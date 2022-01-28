Мужчину ранили и отобрали у него несколько миллионов гривен в центре Киева

В Киеве произошло жестокое ограбление. Мужчину расстреляли из-за большой суммы денег.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев Оперативный.

Нападение произошло в Голосеевском районе столицы на улице Паньковской.

"Мужчину расстреляли из огнестрельного оружия и забрали около десяти миллионов гривен", - говорится в сообщении.

В данный момент на месте происшествия работает полиция.

Всех свидетелей случившегося просят информировать об этом полицию.

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