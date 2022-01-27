В случае вторжения России в Украину "Северный поток-2" будет остановлен, - Нуланд
США так или иначе добьются остановки "Северного потока 2" в случае, если Россия решится на полномасштабное вторжение в Украину.
Об этом заявила в четверг замгоссекретаря США Виктория Нуланд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".
"Если Россия вторгнется на Украину, то, так или иначе, "Северный поток 2" не заработает", - сказала она на брифинге в Вашингтоне.
Отвечая на вопрос о том, почему США столь уверены в этом, Нуланд заявила, что основывается на консультациях Вашингтона с Берлином.
Также Нуланд сообщила о готовности Соединенных Штатов провести дальнейшие переговоры с Россией по безопасности в любой момент, когда в Москве тоже будут к этому готовы.
"Вчера Россия получила наши ответы и заявила, что ей нужно некоторое время на их изучение. Поэтому мяч на ее стороне поля. Мы готовы к переговорам, на двустороннем уровне, при участии НАТО, ОБСЕ, как только Россия тоже будет готова", - сказала она.
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в расеи изучают - правильно ли написанно (вместе или врозь) слово из трех букв с указанием направления
Чи все одно не запускаємо як не хотіли запускать півроку тому?
Якшо по любому не запускають то чого тоді ***** на це зважати?
Бо німці його ніколи не зупинять.
Тому на ньому запаркується невідомий підводний човен - нечайно.
А як же ж ваша "Енергетична хартія", яка забороняє виробнику здійснювати транспортування?
на цензоре не видят разницы смысловых нагрузках
2) Если нашу трубу "парализуют", Европа согласится остаться без газа?