"Если это зависит от Российской Федерации, войны с Украиной не будет", - Лавров

Россия не заинтересована в войне, но не позволит пренебрегать своими интересами безопасности.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы не позволим", - подчеркнул он.

Напомним, ранее в МИД РФ сообщили, что даже мысль о войне с Украиной – неприемлема.

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