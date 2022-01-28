"Мы только в начале": в Пентагоне пообещали, что США будут увеличивать военную помощь Украине
США будут увеличивать военную помощь Украине в свете продолжения Россией наращивания вооруженных сил на украинских границах, которое вызывает беспокойство в Вашингтоне
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби.
"Мы только в начале поставки абсолютно нового пакета средств для оказания помощи (Украине. – Ред.). Было три поставки. В дальнейшем будет еще больше", – сказал он журналистам во время брифинга.
Кирби отметил: "Мы продолжаем наблюдать, в том числе в последние 24 часа, нарастающую численность надежных боевых сил, разворачиваемых русскими в западной части своей страны и в Беларуси".
Представитель Пентагона напомнил, что он "упоминал недавно о военно-морской мощи России в Средиземноморье, в Атлантике и, вероятно, в Черном море".
"Эта активность вызывает у нас беспокойство по поводу намерений России, которые, как и ранее, неясны", - добавил Кирби.
В ответ на вопрос одного из журналистов, касающийся украинского запроса на поставки ракетных систем ПВО, Кирби сообщил, что недавно Украину посетила группа американских экспертов "по оценке противовоздушной и противоракетной обороны", которая изучала потребности украинских вооруженных сил в таком вооружении.
"Я думаю, вы можете понять, почему мы хотим быть осторожными в деле публичной рекламы тех возможностей, которые мы предоставляем Украине, учитывая размер, масштаб и силы, которые направлены против нее по другую сторону границы", - сказал он.
Кирби информировал, что несколько воздушно-десантных дивизий армии США входят в число воинских подразделений, приведенных в состояние повышенной боевой готовности для возможного развертывания в Восточной Европе в случае обострения ситуации в Украине.
К настоящему моменту запланировано, что 8,5 тыс. американских военнослужащих войдут в состав сил быстрого реагирования НАТО численностью 40 тыс. Они представляют собой объединенную оперативную группу войск очень высокой степени боевой готовности, боевых самолетов, кораблей и сил специальных операций.
Американские подразделения были "уведомлены, но не активированы". Они будут направлены на восточный фланг НАТО, а не в Украину, которая не является членом альянса, сказал Кирби.
Он отметил, что в настоящее время на территории Украины уже размещены около 200 бойцов национальной гвардии, которые находятся в западной Украине, далеко от восточной границы. В их задачу входит обучение и консультирование украинских военных.
"Я не собираюсь рассуждать о том, что мы будем или не будем делать, если произойдет вторжение" - заявил представитель минобороны. Он заверил, что будут приняты "все надлежащие и правильные решения, чтобы обеспечить безопасность наших людей в любом случае".
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Україна соїть ЗНОВУ на захисті цивілізації від орди....
і якщо це в Харкові, Краматорську та Дніпрі вже зрозуміли....то сита та беспечна Європа починає тільки прокидатися...
А заводи завантажити замовленнями повинен, перш за все, преЗедент.
Але він робить навпаки, гробить те, що було започатковано, зроблено для нього.
Бубочка старался, - КБ Луч похерил, Богдана только сейчас на стрельбы вышли, а тут пришел Дядя Сэм и все собой заполнил, как газ =)
«Вы бурят? Как я рад !» (Кобзон на Донбассе, февраль 2015)
https://www.youtube.com/watch?v=jSVgMmz-DJY
Солдат розповів, що російські військові допомагали при організації Дебальцевського котла."
https://lb.ua/world/2015/03/02/297276_obgorevshiy_tankistburyat.html
Лига Плюща, - это не Лига Смеха, - погугли, что означает.
И если они с британцами выделяют определенную номенклатуру, это потому, что есть определенные риски. "Причинно-следственная связи", - тоже загугли.
Проблема русских танков невелирована ПТРК.
Проблема штурмовой авиации и тактических БПЛА, - ПЗРК
Проблему стратегической авиации возьмут на себя США.
Все!
Ты не понял, но это конец рашизма-путинизма.
У него ничего не осталось.
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Це я про злочин ДБР із зриву постачання клістронів для ПВО.
Дуже радує що зараз постачання не робиться малими партіями як було раніше, а тому допомогу реально видно.
Боже, благослови Америку !
Боже, бережи Королеву !
Слава Україні !