Согласовали общие действия на будущее и обсудили финансовую поддержку Украины, - Зеленский провел разговор с Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о некоторых деталях своего разговора с президентом США Джо Байденом.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом речь идет в президентском твиттере.
Зеленский подчеркнул: "Был долгий телефонный разговор с президентом Соединенных штатов. Обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали совместные действия на будущее. Поблагодарил президента Джо Байдена за продолжающуюся военную помощь. Обсудили также возможности финансовой поддержки Украины".
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+16 Валадімір Щєлєнскій
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Как Байден к нему относится хорошо видно по этому фото, как к ничтожеству :
https://www.youtube.com/watch?v=-cFnnHCkIP4
Можна, звісно, бути гордою північною кореєю...
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0
І це тільки перша з програм, далі ще були різні кредитування, на які Європа відбудувала промисловість.
Это же наивысшая степень неуважения к стране - не присылать посла. Уже больше года!
В перекладі на "абщепанятний":
1) будеш "бикувать" - відкрутимо яйця
2) гроші будемо давать у вигляді зброї - щоб твої "крохобори" не покрали!