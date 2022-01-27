Филатов напомнил Хоришко с флагом РФ, как городские депутаты когда-то "вломили" коллеге в кулуарах

Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал поступок депутата Днепропетровского облсовета Владимира Хоришко, разместившего на аватарке в фейсбуке флаг государства-агрессора.

Свою позицию Филатов озвучил в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Безусловно, импотенты из правоохранительных органов должны на такое безобразие реагировать, а не делать вид, что ничего не происходит. Но... Импотенты - они всегда импотенты", - написал Филатов.

Он напомнил о ситуации в городском совете Днепра.

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"Коллеги, знаете ли, чудили как могли. Даже пытались мэра вынести с трибуны. Но в тот момент, когда ещё одно существо попыталось лишь озвучить антисемитскую риторику, его встретили в кулуарах и коалиционно ему…вломили. Больше мы этого депутата в сессионном зале так и не увидели", - написал Филатов.

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"Областные депутаты, учитесь у городских", – призвал он.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, депутат Днепропетровского облсовета Владимир Хоришко добавил на аватарку в фейсбуке российский флаг.