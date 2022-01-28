Главные новости 27 января: стрельба в Днепре, РФ не нравится предложение США
Нацгвардеец-срочник расстрелял людей на заводе "Южмаш" в Днепре, Россия говорит, что США не ответили на вопрос о нерасширении НАТО, вспышка COVID-19 бьет рекорды - главные новости Украины 27 января.
Стрельба в Днепре
Около 3:40 ночи в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9.30 его задержали в Подгородном.
В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия.
Четверо из пяти военнослужащих, раненых в Днепре, прооперированы, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.
Причиной трагедии могут являться неуставные отношения. Также подозреваемому будет проведена психиатрическая экспертиза.
Командующий Нацгвардией Балан подал рапорт об отставке. И.о. командующего НГУ предлагают назначить генерала Лебедя.
Разговор Зеленского и Байдена
Лидеры Украины и США поговорили – второй раз за январь, третий раз за последние два месяца. "Обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали совместные действия на будущее... Обсудили также возможности финансовой поддержки Украины", - рассказал Зеленский.
России не нравится ответ США относительно гарантий безопасности
Ответ США по гарантиям безопасности не содержит реакции на позицию РФ по нерасширению НАТО и размещению ударных вооружений, которые могут угрожать территории РФ, - заявил глава МИД России Лавров. Заместитель председателя Совбеза РФ Медведев рассказал, что в таком случае россиянам "Отступать некуда, позади Москва".
Российский МИД утверждает, что НАТО якобы отрабатывает ядерные удары по России. И одновременно уверяет, что даже мысль о возможной войне с Украиной неприемлема.
Участникам теробороны разрешили стрелять из личного оружия
Соответствующий закон приняла Верховная Рада. Теперь члены добровольческих формирований территориальных общин могут использовать личное охотничье или стрелковое оружие, другие виды вооружения и боеприпасы к ним.
Правоохранители готовят документы для санкций против канала НАШ
Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Новая вспышка COVID-19
Несется: за сутки в Украине зафиксировано 32 393 новых случаев коронавируса, и это рекорд с начала пандемии. Глава парламентского комитета по вопросам здоровья Радуцкий прогнозирует, что уже вскоре новых случаев будет более 60-70 тыс. в сутки. Из-за ситуации с коронавирусом отменили ряд заседаний Рады. Бустерную прививку разрешили делать не через полгода, а через три месяца после получения полного курса вакцинации.
С апреля антибиотики будут продавать только по электронному рецепту
Назначить антибиотики сможет только врач. Указывать при этом будет не название препарата, а действующее вещество.
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https://nypost.com/2022/01/27/biden-zelensky-have-never-ending-conversation-about-russian-invasion/
Совет национальной безопасности Белого дома был вынужден поздно вечером в четверг опубликовать поспешное опровержение сообщения о том, что президент Байден предупредил президента Украины Владимира Зеленского о том, что вторжение России в его страну почти неизбежно и что он должен быть готов к «мешку» столицы. город Киев.
Резкий военный прогноз не упоминался в официальных заявлениях Белого дома или Зеленского, но был передан CNN неназванным украинским чиновником.
«Российское вторжение теперь практически неизбежно, как только земля замерзнет, - сказал Байден Зеленскому, - сказал высокопоставленный украинский чиновник [репортеру CNN Мэтью Чансу]», - написал в https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ru&prev=search&u=https://twitter.com/MarquardtA/status/1486821462338064392 Твиттере коллега -репортер CNN Александр Марквардт.
«Киев может быть «разграблен», российские войска могут попытаться его оккупировать, «подготовиться к удару», - сказал Байден, по словам этого чиновника», - продолжил МарквардтСпустя несколько мгновений официальный представитель Совета национальной безопасности Эмили Хорн назвала отчет «полностью ложным».
«Президент Байден сказал, что существует явная вероятность того, что русские могут вторгнуться в Украину в феврале», - https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ru&prev=search&u=https://twitter.com/emilyhorne46/status/1486836236434264066 написал Хорн в Твиттере , позже добавив, что «сообщения о чем-то большем или отличном от этого - полная ложь».
На прошлой неделе Зеленский упрекнул Байдена в том, что он предположил, что https://nypost-com.translate.goog/2022/01/20/joe-biden-again-tries-to-walk-back-russia-ukraine-minor-incursion-fumble/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc «незначительное вторжение» России может привести к менее суровым санкциям из-за разногласий между союзниками по НАТО.
Байден напугал украинских чиновников этим замечанием - один из них сказал, что американский президент, возможно, дал Путину «зеленый свет» для вторжения
https://nypost-com.translate.goog/wp-content/uploads/sites/2/2022/01/biden-zelensky-163.jpg?quality=90&strip=all&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc
«Мы хотим напомнить великим державам, что не бывает мелких вторжений и малых народов», - написал тогда https://nypost-com.translate.goog/2022/01/20/volodymyr-zelensky-blasts-joe-biden-over-minor-incursion-comment/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc Зеленский в Твиттере . «Так же, как не бывает мелких жертв и небольшого горя от потери близких. Я говорю это как президент великой державы».
Но Зеленский и Белый дом представили телефонный разговор в четверг как позитивный диалог без упоминания каких-либо предсказаний гибели прозападного правительства Зеленского.
«Имел долгий телефонный разговор с [Байденом]», - https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ru&prev=search&u=https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1486805290402078726 написал Зеленский в Twitter . «Обсудили недавние дипломатические усилия по деэскалации и договорились о совместных действиях на будущее. Поблагодарил президента Джо Байдена за постоянную военную помощь. Также обсуждались возможности финансовой поддержки Украины».
Белый дом заявил, что Байден «подтвердил готовность Соединенных Штатов вместе со своими союзниками и партнерами решительно отреагировать, если Россия продолжит вторжение в Украину».
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Олаф Шольц занимает пост канцлера Германии с прошлого месяца.
АП
Байден также «отметил, что в прошлом году Соединенные Штаты предоставили Украине более полумиллиарда долларов на развитие и гуманитарную помощь и изучают возможность дополнительной макроэкономической поддержки, чтобы помочь экономике Украины в условиях давления, вызванного наращиванием военной мощи Россией».
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Боевые машины пехоты БМП-3 150-й стрелковой дивизии Южного военного округа принимают участие в учениях на Кадамовском полигоне.
Эрик Романенко/ТАСС
Тем временем США призвали к созыву в понедельник заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения текущей ситуации.
«Члены Совета Безопасности должны тщательно изучить факты и рассмотреть, что поставлено на карту для Украины, России, Европы, а также для основных обязательств и принципов международного порядка в случае дальнейшего вторжения России в Украину», - заявила представитель ООН Линда Томас. Об этом говорится в заявлении Гринфилда. «Это не тот момент, чтобы ждать и видеть. Сейчас необходимо полное внимание Совета, и мы с нетерпением ожидаем прямого и целенаправленного обсуждения в понедельник».
США говорят, что Путин сосредоточил около 100 000 военнослужащих у границ Украины. Белый дом недавно https://nypost-com.translate.goog/2022/01/14/us-warns-russia-plotting-false-flag-operation-to-provoke-ukraine-invasion/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc заявил, что Россия может организовать нападение «под чужим флагом» на собственные силы, чтобы оправдать войну. Путин требует, чтобы НАТО исключила возможность принятия Украины в члены, но https://nypost-com.translate.goog/2022/01/27/kremlin-says-little-ground-for-optimism-in-us-response-to-demands/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc военный альянс времен холодной войны отказался сделать это .
Когда Байден был вице-президентом в 2014 году, Россия вторглась на Крымский полуостров, а затем аннексировала территорию Украины после спорного референдума. Правительство Путина также якобы поддерживает пару пророссийских сепаратистских государств на востоке Украины.
By
https://nypost.com/2022/01/27/biden-zelensky-have-never-ending-conversation-about-russian-invasion/ Steven Nelson and
https://nypost.com/2022/01/27/biden-zelensky-have-never-ending-conversation-about-russian-invasion/ Samuel Chamberlain
January 27, 2022 6:05pm
PUBLISHED THU, JAN 27 20227:26 PM ESTUPDATED 3 MIN AGO
https://www.cnbc.com/2022/01/27/biden-speaks-to-ukrainian-president-amid-russian-military-buildup.html