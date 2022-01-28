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Сайт государственной телерадиокомпании Черногории RTCG написал о "нападении Украины" на "ЛНР"

Сайт государственной телерадиокомпании Черногории RTCG опубликовал новость о том, что украинские военные якобы атаковали сепаратистов так называемой "Луганской народной республики".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Утром 28 января, на сайте появилась новость под названием "Украинцы напали на Луганскую республику?".

Информация базируется на заявлении "офицера пресс-службы ЛНР Александра Мазейкина", заявившего, что во время артобстрела украинской армии "погиб боец Народной милиции ЛНР".

По его словам, с позиции 30-й бригады Вооруженных сил Украины в районе поселка Троицкое открывался огонь из артиллерийского вооружения и крупнокалиберных пулеметов в направлении с. Веселогоровка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двух россиян приговорили к 12 и 15 годам заключения за попытку переворота в Черногории

Сайт государственной телерадиокомпании Черногории RTCG написал о нападении Украины на ЛНР 01

При этом издание пишет о "ЛНР" и "народном ополчении" без каких-либо указаний на то, что это пророссийские незаконные вооруженные формирования, находящиеся на оккупированной украинской территории.

Более того, в новости указано, что "Киев сконцентрировал половину своих войск на Донбассе", а "напряжение в регионе подогревают США и другие страны НАТО, поставляющие Украине оружие и военных инструкторов".

Радио и телевидение Черногории (RTCG) – государственная телекомпания Черногории. Канал осуществляет трансляцию из Подгорицы. Международную версию канала можно посмотреть через спутник. В состав RTCG входят Радио Черногории и Телевидение Черногории.

Автор: 

сепаратизм (11311) СМИ (3840) терроризм (18692) Черногория (199)


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Топ комментарии
+21
Всіх запам'ятаєм...
Одне чудово розкриваються усі сусіди
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28.01.2022 10:45
+21
Чорногорці, виведіть своє військо з Чорногорії!
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28.01.2022 10:50
+17
під час артобстрілу української армії "загинув боєць Народної міліції ЛНР" Джерело:

Надеюсь, черногорский енот сопровождал эту новость своими танцами.
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28.01.2022 10:44
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братушки сраные
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28.01.2022 10:43 Ответить
я думаю никто эту помойку на карте найдет ахахахх какнули в небо покрасили лужу..))
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28.01.2022 12:52 Ответить
під час артобстрілу української армії "загинув боєць Народної міліції ЛНР" Джерело:

Надеюсь, черногорский енот сопровождал эту новость своими танцами.
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28.01.2022 10:44 Ответить
Всіх запам'ятаєм...
Одне чудово розкриваються усі сусіди
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28.01.2022 10:45 Ответить
И на карандаш!
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28.01.2022 10:49 Ответить
Та уже пора не запам'ятовувати, а записувати, щоб не забути всіх
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28.01.2022 10:51 Ответить
Треба подякувати ху*ло за те, що показав нам реальну картину хто є хто. З друзями гуртуємось, все решта - на смітник або в ігнор. Це екзистенційні речі. Борімося!
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28.01.2022 10:53 Ответить
Друзі в данній ситуації теж поняття умовне.
Я би назвала це партнерство)
Комусь просто вигідно,бо поки боряться з нами не дуже хитаюсь де-інде,комусь іміджево.
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28.01.2022 11:05 Ответить
Хай так.
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28.01.2022 11:14 Ответить
Чорногорці - не сусіди. І взагалі, чорногорці - то не правильні серби (тролінг), які повинні повернутися у "родную гавань", тобто Сербію. 😊. До речі, стосунки чорнигорців з сербами нагадують стосунки кацапів з українцями. Різниця у мові - незначна. Церква підпорядковужться Сербській. І так, у Чорногорії теж є малосерби, аролог малоросам. 😊
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28.01.2022 11:13 Ответить
Сусіди я мала на увазі загалом)
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28.01.2022 11:30 Ответить
Пані Таня, наші сусіди теж різні: Росія і Білорусь - відверто ворожі, Угорщина - не дружня, зате Молдова, Румунія і осблво Польща - то справжні друзі. А Чорногорія - це далеко. Це Балкани. І між нами інші країни, які не є навіть спільними сусідами. 😊 Тому на Чорногорію я не ображаюся так, як на справді географічних сусідів.
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28.01.2022 11:46 Ответить
Це ж не значить що на державному мовну можна молоти що заманеться?!
Цікаво,як ви охарактеризуєте за вашим розподілом Словенію?
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28.01.2022 12:15 Ответить
Мовнику
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28.01.2022 12:17 Ответить
Шановна пані Таня, свїм пстом я тролив власне чорногорських малосербів. 😊 Що стосується словенців, то їх ще називають слов'янськими німцями, або німецькими слов' Янами. Вони досить відособлені. Найперші вийшли зі складу Югославії і зробили це мирно, бо не мають спільного кордону з балканськими кацапами - сербами. Можливо вони і не надто наші друзі, але точно не прокацапські. Скоріше - нейтральні з ухилом до підтримки України.
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28.01.2022 13:00 Ответить
Дякую, пізнавально.
Я чому запитала,не бажила жодної реакції Словенії на ситуацію.Так само не памятаю чи допомагає якось Словаччина.
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28.01.2022 13:22 Ответить
А от Словаччина - щирий і надійний партнер. У них немає зайвої зброї, але вони допомагають з газом, електрикою і власне пилітичною підтримкою України на всіх рівнях.
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28.01.2022 13:51 Ответить
Різниця у мові у сербів та чорногорців дійсно дуже незначна. Але казати, що це подібно до ситуації з української та російської мовами - неправильно.
Російська зрозуміла більшості українців, бо нам її втирають змалку з кожної шпарини, натомість у росіян розуміння української майже відсутнє.
Для порівняння - серб чорногорця чудово розуміє, і навпаки.
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28.01.2022 12:36 Ответить
Так мій пост - це стьоб з чорногорсткої газети. 😊 Щодо кацапської мови, то вона взагалі штучна. Бо власне живі мови - мордовська, меря та інші вже не існують, хіба що у дуже вузькому колі. 😊 А своїм постом я власне тролив чорногорських малосербів. 😊
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28.01.2022 12:53 Ответить
Чорногорці, виведіть своє військо з Чорногорії!
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28.01.2022 10:50 Ответить
якщо зєлє страшно розірвати стосунки з рашкою, то хоча б з занюханою Чорногорією міг би. Курортів вистачає й без них, а більше вони нічого не вміють. Навіть бути грамотними журналістами не здатні
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28.01.2022 10:52 Ответить
Можна хоча б зробити заклик до українців не відпочивати в Чорногорії. Там це помітять.
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28.01.2022 12:37 Ответить
чорножопые черногорцы зря их полностью не уничтожили зря сосущие члена Путену...как и сербы и хорваты вообще бувшая Югославия это такой себе микс болото... что просто кошмар один...Балканы это сборище ублюдков мразей вся Европа США давно заполонилась мафией сербской наркотики... хорватской торговля оружием наркотики и нелегальные беженцы.. алба6нцы всего понемногу...
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28.01.2022 10:53 Ответить
Ето вы поторопились. Украина да и другие страны еще не признали ОРДЛО автономной республикой как хочет Х***ло. Вот вам яркий пример что будет когда Украина пойдет на поводу и признает автономию *федеративной республики* ОРДЛО, или как у нас говорят, *реинтеграция и особый статус*. После признания особого статуса, на следующий же день Рашка и ее вассалы завизжат что Украина совершила нападение на теперь еже суверенную республику и РФ как гарант должна встать на ее защиту.
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28.01.2022 10:54 Ответить
Пособники информационной войны.
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28.01.2022 10:54 Ответить
Приходилось бувати у цій країні. Дуже красива та приваблива. Але там з 10 чол. населення майже половина розмовляють кремлівською мовою та мріють про дружбу з рфією. На узбережжі моря ще більше. Реклама, вивіски та оголошення про продаж нерухомості - усе дублюється "великим и магучим". Складалося враження, що знахожуся за поребриком. Не здивований цїєю новиною, т.к. там усе куплено росією, навіть державна влада.
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28.01.2022 10:55 Ответить
Ми там були у 2006. На відміну від Болгарії (де російську знали майже всі), у Чорногорії доводилось говорити з місцевими англійською (за винятком персоналу отеля). До речі, ми були здивовані, що англійською там володіють майже всі, навіть підлітки.
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29.01.2022 22:58 Ответить
Радуйся россиянский пенсионер,на твои кровные живут продажные СМИ Черногории.
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28.01.2022 10:56 Ответить
ну тримайтеся - зараз почнеться турборежим информаційної війни
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28.01.2022 10:57 Ответить
МЗС отреагирует??
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28.01.2022 10:57 Ответить
никогда с момента основания за одну новость черногорская телерадиокомпания не зарабатывала столько денег
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28.01.2022 10:58 Ответить
А чё удивляться-то?
В Черногори мокшан чуть ли не бульше нежели самих черногорцев...
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28.01.2022 10:59 Ответить
Бедная моя Украина!
Сколько гадости льется на нашу страну!
Выстоим! Значит нам нужно все это пройти!
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28.01.2022 11:00 Ответить
Це точно
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28.01.2022 11:09 Ответить
Чорногорія - це теж офшор, вгадайте з однієї спроби, чий саме. ..
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28.01.2022 11:05 Ответить
Може їх російські хакери хакнули?
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28.01.2022 11:06 Ответить
Якби це повідомили по телетрансляції то все тоді зрозуміло,а сайт то таке,йогшо легко зламати...
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28.01.2022 11:09 Ответить
страна с 2010 года , а с 2017 уже членик НАТО !!! А ты Украина что то там и кому то доказывай , подтверждай ...... А тут не успела стать страной , а уже в альянсе , хотя кацапов там любят и в очко селуют ..... Вот скажите накуй туда берут разных тэлэпней ?
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28.01.2022 11:13 Ответить
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28.01.2022 11:13 Ответить
Пусть фото грозного посмотрят , где большинство населения были русские и Донецка или Луганска на девятом году войны.
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29.01.2022 16:45 Ответить
Ну и кому нужны вот эти черногорские новости? Кто их смотрит в Европе, кто на них реагирует? Это просто пердеж в лужу, не более.
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28.01.2022 11:16 Ответить
Не здивуюся, коли це повторять в білоруських ЗМІ, а потім і російських, і зроблять приводом для нападу.
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28.01.2022 12:39 Ответить
Это не пердёж, это создание информационного фона. Когда говорят из каждого "утюга" - начинают люди верить. Поэтому такие "утюги" и отключают резкой ответной риторикой.
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28.01.2022 14:28 Ответить
Черногория сначала была нормальной страной и даже боролась против российского засилья в этой курортной стране. Россияне начали массово там скупать недвижимость которая стоила очень дёшево 15-20 лет назад. И дело дошло до того что самим черногорцам уже пришлось эмигрировать в другие страны потому что всё побережье было уже разделено и выкуплено россиянами,они там начали строить дворцы,коттеджи и таким образом вытеснили местных жителей и завезли россиян для обслуживания своих дворцов. По сути российские толстосумы скупили не только землю Черногории но и власти этой страны,поэтому нет ничего удивительного что черногорская ,а по сути уже российская телекомпания несёт такую чушь.
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28.01.2022 11:17 Ответить
Я не є шанувальником Трампа.Але пргадав як на якомусь самміті він президента Монтенегро відставив в сторону. Мабуть кілька років тому знав, що то є кацапські консерви.
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28.01.2022 13:27 Ответить
Про поїдання донецьких немовлят ще не було?
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28.01.2022 11:23 Ответить
Что такое Черногория? Эта где? Это важный игрок в мировой политике? Или это подобное ничто, как и ,,лнр".
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28.01.2022 11:25 Ответить
Информационная война в разгаре!
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28.01.2022 11:32 Ответить
Той Черногории с гулькин нос , но ее скупили россияне

Вот решили новоявленные моряки-любители помочь себе самостоятельно, создав необыкновенную по своей красоте и размаху марину на побережье Черногории

капитал в проект, имя которому "Porto Montenegro", вложили гиганты бизнеса Питер Мунк, Натаниэль Ротшильд, Энтони Мунк, Бернар Арно, Шандор Демьян, а также российский бизнесмен Олег Дерипаска

ОЛЕГ ДЕРИПАСКА - агент раши , и лично **** , строит **** НОВОЕ МОНАКО И НОВОЕ МОНТЕ КАРЛО в Черногории
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28.01.2022 11:36 Ответить
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28.01.2022 11:37 Ответить
Есть и украинские строительные компании ,вкладывающие деньги в Черногорию и дружащие там с консулами Черногории . Надо и с них спросить , что они делают для пропаганды Украины ???
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28.01.2022 11:39 Ответить
що таке ЛНР? Україна напала на неіснуючу річ?
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28.01.2022 11:39 Ответить
Именно с таких фейковых сообщений и начинаются вооруженные конфликты, в последствии переходящие в мировые войны.
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28.01.2022 11:45 Ответить
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28.01.2022 14:35 Ответить
 
 