Сайт государственной телерадиокомпании Черногории RTCG написал о "нападении Украины" на "ЛНР"
Сайт государственной телерадиокомпании Черногории RTCG опубликовал новость о том, что украинские военные якобы атаковали сепаратистов так называемой "Луганской народной республики".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Утром 28 января, на сайте появилась новость под названием "Украинцы напали на Луганскую республику?".
Информация базируется на заявлении "офицера пресс-службы ЛНР Александра Мазейкина", заявившего, что во время артобстрела украинской армии "погиб боец Народной милиции ЛНР".
По его словам, с позиции 30-й бригады Вооруженных сил Украины в районе поселка Троицкое открывался огонь из артиллерийского вооружения и крупнокалиберных пулеметов в направлении с. Веселогоровка.
При этом издание пишет о "ЛНР" и "народном ополчении" без каких-либо указаний на то, что это пророссийские незаконные вооруженные формирования, находящиеся на оккупированной украинской территории.
Более того, в новости указано, что "Киев сконцентрировал половину своих войск на Донбассе", а "напряжение в регионе подогревают США и другие страны НАТО, поставляющие Украине оружие и военных инструкторов".
Радио и телевидение Черногории (RTCG) – государственная телекомпания Черногории. Канал осуществляет трансляцию из Подгорицы. Международную версию канала можно посмотреть через спутник. В состав RTCG входят Радио Черногории и Телевидение Черногории.
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Надеюсь, черногорский енот сопровождал эту новость своими танцами.
Одне чудово розкриваються усі сусіди
Я би назвала це партнерство)
Комусь просто вигідно,бо поки боряться з нами не дуже хитаюсь де-інде,комусь іміджево.
Цікаво,як ви охарактеризуєте за вашим розподілом Словенію?
Я чому запитала,не бажила жодної реакції Словенії на ситуацію.Так само не памятаю чи допомагає якось Словаччина.
Російська зрозуміла більшості українців, бо нам її втирають змалку з кожної шпарини, натомість у росіян розуміння української майже відсутнє.
Для порівняння - серб чорногорця чудово розуміє, і навпаки.
В Черногори мокшан чуть ли не бульше нежели самих черногорцев...
Сколько гадости льется на нашу страну!
Выстоим! Значит нам нужно все это пройти!
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