Разговор Зеленского и Байдена вызвал скандал в американских СМИ из-за слов "украинского чиновника" о том, что он "прошел нехорошо"
Американские СМИ отреагировали на разговор президентов США и Украины. Разговор Байдена и Зеленского вызвал скандал в американских медиа и политикуме.
Об этом в Facebook сообщает журналистка Татьяна Высоцкая, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера Байден с Зеленским поговорили по телефону. И все бы хорошо, но разговор вызвал скандал в американских медиа и политикуме. Сразу после разговора в эфир CNN вышел репортер Мэтью Ченс из Киева - с цитатами от "украинского чиновника" (имя источника CNN не раскрывает) о том, что разговор "прошел нехорошо", а Байден четко заявил Зеленскому, вторжение России в Украину "практически несомненное", и что будет захвачен Киев. Причем Зеленский, по словам репортера, не согласился с оценками американского визави о неотвратимости российской атаки и об "уровне риска", и даже - об этом уже говорилось не в сюжете, а в тексте новости - посоветовал Байдену "успокоиться", потому что заявления о войне вредят украинской экономике", - пишет Высоцкая.
После этого Белый дом вышел с опровержением.
"Мол, Байден повторил то, что неоднократно говорил публично в последние месяцы: что есть опасность российского вторжения в феврале. "Сообщения о чем-либо другом неправдивы", - уточнила пресс-секретарь Белого дома. CNN даже удалило свой начальный твит с видео - но затем вернуло видео обратно с оговорками, а также был удален пост корреспондента CNN из Белого дома Наташи Бертран, где есть скриншоты с просьбой Зе к Байдену "успокоиться", - продолжила журналистка.
В то же время, по ее словам, республиканцы требуют обнародовать стенограмму разговора Байдена и Зеленского.
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Если хотите по-настоящему противостоять дезинформации, то держите соответствующий уровень, пожалуйста, а не в стиле ОБС, а то ничем не будем отличаться от ватаноидов.
По истории с самим видео СНН я читал где-то здесь, что СНН вначале выпустили косячный ролик, потом исправили.
Вопрос как зовут того чиновника у которого хватило ума это говорить каким-то новостям.
Тем более если он/она не точно передали информацию.
Это очень не профессионально
- Чьих халоп будешь?
- Гусський....
А дальнейший опус настолько туп, на сколько только и способен выдать самопровозглашённый нэ холоп, познания лингвистики на уровне "услышал в интернете - теперь повторяю как баран". Интересно, а англичан у тебя язык подымется назвать холопами, раз у них самоназвание точно так же является прилагательным? Или всё-таки нэ холоп засунет язык и проковтнёт, не смея обидеть господ?
- Якраз у цьому є великі сумніви. Обгрунтовані.
- ...кремлёвская пропаганда ведёт гибридную войну по всему фронту.
- Невже CNN, яка підтримує демократів (і Байдена зокрема) є рупором Кремля?
- ...включайте мозги.
- Згоден. Якщо включити, можна припустити, що тим самим "українським високопосадовцем" може бути, наприклад, дЄрьмак. Або його радник Подоляк.