Зеленский заверил Байдена, что Украина готова ко встрече лидеров Нормандского формата в ближайшем будущем

Президент Владимир Зеленский в беседе с американским коллегой Джо Байденом заявил, что Украина готова ко встрече Нормандского формата на уровне лидеров в ближайшем будущем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Сообщается, что Зеленский выразил благодарность Соединенным Штатам и лично Джозефу Байдену за крепкую и твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за лидерство США в мобилизации мирового сообщества для сдерживания российской агрессии.

Президент Украины приветствовал комментарий президента США по поводу важности сохранения дипломатического присутствия США в Украине и заверил в дальнейшей стабильной работе американского посольства в Киеве.

Также Зеленский поблагодарил за соответствующую помощь, оказываемую США, в частности в виде оборонительного летального оружия, а также выразил надежду на осуществление Соединенными Штатами дальнейших шагов по усилению оборонного взаимодействия и укреплению оборонной способности нашего государства.

Президент Украины отметил важность поддержания экономической и финансовой стабильности нашего государства в нынешней ситуации. Лидеры обсудили конкретные шаги со стороны США по увеличению финансовой поддержки Украины как на двусторонней основе, так и путем привлечения международных финансовых организаций.

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Отмечается, что президенты Украины и США обсудили итоги недавних переговоров в Нормандском формате на уровне политических советников. Джозеф Байден приветствовал достигнутые договоренности о безусловном возвращении в режим прекращения огня. Владимир Зеленский отметил готовность Украины к проведению встречи в Нормандском формате на уровне лидеров в ближайшем будущем.

В ОП подчеркнули, что это уже второй разговор лидеров Украины и США с начала года, демонстрирующий глубокое стратегическое сотрудничество между нашими странами и задающий хорошую динамику на 2022 год.