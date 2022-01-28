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Новости Помощь Украине
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"Мы только в начале": в Пентагоне пообещали, что США будут увеличивать военную помощь Украине

США будут увеличивать военную помощь Украине в свете продолжения Россией наращивания вооруженных сил на украинских границах, которое вызывает беспокойство в Вашингтоне

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

"Мы только в начале поставки абсолютно нового пакета средств для оказания помощи (Украине. – Ред.). Было три поставки. В дальнейшем будет еще больше", – сказал он журналистам во время брифинга.

Кирби отметил: "Мы продолжаем наблюдать, в том числе в последние 24 часа, нарастающую численность надежных боевых сил, разворачиваемых русскими в западной части своей страны и в Беларуси".

Представитель Пентагона напомнил, что он "упоминал недавно о военно-морской мощи России в Средиземноморье, в Атлантике и, вероятно, в Черном море".

"Эта активность вызывает у нас беспокойство по поводу намерений России, которые, как и ранее, неясны", - добавил Кирби.

В ответ на вопрос одного из журналистов, касающийся украинского запроса на поставки ракетных систем ПВО, Кирби сообщил, что недавно Украину посетила группа американских экспертов "по оценке противовоздушной и противоракетной обороны", которая изучала потребности украинских вооруженных сил в таком вооружении.

"Я думаю, вы можете понять, почему мы хотим быть осторожными в деле публичной рекламы тех возможностей, которые мы предоставляем Украине, учитывая размер, масштаб и силы, которые направлены против нее по другую сторону границы", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главы оборонных ведомств США и Польши обсудили, как усилить сдерживание вдоль восточного фланга НАТО

Кирби информировал, что несколько воздушно-десантных дивизий армии США входят в число воинских подразделений, приведенных в состояние повышенной боевой готовности для возможного развертывания в Восточной Европе в случае обострения ситуации в Украине.

К настоящему моменту запланировано, что 8,5 тыс. американских военнослужащих войдут в состав сил быстрого реагирования НАТО численностью 40 тыс. Они представляют собой объединенную оперативную группу войск очень высокой степени боевой готовности, боевых самолетов, кораблей и сил специальных операций. 

Американские подразделения были "уведомлены, но не активированы". Они будут направлены на восточный фланг НАТО, а не в Украину, которая не является членом альянса, сказал Кирби.

Он отметил, что в настоящее время на территории Украины уже размещены около 200 бойцов национальной гвардии, которые находятся в западной Украине, далеко от восточной границы. В их задачу входит обучение и консультирование украинских военных.

"Я не собираюсь рассуждать о том, что мы будем или не будем делать, если произойдет вторжение" - заявил представитель минобороны. Он заверил, что будут приняты "все надлежащие и правильные решения, чтобы обеспечить безопасность наших людей в любом случае".

Автор: 

оружие (10257) Пентагон (1467) Кирби Джон (452)


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Топ комментарии
+30
Боже, храни Америку!
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28.01.2022 08:04
+25
Це вже не "печєнькі".
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28.01.2022 07:53
+24
Це "перченьки" *****. Най жре і вдавиться.
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28.01.2022 07:58
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Правила форума Совет форумчан
Це вже не "печєнькі".
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28.01.2022 07:53 Ответить
Це "перченьки" *****. Най жре і вдавиться.
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28.01.2022 07:58 Ответить
8 років Путлєр тероризує Україну і цілий и світ.
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28.01.2022 08:14 Ответить
А якщо порахувати ВСЕ ?! А якщо ще ДО пукіна?
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28.01.2022 08:35 Ответить
300-400 років тероризує московія а потім раSSія весь цивілізований світ!
Україна соїть ЗНОВУ на захисті цивілізації від орди....

і якщо це в Харкові, Краматорську та Дніпрі вже зрозуміли....то сита та беспечна Європа починає тільки прокидатися...
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28.01.2022 08:59 Ответить
Треба заборонити на міжнародному рівні використання словосполучення-паразита "deeply concerned" серед офіційних представників країн. Бо вони своєю глибокою стурбованістю викликали спочатку сміх, а тепер - відразу.
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28.01.2022 08:00 Ответить
А що робити з "extremely disturbed"? Заходу треба міняти підхід і перестати плазувати перед ху*лом.
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28.01.2022 08:47 Ответить
Там вдалі у мацква-рєкі знову вибухатимуть мишебратськіє пєрдакі...
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28.01.2022 08:02 Ответить
А где запись в диванные войска скажите?
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28.01.2022 08:04 Ответить
тут их полно...90% писак......прям сейчас все взяли это оружие и на передовую.
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28.01.2022 08:17 Ответить
На сайті з такою емблемою.
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28.01.2022 08:24 Ответить
Может быть трое предыдущих и являются диванными войсками, а лично я и большинство комментирующих , высказываем своё личное мнение и обсуждаем публикуемые Цензором новости. Ехидство-далеко не лучшая черта человека.
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28.01.2022 08:57 Ответить
оправдываться перед убогими не обязательно.
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28.01.2022 09:06 Ответить
в 95-кварталі...
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28.01.2022 09:00 Ответить
Ты. обсос. уже в штате!
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28.01.2022 09:34 Ответить
Всіх ************** кацапів приймає *****.
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28.01.2022 09:39 Ответить
На лахте
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28.01.2022 11:28 Ответить
Боже, храни Америку!
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28.01.2022 08:04 Ответить
В жопу их еще поцелуй....
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28.01.2022 08:16 Ответить
Это только у вас кацапов в крови...
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28.01.2022 09:01 Ответить
сам ио, чьих будешь. чушкарь? Не ********** ли парашников? По почерку-таки да!
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28.01.2022 09:37 Ответить
Я смотрю ты большой специалист по гомосятничеству
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28.01.2022 11:29 Ответить
Военная это конечно хорошо...А вот истерия путлер нападает и регулярно для экономики жопа. И люди бегут из страны. Баблом для реанимации промышленности помочь? Заводы загрузить...авиа...кораблестроения...ракетные...и прочие??? А ??? А так только как поле боя и "вечнаое" пугало для кремлядей!
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28.01.2022 08:15 Ответить
Це не істерія, а привід дати Україні зброю.
А заводи завантажити замовленнями повинен, перш за все, преЗедент.
Але він робить навпаки, гробить те, що було започатковано, зроблено для нього.
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28.01.2022 08:55 Ответить
* зроблено ДО нього.
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28.01.2022 08:57 Ответить
Петушок на бутылку
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28.01.2022 11:30 Ответить
Кормушка большая, давай поставляй.
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28.01.2022 08:18 Ответить
Чудо, ты не понял, - как раз тут без кормушки. Бубочка об этом и не знает=)
Бубочка старался, - КБ Луч похерил, Богдана только сейчас на стрельбы вышли, а тут пришел Дядя Сэм и все собой заполнил, как газ =)
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28.01.2022 08:33 Ответить
Как это без кормушки, просто дарят нам? А Бубочка твой продолжает начатое, кто спорит? И кто чудо, что нас заполняют всем, что им не нужно?
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28.01.2022 09:07 Ответить
Нам воно зайве?
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28.01.2022 09:31 Ответить
Если на халяву, то нет, а за бабло, время покажет.
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28.01.2022 10:33 Ответить
Що значить "время покажет"?
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28.01.2022 10:46 Ответить
А это значит, что ПВО нет, флота нет, авиации нет и этот мотлох мало чему поможет. Если шо, то это не АТО будет, а война, детонька, война. В 41 году тоже думали так, а получилось совсем не так. Даже не в воружении дело, три дня и жрать нечего будет, не говоря о палыво смазочных материалов. Да если перечислить, то кроме голого энтузиазма у нас ничего нет. Вам четко сказали, в НАТО......................., воевать никто не будет. Вот и думай.
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28.01.2022 11:06 Ответить
В будь-якому випадку, цікаві штуки, які дають США та Британія, дуже непогані штуки проти танків з бурятами та мокшами.
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28.01.2022 11:13 Ответить
Танки, это пережиток прошлого, поверь, Вторая закончилась. Это, как после конницы в Первой пришли танки, а сейчас грозит Третья. Так что твои Джавелины и танки годятся для игр. Скачай и наслаждайся.
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28.01.2022 11:20 Ответить
пуйло грає в танчики в реалі.

«Вы бурят? Как я рад !» (Кобзон на Донбассе, февраль 2015)

https://www.youtube.com/watch?v=jSVgMmz-DJY
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28.01.2022 11:24 Ответить
"Обгорілий танкіст-бурят розповів, як він "приїхав хохлів бомбити"

Солдат розповів, що російські військові допомагали при організації Дебальцевського котла."

https://lb.ua/world/2015/03/02/297276_obgorevshiy_tankistburyat.html
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28.01.2022 11:26 Ответить
Тебе говорят, Дебальцево - это не полномасштабная война, это гибридная, У нас нет войны страна против страны. Шо не говорят, а войну не объявляли ни те, ни эти. И не дай Бог это случится, не позавидуешь. Свое надо иметь, сама знаешь, на чужем пи............... далеко не уедешь, замуж точно не выйдешь.
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28.01.2022 11:56 Ответить
Так навіщо зєлємойський руйнує ПВО?
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28.01.2022 12:01 Ответить
Чучело, уж поверь американцы знают гораздо лучше тебя, что есть у кц!
Лига Плюща, - это не Лига Смеха, - погугли, что означает.
И если они с британцами выделяют определенную номенклатуру, это потому, что есть определенные риски. "Причинно-следственная связи", - тоже загугли.
Проблема русских танков невелирована ПТРК.
Проблема штурмовой авиации и тактических БПЛА, - ПЗРК
Проблему стратегической авиации возьмут на себя США.
Все!
Ты не понял, но это конец рашизма-путинизма.
У него ничего не осталось.
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28.01.2022 12:08 Ответить
Прости, ни х............... я не понял, кто кого будет брать на себя ,? А больше всего не понял, откуда такая уверенность?

+
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28.01.2022 12:21 Ответить
я понял, что ты ни х.. не понял =)
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28.01.2022 12:23 Ответить
Очень рад. Лучше не понимать, чем глупость подавать.
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28.01.2022 12:34 Ответить
Умный поймет, а дураку и так сойдет=)
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28.01.2022 12:50 Ответить
Я же написал, я рад. что умных тут, хоть пруд пруди. Потому мы так и живем, припеваючи. А шо с твоей писаниной, это тоже для умных.,? = ) типа кода. я вумный.
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28.01.2022 13:08 Ответить
А що стосується ПВО, то треба усувати, нейтралізувати злочинців на вищих щаблях влади, які роблять диверсії проти нашої армії та держави.
Це я про злочин ДБР із зриву постачання клістронів для ПВО.
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28.01.2022 11:17 Ответить
Навезли Джавелинов Стингеров Байрактаров и прочих протвотанковы ракетных комплексов из Британии,что на РАБссии паника и истерика...у ************* быдла...такого не было за 30 лет Незалежности.. Путлер готовит Байдену еще один Ультиматум от страха СкреПОНОС попер со всех дыр Мавзолейных...
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28.01.2022 08:20 Ответить
Наконец-то Лахта хоть как-то реагировать начала на раздражители. Мы уж думали, что там передохли все или папа пригожин всех разогнал за тупость запредельную.
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28.01.2022 08:26 Ответить
Дело в том что на лахту набирают по конкурсу, на лучшего дебила
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28.01.2022 11:33 Ответить
8 июня 2014 года когда Порошенко стал президентом украинской мармии по факту не было...Армия Индюковича разбежалась,крымский гарнизон по факту перешел на сторону врага...,остались верными Присяге 4,5 тысчи солдад офицеров...вооружений по факту НОЛЬ... одни автоматы..тем не менее Порошенко загубил Новороссию Путлера от Харькова до Одессы... Причем обул крысу Путлера без Джавелинов Стингеров и без всякой Паники...
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28.01.2022 08:27 Ответить
Одесу Парубій ще до Пороха порятував. Жарені ватники стали добрячею пересторогою для практичних одеситів.
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28.01.2022 08:37 Ответить
Никакой войны не будет чуваки...сейчас не 2014 год...
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28.01.2022 08:30 Ответить
Сейчас не 41й, и ***** это прекрасно понимает. Молодцы американцы, разогнали шум по всему миру, ***** на бункере уже вены себе вскрывает
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28.01.2022 11:35 Ответить
Сьогодні президент країни-шмаркля. Тому може статися все, що завгодно.
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28.01.2022 08:38 Ответить
Дорогий містер Байден! Я знаю що Ви читаєте цензор, тому хочу звернутися до Вас, з проханням щоб Ви виступили з ультимативною заявою, в якій чітко зазначили, що наступна допомога Україні буде тільки після обрання голови САП.
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28.01.2022 09:18 Ответить
Допомога буде і без САП. Навіть, якщо треба буде взяти за горло бубочку.
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28.01.2022 09:35 Ответить
Чим більш ******** зброї, тим більш смажених бурято-іхтамнєтов! Чим більш смажених бурято-іхтамнєтов-тим більш гучний скигіт з мокшанських болот! Чим більш скигіт, тим, СПОДІВАЮСЬ, упевненіший внутрішній тиск на *****! Розумію, що образумити ***** дуже складно, але колись теж співали-союз нєрушімий... Де той союз зараз??!!!
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28.01.2022 09:48 Ответить
В лоні
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28.01.2022 22:27 Ответить
Ну ******* ваше живет, уже не рад, что всё вот это вот затеяло)))
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28.01.2022 11:37 Ответить
По суті цей діяч нічого не сказав. Треба було, якщо б реально хотіли допомогти, надати засоби ППО ще півроку тому.
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28.01.2022 09:59 Ответить
І правильно зробив. Ви хочете щоб він по пунктам розписав графік приземлення транспортників з переліком всьго на борту?
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28.01.2022 16:41 Ответить
Но тут влез зеленский в переговоры....
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28.01.2022 10:10 Ответить
Массовая выдача российских паспортов в ОРДЛО нарушает минские договоренности. При таких действиях о каких договоренностях может быть речь.
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28.01.2022 10:17 Ответить
деякі санкції привязані до мінська
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28.01.2022 13:47 Ответить
І це не зважаючи на маячню Нейвеличнішого Ідіота в світі що погрози вторгнення не існує. Вражений довготерпінню Байдена та його адміністрайії, які возяться з нашим ідіотом як з маленькою та тупою дитиною.
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28.01.2022 16:38 Ответить
І ми українці за це вдячні.
Дуже радує що зараз постачання не робиться малими партіями як було раніше, а тому допомогу реально видно.
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28.01.2022 18:18 Ответить
Потрібні Петріоти, Абрамси і F-35. Штук по 100.
Боже, благослови Америку !
Боже, бережи Королеву !
Слава Україні !
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28.01.2022 22:26 Ответить
 
 