Пострадавшие лежали в лужах собственной крови, давно такого не видели, - Рыженко о состоянии раненных во время стрельбы в Днепре

Врачи стабилизировали состояние пострадавших во время стрельбы на заводе "Южмаш" в Днепре.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил гендиректор больницы имени Мечникова в Днепре Сергей Рыженко.

"Когда их забрали скорые, то пострадавшие были в лужах собственной крови. Медики давно не видели такой большой кровопотери. Мы сразу начали переливать кровь и уже перелили 12 литров, из них больше 4 литров Жанне", - сказал врач.

По его словам, девушке Жанне вырезали метр кишечника и планируют операцию на позвоночнике.

"Врачи во время операции девушке Жанне, которой Артемий Рябчук выстрелил в живот, удалили больше метра поврежденного тонкого и толстого кишечника. Делаем все возможное, чтобы ее стабилизировать. Уже поднялся гемоглобин - это почти норма. Вынуждены будем сделать еще одну операцию, чтобы стабилизировать позвонок. Пуля прошла через живот и вышла через поясничный отдел позвоночника. Жанна в очень тяжелом состоянии. Сейчас девушка стабильна, в сознании и пытается говорить, но мешает трубка", - рассказал Рыженко.

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"Остальные пострадавшие - стабильны. Один парень в тяжелом состоянии, его сняли с аппарата ИВЛ, он сам дышит и сам разговаривает. Еще двоих будем переводить из реанимации", - добавил он.

Как отмечалось, по уточненным данным полиции, в результате стрельбы на "Южмаше" погибли четверо военнослужащих и одна женщина - гражданская.

Ранее было установлено, что стрельбу устроил военнослужащий Национальной гвардии Украины, 2001 года рождения, из Одесской области. Как отметили в МВД, это солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р.

По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, в обязанности Артемия Рябчука, расстрелявшего своих сослуживцев, входила охрана территории завода "Южмаш". Он был призывником срочной службы из Измаила Одесской области. Вырос без отца.

В 9:30 на ул. Крайней в г. Подгородное Рябчук был задержан.