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Зеленский заверил Байдена, что Украина готова ко встрече лидеров Нормандского формата в ближайшем будущем

Зеленский заверил Байдена, что Украина готова ко встрече лидеров Нормандского формата в ближайшем будущем

Президент Владимир Зеленский в беседе с американским коллегой Джо Байденом заявил, что Украина готова ко встрече Нормандского формата на уровне лидеров в ближайшем будущем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Сообщается, что Зеленский выразил благодарность Соединенным Штатам и лично Джозефу Байдену за крепкую и твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за лидерство США в мобилизации мирового сообщества для сдерживания российской агрессии.

Президент Украины приветствовал комментарий президента США по поводу важности сохранения дипломатического присутствия США в Украине и заверил в дальнейшей стабильной работе американского посольства в Киеве.

Также Зеленский поблагодарил за соответствующую помощь, оказываемую США, в частности в виде оборонительного летального оружия, а также выразил надежду на осуществление Соединенными Штатами дальнейших шагов по усилению оборонного взаимодействия и укреплению оборонной способности нашего государства.

Президент Украины отметил важность поддержания экономической и финансовой стабильности нашего государства в нынешней ситуации. Лидеры обсудили конкретные шаги со стороны США по увеличению финансовой поддержки Украины как на двусторонней основе, так и путем привлечения международных финансовых организаций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский положительно оценивает встречу советников нормандской четверки: Режим прекращения огня должен быть гарантирован, надежен

Отмечается, что президенты Украины и США обсудили итоги недавних переговоров в Нормандском формате на уровне политических советников. Джозеф Байден приветствовал достигнутые договоренности о безусловном возвращении в режим прекращения огня. Владимир Зеленский отметил готовность Украины к проведению встречи в Нормандском формате на уровне лидеров в ближайшем будущем.

В ОП подчеркнули, что это уже второй разговор лидеров Украины и США с начала года, демонстрирующий глубокое стратегическое сотрудничество между нашими странами и задающий хорошую динамику на 2022 год.

Автор: 

Байден Джо (2794) Зеленский Владимир (20782) переговоры (5066) США (27082) нормандская четверка (1596) Офис Президента (1803)


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Топ комментарии
+8
Ми з Юзіком посувєтовалісь і рєшилі, шо готова...
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28.01.2022 07:43
+5
Чем больше будет подниматься рейтинг Порошенко, тем мощнее будут крутиться вентиляторы с дерьмом.
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28.01.2022 08:49
+4
а як же невиконані обіцянки перед Байденом? Де прокурор САП? Про це мова не йде? Напевно Байдень боїться про це нагадувати...
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28.01.2022 07:52
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Правила форума Совет форумчан
Ми з Юзіком посувєтовалісь і рєшилі, шо готова...
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28.01.2022 07:43 Ответить
невже ПОРОХшок підвезли?
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28.01.2022 07:47 Ответить
а як же невиконані обіцянки перед Байденом? Де прокурор САП? Про це мова не йде? Напевно Байдень боїться про це нагадувати...
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28.01.2022 07:52 Ответить
Игра в четыре руки "Принуждение Киева к Минску" Джерело:
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28.01.2022 08:05 Ответить
Шмарклю не треба змушувати, він готовий капітулювати будь-якої хвилини.
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28.01.2022 08:28 Ответить
воно радіє цій ситуації, бо крадівництво може тривати далі.
інше йому пох....
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28.01.2022 09:05 Ответить
Готовятся продвигать минск. Хотят признать ОРДЛО и этим конец Украины.
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28.01.2022 08:06 Ответить
Зачем? Вова, добудь эти два года, покайся там на Буковеле, уйди и не мешай серьезным дядям вопросы решать, ты для своего патрона уже все сделал, он ПриватБанк свой отбил уже троекратно
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28.01.2022 08:07 Ответить
Тимошенко у Влащенко на У24 заявила о приезде группы конгрессменов США завтра 28 января и о встрече сними...
При этом обгадила Пороха ,подтвердив обвинение ему
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28.01.2022 08:10 Ответить
Да уж, она со своим косооким вЛАСЕНКОМ из кожи вон лезет, чтобы завалить рейтинг ПОРОШЕНКО, придумывая разные версии его "зрады".
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28.01.2022 08:46 Ответить
Чем больше будет подниматься рейтинг Порошенко, тем мощнее будут крутиться вентиляторы с дерьмом.
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28.01.2022 08:49 Ответить
А вы хотите в официальном коммюнике увидеть, что Байден его носом в его же говно мокал?
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28.01.2022 08:19 Ответить
І мови не може бути про Нормандський формат. Лише у Стамбульському форматі за участю Великобританії та Польщі.
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28.01.2022 08:25 Ответить
Всё верно.
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28.01.2022 08:26 Ответить
ЛуганДон... "Принуждение Киева к Минску"? Что-то Западу надо отдать ? Так же как Чемберлен и иже с ним сдали Судеты, - часть суверенной территории Чехословакии, - Гитлеру, а позже и всю Чехословакию, ради "вечного мира" в Европе - Мюнхенское соглашение 1938 года - соглашение между Германией, Великобританией, Францией и Италией...


Сталин также пытался впихнуть раковую опухоль т.н. ГДР в здоровое тело Германии.

Но, в Германии был Аденауэр.

Зеленские -Ермаки далеко не Аденауэры. Возможно, они даже не знают о Аденауэре ... О Schröder-е знают... Безусловно.. Делать жизнь по-Schröder-у так ... продуктивно. А кто такой Аденауэр? Сколько у него миллионов?

Для Конрада Аденауэра западническая ориентация Германии была делом жизни:

- Отвечая на вопрос, одобрять или нет договоры с западными союзниками, мы должны спросить себя, о чем вообще идет речь.

Хотим мы или не хотим присоединиться к западному союзу государств? Хотим мы или не хотим стать членами атлантического оборонительной системы?

Наконец, хочет ли Федеративная Республика Германия интеграции Европы - вместе с Германией?

Шутя, Аденауэр заявлял, что Сибирь начинается уже на правом берегу Рейна.

Вступление Германии в НАТО в 1955 году надолго заставило забыть и о сталинской ноте, и о какой бы то ни было политической изоляции Германии".

Современной Европе необходимо "прикинуть" по какой реке будет начинаться Сибирь: по Днепру, по Збруче, по Днестру, по... - далее на запад...
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28.01.2022 08:29 Ответить
Все скрытое, однажды становится явным. зе-сепаров - на нары!

​​🏛️В прессу проникла информация о том, что на заседании советников лидеров Норманского формата будет принято решение о начале переговоров между руководством Украины и лидерами непризнаных ДНР и ЛНР. Собираются обговорить даже дату начала переговоров.



🗣️Наши источники сообщают, что информация не просто соотвествует действительности, а на последних совещаниях по вопросам безопасности, резко изменилась риторика главы Офиса президента Андрея Ермака. Если раньше от него слышали, что, мол, "в Багдаде все спокойно и волноваться нечего", то теперь он начал сетовать что Запад страшно обострил ситуацию, что Москве нужно дать сохранить лицо, а переговоры с боевиками это прекрасный повод вообще закончить войну". Районы занятые ДНР и ЛНР, мол, уже не вернуть, нужно это признать честно. А жить, мол, нужно дальше.



🤔Об окончательном решении нам неизвестно, однако Зеленский страшно зол на страны Запада за то что мол "разозлили россиян, хорошо же все было". Так что вполне может быть, что Украина и непризнанные ДНР и ЛНР сядут за стол переговоров.



🤷🏻‍♂️От себя напомним, что Молдавия с Приднестровьем такие переговоры ведут с начала 90-х и переговорам тем конца-края не видно. Приднестровье по факту, стало анклавом России.
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28.01.2022 08:29 Ответить
влада існує виключно завдяки цьому загостренню. нормалізація означає смерть зєкодлана, тому жодних дій з боку дермакопідора не буде.
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28.01.2022 09:11 Ответить
На хера вообще этот пустопорожний формат, выгодный только кацапам и их германо-французским приспешникам?? И почему на него так молятся Ермак с Зелей? План очередного Штангенциркуля предательский подписать?
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28.01.2022 08:43 Ответить
Единственный плюс от этого формата- санкции для орков. Правда, масштаб их слабоват, можно сказать, очень щадящий. Совсем в стиле франце-немцев.
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28.01.2022 08:52 Ответить
Що , і ху.ло сюди припреться ? Зе повністю неадекватне .
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28.01.2022 09:28 Ответить
Ой, лучше бы оно ничего не трогало, а только кормило обезьяну...
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28.01.2022 09:44 Ответить
 
 