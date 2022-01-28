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Новости Агрессия России против Украины Война
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За сутки войска РФ дважды нарушали "тишину" на Донбассе: обстреливали Марьинку и предприняли попытку перебросить свою ДРГ на позиции ВСУ

За сутки войска РФ дважды нарушали

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 27 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 2 нарушения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбуке.

Так, в Луганской области, в непосредственной близости к переднему краю обороны одной из механизированных бригад Вооруженных Сил Украины, личным составом опорного пункта была выявлена ​​попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы противника.

"Благодаря бдительности и решительности военнослужащих Вооруженных Сил Украины враг отказался от своих намерений и отступил на временно оккупированную территорию", - сообщили в штабе.

Кроме этого, недалеко от Марьинки российские наемники обстреливали позиции украинских войск из стрелкового оружия.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что благодаря усилиям наших воинов границы украинских подразделений остались прежними.

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.

За сутки войска РФ дважды нарушали тишину на Донбассе: обстреливали Марьинку и предприняли попытку перебросить свою ДРГ на позиции ВСУ 01

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обстрел (27716) Марьинка (713) операция Объединенных сил (6766)


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Так кремлевский завхоз Дермак малоПИД...роского Нарика 8 часов "договаривался" со своим хозяином козаком о полном прекращении огня, а потом кукарекал что все порешали....
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28.01.2022 09:04 Ответить
Ну ты посмотри, падали, только вчера 8-часов заседали и договорились о прекращении огня и стреляют. ***... ну это пи...ц.
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28.01.2022 12:25 Ответить
 
 