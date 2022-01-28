Разговор Зеленского и Байдена: В ОП призвали не верить фейкам, корректная информация содержится только в официальных релизах

Корректная информация о переговорах президентов Украины и США содержится только в официальных релизах от украинской и американской сторон.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Уважаемые коллеги! В социальных сетях появилась информация о содержании переговоров президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена со ссылкой на якобы официального представителя Украины. Эти сообщения абсолютно не соответствуют действительности.

Корректная информация содержится только в официальных релизах от украинской и американской сторон. Все остальное – домыслы и спекуляции. В это беспокойное время просим как можно более ответственно относиться к информации и публиковать только тщательно проверенные данные", - говорится в сообщении.

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Напомним, накануне Зеленский провел разговор с Байденом.

Зеленский в разговоре с американским коллегой заявил, что Украина готова к встрече нормандского формата на уровне лидеров в ближайшем будущем.

В то же время, Байден заверил Зеленского в решительной реакции США и союзников в случае вторжения России в Украину.