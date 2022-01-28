Лавров пригрозил США разрывом отношений в случае введения санкций против Путина и отключения РФ от SWIFT

Если западные страны пойдут на введение жестких санкций против России, в том числе против президента Владимира Путина и отключение от SWIFT, это повлечет полный разрыв отношений.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским радиостанциям.

"Американцам было сказано, — в том числе в контактах президентов — что тот пакет, сопровождающийся полным отключением от всех финансово-экономичесаих систем, которые контролируется Западом, будет эквивалентен разрыву отношений", — отметил дипломат, добавив, что такое развитие событий не входит в чьи-либо интересы.

Москва требует, чтобы Вашингтон и другие западные партнеры соблюдали ее интересы по гарантиям безопасности в Европе: в частности, отказались от расширения НАТО на восток и от размещения наступательных вооружений вблизи границ РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отключение России от SWIFT не является действенной мерой, - глава МИД Германии Бербок

Запад, в свою очередь, обвиняет Россию в подготовке вторжения на Украину и угрожает введением санкций. По некоторым данным, Евросоюз и Великобритания при поддержке США уже начали разрабатывать новый пакет антироссийских мер.