Войска РФ, которые перебрасывают в Беларусь, представляют большую угрозу Минску, чем Украине, - Резников

Войска Российской Федерации, прибывающие на учения в Беларусь, представляют большую опасность Минску, чем Украине.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Что касается российских войск, которые прибывают на учения в Беларусь. По своему составу на данный момент они больше похожи на оккупационный контингент, чем на ударную группу, и представляют большую угрозу Минску, чем Украине", - отметил глава Минобороны.

Министр указал, что в данный момент нет никаких попыток атаковать Украину мигрантами или других подобных угроз со стороны Беларуси. Он подчеркнул, что никаких угроз Беларуси со стороны Украины не существует в принципе.

"Это нонсенс, у нас очень теплые чувства к белорусскому народу, и любые силовые действия против Беларуси противоречат интересам Украины", - подчеркнул Резников.

По его словам, абсолютным нонсенсом являются обвинения Украины во вроде бы подготовке к каким-то вооруженным провокациям на Донбассе.

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