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Премьер Венгрии Орбан проведет консультации с НАТО и ЕС перед встречей с Путиным, - Bloomberg

Премьер Венгрии Орбан проведет консультации с НАТО и ЕС перед встречей с Путиным, - Bloomberg

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что перед запланированной встречей с президентом РФ Владимиром Путиным он проведет переговоры с НАТО и ЕС по вопросам безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает в пятницу агентство Bloomberg.

Орбан также сказал, что на переговорах с Путиным он намерен добиться увеличения импорта газа из России в Венгрию.

В конце декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Орбан ожидает встречи с Путиным в начале февраля.

Сийярто отмечал, что 2021 год стал самым продуктивным за все время в плане сотрудничества Венгрии и РФ. Говоря о перспективах на 2022 год, Сийярто упомянул строительство АЭС "Пакш-2", получение венгерскими производителями возможности выпускать российскую вакцину "Спутник V" против COVID-19, поставки новой венгерской сельхозпродукции в Россию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позиция Киева по правам меньшинств серьезно ограничивает Венгрию в предоставлении любой поддержки Украине, в том числе в случае конфликта, - Сийярто

Автор: 

Венгрия (2001) НАТО (10054) путин владимир (31529) Евросоюз (17264) Виктор Орбан (477)


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Половина членів ЄС - близькі друзі Путлєра, друга половина просто товариші?
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28.01.2022 10:14 Ответить
А третя просто секс-партнери, як мадярія...
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28.01.2022 10:21 Ответить
мадьярам до дупи ті консультації ...... їм ще тільки для повного щастя залишилося кацапський аквафреш в себе на ратуші підняти .
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28.01.2022 10:32 Ответить
****** будет жаловаться Столтенбергу, на Украину
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28.01.2022 10:37 Ответить
dobjotsia uvelichenije pokupki gaza, ne nu posmotrite na togo idiota, eto zhe kak v magazine, zaiti i ugovoritj prodovca mol vozmu boljshe.
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28.01.2022 10:40 Ответить
Бежит докладывать хозяину.
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28.01.2022 11:20 Ответить
Під)(уйловник побіг до шефа отримувати **** (єщьо більш цінні указівки).
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28.01.2022 12:19 Ответить
 
 