников сцы в глаза а они верят что это божья роса)
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27.01.2022 22:29 Ответить
Хто контролює ? Резніков з молодою дружиною чи Ермак? Так тоді зброя може опинитись прямо в Луганьдоні.
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27.01.2022 22:31 Ответить
гы...да причем здесь резников,а тем более молодая? есть достаточно специальных людей,которые этим занимаются.в том числе и в амбасадории.байден о задержках и их причинах узнает наверняка раньше зеленого и ермака
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27.01.2022 22:35 Ответить
При чем молодая? У нього спермотоксікоз, в такому віці. Це як деменція. тільки страшніше.
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27.01.2022 22:41 Ответить
Вы дебил)
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27.01.2022 22:28 Ответить
я попросил бы вас, не изображать из себя Верещук, которая не понимает о какой коррупции, говорит господин Байден.
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27.01.2022 22:31 Ответить
Треба вводити московії по самі гланди..... Це ітак їм на користь, як співають їх пропагандисти!

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27.01.2022 22:32 Ответить
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27.01.2022 22:34 Ответить
вы будете смеяться, но курс рубля действительно "стремительно" вырос на целых два рубля после сообщения, что нападение рашки на Украину отменяется
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28.01.2022 00:03 Ответить
им не менше, пише видання, республіканські лідери в цілому зайняли агресивну позицію проти Кремля. Вони закликають Байдена до "жорсткішого ставлення до Росії шляхом негайного введення санкції проти експорту російських енергоносіїв та збільшення летальної допомоги українським військовим".
=================================

Це просто прекрасно! Боже, бережи Америку!
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27.01.2022 22:36 Ответить
Тем больше санкций для кацапии - тем лучше!
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27.01.2022 22:38 Ответить
Як у них говориться-На пользу.
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27.01.2022 22:53 Ответить
вломити так путіну,щоб не думав про анексію донбасу.тоді буде мир на цій території України.
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27.01.2022 22:39 Ответить
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27.01.2022 22:41 Ответить
Байден буде Героєм України.
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27.01.2022 22:42 Ответить
рудого клінічного ідіота таки кинули остаточно, тільки тільки рік пройшов а про того чубатого півня уже ніхто не говорить, а так били в барабани і признавались у вічній любові. Буба напружся ! Бо Моніку таки згадають.
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27.01.2022 22:48 Ответить
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27.01.2022 23:03 Ответить
ядерную бонбу лучше б на них скинули
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27.01.2022 23:33 Ответить
лучше ненадо
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27.01.2022 23:52 Ответить
Судя по тексту Байден для них просто какой-то Великий Вождь.)
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27.01.2022 23:53 Ответить
Зачем? Фондовый рынок обвалит РАБссию и хмырей Путлера совсем бесплатно...Был у Дерипаски 1 миллиард,станет 1 мильон...
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27.01.2022 23:55 Ответить
А вот и переговоры США и Китая по вопросам Украины. И это по-серьёзнее переговоров с рашкой... Китай ясно дал понять, что против каких-либо вооруженных действий... Китай обычно тихушник и мало демонстрирует свои позиции, но прямые переговоры США и Китая по Украине считаю знаковыми и очень многое сейчас зависит от решения Китая... Одно уже можно утверждать на основании таких переговоров - Украина в поле геополитических интересов Китая..
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28.01.2022 00:10 Ответить
Руки есть - значит могут голосовать!
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28.01.2022 08:30 Ответить
 
 