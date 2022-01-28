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Новости Агрессия России против Украины Война
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Байден заверил Зеленского в решительной реакции США и союзников в случае вторжения России в Украину

Байден заверил Зеленского в решительной реакции США и союзников в случае вторжения России в Украину

Президент США Джо Байден в ходе беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил готовность решительно реагировать на продолжение Россией вторжения в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Белый дом.

"Президент Байден подтвердил готовность Соединенных Штатов вместе со своими союзниками и партнерами решительно отреагировать, если Россия продолжит вторжение в Украину", - говорится в сообщении.

Байден также отметил, что США предоставили Украине более полумиллиарда долларов на цели развития и гуманитарную помощь в прошлом году.

Он добавил, что Вашингтон изучает возможность дополнительной макроэкономической поддержки, чтобы помочь экономике Украины в условиях давления, вызванного наращиванием военной мощи России.

Отмечается, что лидеры обсудили скоординированные дипломатические усилия по обеспечению европейской безопасности, подчеркнув принцип "ничего об Украине без Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский заверил Байдена, что Украина готова ко встрече лидеров Нормандского формата в ближайшем будущем

"Президент Байден подтвердил поддержку Соединенными Штатами усилий по урегулированию конфликта в Нормандском формате, выразив надежду, что подтверждение сторонами 26 января условий прекращения огня в июле 2020 года поможет снизить напряженность и продвинуть выполнение Минских соглашений", - сообщили в Белом доме.

Кроме того, в разговоре с Зеленским американский лидер подчеркнул, что несмотря на отъезд из Киева членов семей сотрудников американского посольства, посольство США в Киеве остается открытым и полностью работоспособным.

Автор: 

Байден Джо (2794) Зеленский Владимир (20782) переговоры (5066) США (27082)


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Топ комментарии
+13
Пожилой Президент США готов решительно реагировать, а молодого и активного преЗедента, по ходу, накачали тормозной жидкостью....
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28.01.2022 08:11
+7
А чиїми "гражданами" воює Росія в Україні восьмий рік? Війна (вони кажуть) "гражданская" а трупи везуть в Росію (чи їм російське громадянство присвоюють посмертно і везуть хоронить на "истарическую родину"?)
У нас родичі у Волгограді теж як ти "співали" - так я через вайбер скинув їм список жителів Волгограду які тепер прописані у них на кладовищах (після громадянської війни на Донбасі) А в списку - більше трьох десятків прізвищ І це тільки Волгоград! Про різні Улан-Удє я вже не кажу!
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28.01.2022 08:40
+7
на свого ботоксного подивись.
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28.01.2022 08:52
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І Зєля запевнив Байдена, що на цей раз буде жувати під ліжком свою повістку в два рази повільніше, ніж попередні чотири.
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28.01.2022 08:02 Ответить
Игра в четыре руки "Принуждение Киева к Минску" Джерело:
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28.01.2022 08:04 Ответить
Пожилой Президент США готов решительно реагировать, а молодого и активного преЗедента, по ходу, накачали тормозной жидкостью....
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28.01.2022 08:11 Ответить
престарелый поучает наркомана клоуна.
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28.01.2022 08:28 Ответить
на свого ботоксного подивись.
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28.01.2022 08:52 Ответить
Да какой он активный, он пассивный. Спроси Дерьмака.
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28.01.2022 08:35 Ответить
Запомните раз и навсегда: у нас нету Президента, у нас есть Зеленский.
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28.01.2022 10:25 Ответить
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28.01.2022 08:11 Ответить
Если все начнется будут кидать кость,тогда дорога в ес и нато нам точно закрыта
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28.01.2022 08:15 Ответить
Та чавіть ту ********** гідру
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28.01.2022 08:19 Ответить
андруша кончетов, хіба штати напали на раіську ?
в тебе в голові взагалі хоч щось розумне присутнє ?
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28.01.2022 08:24 Ответить
И на своих землях своими гражданами!
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28.01.2022 08:27 Ответить
А чиїми "гражданами" воює Росія в Україні восьмий рік? Війна (вони кажуть) "гражданская" а трупи везуть в Росію (чи їм російське громадянство присвоюють посмертно і везуть хоронить на "истарическую родину"?)
У нас родичі у Волгограді теж як ти "співали" - так я через вайбер скинув їм список жителів Волгограду які тепер прописані у них на кладовищах (після громадянської війни на Донбасі) А в списку - більше трьох десятків прізвищ І це тільки Волгоград! Про різні Улан-Удє я вже не кажу!
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28.01.2022 08:40 Ответить
Путлеру жизни своих граждан это грязь...бабы ишо нарожають...А мы должны своих беречь!
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28.01.2022 09:37 Ответить
Твої "свої" в байраці кобилу доїдають! Від тебе на версту пре "лахтинщиною"!
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28.01.2022 09:40 Ответить
ты 3.14дер убогий...иди в дупу...это так мягко.
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28.01.2022 09:47 Ответить
Ты почему не в окопах тварь? тут за бабло "воюешь" лжепэдриотное мерзкое?!
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28.01.2022 09:48 Ответить
О! "Зачепило" як кацапенятко!... "Наче возом"! Видно " попал не в бровь , а в глаз"!... Правильно , "батраченя лахтинське"?!...
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28.01.2022 10:04 Ответить
всё правильно.
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28.01.2022 08:22 Ответить
Обеспокоенность бешенной степени? Пугалка дурилка.....Для чего это паРашке надо? И что потом?
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28.01.2022 08:26 Ответить
Так спитай у парашки навіщо вони зосереджують війська на кордонах України.
Що ж ти таке трухляве? Ховаєшся за фразами сирливих фуйломьотчиків ?
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28.01.2022 08:52 Ответить
тетя...или ты дядя с такой ориентацией...идите по известному сексуальному маршруту....
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28.01.2022 09:26 Ответить
Відомого для кого ? Для тебе ?
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28.01.2022 09:34 Ответить
Сейчас зе-сепарня готовится к прямым переговорам с дырявыми. Тут уже даже не война нас ожидает, а большое предатательство косовороточной твари - зеленского.
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28.01.2022 08:27 Ответить
Даже такой конченный дебил, как буба криворогий понимает, что стоит ему только прокукарекать о переговорах с дырявыми, то в Украину он не вернется, только в Ростов, к легитимному.
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28.01.2022 08:39 Ответить
Буба криворогий, заруби себе на своем кошерном шнобеле, Байден помогает Украине, а ты просто Бенин нацюцюрнык. ЗЕленый.
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28.01.2022 08:34 Ответить
Из этих 13,5 млн. дебилов признается, что голосовали за бубу криворогого один с десяти, и то, будут плеваться и материть это Бениного нацюцюрныка.
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28.01.2022 08:44 Ответить
КТО У НАС ПРЕЗИДЕНТ....500 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ....И 50 МИЛЛИАРДОВ ГРИВЕНЬ ЗЕЛЕНОМОРДЫЕ ОТКАЗАЛИСЬ ВЫДЕЛИТЬ ИЗ КРАДИВНЫЦТВА НА АРМИЮ....ЗА 2.5 ГОДА ДЛЯ ОККУПАЦИОННЫХ ТАНКОВ ПОДЛАТАЛИ ДОРОГИ А ДЛЯ НАС ДОРОГИ НА КЛАДБИЩЕ...
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28.01.2022 08:41 Ответить
"Байден подтвердил готовность решительно реагировать на продолжение Россией вторжения в Украину"
Зеля расстроился?
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28.01.2022 08:45 Ответить
А що Володі вторгнення братанів? Він і так зібрався до них втікати. Коли вони вторгалися у 2014 році він знімав кіно в москві і давав хм концерти у Горлівці.
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28.01.2022 09:08 Ответить
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28.01.2022 09:10 Ответить
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28.01.2022 09:42 Ответить
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28.01.2022 11:12 Ответить
Кажуть CNN повідомило що у відповідь наш ідіот запевнив Байдена що ніякого вторгнення не буде. Таким чином це кончене непорозуміння демотивує головного захисника України допомогати нашій країні!!!!! Він виявився ще більшим ідіотом ніж це можна було припускати. Ще одна пікантна подробиця - витік був з української сторони. Навіщо????
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28.01.2022 12:14 Ответить
Брехня!!!!!!! У нас є резидент .. він керує так країною "що мама не горюй". Без нього сонце не встає і Бубочка не лягає.
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28.01.2022 12:35 Ответить
 
 