Главные новости 27 января: стрельба в Днепре, РФ не нравится предложение США

Нацгвардеец-срочник расстрелял людей на заводе "Южмаш" в Днепре, Россия говорит, что США не ответили на вопрос о нерасширении НАТО, вспышка COVID-19 бьет рекорды - главные новости Украины 27 января.

Стрельба в Днепре

Около 3:40 ночи в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. Около 9.30 его задержали в Подгородном.

В военнослужащих стрелял нацгвардеец Артемий Рябчук из Одесской области, 2001 года рождения. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и похищении оружия.

Четверо из пяти военнослужащих, раненых в Днепре, прооперированы, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Причиной трагедии могут являться неуставные отношения. Также подозреваемому будет проведена психиатрическая экспертиза.

Командующий Нацгвардией Балан подал рапорт об отставке. И.о. командующего НГУ предлагают назначить генерала Лебедя.

Разговор Зеленского и Байдена

Лидеры Украины и США поговорили – второй раз за январь, третий раз за последние два месяца. "Обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали совместные действия на будущее... Обсудили также возможности финансовой поддержки Украины", - рассказал Зеленский.

России не нравится ответ США относительно гарантий безопасности

Ответ США по гарантиям безопасности не содержит реакции на позицию РФ по нерасширению НАТО и размещению ударных вооружений, которые могут угрожать территории РФ, - заявил глава МИД России Лавров. Заместитель председателя Совбеза РФ Медведев рассказал, что в таком случае россиянам "Отступать некуда, позади Москва".

Российский МИД утверждает, что НАТО якобы отрабатывает ядерные удары по России. И одновременно уверяет, что даже мысль о возможной войне с Украиной неприемлема.

Участникам теробороны разрешили стрелять из личного оружия

Соответствующий закон приняла Верховная Рада. Теперь члены добровольческих формирований территориальных общин могут использовать личное охотничье или стрелковое оружие, другие виды вооружения и боеприпасы к ним.

Правоохранители готовят документы для санкций против канала НАШ

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Новая вспышка COVID-19

Несется: за сутки в Украине зафиксировано 32 393 новых случаев коронавируса, и это рекорд с начала пандемии. Глава парламентского комитета по вопросам здоровья Радуцкий прогнозирует, что уже вскоре новых случаев будет более 60-70 тыс. в сутки. Из-за ситуации с коронавирусом отменили ряд заседаний Рады. Бустерную прививку разрешили делать не через полгода, а через три месяца после получения полного курса вакцинации.

С апреля антибиотики будут продавать только по электронному рецепту

Назначить антибиотики сможет только врач. Указывать при этом будет не название препарата, а действующее вещество.