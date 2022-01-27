Согласовали общие действия на будущее и обсудили финансовую поддержку Украины, - Зеленский провел разговор с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о некоторых деталях своего разговора с президентом США Джо Байденом.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом речь идет в президентском твиттере.

Зеленский подчеркнул: "Был долгий телефонный разговор с президентом Соединенных штатов. Обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали совместные действия на будущее. Поблагодарил президента Джо Байдена за продолжающуюся военную помощь. Обсудили также возможности финансовой поддержки Украины".

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