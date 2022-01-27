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Новости Война
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В случае вторжения России в Украину "Северный поток-2" будет остановлен, - Нуланд

В случае вторжения России в Украину

США так или иначе добьются остановки "Северного потока 2" в случае, если Россия решится на полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом заявила в четверг замгоссекретаря США Виктория Нуланд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Если Россия вторгнется на Украину, то, так или иначе, "Северный поток 2" не заработает", - сказала она на брифинге в Вашингтоне.

Отвечая на вопрос о том, почему США столь уверены в этом, Нуланд заявила, что основывается на консультациях Вашингтона с Берлином.

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Также Нуланд сообщила о готовности Соединенных Штатов провести дальнейшие переговоры с Россией по безопасности в любой момент, когда в Москве тоже будут к этому готовы.

"Вчера Россия получила наши ответы и заявила, что ей нужно некоторое время на их изучение. Поэтому мяч на ее стороне поля. Мы готовы к переговорам, на двустороннем уровне, при участии НАТО, ОБСЕ, как только Россия тоже будет готова", - сказала она.

Автор: 

США (27082) Северный поток (1458) Нуланд Виктория (314)


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Топ комментарии
+6
Не "диверсантами",а природными факторами. Штормами, подводными течениями, землетрясениями. Труханёт землю - что тут поделаешь - сейсмическая активность, никакой политики.
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27.01.2022 23:00
+5
Так вторжение уже давно произошло ,АЛЛО ГАРАЖ ...
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27.01.2022 22:30
+4
"Вчора Росія отримала наші відповіді та заявила, що потребує певного часу на їх вивчення"

в расеи изучают - правильно ли написанно (вместе или врозь) слово из трех букв с указанием направления
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27.01.2022 22:42
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Так вторжение уже давно произошло ,АЛЛО ГАРАЖ ...
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27.01.2022 22:30 Ответить
Вони знають. Вони ввели санкції. І прагнуть ввести ще. Чекають и ***** дасть відповідний привід. Доля України іх в цьому не цікавить.
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27.01.2022 22:35 Ответить
"Вчора Росія отримала наші відповіді та заявила, що потребує певного часу на їх вивчення"

в расеи изучают - правильно ли написанно (вместе или врозь) слово из трех букв с указанием направления
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27.01.2022 22:42 Ответить
А в разі невторгнення буде запущено???? Музику поміняли?
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27.01.2022 22:32 Ответить
Жаль, что вместе с Нуланд об этом не заявили немецкие официальные лица. Жаль, и одновременно - хорошо! потому что, если бы об этом заявили немецкие официальные лица, этому никто бы не поверил, по крайней мере в Украине
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27.01.2022 22:34 Ответить
Ну заявили б. ***** скасував наступ. Потім шо казать? Запускаємоо?
Чи все одно не запускаємо як не хотіли запускать півроку тому?
Якшо по любому не запускають то чого тоді ***** на це зважати?
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27.01.2022 22:40 Ответить
Не зупинено а знищено. Нехай там краби живуть.
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27.01.2022 22:34 Ответить
Ну якщо читати між строчок то я так це і зрозумів.
Бо німці його ніколи не зупинять.
Тому на ньому запаркується невідомий підводний човен - нечайно.
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28.01.2022 00:04 Ответить
Так ще з часів того рукоблудника Кравчука, напад відбувся!!! Пора б вже просохнути!
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27.01.2022 22:40 Ответить
)что и требовалось х.йлу, вы там типа ломались долго, я нагнетаю до предела, вы идете на шантаж запускаете СП2 и это воспринимается как должное, всем профит. Кромк Украины конечно. Ведь гипотетически его еще можно было притормозить. Теперь процесс запуска ускорится.
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27.01.2022 22:50 Ответить
А що, має запрацювати?
А як же ж ваша "Енергетична хартія", яка забороняє виробнику здійснювати транспортування?
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27.01.2022 22:52 Ответить
Не працюватиме, бо, сподіваюсь, буде взірваний диверсантами. Як і всі інші потоки, шо обходять Україну
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27.01.2022 22:56 Ответить
Не "диверсантами",а природными факторами. Штормами, подводными течениями, землетрясениями. Труханёт землю - что тут поделаешь - сейсмическая активность, никакой политики.
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27.01.2022 23:00 Ответить
Европу жалеем. Тех же немцев...
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27.01.2022 23:21 Ответить
Не "диверсантами", а неизвестными хулиганами, теми же, которые минируют школы и детские сады
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28.01.2022 01:44 Ответить
Меркельша патла собі на голові рве 🤣👍
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27.01.2022 23:23 Ответить
Надіюсь,ракетно-бомбовими ударами
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28.01.2022 00:18 Ответить
А немцы об этом знают?
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28.01.2022 00:19 Ответить
их мнение для Штатов ничего не значит: сказано СП-2 капут, значит капут !
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28.01.2022 00:27 Ответить
А если вторжения России в Украину не будет, то "Северный поток-2" будет запущен - что и было задумано изначально. Развод лохов
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28.01.2022 01:43 Ответить
...конспирология в том, что сейчас СП-2 несертефицирован, потому-что это сделала Раша. Чтобы поднять до небес цены в отопительном сезоне и снять пенки Пенки сняты, и с весенними ласточками цены вернуться, а СП-2 европейцы сертифицируют без ведома Виктории
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28.01.2022 04:44 Ответить
Буде зупинено назавжди.
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28.01.2022 03:10 Ответить
СП-2? А, газогон под украинцами, а нефтепровод "Дружба"???
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28.01.2022 04:41 Ответить
А кому ? Сподіваєшся на європейських запроданців ? Даремно..
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28.01.2022 08:49 Ответить
Піздно, треба було зупиняти ще на стадії будівництва. Тепер залишається писати тільки в "Спортлото". " Дружба- фройншафт, ГДР унд Совєтській Союз".
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28.01.2022 07:25 Ответить
так северный поток не заработает или будет остановлен? ....
на цензоре не видят разницы смысловых нагрузках
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28.01.2022 08:05 Ответить
1) СП-2 и так стоит, газ не качает!
2) Если нашу трубу "парализуют", Европа согласится остаться без газа?
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28.01.2022 08:33 Ответить
Он запущен разве чтоб останавливать?
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28.01.2022 08:42 Ответить
 
 