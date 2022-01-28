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Новости Нормандские переговоры
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Договоренности советников лидеров Нормандского формата о режиме "тишины" - это "шаг вперед", - Верещук

Договоренности советников лидеров Нормандского формата о режиме

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук считает, что возобновление переговоров в Нормандском формате свидетельствует о том, что стороны готовы работать конструктивно.

Об этом, как передает корреспондент Цензор.НЕТ, она сообщила в комментарии журналистам в Верховной Раде.

По словам министра, публичное обещание соблюдать режим тишины - это "шаг вперед".

"И то, что договорились встретиться через две недели, это тоже позитив. Но я с осторожным оптимизмом на это смотрю. Потому что понимаю: через две недели нужна конкретика", - отметила Верещук.

Она напомнила, что Россия ожидает от Украины прямых переговоров с представителями ОРДЛО.

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"А кто такие представители ОРДЛО, которых так упорно пытается продвигать Россия? Берем в пример представителя так называемой ДНР. Кто такой Пушилин? Это представитель правящей партии РФ, активный член "Единой России". Это гражданин РФ. У него есть российский паспорт. И чтобы были объективными, Россия должна так сказать: "Встречайтесь с нашим гражданином, представителем правящей партии "Единая Россия". Не надо называть их людьми, которые восстали против режима или еще что-нибудь", - подчеркнула министр.

"Нужно разговаривать с территориями. Нельзя разговаривать с никем. Мы должны иметь субъект переговоров. Это должен быть кто-то, кто уполномочен. Потому что с украинской стороны кто должен вести переговоры? Президент, возможно, глава Офиса, руководитель ТКГ и уполномоченные президентом лица", - подытожила она.

Автор: 

нормандская четверка (1596) Верещук Ирина (505)


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Топ комментарии
+12
Яке воно дурне...
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28.01.2022 10:25
+6
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28.01.2022 10:52
+5
Деперь вражеские ДРГ смогут безопасно попадать к нам в тыл, подрывать мосты и ставить мины и стрелять наших защитников в спину.
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28.01.2022 10:32
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Яке воно дурне...
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28.01.2022 10:25 Ответить
Воно то дурнэ, та её высеры для таких же 73%-процентных ******.
Они фсе довольны собой.
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28.01.2022 10:29 Ответить
реба розмовляти із територіями. Не можна розмовляти з ніким. Ми мусимо мати суб'єкт переговорів. Це має бути хтось, хто уповноважений"

все знакомо... мантры образца весны 2014 года - "Услышьте дампас! нас не слышат, мы уполномочили охранника с азс!"

п.с. интересно, у веращук хто из "уповноважених" в ордло...? кем и когда...
или это так веращук подводит основание под выборы в ордло под оружием расеи..
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28.01.2022 10:35 Ответить
Росією окуповано Крим, Донбас...і тиша...
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28.01.2022 10:28 Ответить
Деперь вражеские ДРГ смогут безопасно попадать к нам в тыл, подрывать мосты и ставить мины и стрелять наших защитников в спину.
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28.01.2022 10:32 Ответить
Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи. Упродовж минулої доби, 27 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення. Джерело:
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28.01.2022 10:33 Ответить
IQ тест.
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28.01.2022 10:42 Ответить
Вылезло чучело рвотная лизожопка!
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28.01.2022 10:46 Ответить
Колаборантка пліснява, брехлива. Їй похрін, що про неї думають. Відверто сц.ть в очі.

28.01.22
За добу війська РФ двічі порушували "тишу" на Донбасі: обстрілювали Мар'їнку та здійснили спробу перекинути свою ДРГ на позиції ЗСУ
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28.01.2022 10:48 Ответить
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28.01.2022 10:52 Ответить
Соси неперериваючись Лярва
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28.01.2022 10:54 Ответить
Вперед до чого?
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28.01.2022 11:09 Ответить
Конченая!
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28.01.2022 11:20 Ответить
Вона хоч сама зрозуміла що сказала?
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28.01.2022 11:25 Ответить
Договоренность о "Режиме тишины" и "Режим тишины" - две большие разницы!
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28.01.2022 11:33 Ответить
 
 