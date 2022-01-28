Байден заверил Зеленского в решительной реакции США и союзников в случае вторжения России в Украину
Президент США Джо Байден в ходе беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил готовность решительно реагировать на продолжение Россией вторжения в Украину.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Белый дом.
"Президент Байден подтвердил готовность Соединенных Штатов вместе со своими союзниками и партнерами решительно отреагировать, если Россия продолжит вторжение в Украину", - говорится в сообщении.
Байден также отметил, что США предоставили Украине более полумиллиарда долларов на цели развития и гуманитарную помощь в прошлом году.
Он добавил, что Вашингтон изучает возможность дополнительной макроэкономической поддержки, чтобы помочь экономике Украины в условиях давления, вызванного наращиванием военной мощи России.
Отмечается, что лидеры обсудили скоординированные дипломатические усилия по обеспечению европейской безопасности, подчеркнув принцип "ничего об Украине без Украины".
"Президент Байден подтвердил поддержку Соединенными Штатами усилий по урегулированию конфликта в Нормандском формате, выразив надежду, что подтверждение сторонами 26 января условий прекращения огня в июле 2020 года поможет снизить напряженность и продвинуть выполнение Минских соглашений", - сообщили в Белом доме.
Кроме того, в разговоре с Зеленским американский лидер подчеркнул, что несмотря на отъезд из Киева членов семей сотрудников американского посольства, посольство США в Киеве остается открытым и полностью работоспособным.
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в тебе в голові взагалі хоч щось розумне присутнє ?
У нас родичі у Волгограді теж як ти "співали" - так я через вайбер скинув їм список жителів Волгограду які тепер прописані у них на кладовищах (після громадянської війни на Донбасі) А в списку - більше трьох десятків прізвищ І це тільки Волгоград! Про різні Улан-Удє я вже не кажу!
Що ж ти таке трухляве? Ховаєшся за фразами сирливих фуйломьотчиків ?
Зеля расстроился?