В США прокомментировали позицию ФРГ по поставке оружия в Украину: Единство не означает идентичность. Мы все работаем, чтобы помочь

Страны Запада едины в противодействии возможному новому вторжению России в Украину, но каждая страна предоставляет свой спектр помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом на брифинге заявила представитель Белого дома Джен Псаки, комментируя позицию Германии по поставкам оружия Украине.

Ее попросили прокомментировать информацию, что Германия не разрешает Эстонии поставлять Украине оружие немецкого производства. У Псаки спросили: не подрывает ли позиция Берлина единство между США и Европой.

Она ответила, что "единство не означает идентичность", а у разных стран есть свои возможности и полномочия по оказанию помощи Украине.

"Самое главное – объединиться против воинственной риторики, наращивания войск и возможности вторжения России в суверенную страну – Украину. И мы обнаружили, что Германия очень едина с нами в этих усилиях, как и другие европейские страны", – добавила Псаки.

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Она отметила, что Германия предоставляет свой диапазон поддержки, другие страны – другой.

"Самое главное – это посмотреть на то, как мы все работаем, чтобы помочь Украине", – подытожила спикер Белого дома.

Напомним, Германия последовательно отказывается давать Украине оружие для защиты от российской агрессии и блокирует поставки Киеву вооружений через НАТО.

21 января WSJ сообщил, что Германия не разрешает Эстонии поставить Украине оружие немецкого производства, которое есть у Таллинна.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы будут десятилетиями помнить о позиции Германии.

На фоне угрозы вторжения России начали поставлять оружие Украине США, Великобритания и страны Балтии. Чехия решила подарить Украине 4000 артиллерийских снарядов.