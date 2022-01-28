Разговор Зеленского и Байдена: В ОП призвали не верить фейкам, корректная информация содержится только в официальных релизах
Корректная информация о переговорах президентов Украины и США содержится только в официальных релизах от украинской и американской сторон.
Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Уважаемые коллеги! В социальных сетях появилась информация о содержании переговоров президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена со ссылкой на якобы официального представителя Украины. Эти сообщения абсолютно не соответствуют действительности.
Корректная информация содержится только в официальных релизах от украинской и американской сторон. Все остальное – домыслы и спекуляции. В это беспокойное время просим как можно более ответственно относиться к информации и публиковать только тщательно проверенные данные", - говорится в сообщении.
Напомним, накануне Зеленский провел разговор с Байденом.
Зеленский в разговоре с американским коллегой заявил, что Украина готова к встрече нормандского формата на уровне лидеров в ближайшем будущем.
В то же время, Байден заверил Зеленского в решительной реакции США и союзников в случае вторжения России в Украину.
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Зеленський знову публічно обісрався. І нагидив Україні.
Просто наші базікали ляпнули , а потім відмовились від своїх слів. А винні - американці. Знаємо вже..
Краще під носом дивіться. На своїх.
Усіх цікавить добробут, гадаю, і ви такий самий. За гроші робите те, що треба замовнику чи працедавцю. За океаном, багато точок зору. Різноманітність створює простір для дискусії.
@malitskiy_
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1 год
Якщо послухати Зе, то найбільше нині Україні шкодить не путін з московією, а наші союзники.
Якщо послухати Зе (і його лохторат), то найбільшим ворогом для України є не путін, а Порошенко.
І це після 8 років війни з московією.
Психіатри вже визначили, як називається ця хвороба?
Здається хтось просрав сферу безпеки і тепер змушений заговорювати зуби.
Ви вже не раз брехали, перекручували зміст розмов блазня з президентами США.
Цель Зеленского внутренний кризис (электроэнергия , газ), экономический , энергетический , юридический (посадка Порошенка ,не выбрать САП) , военный (уничтожение разрабоок в ВПК).
Чтоб запад отвернулся ,а потом пойти на уступки Кремля. Это мне уже как год ясно , но вижу, что и к остальным начинает доходить.
А ті шлють зброю, тим самим дратуючи Вовочку Пу. Якби була воля Кловуна і нічого йому не загрожувало -то він давно вже здав би Україну Московії.
@Oleksa_UA66
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https://twitter.com/Oleksa_UA66/status/1486932013084991492 2 ч
США запросили засідання РБ ООН щодо ситуації навколо України на 31 січня. Зверніть увагу - США запросили, а не Україна... Тому що що? Вірно... В голові того, хто за це повинен пілкуватися тільки один ворог..
Я отказываюсь верить, что ТАКИЕ (не боты, не артисты, читающие выдуманную оторванную от реальности мысть, а реальные реальные люди) существуют