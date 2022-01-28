Премьер Венгрии Орбан проведет консультации с НАТО и ЕС перед встречей с Путиным, - Bloomberg

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что перед запланированной встречей с президентом РФ Владимиром Путиным он проведет переговоры с НАТО и ЕС по вопросам безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает в пятницу агентство Bloomberg.

Орбан также сказал, что на переговорах с Путиным он намерен добиться увеличения импорта газа из России в Венгрию.

В конце декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Орбан ожидает встречи с Путиным в начале февраля.

Сийярто отмечал, что 2021 год стал самым продуктивным за все время в плане сотрудничества Венгрии и РФ. Говоря о перспективах на 2022 год, Сийярто упомянул строительство АЭС "Пакш-2", получение венгерскими производителями возможности выпускать российскую вакцину "Спутник V" против COVID-19, поставки новой венгерской сельхозпродукции в Россию.

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