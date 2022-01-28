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Новости
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Власти препятствуют проведению мирной акции возле суда, который рассматривает апелляции относительно меры пресечения для Порошенко, - Ирина Геращенко

Власти препятствуют проведению мирной акции возле суда, который рассматривает апелляции относительно меры пресечения для Порошенко, - Ирина Геращенко

Власти оказывают давление на следствие по делу против Порошенко и препятствуют проведению мирной акции возле Апелляционного суда Киева.

Об этом сообщила нардеп "ЕС" Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Сегодня в Киевском апелляционном суде рассматривают апелляцию касательно меры пресечения лидеру оппозиции Петру Порошенко. Накануне, как пишут СМИ, фракция СН вызвала на ковер Генпрокурора Ирину Венедиктову, чтобы заслушать ее по этому резонансному, на самом деле, политичеси мотивированному делу. Мы рассматриваем все эти публичные маневры как нескрываемое давление на следствие с требованием желаемого для Банковой результата, желающей ареста Порошенко. Других проблем у инфантилов нет", – подчеркнула парламентарий.

По словам нардепа, "ЕС" подала в КГГА все необходимые заявки на проведение мирной акции, провела соответствующую работу с полицией диалога, проинформировала о заявленном количестве участников акции, пообщалась с полицией.

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"Сегодня утром наших депутатов и сторонников встретили кордоны полиции, перекрыты входы в суд, КАМАЗы с Нацгвардией в полной амуниции, с оружием, и автозаки. Наша машина с озвучкой заблокирована, людей не пускают на ранее согласованное место проведения акции. В очередной раз публично обращаемся к Нацполиции и МВД с требованием не повторять ошибок, в том числе, 19 января 2022 года, когда силовики набросились на палатки с чаем, и если бы не мудрость наших сторонников, это могло бы перерасти в провокацию и драку. Требуем от властей соблюдения законности, в том числе права украинцев на протест и на мирные собрания", - заявила Геращенко.

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

ГБР на 23 декабря вызвало Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения. Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину 17 января.

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Прокуратура просит арестовать Порошенко с альтернативой в виде залога в сумме 1 млрд грн.

19 января Печерский райсуд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. 21 января 2022 года Офис генерального прокурора внес апелляционную жалобу на меру пресечения Порошенко.

Автор: 

Геращенко Ирина (1630) Порошенко Петр (19616) Апелляционный суд (413)


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Топ комментарии
+17
ссутся в ОП)Г).. как и в полиции..

та и монастырский напрасно надеется что ему все сойдет с рук.
аваков не просто так свалил
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28.01.2022 09:39
+17
От на це в зеленського є час і бажання. А займатись своїми прямими обов'язками воно не здатне.
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28.01.2022 09:40
+14
надо же так боятся одного человека
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28.01.2022 09:39
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ссутся в ОП)Г).. как и в полиции..

та и монастырский напрасно надеется что ему все сойдет с рук.
аваков не просто так свалил
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28.01.2022 09:39 Ответить
надо же так боятся одного человека
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28.01.2022 09:39 Ответить
Страх и желание избавиться это совершенно два разных чувства. Ты когда нажимаешь на кнопку слива унитаза разве боишься того, что там плавает? Ты просто хочешь что бы оно скорее ушло в пучину канализации и больше не зловонило.))
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28.01.2022 10:42 Ответить
Вот к тебе у меня именно такое чувство. Никогда никого не отправляю в спам, а вот тебя туда отправить хочется. Но не стану - степень идиотизма каждого должна быть наружу.
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28.01.2022 10:50 Ответить
Ты меня совершенно не знаешь, поэтому твои чувства это лишь рефлексия на удар по твоим убеждениям. Сравнить гетьмана с фекалиями может исключительно мерзавец- это ментальная конструкция, которую выстроил твой мозг по запросу уязвлённого эго. Но она абсолютно субъективна и абстрактна.
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28.01.2022 11:00 Ответить
О, да ты философ!
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28.01.2022 11:04 Ответить
Я Афанасий.
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28.01.2022 11:07 Ответить
Ты зебил, афоня)))
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29.01.2022 00:11 Ответить
дурачек подоляцкий, тебя сейчас в спам все кинут, и ты будешь примером того как зеленое гавнецо смывают в унитазе))))
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28.01.2022 10:58 Ответить
Спам- да! Важное болеутоляющее для разорванного порохоботского пукана, но абсолютно дурацкая и не нужная функция для адекватного пользователя.))
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28.01.2022 11:14 Ответить
Мы возвращаемся в страну узурпации и автократии. К чему все идет в этом государстве? Источник:
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28.01.2022 11:13 Ответить
Мне не нравится Разумков. Человек, который начал политическую карьеру с афёры, скорее всего и в дальнейшем будет использовать мошеннические способы продвижения своих интересов.
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28.01.2022 11:21 Ответить
Слово "афера" пишется через "е", а не через "ё".
Так, для общего сведения.
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28.01.2022 11:24 Ответить
Спс
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28.01.2022 11:26 Ответить
Хммм.... А ишо недавно оно было одним из бубочкиных апостолов
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28.01.2022 11:30 Ответить
Теперь он твой апостол? Иначе зачем ссылаешься?
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28.01.2022 11:45 Ответить
Оставь себе У вас там все утырки.
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28.01.2022 12:18 Ответить
Да, в унитазе власти плавает много дерьма: Сивохи, Ермаки, "Котлета", корабельные сосны, Брагари (ох, даже всех не перечислить). Боится ЗЕ слить собственное дерьмо. Вот и шарит по чужих трусах
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28.01.2022 12:09 Ответить
От на це в зеленського є час і бажання. А займатись своїми прямими обов'язками воно не здатне.
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28.01.2022 09:40 Ответить
здатний, але не хоче грати на пiанiно
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28.01.2022 09:46 Ответить
Мабуть страхається, що кришка впаде...
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28.01.2022 10:32 Ответить
НГУ працює((((
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28.01.2022 09:44 Ответить
Всі мусора від зеленого 3,14дора стирського 3,14дараси цих тварюк потрібно палити регулярно, щоб мусорські суки не забували про Майдан
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28.01.2022 09:45 Ответить
Чим більше у Зеленського тиснуть на Порошенко ,тим швидше в останнього зростають рейтинги.
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28.01.2022 09:57 Ответить
До сраки те рейтинги.

Выборы будут в смартфоне.
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28.01.2022 10:35 Ответить
"Я є один із учасників революції Помаранчевої, один із її організаторів, і учасник Революції Гідності, один із її організаторів. Я можу сказати, що велика помилка, якщо хтось думає, що всі революції, всі Майдани може організувати одна людина, або їх можна організувати за гроші. Це не так. "
П.О. Порошенко
Севгіль Мусаєва, УП
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28.01.2022 10:00 Ответить
Конечно не так...это как бак посев выращивать без питательной среды... Должна быть совместность событий....Желание масс, деньги и лидер который правильно зарулит разношерстной толпой
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28.01.2022 10:13 Ответить
Посадити Порошенка - головне завдання, яке крємль поставив перед щурами з ОПи.
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28.01.2022 10:01 Ответить
На Масленицу жгут опудалов
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28.01.2022 10:01 Ответить
Украинцы культурная нация, вони кажуть- Прошу пана на гілляку
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28.01.2022 10:23 Ответить
гнусные проплаченные акции
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28.01.2022 10:04 Ответить
да нацикам из НГУ платят , при чем за наш счёт
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28.01.2022 10:06 Ответить
Их обвинения в его адрес - притянуты за уши. Источник:
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28.01.2022 11:14 Ответить
байден янелоху про можливу війну
янелох байдену:
заспокойся, ти шкодиш економіці
і взагалі, у мене інші плани.
пороха закрити треба
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28.01.2022 10:11 Ответить
Опять значит по городу кучи "титушек" будет.....
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28.01.2022 10:14 Ответить
Это все происходит только по мотивам политического давления Источник:
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28.01.2022 11:15 Ответить
пусть порохоботы "резвятся" на 101 километре, а не пробуют оказывать давление на суд!
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28.01.2022 10:31 Ответить
По моему жопа Украине.

Ну а как по другому - если народ дужэ мудрый.
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28.01.2022 10:38 Ответить
Такий наш шлях)
Нарід може швидко змінитися під впливом сильного лідера,за відсутності такого буде повільно, еволюційно.
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28.01.2022 10:59 Ответить
А що там чути про Мураєва.
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28.01.2022 11:07 Ответить
 
 