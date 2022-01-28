"Мы только в начале": в Пентагоне пообещали, что США будут увеличивать военную помощь Украине

США будут увеличивать военную помощь Украине в свете продолжения Россией наращивания вооруженных сил на украинских границах, которое вызывает беспокойство в Вашингтоне

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

"Мы только в начале поставки абсолютно нового пакета средств для оказания помощи (Украине. – Ред.). Было три поставки. В дальнейшем будет еще больше", – сказал он журналистам во время брифинга.

Кирби отметил: "Мы продолжаем наблюдать, в том числе в последние 24 часа, нарастающую численность надежных боевых сил, разворачиваемых русскими в западной части своей страны и в Беларуси".

Представитель Пентагона напомнил, что он "упоминал недавно о военно-морской мощи России в Средиземноморье, в Атлантике и, вероятно, в Черном море".

"Эта активность вызывает у нас беспокойство по поводу намерений России, которые, как и ранее, неясны", - добавил Кирби.

В ответ на вопрос одного из журналистов, касающийся украинского запроса на поставки ракетных систем ПВО, Кирби сообщил, что недавно Украину посетила группа американских экспертов "по оценке противовоздушной и противоракетной обороны", которая изучала потребности украинских вооруженных сил в таком вооружении.

"Я думаю, вы можете понять, почему мы хотим быть осторожными в деле публичной рекламы тех возможностей, которые мы предоставляем Украине, учитывая размер, масштаб и силы, которые направлены против нее по другую сторону границы", - сказал он.

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Кирби информировал, что несколько воздушно-десантных дивизий армии США входят в число воинских подразделений, приведенных в состояние повышенной боевой готовности для возможного развертывания в Восточной Европе в случае обострения ситуации в Украине.

К настоящему моменту запланировано, что 8,5 тыс. американских военнослужащих войдут в состав сил быстрого реагирования НАТО численностью 40 тыс. Они представляют собой объединенную оперативную группу войск очень высокой степени боевой готовности, боевых самолетов, кораблей и сил специальных операций.

Американские подразделения были "уведомлены, но не активированы". Они будут направлены на восточный фланг НАТО, а не в Украину, которая не является членом альянса, сказал Кирби.

Он отметил, что в настоящее время на территории Украины уже размещены около 200 бойцов национальной гвардии, которые находятся в западной Украине, далеко от восточной границы. В их задачу входит обучение и консультирование украинских военных.

"Я не собираюсь рассуждать о том, что мы будем или не будем делать, если произойдет вторжение" - заявил представитель минобороны. Он заверил, что будут приняты "все надлежащие и правильные решения, чтобы обеспечить безопасность наших людей в любом случае".