За сутки войска РФ дважды нарушали "тишину" на Донбассе: обстреливали Марьинку и предприняли попытку перебросить свою ДРГ на позиции ВСУ

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 27 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 2 нарушения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбуке.

Так, в Луганской области, в непосредственной близости к переднему краю обороны одной из механизированных бригад Вооруженных Сил Украины, личным составом опорного пункта была выявлена ​​попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы противника.

"Благодаря бдительности и решительности военнослужащих Вооруженных Сил Украины враг отказался от своих намерений и отступил на временно оккупированную территорию", - сообщили в штабе.

Кроме этого, недалеко от Марьинки российские наемники обстреливали позиции украинских войск из стрелкового оружия.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что благодаря усилиям наших воинов границы украинских подразделений остались прежними.

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.