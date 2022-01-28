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Пострадавшие лежали в лужах собственной крови, давно такого не видели, - Рыженко о состоянии раненных во время стрельбы в Днепре

Пострадавшие лежали в лужах собственной крови, давно такого не видели, - Рыженко о состоянии раненных во время стрельбы в Днепре

Врачи стабилизировали состояние пострадавших во время стрельбы на заводе "Южмаш" в Днепре.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил гендиректор больницы имени Мечникова в Днепре Сергей Рыженко.

"Когда их забрали скорые, то пострадавшие были в лужах собственной крови. Медики давно не видели такой большой кровопотери. Мы сразу начали переливать кровь и уже перелили 12 литров, из них больше 4 литров Жанне", - сказал врач.

По его словам, девушке Жанне вырезали метр кишечника и планируют операцию на позвоночнике.

"Врачи во время операции девушке Жанне, которой Артемий Рябчук выстрелил в живот, удалили больше метра поврежденного тонкого и толстого кишечника. Делаем все возможное, чтобы ее стабилизировать. Уже поднялся гемоглобин - это почти норма. Вынуждены будем сделать еще одну операцию, чтобы стабилизировать позвонок. Пуля прошла через живот и вышла через поясничный отдел позвоночника. Жанна в очень тяжелом состоянии. Сейчас девушка стабильна, в сознании и пытается говорить, но мешает трубка", - рассказал Рыженко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рябчуку сообщили о подозрении по трем статьям, - ГБР

"Остальные пострадавшие - стабильны. Один парень в тяжелом состоянии, его сняли с аппарата ИВЛ, он сам дышит и сам разговаривает. Еще двоих будем переводить из реанимации", - добавил он.

Как отмечалось, по уточненным данным полиции, в результате стрельбы на "Южмаше" погибли четверо военнослужащих и одна женщина - гражданская.

Ранее было установлено, что стрельбу устроил военнослужащий Национальной гвардии Украины, 2001 года рождения, из Одесской области. Как отметили в МВД, это солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р.

По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, в обязанности Артемия Рябчука, расстрелявшего своих сослуживцев, входила охрана территории завода "Южмаш". Он был призывником срочной службы из Измаила Одесской области. Вырос без отца.

В 9:30 на ул. Крайней в г. Подгородное Рябчук был задержан.

Автор: 

Днепр (4439) операция (211) стрельба (3266) Южмаш (58) Рыженко Сергей (65)


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Топ комментарии
+6
на Г+Г есть фото девушки... молодая, хрупкая, красивая... лижбы выжила..
p.s. обижала наверное "бедненького", да?
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28.01.2022 10:53
+6
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28.01.2022 11:22
+5
Боти керівництва військової частини, яке таке допустило й повинно сісти на 15 років, взялись строчити коментарі
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28.01.2022 11:11
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на Г+Г есть фото девушки... молодая, хрупкая, красивая... лижбы выжила..
p.s. обижала наверное "бедненького", да?
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28.01.2022 10:53 Ответить
зацьковивула....)
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28.01.2022 11:11 Ответить
Вот вообще ничего смешного...
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28.01.2022 13:45 Ответить
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28.01.2022 11:22 Ответить
це ти мабуть то шакал який втік, ну нічого, карма тебе настигне, дівчиннні витримки, побачимо ще - що вона скаже ) а ти чмо-провокатор, мабуть друг антоші - незабуть тарілку облизати
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28.01.2022 23:08 Ответить
ты с дурки убежал?
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28.01.2022 23:11 Ответить
Боти керівництва військової частини, яке таке допустило й повинно сісти на 15 років, взялись строчити коментарі
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28.01.2022 11:11 Ответить
Врачи молодцы!!!
Надеюсь все эти караулки с бардаком закроют нахрен!!!
А начинать нужно с теток из соц. служб - всех на ковер!!! Разкопать с самого детства- и понять что произошло!!! Разгонять весь этот совок!!
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28.01.2022 11:13 Ответить
ЭТО И ЕСТЬ СТАНДАРТЫ НАТО...
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28.01.2022 11:18 Ответить
Кто про что а лапоть все про НАТО.
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28.01.2022 11:46 Ответить
что вы курите?
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28.01.2022 11:27 Ответить
НЕУЖЕЛИ ЭТО И ЕСТЬ СТАНДАРТЫ НАТО???? ТАКОЕ НАТО НАМ НЕ НУЖНО....
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28.01.2022 11:17 Ответить
Поздравляю шарик, ты дурак...
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28.01.2022 13:47 Ответить
Эта девушка тоже чмырила бедолагу? И женщина на вахте, которой он "просто выстрелил в голову"? Румяный двухметровый крендель - и затравили? Ну-ну...
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28.01.2022 11:29 Ответить
Я не оправдываю убийцу,он должен ответить за содеяное ,но если в военских частях начальство будет покрывать бардак (простите за резкое слово),этот случай будет не последним.
А девушка могла просто попасть под очередь автомата ,может и не было умысла ее убивать, он добивал тех кого хотел убить.Я не хочу верить что в ВСУ берут неадекватов и убийц, скорее всего ситуация накалялась не один месяц.
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28.01.2022 11:53 Ответить
Надо начинать с военкоматов. Именно там должны отсеиваться такие дебилы.
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28.01.2022 12:32 Ответить
Совершенно верно,но есть ньанс.Этот "стрелок" имеет мать и сестру,отец умер несколько лет назад, мать с сестрой уехали в россию,а этот отказался , у него проукраинская позиция была,остался в Украине ,пошел служить, школу закончил на отлично, Аграрный коледж, что у нас в городе тоже хорошо закончил ,ни с кем никогда не конфликтовал,однако парень был закрытый ,тк в городе у нас сепарни почти 90 % ,я могла бы понять его неконтакность, скорее всего у него неуступчивый и вспыльчивый характер,без тормозов .Но на неадеквата он совсем не похож
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28.01.2022 13:05 Ответить
Добивал контрольными выстрелами и это по Вашему мнению адекват?
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28.01.2022 13:08 Ответить
Неадекват и находиться в неадекватном состоянии ,это немного другое. В любом случае он подсудный,и вменяемый , а что довело его до состояния невменяемости должна разбираться прокуратура. Если мы будем закрывать глаза на причины,как это делало начальство этой военной части,то подобные случаи будут повторяться.Этот убийца для меня лишь исполнитель преступления , а моральное разложение идет далеко наверху, и при этом они охраняют военный арсенал Украины.
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28.01.2022 13:24 Ответить
Армия, Флот и Нацгвардия не детский сад, куда отдают на воспитание.
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28.01.2022 13:30 Ответить
Правильно,но я вам не зря писала весь послужной список убийцы, когда он призывался на службу там не было никакого компромата на него.
Сейчас все в ужасе от того что натворил этот упырь, но приведу пример, когда муж застает жену с любовником (проститее за аналогию) и заваливает обоих,как правило мужчины даже сочувствуют ему, хотя жена это спутник жизни,а не личная вещь, и тоже женщина и мать,но пишут-"состояние аффекта".Вполне может быть что несколько месяцев издевательств превратили 20 летнего пацана со неустойчивой психикой в зверя кровавого.Некоторые вешаються,другие сбегают, но это не первый случай когда затурканый начинает убивать,смерти этих людей не только на убийце , но и на тех ,кто допустил такие неуставные отношения.
Дурак не понимает что к этим жертвам можно смело добавить и мать ,которая уничтожена тем что потеряла фактически сына,и его самого, тк жизнь его теперь - тюрьма пожизненно, а он ее и не видел еще.У нас город гудит, все в шоке,одни сепары радуються что пострелял "биндеровцев"
Страшно.
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28.01.2022 13:43 Ответить
Вот поэтому я и пишу про военкомат, где такие упыри ложны отсеиваться. Если, как Вы пишете, была неуставщина, то почему только у него крышу сорвало?
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28.01.2022 13:46 Ответить
Да где же военкомату было знать что это упырь,если перед ними сидел обычный парень,без криминального прошлого и закончивший школу на отлично?
Я еще думаю,что проблема с призывниками,особенно в сепарских регионах, заставляет военкомов быть не слишком притязательными.Встране война , нужны резервы,берут всех подряд,даже инвалидам приходят повестки.А тут молодой ,здоровый , даже вуз успел закончить...
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28.01.2022 13:52 Ответить
Вот именно что война. Поэтому в военкоматах золотое дно, отмазывают не забесплатно. А вот таких упырей берут чтобы выполнить разнарядку. А командирам потом ломай голову что с такими делать.
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28.01.2022 13:57 Ответить
Не сильно то командиры нацгвардии и ломают голову,увы Сергей. И в данном случае не ломали, когда этот ... разнял драку и написал доклад начальству ,кто знает,была бы трагедия,если начальство включило бы свою голову.
Я надеюсь что ответит не только убийца,но и те кто наплевательски относится к своим обязанностям командиров,.Вы подумайте - стратегический объект,а если бы и правла диверсант какой или умалишенный решил в отместку склады взорвать,и на кого надежда ?На этих кто на службе друг другу лица бьют и ребра ломают ,на командиров что допускают беспредел в части,или на этого"ворошиловского стрелка"? Да они бы и не заметили пока бы не рвануло.
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28.01.2022 14:09 Ответить
Вина непосредственных командиров есть. Но... Вы даже не представляете какой контингент призывают военкоматы. Я видел этих бойцов пока служил. Из пятерых один толковый. А если бы этот дебил на передок попал и расстрелял бы свой взвод?
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28.01.2022 14:14 Ответить
Люди с неустойчивой психикой.По настоящему в профессианальную армию должен быть серьезный отбор,в том числе людей стресоустойчивых.У нас очевидно- на безрыбье и рак рыба.
Да если честно сказать,сейчас вот даже среди тех с кем приходиться общаться людей с уравновешеной психикой нет.Сама атмосфера в обществе патовая , стресы , истерия, эконимический упадок, беспредет власти ,все это делает людей психопатами,недаром во время войны у психически больных идут обострения, и увеличивается количество маньяков и насильников.
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28.01.2022 14:31 Ответить
Кстати, если учесть что берут в срочники со школьной скамьи или студентов, и если верить мужчинам что служили-"армия- школа жизни" ,так что тут я с вами не согласна
.Он же срочник,а не контрактник.Да ,по идее вся наша жизнь,опыт жизненный тоже школа выживания, и умения выстраивать взаимоотношения в жизни. Вы ведь теперь не допустите таких ошибок что в юности? Ну вот.
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28.01.2022 13:47 Ответить
Да не было у него аффекта. Скорее охотничий азарт. Судя по его интервью он жалеет только о том, что ушел от него ещё один срочник, что не застрелил его. Азарт это.
Ощущение, что не воспринимает он своих товарищей, как своих. Отделяет он себя от них.
Что там у него в голове?
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28.01.2022 14:25 Ответить
Хотите сказать что он невменяемый убийца- охотник ?Тогда он будет неподсуден,вас это устроит?
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28.01.2022 14:32 Ответить
И такое может быть, но поверьте, в дурке ничуть не лучше чем в колонии.
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28.01.2022 14:37 Ответить
В дурке не будет пожизненно ,якобы вылечат и выпустят, да у нас и дурки позакрывали, столько больных по улицам ходит.Вот случай прошлогодний ,тоже с Измаила.Мужчина вышел на прогулку с маленьким сыном,был снег и отец лепил снежки и кидались ними сначала в друг дружку потом в памятник погибшим морякам в ВОВ.Тут же по алее прогуливалась пожилая пара,совки, их обуяло страшное негодование по повуду неуважение к памятнику ,и дед начал обзывать матом молодого папашу,и кидаться драться на него, тот не долго думая врезал деду чтобы тот угомонился,тогда старушка достала нож! из пальто( представьте она с ним ходила) и порезала папашу на глазах у ребенка .Как оказалось бабушка до сих пор не наказана ,поскольку она являлась пациэнтом психиатрической больницы ,и ее выпустили ,поскольку сейчас всех повыпускли оттуда.
Извините за кошмарные россказы.Это как пример про дурку .
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28.01.2022 14:58 Ответить
"Я не хочу верить что в ВСУ берут неадекватов и убийц, скорее всего ситуация накалялась не один месяц."

А пойчему Вы считаете, что это ВСУ?

Разве охрана объектов не задача Нацгвардии?
Сдается мне, что этот стрелок именно нацгвардеец.
А подчиняется Нацгвардия не Министерству Обороны, а Министерству Внутренних Дел.
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28.01.2022 12:38 Ответить
Солдат срочник, военкоматы набирают призывников в полицию?
Ну даже если нацгвардия, все равно,это люди с огнестрельным оружием,имеющие определенные права в Украине среди населения. Может я чего не понимаю,но ,читаем- На срочную военную службу в октябре - декабре 2021 года призываются граждане Украины мужского пола, которым до дня отправки в военные части исполнилось 18 лет, и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.
То есть это тот самый резерв что будет использоваться в случае вооруженного нападения на страну,то есть потенциально это резерв ВСУ.
А если следовать вашей логике ,то давайте не будем жалеть тех кого он расстрелял,они тоже из нацгвардии.
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28.01.2022 12:48 Ответить
"А если следовать вашей логике ,то давайте не будем жалеть тех кого он расстрелял,они тоже из нацгвардии"

Вы научились ловко передергивать.

Скажите, с каких пор МВД - это ВСУ?
Вы из МВД?
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28.01.2022 14:08 Ответить
"то есть потенциально это резерв ВСУ."

А Вы не кинетически в МВД?
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28.01.2022 14:09 Ответить
не пишите глупостей.Или вы ребенок?
Когда нечем ответить, тут только троли или дети переходят на личности.
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28.01.2022 14:11 Ответить
Все верно, в статье сказано, что это нацгвардеец.
Это МВД должно разбираться, как и почему, это их военнослужащий.
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28.01.2022 12:42 Ответить
И что? Расстреляны люди! Этот нацгвардеец охронял стратегически важный объект, там склады с военной техникой ! Если там неуставные отношения доведены до абсурда, чего удивлять что у нас взрываються склады с ************* ,когда военный человек может взять автомат и перестрелять охрану стратегического объекта ? Вопрос не в том ,кто должен разбираться, а у кого должны полететь головы за то ,что довели до такой ситуации.
В итоге все это по любому отражается на обороноспособности Украины,тем более во время войны , это не детский сад чтобы -"ты не из нашего муравейника!" .Клоун разваливает страну, и экономически и морально.
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28.01.2022 12:59 Ответить
Это не ВСУ должно разбираться. а МВД.
Это разные ведомства.
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28.01.2022 14:07 Ответить
Оля ,наше МВД это тоже Украина,и у нас случилось горе, мы не спорим кто будет разбираться, мы спорим кто за это должен ответить помимо убийцы,кто довел до такой ситуации.
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28.01.2022 14:13 Ответить
А вдруг он религиозный фанат? Тогда кто должен отвечать?
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28.01.2022 14:28 Ответить
Нет ,ну есть же данные что разнимал драку, писал докладную начальству о травле в части.Если не командиры так хоть психолог должен был вмешаться и отстранить неадеквата от службы. А сейчас что? Пять трупов,и столько же инвалидов пожизненно.
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28.01.2022 14:35 Ответить
в девушку упырь стрелял специально, что бы не доложила.
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28.01.2022 12:50 Ответить
Есть его интервью https://www.youtube.com/watch?v=tUZkpHxESq8
Есть видео его действий.
Конкретно в эту девушку-оператора он бегал стрелять специально, чтобы она не доложила руководству. Женщине-вахтерше на выходе он выстрелил в голову, потому что она не дала ему ключи. Это происходило не в одном помещении, так что "попасть под очередь" исключается. Он именно бегал и специально расстреливал людей. При этом рассказывает о событиях с улыбочкой на лице. Оно именно неадекват и убийца.
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28.01.2022 13:21 Ответить
А что там докладывать когда есть свидетели , пять трупов, пятеро раненых ,а он с автоматом сбежал?
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28.01.2022 13:28 Ответить
Это у него нужно спросить.
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28.01.2022 13:40 Ответить
Даже тех кого он убил,а не ранил, уже хватит на пожизненное.
Девушке дай Бог выкарабкаться,хотя здоровье ,конечно, на всю жизнь угробил.
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28.01.2022 13:55 Ответить
"Ранее было установлено, что стрельбу устроил военнослужащий Национальной гвардии Украины, 2001 года рождения, из Одесской области. Как отметили в https://mvs.gov.ua/news/povidomlennya-mvs-********-shhodo-zagibeli-viiskovosluzbovciv-nacionalnoyi-gvardiyi-u-m-dnipro?fbclid=IwAR3BYDRdpyPgN5cD7C_6uZWWI_NZuegrNV4Ax5EeaFsz01Jvsg3EBaWEw34 МВД , это солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р." Источник:

Правильно все, стреолок - нацгвардеец.
Все вопросы к МВД, как, почему и каким образом такого допустили.
Министерство Обороны вообще не пти деле, не путайте ВСУ с Нацгвардией.
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28.01.2022 12:41 Ответить
а влуже чего должны лежать шо он рассусолюет на одном месте он флегматик
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28.01.2022 12:54 Ответить
лучшеб напал на зелю как тот мент у кремля на брежнева с двумя макаровами но грухнул водителя..
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28.01.2022 12:56 Ответить
На Зе уже мечтают напасть 90% украинцев.
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28.01.2022 13:17 Ответить
то не мент, то солдат сбежал с части, взял пистолеты в кабину авиалайнера (!), и переоделся под мента
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28.01.2022 20:37 Ответить
Если набрать в Гугле " полное видео стрелка", то интернет выдает "казанский стрелок", "пермский стрелок" и потом " стрелок из Днепра". И правда похоже. А был ещё стрелок из Крыма.
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28.01.2022 14:18 Ответить
На Youtube только вводишь "стрелок", сразу наш вылазит.
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28.01.2022 14:27 Ответить
По мнению Светланы Чабановой, то, что происходит на видео - это отражение компьютерной игры. «Срочник за такое короткое время, если он до этого не имел навыков владения оружием, не смог так быстро им овладеть. За себя могу сказать, что я уже почти шесть лет в армии, и я не владею так оружием, учитывая то, что моя часть всегда на передовых позициях. Таким образом, это отражение компьютерной игры. Не каждый человек сможет вернуться и еще раз выстрелить в своих сослуживцев».

Олеся Ольховик, психолог Центра травматерапии «ФорпостХелп», отметила, что сейчас сложно назвать причины этой стрельбы, однако психологическое состояние военных - это тема для наблюдения их руководством. Именно командиры должны отслеживать, что происходит в группе, ведь групповая динамика - это сложный процесс. Оны должны быть в курсе всего, что происходит, и какие в группе есть законы.

Как заметить психические расстройства у военных

«Если мы говорим о военных в целом, то это видно на этапе отбора в военкомате, - отмечает военный психолог. - Человек проходит определенные этапы медкомиссии, общается с разными специалистами. На момент общения с психиатром, врач видит только то, что происходит в кабинете. Если человек выходит за территорию кабинета, прибывает в военную часть, то происходит адаптация. А после гражданской жизни в такой военной закрытой агрессивной среде молодому человеку очень сложно. На этом этапе военные психологи и командир должны наблюдать за военнослужащими, особенно за срочниками. И, наоборот, когда человек увольняется с военной службы, также проходят определенные периоды адаптации».
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28.01.2022 17:01 Ответить
100 відсотків .іздешшь, імхо звістно, мафія працює...
Рябчук тягав її за волосся, погрожував, але вона не віддала ключі Джерело:
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28.01.2022 23:06 Ответить
 
 