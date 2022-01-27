Филатов напомнил Хоришко с флагом РФ, как городские депутаты когда-то "вломили" коллеге в кулуарах
Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал поступок депутата Днепропетровского облсовета Владимира Хоришко, разместившего на аватарке в фейсбуке флаг государства-агрессора.
Свою позицию Филатов озвучил в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Безусловно, импотенты из правоохранительных органов должны на такое безобразие реагировать, а не делать вид, что ничего не происходит. Но... Импотенты - они всегда импотенты", - написал Филатов.
Он напомнил о ситуации в городском совете Днепра.
"Коллеги, знаете ли, чудили как могли. Даже пытались мэра вынести с трибуны. Но в тот момент, когда ещё одно существо попыталось лишь озвучить антисемитскую риторику, его встретили в кулуарах и коалиционно ему…вломили. Больше мы этого депутата в сессионном зале так и не увидели", - написал Филатов.
"Областные депутаты, учитесь у городских", – призвал он.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, депутат Днепропетровского облсовета Владимир Хоришко добавил на аватарку в фейсбуке российский флаг.
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и обратите внимание, я сказал: ваше знание бесполезно; не вы лично, не движение вашего мозга; независимо от того, что вами движет, вы можете оказаться правы, видно также, что вы и не украинец, ведь украинец любит что-то сущее, а не просто сотрясать воздух; правда, когда украинцев много, ваше бесполезное знание превращается в прекрасную песню путин -*****, которая мотивирует миллионы, а мотив это энергия, значит Украина уже победила, потому у России энергии нет (для особо одарённых - я не об электростанциях).
Кива разместил на своих страницах в Facebook и Telegram запрещенную в Украине комуняцкую символику - герб СССр.
"Задержали стрелка.
В Подгороднем.
Панику прекратить.
…
А в свою полицию надо верить и ее любить."(с)
А за пару годин вже про імпотентів в правоохоронних органах)
Хоча може він про СБУ)
Этот миллиардер , сегодня, призвал лидеров бизнеса помочь Украине ...
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2021/07/21/7301180/ Борис Филатов: Кто из пацанов в Днепре не мечтал стать космонавтом? А тут возможность (pravda.com.ua)
Такий закон є - стаття 111 Кримінального кодексу України.
Охоплює усі злочини проти територіальної цілісності і державного суверенітету України. Залишилась дрібничка - зібрати нормальний УКРАЇНСЬКУИЙ законотворчий орган.
А це мабуть важче ніж кремль розбомбити...
Підкреслю - це діючій закон!!!!!!