Разговор Зеленского и Байдена вызвал скандал в американских СМИ из-за слов "украинского чиновника" о том, что он "прошел нехорошо"

Американские СМИ отреагировали на разговор президентов США и Украины. Разговор Байдена и Зеленского вызвал скандал в американских медиа и политикуме.

Об этом в Facebook сообщает журналистка Татьяна Высоцкая, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера Байден с Зеленским поговорили по телефону. И все бы хорошо, но разговор вызвал скандал в американских медиа и политикуме. Сразу после разговора в эфир CNN вышел репортер Мэтью Ченс из Киева - с цитатами от "украинского чиновника" (имя источника CNN не раскрывает) о том, что разговор "прошел нехорошо", а Байден четко заявил Зеленскому, вторжение России в Украину "практически несомненное", и что будет захвачен Киев. Причем Зеленский, по словам репортера, не согласился с оценками американского визави о неотвратимости российской атаки и об "уровне риска", и даже - об этом уже говорилось не в сюжете, а в тексте новости - посоветовал Байдену "успокоиться", потому что заявления о войне вредят украинской экономике", - пишет Высоцкая.

После этого Белый дом вышел с опровержением.

"Мол, Байден повторил то, что неоднократно говорил публично в последние месяцы: что есть опасность российского вторжения в феврале. "Сообщения о чем-либо другом неправдивы", - уточнила пресс-секретарь Белого дома. CNN даже удалило свой начальный твит с видео - но затем вернуло видео обратно с оговорками, а также был удален пост корреспондента CNN из Белого дома Наташи Бертран, где есть скриншоты с просьбой Зе к Байдену "успокоиться", - продолжила журналистка.

В то же время, по ее словам, республиканцы требуют обнародовать стенограмму разговора Байдена и Зеленского.

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