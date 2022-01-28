Байден заверил Зеленского в решительной реакции США и союзников в случае вторжения России в Украину

Президент США Джо Байден в ходе беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил готовность решительно реагировать на продолжение Россией вторжения в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Белый дом.

"Президент Байден подтвердил готовность Соединенных Штатов вместе со своими союзниками и партнерами решительно отреагировать, если Россия продолжит вторжение в Украину", - говорится в сообщении.

Байден также отметил, что США предоставили Украине более полумиллиарда долларов на цели развития и гуманитарную помощь в прошлом году.

Он добавил, что Вашингтон изучает возможность дополнительной макроэкономической поддержки, чтобы помочь экономике Украины в условиях давления, вызванного наращиванием военной мощи России.

Отмечается, что лидеры обсудили скоординированные дипломатические усилия по обеспечению европейской безопасности, подчеркнув принцип "ничего об Украине без Украины".

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"Президент Байден подтвердил поддержку Соединенными Штатами усилий по урегулированию конфликта в Нормандском формате, выразив надежду, что подтверждение сторонами 26 января условий прекращения огня в июле 2020 года поможет снизить напряженность и продвинуть выполнение Минских соглашений", - сообщили в Белом доме.

Кроме того, в разговоре с Зеленским американский лидер подчеркнул, что несмотря на отъезд из Киева членов семей сотрудников американского посольства, посольство США в Киеве остается открытым и полностью работоспособным.