Пострадавшие лежали в лужах собственной крови, давно такого не видели, - Рыженко о состоянии раненных во время стрельбы в Днепре
Врачи стабилизировали состояние пострадавших во время стрельбы на заводе "Южмаш" в Днепре.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил гендиректор больницы имени Мечникова в Днепре Сергей Рыженко.
"Когда их забрали скорые, то пострадавшие были в лужах собственной крови. Медики давно не видели такой большой кровопотери. Мы сразу начали переливать кровь и уже перелили 12 литров, из них больше 4 литров Жанне", - сказал врач.
По его словам, девушке Жанне вырезали метр кишечника и планируют операцию на позвоночнике.
"Врачи во время операции девушке Жанне, которой Артемий Рябчук выстрелил в живот, удалили больше метра поврежденного тонкого и толстого кишечника. Делаем все возможное, чтобы ее стабилизировать. Уже поднялся гемоглобин - это почти норма. Вынуждены будем сделать еще одну операцию, чтобы стабилизировать позвонок. Пуля прошла через живот и вышла через поясничный отдел позвоночника. Жанна в очень тяжелом состоянии. Сейчас девушка стабильна, в сознании и пытается говорить, но мешает трубка", - рассказал Рыженко.
"Остальные пострадавшие - стабильны. Один парень в тяжелом состоянии, его сняли с аппарата ИВЛ, он сам дышит и сам разговаривает. Еще двоих будем переводить из реанимации", - добавил он.
Как отмечалось, по уточненным данным полиции, в результате стрельбы на "Южмаше" погибли четверо военнослужащих и одна женщина - гражданская.
Ранее было установлено, что стрельбу устроил военнослужащий Национальной гвардии Украины, 2001 года рождения, из Одесской области. Как отметили в МВД, это солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р.
По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, в обязанности Артемия Рябчука, расстрелявшего своих сослуживцев, входила охрана территории завода "Южмаш". Он был призывником срочной службы из Измаила Одесской области. Вырос без отца.
В 9:30 на ул. Крайней в г. Подгородное Рябчук был задержан.
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p.s. обижала наверное "бедненького", да?
Надеюсь все эти караулки с бардаком закроют нахрен!!!
А начинать нужно с теток из соц. служб - всех на ковер!!! Разкопать с самого детства- и понять что произошло!!! Разгонять весь этот совок!!
А девушка могла просто попасть под очередь автомата ,может и не было умысла ее убивать, он добивал тех кого хотел убить.Я не хочу верить что в ВСУ берут неадекватов и убийц, скорее всего ситуация накалялась не один месяц.
Сейчас все в ужасе от того что натворил этот упырь, но приведу пример, когда муж застает жену с любовником (проститее за аналогию) и заваливает обоих,как правило мужчины даже сочувствуют ему, хотя жена это спутник жизни,а не личная вещь, и тоже женщина и мать,но пишут-"состояние аффекта".Вполне может быть что несколько месяцев издевательств превратили 20 летнего пацана со неустойчивой психикой в зверя кровавого.Некоторые вешаються,другие сбегают, но это не первый случай когда затурканый начинает убивать,смерти этих людей не только на убийце , но и на тех ,кто допустил такие неуставные отношения.
Дурак не понимает что к этим жертвам можно смело добавить и мать ,которая уничтожена тем что потеряла фактически сына,и его самого, тк жизнь его теперь - тюрьма пожизненно, а он ее и не видел еще.У нас город гудит, все в шоке,одни сепары радуються что пострелял "биндеровцев"
Страшно.
Я еще думаю,что проблема с призывниками,особенно в сепарских регионах, заставляет военкомов быть не слишком притязательными.Встране война , нужны резервы,берут всех подряд,даже инвалидам приходят повестки.А тут молодой ,здоровый , даже вуз успел закончить...
Я надеюсь что ответит не только убийца,но и те кто наплевательски относится к своим обязанностям командиров,.Вы подумайте - стратегический объект,а если бы и правла диверсант какой или умалишенный решил в отместку склады взорвать,и на кого надежда ?На этих кто на службе друг другу лица бьют и ребра ломают ,на командиров что допускают беспредел в части,или на этого"ворошиловского стрелка"? Да они бы и не заметили пока бы не рвануло.
Да если честно сказать,сейчас вот даже среди тех с кем приходиться общаться людей с уравновешеной психикой нет.Сама атмосфера в обществе патовая , стресы , истерия, эконимический упадок, беспредет власти ,все это делает людей психопатами,недаром во время войны у психически больных идут обострения, и увеличивается количество маньяков и насильников.
.Он же срочник,а не контрактник.Да ,по идее вся наша жизнь,опыт жизненный тоже школа выживания, и умения выстраивать взаимоотношения в жизни. Вы ведь теперь не допустите таких ошибок что в юности? Ну вот.
Ощущение, что не воспринимает он своих товарищей, как своих. Отделяет он себя от них.
Что там у него в голове?
Извините за кошмарные россказы.Это как пример про дурку .
А пойчему Вы считаете, что это ВСУ?
Разве охрана объектов не задача Нацгвардии?
Сдается мне, что этот стрелок именно нацгвардеец.
А подчиняется Нацгвардия не Министерству Обороны, а Министерству Внутренних Дел.
Ну даже если нацгвардия, все равно,это люди с огнестрельным оружием,имеющие определенные права в Украине среди населения. Может я чего не понимаю,но ,читаем- На срочную военную службу в октябре - декабре 2021 года призываются граждане Украины мужского пола, которым до дня отправки в военные части исполнилось 18 лет, и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.
То есть это тот самый резерв что будет использоваться в случае вооруженного нападения на страну,то есть потенциально это резерв ВСУ.
А если следовать вашей логике ,то давайте не будем жалеть тех кого он расстрелял,они тоже из нацгвардии.
Вы научились ловко передергивать.
Скажите, с каких пор МВД - это ВСУ?
Вы из МВД?
А Вы не кинетически в МВД?
Когда нечем ответить, тут только троли или дети переходят на личности.
Это МВД должно разбираться, как и почему, это их военнослужащий.
В итоге все это по любому отражается на обороноспособности Украины,тем более во время войны , это не детский сад чтобы -"ты не из нашего муравейника!" .Клоун разваливает страну, и экономически и морально.
Это разные ведомства.
Есть видео его действий.
Конкретно в эту девушку-оператора он бегал стрелять специально, чтобы она не доложила руководству. Женщине-вахтерше на выходе он выстрелил в голову, потому что она не дала ему ключи. Это происходило не в одном помещении, так что "попасть под очередь" исключается. Он именно бегал и специально расстреливал людей. При этом рассказывает о событиях с улыбочкой на лице. Оно именно неадекват и убийца.
Девушке дай Бог выкарабкаться,хотя здоровье ,конечно, на всю жизнь угробил.
Правильно все, стреолок - нацгвардеец.
Все вопросы к МВД, как, почему и каким образом такого допустили.
Министерство Обороны вообще не пти деле, не путайте ВСУ с Нацгвардией.
Олеся Ольховик, психолог Центра травматерапии «ФорпостХелп», отметила, что сейчас сложно назвать причины этой стрельбы, однако психологическое состояние военных - это тема для наблюдения их руководством. Именно командиры должны отслеживать, что происходит в группе, ведь групповая динамика - это сложный процесс. Оны должны быть в курсе всего, что происходит, и какие в группе есть законы.
Как заметить психические расстройства у военных
«Если мы говорим о военных в целом, то это видно на этапе отбора в военкомате, - отмечает военный психолог. - Человек проходит определенные этапы медкомиссии, общается с разными специалистами. На момент общения с психиатром, врач видит только то, что происходит в кабинете. Если человек выходит за территорию кабинета, прибывает в военную часть, то происходит адаптация. А после гражданской жизни в такой военной закрытой агрессивной среде молодому человеку очень сложно. На этом этапе военные психологи и командир должны наблюдать за военнослужащими, особенно за срочниками. И, наоборот, когда человек увольняется с военной службы, также проходят определенные периоды адаптации».
Рябчук тягав її за волосся, погрожував, але вона не віддала ключі Джерело: