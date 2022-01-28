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Разговор Зеленского и Байдена: В ОП призвали не верить фейкам, корректная информация содержится только в официальных релизах

Разговор Зеленского и Байдена: В ОП призвали не верить фейкам, корректная информация содержится только в официальных релизах

Корректная информация о переговорах президентов Украины и США содержится только в официальных релизах от украинской и американской сторон.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Уважаемые коллеги! В социальных сетях появилась информация о содержании переговоров президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена со ссылкой на якобы официального представителя Украины. Эти сообщения абсолютно не соответствуют действительности.

Корректная информация содержится только в официальных релизах от украинской и американской сторон. Все остальное – домыслы и спекуляции. В это беспокойное время просим как можно более ответственно относиться к информации и публиковать только тщательно проверенные данные", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разговор Зеленского и Байдена вызвал скандал в американских СМИ из-за слов "украинского чиновника" о том, что он "прошел нехорошо"

Напомним, накануне Зеленский провел разговор с Байденом.

Зеленский в разговоре с американским коллегой заявил, что Украина готова к встрече нормандского формата на уровне лидеров в ближайшем будущем.

В то же время, Байден заверил Зеленского в решительной реакции США и союзников в случае вторжения России в Украину.

Разговор Зеленского и Байдена: В ОП призвали не верить фейкам, корректная информация содержится только в официальных релизах 01

Автор: 

Байден Джо (2794) Зеленский Владимир (20782) Сергей Никифоров (156)


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Топ комментарии
+21
А CNN звідки інформацію взяла ?
Зеленський знову публічно обісрався. І нагидив Україні.
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28.01.2022 09:39
+21
Это было ясно вменяемым еще до выборов.

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28.01.2022 09:51
+21
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28.01.2022 09:54
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28.01.2022 09:38 Ответить
зеЛох снова испортил себе портки... заправленные в косоворотку.
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28.01.2022 09:40 Ответить
Сам ************ это ходяче-срущий фейк
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28.01.2022 10:32 Ответить
А CNN звідки інформацію взяла ?
Зеленський знову публічно обісрався. І нагидив Україні.
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28.01.2022 09:39 Ответить
Оно просто думает, что у него тут монополия на развешивание лапши на уши. И типа там можно нести одно, а тут другое и проканает! Пока с 1+1 льется нужная инфа - все пучком
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28.01.2022 09:56 Ответить
Думаешь это зеля дал такую инфу CNN? Вряд ли. Вообще, сообщения о "неотвратимости нападения" и " быстром захвате столицы" для нашей экономики работают не менее разрушительно реальных боевых действий. Тем более уважаемое в мире СМИ давать такую статью без прямого указания источника - больше похоже на погоню за хайпом и громкими заголовками.
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28.01.2022 10:40 Ответить
А хіба це не схоже на його вислови ?
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28.01.2022 10:59 Ответить
В новостях тех вообще без пруфов, 3 раза менялись. Да, зная манеру и стиль зели можно было бы и самому состряпать в таком виде новость. Сколько хайпа, просмотров, переходов по ссылкам, рекламы фоновой, ух! Правда стоило это "всего лишь" подорожанием доллара на полгривыны в течение пары часов и дальнейшего уменьшения инвестпривлекательности Украины. Но это так, "мелочи".
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28.01.2022 11:06 Ответить
Американська журналістика відміна від нашої.
Просто наші базікали ляпнули , а потім відмовились від своїх слів. А винні - американці. Знаємо вже..
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28.01.2022 11:15 Ответить
Ага, щаз. Тоже еще те лоббисты мнений своих хозяев. Достаточно посмотерь на разницу в риторике тех же CNN, которые сейчас про-демократские, и fox news, которые про-республиканские. Их в первую очередь интересует прибыль и одобрение хозяев (потому что финансирование), и на Украину им пофигу - это там где-то далеко за океаном, и денег там не срубить. Такого фактора, как т. н. "независимая ютуб-журналистика" я там вообще не наблюдаю, рынок давно жестко поделен.
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28.01.2022 11:26 Ответить
Ви якийсь фантастичний...
Краще під носом дивіться. На своїх.
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28.01.2022 11:27 Ответить
У нас тоже все продались по разным хозяевам. И так везде. "Независимая журналистика" - миф. На каждого можно найти рычаги влияния, и даже если не заставить говорить нужную информацию, то не подымать тему. И тот факт что человек априори будет субъективным, нельзя забывать.
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28.01.2022 11:30 Ответить
Пошукайте в москалів. Там тиша і благодєнствіє, ніяких лобістів.
Усіх цікавить добробут, гадаю, і ви такий самий. За гроші робите те, що треба замовнику чи працедавцю. За океаном, багато точок зору. Різноманітність створює простір для дискусії.
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28.01.2022 20:40 Ответить
Дід Микола
@malitskiy_
·
1 год
Якщо послухати Зе, то найбільше нині Україні шкодить не путін з московією, а наші союзники.
Якщо послухати Зе (і його лохторат), то найбільшим ворогом для України є не путін, а Порошенко.
І це після 8 років війни з московією.
Психіатри вже визначили, як називається ця хвороба?
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28.01.2022 11:02 Ответить
Паранойя называется, и навязчивая идея. Nothing new.
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28.01.2022 11:07 Ответить
Паранойя ? А чому ж раніше такого не було ?
Здається хтось просрав сферу безпеки і тепер змушений заговорювати зуби.
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28.01.2022 11:13 Ответить
Потосу что зе ранее не был у власти. А про Пороха как главного врага я слышу с самого начала каденции. Планка запала на этом пунктике, бывает. Оно на этом же свою предвыборку построило.
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28.01.2022 11:16 Ответить
Я кажу, чому захід раніше так не занепокоювався.
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28.01.2022 11:22 Ответить
Невгамовний Петро Олексійович, третій рік поспіль не діє янелоху працювати .
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28.01.2022 12:43 Ответить
Правильно, что там тот Байден в политике по сравнению с величайшим!!! И вообще, где был этот выскочка Байден, когда всех великих учили играть на пианнино?
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28.01.2022 09:43 Ответить
Как он посмел так с "величайшим лидером современности"?

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28.01.2022 09:50 Ответить
Там же, в 2014 году.
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28.01.2022 10:18 Ответить
Немає віри ОПі.
Ви вже не раз брехали, перекручували зміст розмов блазня з президентами США.
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28.01.2022 09:45 Ответить
такой проблемный этот работодатель у рыбникова, хотя и постоянный. теперь вот снова садись и переписывай историю о том, как скумбриевич учил байдена трезвому взгляду на реальность. ))
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28.01.2022 09:47 Ответить
Зеленский вместе с кремлем играют одну игру.
Цель Зеленского внутренний кризис (электроэнергия , газ), экономический , энергетический , юридический (посадка Порошенка ,не выбрать САП) , военный (уничтожение разрабоок в ВПК).
Чтоб запад отвернулся ,а потом пойти на уступки Кремля. Это мне уже как год ясно , но вижу, что и к остальным начинает доходить.
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28.01.2022 09:49 Ответить
Это было ясно вменяемым еще до выборов.

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28.01.2022 09:51 Ответить
Ви брехуни. Давайте стенограму. Будемо читати що ви там накерували. Тупі ідіоти з кварталу95.
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28.01.2022 09:49 Ответить
Це не в стенограмі, то він вже після розмови ляпнул, що "Розвова пройшла не добре", що у Байдена, ледь не психічний розлад, з нав'язливими думками про війну і що йому, найвеличнішому навіть довелось його заспокоювати
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28.01.2022 10:01 Ответить
Зеленскому верить - себя не уважать
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28.01.2022 09:52 Ответить
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28.01.2022 09:54 Ответить
Єдине пояснення цьому - Осел намагається відсторонитись від США щоб заспокоїти Пуйла.
А ті шлють зброю, тим самим дратуючи Вовочку Пу. Якби була воля Кловуна і нічого йому не загрожувало -то він давно вже здав би Україну Московії.
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28.01.2022 09:54 Ответить
Так це його план разом з московією
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28.01.2022 09:57 Ответить
Ось тільки, вам, виродкам, вже мало хто вірить.
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28.01.2022 09:55 Ответить
Коректна інформація міститься лише в офіційних релізах від української та американської сторін. - якщо офіційні релізи робить президент держави ,тоді відпадає потреба в оправданні релізів "квартального клоуна" ,котрий сидить в кріслі президента , різьними його "слугами", котрі написані в московських кабінетах ( антиукраїнський "слуга", має виконувати роботу згідно вказівок роботодавця,якому вкрай необхідно,щоб Україна залишилися рашистською губернією)
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28.01.2022 09:59 Ответить
Из за подобных говновбросов, у нас уже завтра доллар может стать по 30 грн ! " Какой-то високопосадовець что то сказал, но даже его фамилия нам не известна ". Ну зашибись теперь ! А если я завтра напишу, что Путин собирается бомбить Вашингтон, вы мне тоже поверите !?
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28.01.2022 10:04 Ответить
На голому місці гривня рухнула на 15%, а Нацбанк витратив більше мільярди баксів на стримування бодай такого курсу гривні. Такими темпами інформаційна війна дає більше користі Путлєру ніж збройний конфлікт.
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28.01.2022 10:09 Ответить
И как вы насчитали эти 15???
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28.01.2022 10:14 Ответить
По перше, долар вже по 29.50, по друге, під цю дудку зеЕкономисти зараз зливають валюту та доведуть її до 31.5 грн, а к середині лютого, долар буде по 27.6 грн. В обмінках долора валом, вже дурні скупили все що можливо. Треба ж якось розплачуватись з МВФ та за зброю. Тільки Евро не росте, а МВФ не дасть ні цента поки Зе не порішають проблему с прокурорами.
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28.01.2022 10:31 Ответить
Под окном обменник - 28,99.
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28.01.2022 10:48 Ответить
Оleksа_UA


@Oleksa_UA66

·
https://twitter.com/Oleksa_UA66/status/1486932013084991492 2 ч



США запросили засідання РБ ООН щодо ситуації навколо України на 31 січня. Зверніть увагу - США запросили, а не Україна... Тому що що? Вірно... В голові того, хто за це повинен пілкуватися тільки один ворог..
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28.01.2022 10:21 Ответить
Потому что когда Украина запрашивает - рашка ветирует это.
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28.01.2022 10:42 Ответить
Президент, если так сказал, молодец. Не х................ волать, Боже Америку сохрани, Боже Королеву сохрани, надо уже об Украине подумать. А те кто волает, людишки без Родины.
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28.01.2022 10:24 Ответить
Ну, ты ж не можешь быть реальным человеком, который думае вот так как ты написал.

Я отказываюсь верить, что ТАКИЕ (не боты, не артисты, читающие выдуманную оторванную от реальности мысть, а реальные реальные люди) существуют
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28.01.2022 10:40 Ответить
"Патриотам" не нужна реальная информация. Они любят фейки.
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28.01.2022 10:26 Ответить
И это правильно!!!! И Цензор тоже фильтруйте- а то модераторы тут странные!!!Ну ОЧЕНЬ странные ТИПЫ!!!
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28.01.2022 10:28 Ответить
странно это все если это правда... но никто никогда не скажет уже поругались ли президенты или нет. тем более верить нашим брехунам нет смысла вообще, те и официальное комьюнике умудрились было уже переврать
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28.01.2022 10:38 Ответить
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28.01.2022 10:51 Ответить
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28.01.2022 11:08 Ответить
Хто зараз вірить конторі клоунів?
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28.01.2022 11:37 Ответить
CNN - значить фейк, і сама чесна ОПа 😅 . ***, перестаньте вже нюхати, пройдіть детокс, попийте водички.
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28.01.2022 13:28 Ответить
 
 