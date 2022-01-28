Войска РФ, которые перебрасывают в Беларусь, представляют большую угрозу Минску, чем Украине, - Резников
Войска Российской Федерации, прибывающие на учения в Беларусь, представляют большую опасность Минску, чем Украине.
Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Что касается российских войск, которые прибывают на учения в Беларусь. По своему составу на данный момент они больше похожи на оккупационный контингент, чем на ударную группу, и представляют большую угрозу Минску, чем Украине", - отметил глава Минобороны.
Министр указал, что в данный момент нет никаких попыток атаковать Украину мигрантами или других подобных угроз со стороны Беларуси. Он подчеркнул, что никаких угроз Беларуси со стороны Украины не существует в принципе.
"Это нонсенс, у нас очень теплые чувства к белорусскому народу, и любые силовые действия против Беларуси противоречат интересам Украины", - подчеркнул Резников.
По его словам, абсолютным нонсенсом являются обвинения Украины во вроде бы подготовке к каким-то вооруженным провокациям на Донбассе.
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