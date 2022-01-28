Власти препятствуют проведению мирной акции возле суда, который рассматривает апелляции относительно меры пресечения для Порошенко, - Ирина Геращенко

Власти оказывают давление на следствие по делу против Порошенко и препятствуют проведению мирной акции возле Апелляционного суда Киева.

Об этом сообщила нардеп "ЕС" Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Сегодня в Киевском апелляционном суде рассматривают апелляцию касательно меры пресечения лидеру оппозиции Петру Порошенко. Накануне, как пишут СМИ, фракция СН вызвала на ковер Генпрокурора Ирину Венедиктову, чтобы заслушать ее по этому резонансному, на самом деле, политичеси мотивированному делу. Мы рассматриваем все эти публичные маневры как нескрываемое давление на следствие с требованием желаемого для Банковой результата, желающей ареста Порошенко. Других проблем у инфантилов нет", – подчеркнула парламентарий.

По словам нардепа, "ЕС" подала в КГГА все необходимые заявки на проведение мирной акции, провела соответствующую работу с полицией диалога, проинформировала о заявленном количестве участников акции, пообщалась с полицией.

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"Сегодня утром наших депутатов и сторонников встретили кордоны полиции, перекрыты входы в суд, КАМАЗы с Нацгвардией в полной амуниции, с оружием, и автозаки. Наша машина с озвучкой заблокирована, людей не пускают на ранее согласованное место проведения акции. В очередной раз публично обращаемся к Нацполиции и МВД с требованием не повторять ошибок, в том числе, 19 января 2022 года, когда силовики набросились на палатки с чаем, и если бы не мудрость наших сторонников, это могло бы перерасти в провокацию и драку. Требуем от властей соблюдения законности, в том числе права украинцев на протест и на мирные собрания", - заявила Геращенко.

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

ГБР на 23 декабря вызвало Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения. Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину 17 января.

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Прокуратура просит арестовать Порошенко с альтернативой в виде залога в сумме 1 млрд грн.

19 января Печерский райсуд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. 21 января 2022 года Офис генерального прокурора внес апелляционную жалобу на меру пресечения Порошенко.