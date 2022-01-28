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Новости Агрессия России против Украины Война
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Войска РФ, которые перебрасывают в Беларусь, представляют большую угрозу Минску, чем Украине, - Резников

Войска РФ, которые перебрасывают в Беларусь, представляют большую угрозу Минску, чем Украине, - Резников

Войска Российской Федерации, прибывающие на учения в Беларусь, представляют большую опасность Минску, чем Украине.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Что касается российских войск, которые прибывают на учения в Беларусь. По своему составу на данный момент они больше похожи на оккупационный контингент, чем на ударную группу, и представляют большую угрозу Минску, чем Украине", - отметил глава Минобороны.

Министр указал, что в данный момент нет никаких попыток атаковать Украину мигрантами или других подобных угроз со стороны Беларуси. Он подчеркнул, что никаких угроз Беларуси со стороны Украины не существует в принципе.

"Это нонсенс, у нас очень теплые чувства к белорусскому народу, и любые силовые действия против Беларуси противоречат интересам Украины", - подчеркнул Резников.

По его словам, абсолютным нонсенсом являются обвинения Украины во вроде бы подготовке к каким-то вооруженным провокациям на Донбассе.

Также читайте: Беларусь будет воевать, если против России будет совершена агрессия, - Лукашенко

Автор: 

армия РФ (19603) Беларусь (7919) россия (96086) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+8
Беларусам, по-моему, не нужны оккупационные силы. Они дали согласие добровольное.
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28.01.2022 11:02
+8
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28.01.2022 11:16
+5
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28.01.2022 11:14
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Резников создавал впечатление адекватного человека...
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28.01.2022 11:01 Ответить
создавал, но у него никогда не получалось
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28.01.2022 11:13 Ответить
Беларусам, по-моему, не нужны оккупационные силы. Они дали согласие добровольное.
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28.01.2022 11:02 Ответить
Вся эта бодяга и замучена, что бы остаться кацапам в Беларуси, что бы про Крым меньше вспоминали. Мордами на переговорах поторговать, и возможно признать лугандон, скоро увидим...
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28.01.2022 11:05 Ответить
Вони і так могли тут в будь-який момент зайти без ніяких заперечень ані з боку бульбофюрера, а ні з боку населення. Особливо після останніх виборів.
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28.01.2022 11:16 Ответить
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28.01.2022 11:06 Ответить
Русские приходят и не уходят.
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28.01.2022 11:07 Ответить
От казахов здыснули, когда Xi сказал.
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28.01.2022 11:34 Ответить
Да, повезло Казахстану.
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28.01.2022 11:37 Ответить
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28.01.2022 11:14 Ответить
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28.01.2022 11:16 Ответить
мудрому нариду голавное газ дешевше
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28.01.2022 12:05 Ответить
хм.. что может представлять опасность для трупа? он же уже помер. ему пофиг.
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28.01.2022 11:38 Ответить
Окуповують білорусів московіти..
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28.01.2022 11:57 Ответить
На Беларуси можно ставить крест. Это теперь белорусская область свинарника. Кстати, украинцы, если видите белорусские номера на авто в Украине, то с вероятностью 99% это ябатьки подкацапники, так как выезд за границу очень сильно контролируется, есть списки невыездных и тд. Так, на заметку.
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28.01.2022 11:59 Ответить
А где глянуть эти списки? А то я за товаром хочу сьездить.
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28.01.2022 15:40 Ответить
Что за бред вы несете? Никто из лукашистов и запутинцев никогда не поедет ни в Киев, ни во Львов, потому что там "фашисты". Не верите - позвоните своей бабушке в деревню и предложите. Единственное место, где их можно было встретить в Украине, это Одесская область, а особенно в Затоке и Коблево, и только в сезон, и то не все, а только те, что з дзярэўнi. Я в Затоке не был, так как подумал, что там мало бандеровцев и соответственно весь отдых насмарку. Аппаратчиков и их детей когда-то единично можно было встретить во Львове, и только на выходных. Все они ехали в Москву, а сейчас хрен его знает куда собираются, но точно не в Украину. Все белорусы, которые сейчас в Украине и которые лояльны к Лукашенко - лазутчики по определению. Думаю, на каждом белорусском митинге есть один такой "товарищ". Но для этого есть полиграф.

Возможность уехать была всегда, самолет до Вильнюса стоил 50 евро, можно было летать каждый день. А хотите наземным транспортом - попросите директора выписать командировку, все нормальные руководители выписывали их всем желающим, я даже ездил всегда с печатью
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13.03.2022 16:35 Ответить
А вообще все нормальные беларусы сейчас или в ВСУ, или в теробороне, или волонтерят, как все. Только Михалок песни поет, хотя он с автоматом очень помог бы убедить нашу молодежь встать с оружием на сторону добра. Толкните его там что-ли
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13.03.2022 17:00 Ответить
Сказочний Долб...б
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28.01.2022 12:03 Ответить
Но при всеобщем шухере Гомель нужно забирать..
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28.01.2022 15:02 Ответить
 
 