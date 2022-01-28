Договоренности советников лидеров Нормандского формата о режиме "тишины" - это "шаг вперед", - Верещук

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук считает, что возобновление переговоров в Нормандском формате свидетельствует о том, что стороны готовы работать конструктивно.

Об этом, как передает корреспондент Цензор.НЕТ, она сообщила в комментарии журналистам в Верховной Раде.

По словам министра, публичное обещание соблюдать режим тишины - это "шаг вперед".

"И то, что договорились встретиться через две недели, это тоже позитив. Но я с осторожным оптимизмом на это смотрю. Потому что понимаю: через две недели нужна конкретика", - отметила Верещук.

Она напомнила, что Россия ожидает от Украины прямых переговоров с представителями ОРДЛО.

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"А кто такие представители ОРДЛО, которых так упорно пытается продвигать Россия? Берем в пример представителя так называемой ДНР. Кто такой Пушилин? Это представитель правящей партии РФ, активный член "Единой России". Это гражданин РФ. У него есть российский паспорт. И чтобы были объективными, Россия должна так сказать: "Встречайтесь с нашим гражданином, представителем правящей партии "Единая Россия". Не надо называть их людьми, которые восстали против режима или еще что-нибудь", - подчеркнула министр.

"Нужно разговаривать с территориями. Нельзя разговаривать с никем. Мы должны иметь субъект переговоров. Это должен быть кто-то, кто уполномочен. Потому что с украинской стороны кто должен вести переговоры? Президент, возможно, глава Офиса, руководитель ТКГ и уполномоченные президентом лица", - подытожила она.