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Мужчину ранили и отобрали у него несколько миллионов гривен в центре Киева

В Киеве произошло жестокое ограбление. Мужчину расстреляли из-за большой суммы денег.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев Оперативный.

Нападение произошло в Голосеевском районе столицы на улице Паньковской.

"Мужчину расстреляли из огнестрельного оружия и забрали около десяти миллионов гривен", - говорится в сообщении.

В данный момент на месте происшествия работает полиция.

Всех свидетелей случившегося просят информировать об этом полицию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Журналиста Куликова избили и ограбили в Киеве, нападавших задержали, - полиция. ФОТО

Автор: 

Киев (25665) ограбление (1369)


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Топ комментарии
+20
о, нищеброд заголосил. чем считать чужие деньги, заработай сам.
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28.01.2022 00:55
+15
у бандюков есть оружие. и они стреляют. у граждан - нет.
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28.01.2022 00:58
+11
Тебе б обурило,якби розстріляли за 100 гр.!А за яку суму вже можна вбивати людину,по твоему?
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28.01.2022 06:36
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Небожатко, останню копійку забрали од голодующих дітей і жінки. Боже-боже, батрачив все життя на заробітках, копив гривню до гривні . ******** української нації
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28.01.2022 00:50 Ответить
о, нищеброд заголосил. чем считать чужие деньги, заработай сам.
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28.01.2022 00:55 Ответить
Покажи такое место работы, где зарабатывают такие бабки? Хотя - да, вот же и рассказывается, как пацаны тоже "заработали". Только зачем тогда обсуждать их метод заработка?
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28.01.2022 08:54 Ответить
Деньги можно взять как заем в банке, вот интересно кто навёл бандюков на этого клиента?
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28.01.2022 09:04 Ответить
заем налом????
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28.01.2022 10:15 Ответить
Некоторым подходит больше нал, потому что у нас сомнительная и коррупционная налоговая система в государстве
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28.01.2022 10:18 Ответить
Ты фигню пишешь. Зачем думать головой, вкалывать и зарабатывать, если можно просто завопить как бабка у подьезда, ату этого жулика, наворовал падонак.А подумать что это не собственные средства,а деньги с оборота? Для многих предпринемателей средней руки, такие суммы не являются чем то неподьемным но и не являются чистым доходом как некоторые думают. А если человек копил всю жизнь и поменял доляры? А если продал недвижимость? А если взял кредит? Нет это слишком просто, наш человек с миллионами в кармане не ездит, он после низкооплачиваемой работы в пивнухе дешевое пиво хлыщет, по сем эта личность вор. Так что ты тоже будь в трэнде как большинство и сри на голову тех, кто успешней тебя
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28.01.2022 09:24 Ответить
Така кількість готівки визиває, по крайній мірі, корупційне походження коштів. Всю цю суму можна було б розмістити в банку. Двоюрідній швагер живе 25 років в США і забув що таке готівка. Каже що готівку знімає тільки при приїзді в Україну, чи відпочинку за кордоном.
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28.01.2022 09:31 Ответить
У меня она ничего не визивае. Я не знаю человека и не знаю откда деньги, потому и говорить об этой ситуации это заведомое балабольство. А если он снял в банке эти деньги? А если он снял кассу с бизнесса и хотел положить в банк? Если он поменял валюту? Если он продал хату за нал? Все это возможно,так же как и то что он наркоторговец или грабитель банка. Я лишь о том вещаю, что такие деньги могут быть вполне честными и чисто заработанными, и вся гавкатня без фактов, это черная зависть от собственного бессилия.
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28.01.2022 09:48 Ответить
Це у тебе бидлан гавкотня. Я на форумі в культурній формі виразив свої роздуми, а ти зразу ж мені нахамив. Такі як ти чмошники гавкають, поки не отримають в табло .PS Поки ти показував своє хамство - я заробив пару тисяч у приблизно по статках такого самого ,якого гопнули в Києві.
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28.01.2022 12:57 Ответить
Ага, ну да- ну да, наверное, так оно и есть - всю жизнь копил и деньги с оборота. Непонятно только, почему нас в НАТО не хотят принимать, сочиняют, что, мол, у нас экономика непрозрачная, коррупция какая-то. Где они её нашли? Люди просто всю жизнь копят, а потом накопленное и деньги с оборота мешками носят. Как говорил один известный персонаж: "Є у нас така традиція..."
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28.01.2022 09:42 Ответить
Тебе б обурило,якби розстріляли за 100 гр.!А за яку суму вже можна вбивати людину,по твоему?
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28.01.2022 06:36 Ответить
https://kyiv.tsn.ua/pomer-gruzinskiy-avtoritet-yakogo-rozstrilyali-v-kiyevi-bilya-sudu-1919152.html
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28.01.2022 13:25 Ответить
Не простой человечек.
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28.01.2022 00:52 Ответить
у бандюков есть оружие. и они стреляют. у граждан - нет.
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28.01.2022 00:58 Ответить
А вдруг в этой истории одни бандюки были?
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28.01.2022 01:00 Ответить
а какая разница ? обывателям оружие не положено, т.к. их удел пастись на лужайке
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28.01.2022 02:05 Ответить
ну было б у тебя оружие и ты бы стал свидетелем что кто-то в кого-то стреляет и чё?
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28.01.2022 06:17 Ответить
И ничё, тут вопрос скорее в том, если было бы оружие у жертвы.
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28.01.2022 08:25 Ответить
Отобрали бы у жертвы оружие, если бы оно у него было бы - или застрелили бы насмерть на всякий случай - ничего хорошего точно не было бы, тк при наличии оружия у обеих сторон конфликта - преимущество у той стороны, которая достала оружие первой.
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28.01.2022 10:08 Ответить
почему до вас никак не доходит очевидная мысль, что сколько бы у тебя не было оружия, у тебя не будет глаз на затылк
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28.01.2022 12:26 Ответить
А что тут, простите, должно дойти? Это вроде как очевидно. Как и то, что с оружием хотя бы есть шанс дать отпор, без оружия - изначально нет.
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28.01.2022 13:07 Ответить
Смотрел сюжет о том как человек на тойоте, избил мужика, который наехал на него за неправельную парковку? Там некоторые тоже говорили за оружие, и если бы оно у них было, то стань они свидетелями такой ситуации, то застрелили бы безоружного напавшего падонка не задумываясь. Разве не герои? То что дебилы и сидеть им в тюрьме это мелочь, зато как в сюжете красиво смотреться это будет. Оружие спасает от всего, только большинство героического народа оно приведет до тюрьмы или смерти там, где конфликт должен был закончится словесно.
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28.01.2022 09:31 Ответить
а вдруг тот, который "агрессор" на самом деле избивает "насильника своего ребёнка"?
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28.01.2022 12:27 Ответить
нигогда не держал в руках больше 10 килобаксов и не собираюсь
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28.01.2022 01:03 Ответить
Если Вы в Штатах - это логично.
А в Украине нет доверия к банкам, к сожалению...после того, как я 2 раза еле вытащил из банков свои сбережения, доверять им больше нет никакого желания.
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28.01.2022 10:11 Ответить
Якщо швидко не вийдуть на того, хто навів, то не розкриють цю справу. Хоча там камер натикано, неміряно(
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28.01.2022 01:44 Ответить
Один преступник не хотел платить налоги или не хотел чтобы начали спрашивать откуда деньги, другие преступники отобрали наличку.
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28.01.2022 04:50 Ответить
Вы представляете, сегодня в век интернета даже некоторые школьники на блоге в Ютубе зарабатывают совершенно законно сотни тысяч долларов и даже миллионы, с которых платят налоги.

Не говоря о том, что есть сотни других способов делать успешный законный бизнес, не вставая с дивана. а Вы всё совковыми категориями прошлого века мыслите. Вместо того, чтобы оторвать свой зад и заняться делом самому.

И если человек захочет вывести в наличку честно заработанные деньги, наполнить ими ванну и купаться, как Скрудж Макдак - это его личное дело.
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28.01.2022 08:32 Ответить
Да, мне сложно представить, зачем мне сумка бумажек, за которые могут убить, если я могу хранить это все на эл счете
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28.01.2022 08:47 Ответить
в укр банку який може спокійно канути в небуття разом з твоїми грошима )
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28.01.2022 10:04 Ответить
Любой банк может обанкротиться, а наличку в сумке отобрали и чуть не убили
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28.01.2022 11:05 Ответить
А мне не сложно после того, как мы с женой в 2014м 2 месяца каждый день как на работу ходили в банк, чтобы по крапалю снимать свои сбережения.
Нет доверия банкам в нашей стране - потому и совсем не сложно представить, что люди предпочитают крупные суммы на счету не держать.
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28.01.2022 10:13 Ответить
И ты ходил по улице с сумкой денег? Каждый день добавляя туда наличку на протяжении двух месяцев?
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28.01.2022 11:06 Ответить
У меня нет желания публично разглашать место хранения моих сбережений.
Но да, когда я покупал квартиру, я ходил с сумкой денег пол-дня.
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28.01.2022 13:16 Ответить
Ну и молодец
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28.01.2022 13:17 Ответить
"Век интернета" не причем. Школьники на ютубе зарабатывают лишь потому, что другим школьникам лень самостоятельно искать эмоции и развлечения, и им дают на это деньги "те кто мыслит совковыми категориями". Это очень некачественный метод заработка.
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28.01.2022 09:01 Ответить
Век интернета как раз причём. Школьников я привёл как пример, что даже при отсутствии мозгов можно хорошо зарабатывать. А при наличии - уж тем более.

Отрыть онлайн-магазин, saas сервис или курсы - что угодно, с клиентурой хоть на весь мир и зарабатывай свои миллионы вполне законно.

А в доинтернетовскую эпоху какие были возможности? Только строить свою карьеру в корпорации всю жизнь или открыть магазинчик/автомойку для обслуживания одного квартала в 5 домов?
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28.01.2022 11:05 Ответить
Закортіло дядькові на кишеньковий дріб'язок випити філіжінку кави в ресторані "Велюр". Але сумлінні перехожі не дали дядькові познущатись над здоров'ям.
Але, якщо серйозно, то звичайні люди не тощо носять при собі такі гроші, але вони їх ніколи в руках не тримали.
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28.01.2022 06:35 Ответить
Точно,в кого більше чім у мене,звичайного,-розстрілять і забрать! Всі повинні буть рівнонищіми!
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28.01.2022 06:42 Ответить
Важка робота у інкасаторів чорного налу, шо зробиш?
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28.01.2022 07:22 Ответить
Нада просто перестати ходити по центру Києва з 10ма мільйонами гривень . Гроші можна перевести в один клік , не встаючи з дивану.
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28.01.2022 07:46 Ответить
А цей чєл скільки сплатив до бюджету до того як кеш опинився в його руках. Напевне продав хатинку на Хрещатику за 1млн а 10 на руки.
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28.01.2022 08:15 Ответить
Ога, переведи з однієї карти на іншу 10 лямів і подивись що буде.
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28.01.2022 09:03 Ответить
Я бачу що є , коли шастають з мішком готівки по Києву . Гірше точно не буде .
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28.01.2022 13:23 Ответить
Така кількість готівки визиває, по крайній мірі, корупційне походження коштів. Всю цю суму можна було б розмістити в банку. Двоюрідній швагер живе 25 років в США і забув що таке готівка. Каже що готівку знімає тільки при приїзді в Україну, чи відпочинку за кордоном.
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28.01.2022 09:33 Ответить
То в США, де банки варті довіри, а не в Україні, де вони у будь-який час можуть лопнути і ваші гроші тю-тю. Тому така кількість готівки в Україні геть ні на що не вказує.
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28.01.2022 10:16 Ответить
менялу кинули...
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28.01.2022 08:23 Ответить
С крупной суммой и сам, не трус, но и не умный.
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28.01.2022 08:33 Ответить
Но не исключено, что там было ТРИ магнитофона, импортных!
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28.01.2022 08:34 Ответить
Обычная жадность ... что на обмене , что на доставке .
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28.01.2022 08:45 Ответить
Сердешний шукав скумбрію по 8 оптом взяти, а знайшов... 🤕
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28.01.2022 08:46 Ответить
Крупный кэш обычно охраняют пару стрелков...туфта какая то...
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28.01.2022 08:54 Ответить
Заиметь 10 лямов ума хватило, а позаботиться о безопасности нет.
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28.01.2022 09:19 Ответить
такая сумма наличкой... или взятка или криминальные денежки
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28.01.2022 09:43 Ответить
ніхто "взятки" гривнями не дає, тим більше в такій кількості.
а може то злиденний ФОП який на піротехніці гроші заробив і вирішив у валюту обміняти(бо гривня летить у прірву), але щось пішло не так.
кримінальні денежки на мою цілком субєктивну думку криміналітетом і охороняються.
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28.01.2022 10:10 Ответить
Бедный работяга ограбили наверное целый год кондиционеры ставил или кабеля тянул...правда? щас заплачу
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28.01.2022 10:17 Ответить
классика времен ато
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28.01.2022 10:30 Ответить
Деньги переводить должен банк. Когда деньги возят наличной попахивает корупцией
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28.01.2022 10:42 Ответить
"
Чоловіка поранили та відібрали в нього декілька мільйонів гривень у центрі Києва..."

Мабуть він йшов в кав'ярню і хотів купити булочку з маком і каву , а тут таке.
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28.01.2022 12:06 Ответить
Кажете, що 10 млн. переносимих в сумці можуть бути заробленими грошима, в Україні, де середня зарплата близько 13 тисяч ? Ну-ну

"42-річний громадянин Грузії Іраклій Маланія, на якого скоїли збройний напад у дворі Біля Києво-Святошинського суду.

Маланію називають кримінальним "авторитетом", його звинувачували у вимаганні, викраденні людей та вбивстві, скоєних в складі організованої групи. Напад на нього було влаштовано у дворі суду, куди він прибув разом з іншими звинуваченими.

Джерело:
https://kyiv.tsn.ua/pomer-gruzinskiy-avtoritet-yakogo-rozstrilyali-v-kiyevi-bilya-sudu-1919152.html

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28.01.2022 13:24 Ответить
Зеленский превращает страну в Сомали какое то
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28.01.2022 14:39 Ответить
 
 