В случае вторжения России в Украину "Северный поток-2" будет остановлен, - Нуланд

США так или иначе добьются остановки "Северного потока 2" в случае, если Россия решится на полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом заявила в четверг замгоссекретаря США Виктория Нуланд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Если Россия вторгнется на Украину, то, так или иначе, "Северный поток 2" не заработает", - сказала она на брифинге в Вашингтоне.

Отвечая на вопрос о том, почему США столь уверены в этом, Нуланд заявила, что основывается на консультациях Вашингтона с Берлином.

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Также Нуланд сообщила о готовности Соединенных Штатов провести дальнейшие переговоры с Россией по безопасности в любой момент, когда в Москве тоже будут к этому готовы.

"Вчера Россия получила наши ответы и заявила, что ей нужно некоторое время на их изучение. Поэтому мяч на ее стороне поля. Мы готовы к переговорам, на двустороннем уровне, при участии НАТО, ОБСЕ, как только Россия тоже будет готова", - сказала она.