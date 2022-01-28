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Новости Агрессия России против Украины Война
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"Если это зависит от Российской Федерации, войны с Украиной не будет", - Лавров

Россия не заинтересована в войне, но не позволит пренебрегать своими интересами безопасности.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы не позволим", - подчеркнул он.

Напомним, ранее в МИД РФ сообщили, что даже мысль о войне с Украиной – неприемлема.

Также читайте: В ответе США нет позитивной реакции на главный вопрос России, - Лавров

Автор: 

Лавров Сергей (2324) россия (96086)


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Топ комментарии
+43
Ага. То финны вероломно напали, то грузины. Потом Украина всем Крымом на вас навалилась. Так, бидоси, и живете. Можно сказать выживаете.
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28.01.2022 10:30
+35
Нет просто занимается словоблудием! Для них это не война, а "освободительная операция"
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28.01.2022 10:33
+27
Когда скотобаза станет скотомогильником , тогда и войны закончатся .
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28.01.2022 10:29
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Так. Продовжуватимуть те, що було...

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28.01.2022 15:41 Ответить
Осаживание - движение лошади назад. Вопрос, как удалось научить этому трюку старого битюга?
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28.01.2022 14:33 Ответить
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28.01.2022 14:58 Ответить
Будет будет… Сцыкло армянское…
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28.01.2022 15:09 Ответить
Лаврушка, мы может быть бы с большой натяжкой вам бы и поверили, если бы ранее не было бы Крыма и лугандона. А сейчас извини , но вас можно называть только коварными и лицемерными киздунами и врагами Украины. Не верим! Не верим и всё тут!!!
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28.01.2022 15:28 Ответить
Лавров: "Якщо це залежить від Російської Федерації, війни не буде. Ми воєн не хочемо."
Вкотре повторю: брехливі потвори!
До 2014-го українці знали про це з історії окупації Молдови, Грузії, та бійні в Сирії.
Після 2014-го ми відчули вашу "миролюбність" на власній шкурі.


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28.01.2022 15:32 Ответить
Московія на побєгушках в https://books.google.com.ua/books?id=fSr3CwAAQBAJ&pg=PP95&lpg=PP95&dq=%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD+%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3&source=bl&ots=XpPyqaTrrC&sig=ACfU3U1-**************************&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiUwY7p5731AhVktIsKHUCOCWkQ6AF6BAgXEAM#v=onepage&q=%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3&f=false іудоглобалізаційного капіталу , який вирішив повторити голодомор.
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28.01.2022 15:51 Ответить
смело) интересно, какай процент электората в курсе...
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28.01.2022 15:58 Ответить
Кремлядям очевидно пообіцяли невеликі втрати від санкцій, але в цілому збереження капіталів при переформатуванні світового валютного порядку.
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28.01.2022 16:19 Ответить
І як же це "ваші інтереси" опинилися на нашій території? Ідіть геть, кляті вороги, доки у вас є ще залишок часу. Взагалі то, з прадавніх війн та спорів за територію ворожі сторони ніколи не ставили у порівняння тамтешніх мешканців та територію, де вони живуть. Турки, до речі, й досі разом з греками час від часу мають деякі питання про "справжній" кордон з Грецією. Наприклад, стирчить з моря відносно невелика скеля, яку й скелею назвати смішно, якась висока й тонка каменюка, ні сісти там та й навіть не стати, ні вчепитися нема за що, а кожен турок без роздумів почне її захищати зброєю, бо територія в них - понад усе. Захист своєї землі - базове питання патріотизму в будь якій країні, так і повинно бути.
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28.01.2022 16:29 Ответить
Англійською мовою це називається diversion. Обманний маневр : казати що війни не буде, але відразу напасти, навіть коли "чорнила ще не просохли".
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28.01.2022 16:44 Ответить
Якщо вони ризикнуть реально напасти, тоді вони неминуче отримають такого гучного ляпаса, що запам'ятають це назавжди, їх нащадки будуть про це розповідати своїм нащадкам, ті - своїм, потім своїм-своїм-пересвоїм та далі буде назавжди. На їхні голови впаде такий жах, що вони й голови в наш бік не повернуть ніколи.
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28.01.2022 20:27 Ответить
я вот не пойму, а где у Цензора новость о том, что США собирают Совбез ООН на понедельник.
Это же самая главная новость по этой теме
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28.01.2022 16:49 Ответить
ось вона: https://usun.usmission.gov/statement-by-ambassador-linda-thomas-greenfield-on-the-un-security-council-meeting-on-the-situation-on-ukraines-borders/
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28.01.2022 20:14 Ответить
Тут простой тест:если ты веришь россиянам-тебе пора идти к психиатору. Россияне даже циган переплюнули-брехливое семя
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28.01.2022 17:23 Ответить
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