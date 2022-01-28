Зеленский заверил Байдена, что Украина готова ко встрече лидеров Нормандского формата в ближайшем будущем
Президент Владимир Зеленский в беседе с американским коллегой Джо Байденом заявил, что Украина готова ко встрече Нормандского формата на уровне лидеров в ближайшем будущем.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Сообщается, что Зеленский выразил благодарность Соединенным Штатам и лично Джозефу Байдену за крепкую и твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за лидерство США в мобилизации мирового сообщества для сдерживания российской агрессии.
Президент Украины приветствовал комментарий президента США по поводу важности сохранения дипломатического присутствия США в Украине и заверил в дальнейшей стабильной работе американского посольства в Киеве.
Также Зеленский поблагодарил за соответствующую помощь, оказываемую США, в частности в виде оборонительного летального оружия, а также выразил надежду на осуществление Соединенными Штатами дальнейших шагов по усилению оборонного взаимодействия и укреплению оборонной способности нашего государства.
Президент Украины отметил важность поддержания экономической и финансовой стабильности нашего государства в нынешней ситуации. Лидеры обсудили конкретные шаги со стороны США по увеличению финансовой поддержки Украины как на двусторонней основе, так и путем привлечения международных финансовых организаций.
Отмечается, что президенты Украины и США обсудили итоги недавних переговоров в Нормандском формате на уровне политических советников. Джозеф Байден приветствовал достигнутые договоренности о безусловном возвращении в режим прекращения огня. Владимир Зеленский отметил готовность Украины к проведению встречи в Нормандском формате на уровне лидеров в ближайшем будущем.
В ОП подчеркнули, что это уже второй разговор лидеров Украины и США с начала года, демонстрирующий глубокое стратегическое сотрудничество между нашими странами и задающий хорошую динамику на 2022 год.
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інше йому пох....
При этом обгадила Пороха ,подтвердив обвинение ему
Сталин также пытался впихнуть раковую опухоль т.н. ГДР в здоровое тело Германии.
Но, в Германии был Аденауэр.
Зеленские -Ермаки далеко не Аденауэры. Возможно, они даже не знают о Аденауэре ... О Schröder-е знают... Безусловно.. Делать жизнь по-Schröder-у так ... продуктивно. А кто такой Аденауэр? Сколько у него миллионов?
Для Конрада Аденауэра западническая ориентация Германии была делом жизни:
- Отвечая на вопрос, одобрять или нет договоры с западными союзниками, мы должны спросить себя, о чем вообще идет речь.
Хотим мы или не хотим присоединиться к западному союзу государств? Хотим мы или не хотим стать членами атлантического оборонительной системы?
Наконец, хочет ли Федеративная Республика Германия интеграции Европы - вместе с Германией?
Шутя, Аденауэр заявлял, что Сибирь начинается уже на правом берегу Рейна.
Вступление Германии в НАТО в 1955 году надолго заставило забыть и о сталинской ноте, и о какой бы то ни было политической изоляции Германии".
Современной Европе необходимо "прикинуть" по какой реке будет начинаться Сибирь: по Днепру, по Збруче, по Днестру, по... - далее на запад...
🏛️В прессу проникла информация о том, что на заседании советников лидеров Норманского формата будет принято решение о начале переговоров между руководством Украины и лидерами непризнаных ДНР и ЛНР. Собираются обговорить даже дату начала переговоров.
🗣️Наши источники сообщают, что информация не просто соотвествует действительности, а на последних совещаниях по вопросам безопасности, резко изменилась риторика главы Офиса президента Андрея Ермака. Если раньше от него слышали, что, мол, "в Багдаде все спокойно и волноваться нечего", то теперь он начал сетовать что Запад страшно обострил ситуацию, что Москве нужно дать сохранить лицо, а переговоры с боевиками это прекрасный повод вообще закончить войну". Районы занятые ДНР и ЛНР, мол, уже не вернуть, нужно это признать честно. А жить, мол, нужно дальше.
🤔Об окончательном решении нам неизвестно, однако Зеленский страшно зол на страны Запада за то что мол "разозлили россиян, хорошо же все было". Так что вполне может быть, что Украина и непризнанные ДНР и ЛНР сядут за стол переговоров.
🤷🏻♂️От себя напомним, что Молдавия с Приднестровьем такие переговоры ведут с начала 90-х и переговорам тем конца-края не видно. Приднестровье по факту, стало анклавом России.