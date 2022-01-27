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Филатов напомнил Хоришко с флагом РФ, как городские депутаты когда-то "вломили" коллеге в кулуарах

Филатов напомнил Хоришко с флагом РФ, как городские депутаты когда-то

Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал поступок депутата Днепропетровского облсовета Владимира Хоришко, разместившего на аватарке в фейсбуке флаг государства-агрессора.

Свою позицию Филатов озвучил в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Безусловно, импотенты из правоохранительных органов должны на такое безобразие реагировать, а не делать вид, что ничего не происходит. Но... Импотенты - они всегда импотенты", - написал Филатов.

Он напомнил о ситуации в городском совете Днепра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутат Днепропетровского облсовета Хоришко добавил на аватарку русский флаг

"Коллеги, знаете ли, чудили как могли. Даже пытались мэра вынести с трибуны. Но в тот момент, когда ещё одно существо попыталось лишь озвучить антисемитскую риторику, его встретили в кулуарах и коалиционно ему…вломили. Больше мы этого депутата в сессионном зале так и не увидели", - написал Филатов.

Также читайте: Филатов о скандале с Магучих : Травлю начали диванные "патриоты", сделавшие для страны в тысячу раз меньше. На дураков не обижаются!

"Областные депутаты, учитесь у городских", – призвал он.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, депутат Днепропетровского облсовета Владимир Хоришко добавил на аватарку в фейсбуке российский флаг.

Автор: 

флаг (938) Филатов Борис (561)


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Топ комментарии
+29
треба вставити.
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27.01.2022 22:23
+26
на палочке от прапора он бы смотрелся не хуже дидов.
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27.01.2022 22:24
+25
Вы врете. ***** и есть *****, и за это на цензоре не банят.
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27.01.2022 22:44
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треба вставити.
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27.01.2022 22:23 Ответить
Хорішко-проста расєйськє смердючє лайнішко...
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27.01.2022 22:23 Ответить
совковий заповідник кадрів кпрс(
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27.01.2022 22:23 Ответить
на палочке от прапора он бы смотрелся не хуже дидов.
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27.01.2022 22:24 Ответить
Я видел карикатуру, где г-н Путин держит маленького размера г-на Зеленского в области сфинктера на своём пальце. Замечательная карикатура, и очень правдивая, рекомендую к просмотру, жаль нет её у меня выложить
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27.01.2022 22:29 Ответить
тю...и шо ты хочешь сказать,шо ***** великий режиссер и артист кукольного театра? .в последнее время то ли куклы поломались,то ли пальцы ему скрючило.не получается постаноки
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27.01.2022 22:33 Ответить
Ніщо не зупинить ідею, час якої настав. Дело идет к распаду империи, факторов много - внутренние и внешние. Г-н Путин уже практически не влияет на европейскую и мировую политику, но в Украине он еще дергает за ниточки, прежде всего из-за огромного количества активов недвижимости и агентов влияния.
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27.01.2022 22:41 Ответить
ну,за неумолимость прогресса и естественного отбора
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27.01.2022 22:43 Ответить
А шо такое "путин" ?
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27.01.2022 22:37 Ответить
я приношу свои извинения, но кто-то банит меня за матерщину, если я пишу каноническое название
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27.01.2022 22:43 Ответить
Вы врете. ***** и есть *****, и за это на цензоре не банят.
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27.01.2022 22:44 Ответить
к сожалению, есть много особо правильных патриотов, которые не приемлют другое мнение. вы тоже, я запомнил, часто обвиняете других, да и другие обвиняют вас, в симпатиях к стране моксель. поэтому, я хотел бы разговаривать предметно, на важные темы об Украине, а не о том, почему господин Путин *****. А вы действительно в США сейчас живете?
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27.01.2022 22:50 Ответить
Я не знаю шо такое "путин". Фюрерка дикой русни зовут *****. И таки да, я всегда пишу под своим флагом и своим именем, я же не русский.
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27.01.2022 23:03 Ответить
знаете, вы умеете выхватывать главное, наверное это достигается долгими тренировками и запойным чтением Набокова; теперь отточите ваше знание того, что фюрер дикой русни это *****, таким образом, чтобы оно защищало украинских солдат на восточном фронте, или хотя бы так, чтобы оно убивало русских солдат на восточном фронте, а если вы не можете этого сделать, то ваше знание также бесполезно, как сперма заведомо бесплодного мужчины в использованном презервативе.

и обратите внимание, я сказал: ваше знание бесполезно; не вы лично, не движение вашего мозга; независимо от того, что вами движет, вы можете оказаться правы, видно также, что вы и не украинец, ведь украинец любит что-то сущее, а не просто сотрясать воздух; правда, когда украинцев много, ваше бесполезное знание превращается в прекрасную песню путин -*****, которая мотивирует миллионы, а мотив это энергия, значит Украина уже победила, потому у России энергии нет (для особо одарённых - я не об электростанциях).
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27.01.2022 23:32 Ответить
Ботаник, изучай лучше бабочек. Политика и военная тематика - не твое.
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28.01.2022 09:16 Ответить
Каора, я уже изучил бабочек - в том числе и таких, как вы. Но спасибо за совет, вы очень глубокомысленны, или может это кажется, не знаю. Знаю точно только, что когда украинская армия зайдет в СПб, вы и ак-мурза куда-то резко пропадёте из цензора. а пока резвитесь, ведь у нас толерантность
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28.01.2022 18:38 Ответить
Нехай краще собі на сраці зробить тату кацапської ганчірки.
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27.01.2022 22:25 Ответить
Больше бы подошел мусорный бак.. особенно в зимних условиях.
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27.01.2022 22:26 Ответить
Мусорные баки очень соскучились еще по одному упоротому придурку Киве.
Кива разместил на своих страницах в Facebook и Telegram запрещенную в Украине комуняцкую символику - герб СССр.
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27.01.2022 23:11 Ответить
Боюсь что у нас мусорных баков может не хватить... Но конечно Рабинович и Кива это кандидаты №1 и 2
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27.01.2022 23:43 Ответить
Только не спускать подкацапской подстилке все с рук. Так, с малого, хрюсский мир и пожирает страну. Давить кацапскую заразу на корню, иначе будет как в Беларуси.
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27.01.2022 22:27 Ответить
этот организм специально российский флажок нацепил в день расстрела в Днепре 5 нац гвардейцев? Не смог сдержать радости?
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27.01.2022 22:27 Ответить
Про імпотентів дуже вірно сказано.
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27.01.2022 22:28 Ответить
Ви почитайте його інший сьогоднішній пост про стрільця:
"Задержали стрелка.
В Подгороднем.
Панику прекратить.

А в свою полицию надо верить и ее любить."(с)

А за пару годин вже про імпотентів в правоохоронних органах)

Хоча може він про СБУ)
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27.01.2022 22:41 Ответить
сранно ждкацап філатов не захиств свого
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27.01.2022 22:29 Ответить
Молодец, Филатов. ЗЕбилы никогда не поймут, что вату давно пора изолировать. По законам военного времени.
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27.01.2022 22:30 Ответить
У макшанських консервів нерви здають. То на мураевському Наш пропаганда макшанська бє ключем. Два ведучих прямо в відкриту підтримують Московію. То передчасно прапор змінюють.
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27.01.2022 22:37 Ответить
Борис, вирубай московита!
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27.01.2022 22:38 Ответить
Воно саме таке.
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27.01.2022 22:40 Ответить
Борис як завжди правий, і знову прикол від нього. раніше він ту челядь називав силові гімнасти (це про носіїв погонів та петлиць) а тепер продовжив про силових гімнастів імпотенти є імпотентами у всьому. Клас
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27.01.2022 22:42 Ответить
Браво, Филатов , не нужно забывать, что Филатов входит в команду Ричарда Бренсона для полета в космос.
Этот миллиардер , сегодня, призвал лидеров бизнеса помочь Украине ...
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2021/07/21/7301180/ Борис Филатов: Кто из пацанов в Днепре не мечтал стать космонавтом? А тут возможность (pravda.com.ua)
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28.01.2022 00:30 Ответить
не треба забувати, що філатов ждокацап
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28.01.2022 06:07 Ответить
Это лучше, чем быть угромокшей, как ты.
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28.01.2022 07:11 Ответить
кацапа, що ти там прохрюкало, на якомусь бидлячом?
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28.01.2022 21:52 Ответить
Так то семіти вломили,вони й пристрелити можуть,а малоросам аби пожрать,посрать,та поржать.
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28.01.2022 00:38 Ответить
Україні вкрай необхідний закон про держзраду і сепаратизм. З покаранням - позбавлення громадянства, депортація, кримінальна відповідальність.

Такий закон є - стаття 111 Кримінального кодексу України.
Охоплює усі злочини проти територіальної цілісності і державного суверенітету України. Залишилась дрібничка - зібрати нормальний УКРАЇНСЬКУИЙ законотворчий орган.
А це мабуть важче ніж кремль розбомбити...
Підкреслю - це діючій закон!!!!!!
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28.01.2022 00:57 Ответить
Дичь..... Увольнять нужно, а не драки устраивать!
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28.01.2022 08:50 Ответить
ну завернуть его в эту тряпку когда надо будет хоронить... и, вообще, это здорово, что они заранее проявляются, таких первыми и в расход..., если что...
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28.01.2022 09:10 Ответить
 
 