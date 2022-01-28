Лавров пригрозил США разрывом отношений в случае введения санкций против Путина и отключения РФ от SWIFT
Если западные страны пойдут на введение жестких санкций против России, в том числе против президента Владимира Путина и отключение от SWIFT, это повлечет полный разрыв отношений.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским радиостанциям.
"Американцам было сказано, — в том числе в контактах президентов — что тот пакет, сопровождающийся полным отключением от всех финансово-экономичесаих систем, которые контролируется Западом, будет эквивалентен разрыву отношений", — отметил дипломат, добавив, что такое развитие событий не входит в чьи-либо интересы.
Москва требует, чтобы Вашингтон и другие западные партнеры соблюдали ее интересы по гарантиям безопасности в Европе: в частности, отказались от расширения НАТО на восток и от размещения наступательных вооружений вблизи границ РФ.
Запад, в свою очередь, обвиняет Россию в подготовке вторжения на Украину и угрожает введением санкций. По некоторым данным, Евросоюз и Великобритания при поддержке США уже начали разрабатывать новый пакет антироссийских мер.
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Да они и без этого срут где попало неудержимо, а так вообще вприсядку ходить будут.
Хотя да, за что боролись, на то и напоролись. Санкции для них только на пользу, сами говорили.
С ужасом представляю пустые полки в магазинах, торгующих балалайками. Банкиры рвут на себе остатки волос - никаких шансов размещения активов в Сбере!
Несчастные американские дети - им уже не светит учиться в Сыктыквартском универе...
кажись даже езыка не знает,так шо проканает и "защита" рускаваезычных
Может нам и НАТО нафиг сдалось?! Зафиксировать военный союз США-Великобритания-Польша-Страны Балтии-Канада-Турция да и все. И Ната не расширяется и коллективная безопасность в порядке. И пусть себе там Венгры с Хорватами против вступления Украины в НАТО - нам то что?
Вот так можно и припугнуть и наказать по настоящему.
Не вижу повода ссоры.