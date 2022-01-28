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Новости Санкции против России
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Лавров пригрозил США разрывом отношений в случае введения санкций против Путина и отключения РФ от SWIFT

Лавров пригрозил США разрывом отношений в случае введения санкций против Путина и отключения РФ от SWIFT

Если западные страны пойдут на введение жестких санкций против России, в том числе против президента Владимира Путина и отключение от SWIFT, это повлечет полный разрыв отношений.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским радиостанциям.

"Американцам было сказано, — в том числе в контактах президентов — что тот пакет, сопровождающийся полным отключением от всех финансово-экономичесаих систем, которые контролируется Западом, будет эквивалентен разрыву отношений", — отметил дипломат, добавив, что такое развитие событий не входит в чьи-либо интересы.

Москва требует, чтобы Вашингтон и другие западные партнеры соблюдали ее интересы по гарантиям безопасности в Европе: в частности, отказались от расширения НАТО на восток и от размещения наступательных вооружений вблизи границ РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отключение России от SWIFT не является действенной мерой, - глава МИД Германии Бербок

Запад, в свою очередь, обвиняет Россию в подготовке вторжения на Украину и угрожает введением санкций. По некоторым данным, Евросоюз и Великобритания при поддержке США уже начали разрабатывать новый пакет антироссийских мер.

Автор: 

Лавров Сергей (2324) МИД РФ (1672) путин владимир (31529) санкции (11438) SWIFT (86)


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Топ комментарии
+33
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28.01.2022 10:57
+29
а сраки не порвутся?
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28.01.2022 10:56
+25
И шо, теперь американцы не смогут поехать в тур выходного дня в Воронеж!? И не смогут провести отпуск в Воркуте!? Бедненькие, мне их так жаль!! )))))
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28.01.2022 10:59
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а сраки не порвутся?
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28.01.2022 10:56 Ответить
Уже давно, на очереди новый уровень. Разрыв уретры...
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28.01.2022 11:00 Ответить
Ну, не зря же они на бутылки садиться тренируются. А в знак протеста против санкций США они на трехлитровые банки сядут. ********* уже это попробовала:
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28.01.2022 11:04 Ответить
"они на трехлитровые банки сядут".

Да они и без этого срут где попало неудержимо, а так вообще вприсядку ходить будут.
Хотя да, за что боролись, на то и напоролись. Санкции для них только на пользу, сами говорили.
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28.01.2022 11:58 Ответить
Да это он намекает, что вывезет всю свою семью из-за бугра обратно в нижнее бутово. Трепещите враги (или родственники).
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28.01.2022 11:35 Ответить
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28.01.2022 10:57 Ответить
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30.06.2022 22:07 Ответить
Лошадка негодует,копытцем бьёт.
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28.01.2022 10:58 Ответить
Грозится..Так а где оно овес брать будет.
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28.01.2022 11:20 Ответить
Неужели Лавров заберет свою семью из такого ненавистного США в скрепную расейушку?
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28.01.2022 10:58 Ответить
ой ой еще нема санкций а уже запор с понос... какие чудотворные дела делают ТОЛЬКО НАМЕРЕНИЯ ВВЕСТИ САНКЦИИ.... а сами санкции просто животворящее чудо будет...
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28.01.2022 10:58 Ответить
США з переляку вже на Марс зібралися.
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28.01.2022 10:58 Ответить
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28.01.2022 10:58 Ответить
И шо, теперь американцы не смогут поехать в тур выходного дня в Воронеж!? И не смогут провести отпуск в Воркуте!? Бедненькие, мне их так жаль!! )))))
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28.01.2022 10:59 Ответить
а ще лавров пригрозив застрелитись якщо введуть санкції против путлера
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28.01.2022 10:59 Ответить
Лавруша, от вас того и добиваются! Вы будете псешить и пороть херню, а США под эту фишку развернут не только НАТО вокруг вас, но и скаутские летние лагеря. Насколько амерская государственная машина все-таки сильнее и мудрее кацапской! Да, приложили ума отцы-основатели...
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28.01.2022 10:59 Ответить
Ой как все испужались. Это что, дочкам хутина в мацкву придется вернуться?
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28.01.2022 10:59 Ответить
Лавров пригрозив США розривом пердака у разі запровадження санкцій проти Путіна та відключення РФ від SWIFT.
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28.01.2022 11:00 Ответить
А чего так рвануло, ведь санкции только на пользу, а у Пуйла вообще ничего нет кроме дедушкиной "Волги"😂
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28.01.2022 11:01 Ответить
Когда санкции на простых холопов вводили то Рашка смеялась. А обосрались кацапы против санкций которые коснутся самого кремлевского Фюрера и его свиты.
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28.01.2022 11:01 Ответить
Во дурак ,испугал ёжика голым задом ...
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28.01.2022 11:01 Ответить
Лавров пригрозив Штатам, де живе його доця Кятька
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28.01.2022 11:02 Ответить
Та всі будуть тільки за. За лаптями мати якісь відносини, це западло.
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28.01.2022 11:02 Ответить
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28.01.2022 11:03 Ответить
Американцям було сказано, - у тому числі у контактах президентів - що той пакет, що супроводжується повним відключенням від усіх фінансово-економічних систем, які контролюються Заходом, буде еквівалентний розриву відносин", американці саме це дають зрозуміти рашисту, про повний економічний крах рашистської держави,а до рашиста лише тепер це дійшло.
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28.01.2022 11:07 Ответить
Ну так не агрессируйте, отведите войска от границ, и все. Тем более санкции такие будут если напасть. А рашка же заявляла, что якобы не нападет. Так чего бояться?
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28.01.2022 11:11 Ответить
dochku spasai dolbenj, slihal mol jestj brigadi kotorije v sluchije voini obnuljat vashi vipriski i net raznici grazhdanstvu.
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28.01.2022 11:12 Ответить
Так, це пічалька.....

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28.01.2022 11:15 Ответить
а как же нам всё покуй ? или покуй отвалился ?
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28.01.2022 11:15 Ответить
и что это даст раше?
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28.01.2022 11:18 Ответить
давно пора. в этом случае, свинособкостан маргинализируется на уровень северной кореи, и открыто станет сырьевым придатком китая
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28.01.2022 11:18 Ответить
https://shapito.d3.ru/esli-dolgo-smotret-na-putina-mozhno-uvidet-kak-rastiot-ego-reiting-2248662/ Если долго смотреть на путина, можно увидеть, как растёт его рейтинг

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28.01.2022 11:22 Ответить
Ну все. Америке пипец.
С ужасом представляю пустые полки в магазинах, торгующих балалайками. Банкиры рвут на себе остатки волос - никаких шансов размещения активов в Сбере!
Несчастные американские дети - им уже не светит учиться в Сыктыквартском универе...
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28.01.2022 11:25 Ответить
дык, правильно... все вам и порвут!)))
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28.01.2022 11:33 Ответить
Кобыла, не тявкай. Вас уже никто не боится кроме нескольких шавок в Европе.
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28.01.2022 11:34 Ответить
Кожна заява Калантаряна змушує курси московитських активів скакати як не москалі.
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28.01.2022 11:37 Ответить
Пригрозил разрывом отношений в ответ на разрыв отношений.....
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28.01.2022 11:40 Ответить
Единственный козырь - газ, но и над этим уже работают!
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28.01.2022 11:41 Ответить
да насрать, рашка нахрен никому не надо
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28.01.2022 11:41 Ответить
дітей своїх не забуьте забрати на ************ )
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28.01.2022 11:41 Ответить
не имеет права.она гражданка сша,и находится под защитой штатов.
кажись даже езыка не знает,так шо проканает и "защита" рускаваезычных
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28.01.2022 11:57 Ответить
eto ne znachit chto grazhdani USA zastrahovani ot neschastnih sluchijev, nu a vdrug letajushchij kirpich ili gruzovik, a jeshcho i po veroispovedeniju, vedj mnogo nagadili kremlini, azh tak chto kirpichi letajut.
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28.01.2022 12:03 Ответить
Лавров не суетись, а то тебе Дерипаска лещей надает))
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28.01.2022 11:42 Ответить
Так в чому проблема дімончик вчора кричав що перейдете на юань.
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28.01.2022 11:45 Ответить
вся надежда на паРашу. запад в очередной раз может пожалеть убогих, но вот они сами в состоянии нанести себе такой ущерб всякими контрсанкциями, разрывами отношений и прочими воспалениями вяличия, какой не смогут нанести никакие санкции.
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28.01.2022 11:47 Ответить
Ой как напугал)) Ну введут, а через годик выведут. Типа увидели в глазах пупкина желание мира)) Типа узрели тектонические подвижки в политике (выпустит например Овального) "новое мышление" и т.п. что позволит "президенту мира" сохранить свое рыло)) Но вводить все таки надо. Пусть собаки повертятся. Пусть прочувствуют насколько Помойка зависима от западных технологий в области медицины животноводства станкостроения. Хотя...немецкие братья загнуться кацапоте не дадут. продажные швабы и лягушатники.
Может нам и НАТО нафиг сдалось?! Зафиксировать военный союз США-Великобритания-Польша-Страны Балтии-Канада-Турция да и все. И Ната не расширяется и коллективная безопасность в порядке. И пусть себе там Венгры с Хорватами против вступления Украины в НАТО - нам то что?
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28.01.2022 11:47 Ответить
надо просто признать парашку страной спонсором терроризма, и нам и сша
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28.01.2022 12:16 Ответить
пестициды в американских помидорах?
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28.01.2022 12:17 Ответить
Я б хотів запитати як Порошенка так і Зе, як депутатів минулого скликання так і теперішніх : чому немає розриву дипломатичних відносин з Козломордією або хоча б жорсткий візовий режим? Чому не закриті всі консульства в Одесі, Харкові, Львові? І щось не чути щоб якісь політичні сили виносити ці питання на широке обговорення.
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28.01.2022 12:23 Ответить
1000000%!Согласен!!!
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28.01.2022 12:26 Ответить
Срочно вводите Санкции!!!А главное отключайте SWIFT!!!ГУЛЯТЬ ТАК ГУЛЯТЬ!!!
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28.01.2022 12:24 Ответить
А вот как раз Сфивт отключать нецелесообразно - будут видны все финансовые проводки. Зато отсечь от поставок электроники, от новых, не говоря уже про новейшие, технологий, от закупок у РФ газа и нефти, ввести экономические санкции по максимуму - а в это время соседствующий с РФ Китай попрет в развитии вперед...
Вот так можно и припугнуть и наказать по настоящему.
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28.01.2022 13:14 Ответить
Ну хана тепер їжачку! Голою сракою вб*ють!
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28.01.2022 12:35 Ответить
Активов за бугром у пути нет, без Свифта вы обойдетесь....
Не вижу повода ссоры.
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28.01.2022 12:50 Ответить
Вот я реально не понял. Если США отключат РФ от международной банковской системы, то есть и торговать с ними перестанут, а Путин будет под санкциями и с ним нормальные люди не будут встречаться, то какой ещё РАЗРЫВ отношений произойдет? Куда уж дальше-то.
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28.01.2022 13:11 Ответить
Так говорили же что отключение свифт только на пользу РФ? или уже что-то поменялось?
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28.01.2022 13:17 Ответить
Що, Лаврушка, без економічних наслідків не зайти в Україну, тому і виєш Збирайтесь і на болота, і ніяких санкцій, а там ще й поряд перспективний Юань Женьміньбі
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28.01.2022 13:39 Ответить
Пан Лавров нехай вивчить мову нормальних людей та культуру поведінки дорослої людини, а не бабуїна із джунглів. Трясучи зброєю та зневажаючи інших миру та нормальних відносин із другими країнами не буде. Якщо манери диких звірів то місце знаходження зоопарк.
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28.01.2022 14:03 Ответить

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03.02.2022 01:33 Ответить
Разрыватель отношений, лаврушка, ******** обоссаная ты бы свою шлюшку дочьку катюшку с нью Йорка бы забрал старый дырявый ******
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26.02.2022 01:06 Ответить
Лаврушка вытер ***** от спермы, сплюнул, и начал грозить
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26.02.2022 01:08 Ответить
 
 