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Разговор Зеленского и Байдена вызвал скандал в американских СМИ из-за слов "украинского чиновника" о том, что он "прошел нехорошо"

Разговор Зеленского и Байдена вызвал скандал в американских СМИ из-за слов

Американские СМИ отреагировали на разговор президентов США и Украины. Разговор Байдена и Зеленского вызвал скандал в американских медиа и политикуме.

Об этом в Facebook сообщает журналистка Татьяна Высоцкая, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера Байден с Зеленским поговорили по телефону. И все бы хорошо, но разговор вызвал скандал в американских медиа и политикуме. Сразу после разговора в эфир CNN вышел репортер Мэтью Ченс из Киева - с цитатами от "украинского чиновника" (имя источника CNN не раскрывает) о том, что разговор "прошел нехорошо", а Байден четко заявил Зеленскому, вторжение России в Украину "практически несомненное", и что будет захвачен Киев. Причем Зеленский, по словам репортера, не согласился с оценками американского визави о неотвратимости российской атаки и об "уровне риска", и даже - об этом уже говорилось не в сюжете, а в тексте новости - посоветовал Байдену "успокоиться", потому что заявления о войне вредят украинской экономике", - пишет Высоцкая.

После этого Белый дом вышел с опровержением.

"Мол, Байден повторил то, что неоднократно говорил публично в последние месяцы: что есть опасность российского вторжения в феврале. "Сообщения о чем-либо другом неправдивы", - уточнила пресс-секретарь Белого дома. CNN даже удалило свой начальный твит с видео - но затем вернуло видео обратно с оговорками, а также был удален пост корреспондента CNN из Белого дома Наташи Бертран, где есть скриншоты с просьбой Зе к Байдену "успокоиться", - продолжила журналистка.

В то же время, по ее словам, республиканцы требуют обнародовать стенограмму разговора Байдена и Зеленского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден заверил Зеленского в решительной реакции США и союзников в случае вторжения России в Украину

Разговор Зеленского и Байдена вызвал скандал в американских СМИ из-за слов украинского чиновника о том, что он прошел нехорошо 01
Разговор Зеленского и Байдена вызвал скандал в американских СМИ из-за слов украинского чиновника о том, что он прошел нехорошо 02
Разговор Зеленского и Байдена вызвал скандал в американских СМИ из-за слов украинского чиновника о том, что он прошел нехорошо 03

Автор: 

Байден Джо (2794) Зеленский Владимир (20782) США (27082)


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Топ комментарии
+83
Боже, який же він ідіот, цей Зеленський!
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28.01.2022 09:28
+63
ВЛАДА РОБИТЬ НЕ ПОМИЛКИ, А СИСТЕМНУ РОБОТУ ЗІ ЗНИЩЕННЯ ДЕРЖАВИ, СПЕЦСЛУЖБ ТА АРМІЇ - генерал СБУ Віктор Кононенко.
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28.01.2022 09:37
+58
ну, почему же.. зеленский (управляемый ермаком и кремлевским фуйлом) делает все, чтобы США и Запад плюнули и оставили Украину один на один с расеей..

даже местный зебил "олег петрович" в этом не сомневается, хоть и под шконку залез в этой новости.
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28.01.2022 09:37
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Страница 2 из 2
Це крембль працює з цим ідіотом.
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28.01.2022 10:09 Ответить
Ключевое слово "точно"! Откуда такая уверенность, если все действия говорят об обратном? Научись думать и анализировать, болтать ты уже научился!
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28.01.2022 10:19 Ответить
Xеровый от правитель, но не прокремлевский.
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28.01.2022 10:24 Ответить
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28.01.2022 10:07 Ответить
А статтю взагалі хтось читав , чи вся реакція тільки на призвище ?
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28.01.2022 10:08 Ответить
ЗЕ порадив Байдену піти на шашлики.
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28.01.2022 10:14 Ответить
це сказав невідомий якийсь чинуша , прізвище якого чомусь приховують , потім газетярі отямились і все прибрали, потім знову виставили але з поясненнями , далі з фейсбуку новину зовсім забрали , а Білий Дім все заперечив . Де новина , де зрада ?
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28.01.2022 10:25 Ответить
Новину розповів журналіст CNN - передав слова високопосадовця. Ти читав статтю?
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28.01.2022 11:33 Ответить
ви всю статтю прочитайте і зробіть висновок . Щось я в вашему коменті не побачив прізвища посадовця та факт заперечення цього лайна Білим Д.
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28.01.2022 11:43 Ответить
Нет. Пи*дануди в СNN без пруфов - а виноват клоун.
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28.01.2022 10:26 Ответить
Эвакуация послов и нагнетание паники конечно идёт на пользу - что бы подрывать экономику Украины рашке и нападать не надо.
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28.01.2022 10:13 Ответить
Коли герої покидають на сцену виходять клоуни.
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28.01.2022 10:14 Ответить
А хто такий Метью Ченс і де він взагалі? Може він скаже, де взяв таку інформацію? Взагалі "велика політика" - то дуже брудна справа. І хто там що хоче - ніхто не знає. Так що на 100% довіряти нікому не можна. Так що міг і Байден ляпнути, міг і наш "величніший" збрехати.
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28.01.2022 10:18 Ответить
Что бы дать помоечному диктатору "сохранить лыцё" Запад и не такое ляпнет.
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28.01.2022 12:01 Ответить
я так понимаю, главе государства пора регистрировать торговую марку "Зе" как самостоятельное слово и как приставку.
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28.01.2022 10:21 Ответить
Да уж, клоун за словом в карман не лезет.Байден допускает захват Киева? Новина от кремля? Очередная.Как и СНН показывало танки под Воронежем, называя их под Харьковом. Пургу кремлевскую гонят сми.Новый вид агрессии-,подменять новости противника.
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28.01.2022 10:21 Ответить
CNN не называли танки под Харьковом. Это кацапский фейк, они взяли сюжет CNN двухмесячной давности, где Воронеж назывался Воронежем, наложили поверх бегущую строку "Харьков, Россия" и отправили гулять по соцсетям и телеграмму. Для проверки достаточно сходить на сайт CNN, там этот оригинальный ролик и лежит, и, скорее всего, оттуда его кацапы и взяли.
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28.01.2022 16:51 Ответить
Вполне может быть, что это очередная грязь со стороны кремля, но дайте ссылку на тот сюжет CNN двухмесячной давности, чтоб сравнить.
Если хотите по-настоящему противостоять дезинформации, то держите соответствующий уровень, пожалуйста, а не в стиле ОБС, а то ничем не будем отличаться от ватаноидов.
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29.01.2022 00:48 Ответить
https://youtu.be/wo8TKJ44I0o?t=293 Ну вот , можно сравнить...
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29.01.2022 03:02 Ответить
Так где видео двухмесячной давности?
По истории с самим видео СНН я читал где-то здесь, что СНН вначале выпустили косячный ролик, потом исправили.
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29.01.2022 04:36 Ответить
Сам ролик, видеоряд - это ролик минобороны кацапов, которому больше месяца. CNN его не снимала.
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29.01.2022 15:15 Ответить
цирковой клоун вова киздуй до растова, у тебя есть ещё время
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28.01.2022 10:24 Ответить
Очевидно , что валерьяна болгарська, в США не завозится.
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28.01.2022 10:24 Ответить
Имя чиновника в студию!
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28.01.2022 10:26 Ответить
Вопрос не в том кто кому что сказал.
Вопрос как зовут того чиновника у которого хватило ума это говорить каким-то новостям.
Тем более если он/она не точно передали информацию.
Это очень не профессионально
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28.01.2022 10:30 Ответить
У нас вся надежда только на США и на военных.
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28.01.2022 10:32 Ответить
в такое сложное время овцы выбрали главнокомандующим барана в то время, когда волчары уже близко
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28.01.2022 10:55 Ответить
Значит будем воевать с тем что есть, Майдан сейчас устраивать, это то же самое что выстрелить себе в голову.
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28.01.2022 11:31 Ответить
Я б, до цих 73% зЕбілів, додав би тих, хто не вийшов голосувати в другий тур, які бачили небезпеку для України!
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28.01.2022 10:34 Ответить
Шизофреник не Байден, а Ваш Путин.
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28.01.2022 10:49 Ответить
Хазяї є тількі у вса у гузьких) У вас навіт національність не іменник, як у всього люду, а прикметник.
- Чьих халоп будешь?
- Гусський....
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28.01.2022 11:20 Ответить
Что ж ты тогда бросился защищать своего господина Бидона, нэ холоп?

А дальнейший опус настолько туп, на сколько только и способен выдать самопровозглашённый нэ холоп, познания лингвистики на уровне "услышал в интернете - теперь повторяю как баран". Интересно, а англичан у тебя язык подымется назвать холопами, раз у них самоназвание точно так же является прилагательным? Или всё-таки нэ холоп засунет язык и проковтнёт, не смея обидеть господ?
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28.01.2022 13:53 Ответить
Голівкою об берізку, мокшанчіку
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29.01.2022 07:40 Ответить
Много ботов сидит под разными англоязычными новостями на YouTube про Украину. Комментируют по-английски, восхваляют силу Путина, унижают Украину и США. Информационная война...
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28.01.2022 10:38 Ответить
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28.01.2022 11:02 Ответить
Все, что кремль и умеет - дезинформация и разрушения.
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28.01.2022 11:18 Ответить
вовє с печерскіх пагорбів віднєй за піндосовських агентов! а з гути ещьо безопаснєй
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28.01.2022 10:38 Ответить
Донт ворри - би хаппи! А если честно, то Штаты и бритты действительно нагнетают нехило.
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28.01.2022 10:38 Ответить
Канешно! Только моржовая звизда, такая мягенькая и пушистая...
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28.01.2022 10:49 Ответить
Если "играют на опережение", то тоже неплохо, тем самым поднасрав *****, который хотел начать неожиданное наступление.
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28.01.2022 11:20 Ответить
Тупой трындешь ни о чем. Кто-то что-то где-то сказал. Но это не точно. Известно точно только кто виноват.
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28.01.2022 10:39 Ответить
Вата в твое голове мешает думать? Они сыграли на опережение, не дав твоему богопочитаемому царю сделать внезапную атаку.
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28.01.2022 11:23 Ответить
the chmo знову корчить із себе ображеного
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28.01.2022 10:46 Ответить
у клоунов-аниматоров ни дня без шоу..(
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28.01.2022 10:50 Ответить
В ХОД ПОШЛИ ЗЕБИЛОИДЫ, ОТ ПРЕГОЖЕНА...
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28.01.2022 10:52 Ответить
судя по тому что CNN выкладывает сюжет где обзывает Харьков росиянским городом, а потом вот счас запускает скандал чтоб поссорить США и Украину, американским спецслужбам необходимо пристальнее проверить CNN на предмет командировок их журналистов в рф, пополнения их банковских счетов со стороны рф...))) явно люди работают на парашку...
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28.01.2022 10:54 Ответить
Склоняюсь к более банальной версиии - CNN не отличаются высококачественной журналистикой. Попсовое СМИ.
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28.01.2022 11:24 Ответить
у которой случайно все фейки в пользу россии....
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28.01.2022 11:40 Ответить
У них просто нету Жириновского и Кисилева для страшилок о радиоактивном пепле 3й мировой
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28.01.2022 11:56 Ответить
Там упор не на журналистику, а на горячую информацию.
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28.01.2022 12:08 Ответить
это просто фейк, в оригинале там был воронеж
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28.01.2022 13:30 Ответить
CNN не называла Харьков российским городом, это кацапский фейк, для разгона зрады в соцсетях. Был взят сюжет про танки под Воронежем, где Воронеж назывался российским городом Воронежем, отредактировали бегущую строку, и отредактированный вариант пустили в соцсети. Зрада зрадная, да. Многие купились. Но достаточно было сходить на сайт CNN, и посмотреть на оригинальный ролик и успокоиться.
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28.01.2022 16:55 Ответить
Успокойтесь убогие русские не придут
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28.01.2022 10:54 Ответить
...Если птице отрезать ноги...
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28.01.2022 10:58 Ответить
Ненадо успокаивать ,надо воспользовать ситуацию на пользу Украины .
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29.01.2022 16:00 Ответить
Посада Президента це назавжди, як ідентифікаційний код. Тому Петро Олексійович - ви наш Президент назавджи! Слава Україні! Порошенко! Слава! Слава! Слава!
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28.01.2022 10:57 Ответить
Народ, фильтруйте информацию. все переполнено кацапскими, и прочими фейками.
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28.01.2022 10:57 Ответить
Буба хотів коксу
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28.01.2022 10:57 Ответить
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28.01.2022 11:01 Ответить
Президент Украины, кем бы он ни был, не конченый идиот, чтобы таким образом выразить своё отношение к Байдену, после той помощи, которую оказывает сегодня Америка! Не забывайте о том, что кремлёвская пропаганда ведёт гибридную войну по всему фронту. Фильтруйте информацию и включайте мозги.
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28.01.2022 11:01 Ответить
- Президент Украины, кем бы он ни был, не конченый идиот.
- Якраз у цьому є великі сумніви. Обгрунтовані.
- ...кремлёвская пропаганда ведёт гибридную войну по всему фронту.
- Невже CNN, яка підтримує демократів (і Байдена зокрема) є рупором Кремля?
- ...включайте мозги.
- Згоден. Якщо включити, можна припустити, що тим самим "українським високопосадовцем" може бути, наприклад, дЄрьмак. Або його радник Подоляк.
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28.01.2022 11:14 Ответить
Однако и я внимательно мотрю CNN, но пока не видел такой заставки, что вывешена в украинском телеканале, тем более, что вы лучше меня знаете как в Украине орудуют пропагандоны того же Медведчука. Вам предлагаю просматривать CNN в оригинале.
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28.01.2022 11:53 Ответить
Про яку заставку мова? Якщо про скріншот з тексту вище (скопіював його ще раз нижче), то це скріншот з випуску CNN, який можна https://twitter.com/theleadcnn/status/1486897739782926340?s=21 подивитись тут . Заскрінений фрагмент репортажу починається там на 00:27.

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28.01.2022 12:23 Ответить
Это если он президент Украины. А то похоже, что он президент своих друзей и кумовей.
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28.01.2022 11:25 Ответить
Цікаво, коли вже Байдену ********** цей дитячий садок.
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28.01.2022 11:09 Ответить
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28.01.2022 11:10 Ответить
Если зЕлох "не конченый идиот,", то на кого оно работает???
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28.01.2022 11:11 Ответить
Байден не предупреждал Зеленского о "неизбежном" вторжении России, - Белый дом Источник:
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28.01.2022 11:13 Ответить
Стаття подана так аби зробити з Байдена ідіота, як з 150 тис можна захопити Київ?
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28.01.2022 11:26 Ответить
CNN мали на увазі Харків
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28.01.2022 11:30 Ответить
Чортова шмаркля! Скідьки можна ганьбити людей і країну?!! Коли ж ми тебе здихаємось, неук???
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28.01.2022 11:44 Ответить
Вызовите санитаров к Зелени , сил уже нет , наблюдать эту марионетку кремлёвскую.
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28.01.2022 11:52 Ответить
Байден еще тот говорун, минимум два раза морозил такое что потом его штаб исправлял.
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28.01.2022 12:13 Ответить
Якщо Байден - "говорун", то хто тоді "найвеличніший"?

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28.01.2022 15:22 Ответить
Вовику еще поворовать, а вы тут нагнетаете, пугаете
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28.01.2022 12:29 Ответить
вони прийшли щоб 3нищити мою краіну і 73 мае бути соромно
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28.01.2022 12:40 Ответить
Корректная информация о переговорах президентов Украины и США содержится только в официальных релизах от украинской и американской сторон. Источник:
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28.01.2022 14:06 Ответить
очевидный фейк.
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28.01.2022 14:32 Ответить
Байден повторяет ошибку Трампа с Зеленским ни о чем серьезном говорить нельзя
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28.01.2022 14:34 Ответить
теперь США понимают как нам украинцам живётся с этим идиотом, который 2,5 года откровенно уничтожает Украину изнутри по указке *****
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28.01.2022 14:44 Ответить
Если все тихо, значит все идет по плану. И не по нашему, а по плану *****. И мне кажется, что ***** сюда влезет, когда изолируют Пороха. Тот страшнее чем размазня будет.
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28.01.2022 15:41 Ответить
Интересно, есть в мире другой такой лидор, который бы сумел обос-аться после двух разговоров с двумя американскими Президентами????
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29.01.2022 00:10 Ответить
€@ать воно дурне 🤦‍♂️...смішно дивитися як країни ЄС і США застерігають нас від можливої війни,поступово вивозять своїх дипломатів,постачають зброю в небачених раніше масштабах,а наш прєзік(і приблизно 60-70% насєлєнія🤔)розказують що "ета нєвазможна","я в ета нєвєрю" і т.д,і т.п...в 14-му році навіть вже після захоплення Криму і міськрад на Донбасі,навіть після фактичного початку бойових дій більшість "нє вєрілі,думалі 2-3 нєдєлькі пастрєляют і всьо успакоїтся"😆🤦‍♂️
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29.01.2022 11:40 Ответить
Перед Трампом помните как зеля трясся и лебеззил а здесь позволяет неуважение стране без которой нас давно проглотил бы Путин и уничтожит если такие как зеля будут хамить президенту самой мощной страны в мире .
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29.01.2022 15:59 Ответить
Як там, це чмо зільонське пафосно "вопрошало" на "стадіонних " дебатах:"Кто атвєтіт за Іловайськ"? Нагадаю там загинуло декілька сотень наших героїв-вояків. А тепер, коли число загиблих мирних жителів під Києвом, в Чернігові, Маріку, Харкові, Херсоні...стрімко наближається до СТА 100 ТИСЯЧ, хто відповість за ЦЕ, падлюка тупа і брехлива?
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12.06.2022 12:46 Ответить
Тим більше, виявляється, що тебе їбо...ната про напад ,заздалегідь, попередили.
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12.06.2022 12:49 Ответить
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