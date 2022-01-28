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Список профессий, по которым женщин берут на воинский учет, существенно сокращен, - Резников

Список профессий, по которым женщин берут на воинский учет, существенно сокращен, - Резников

Список профессий, по которым женщин берут на воинский учет как военнообязанных, существенно сокращен, никаких штрафов сегодня никто не будет платить.

Об этом заявил глава Минобороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я хочу всех успокоить: никаких штрафов сегодня никто не будет платить, ни работодатели, ни женщины. Сегодня изменен приказ об уменьшении количества профессий, специальностей, которые нужны сейчас, только исходя из вызовов и угроз и развития Вооруженных сил. Генеральным штабом ВСУ на выполнение поручения подготовлено это уменьшение", - сказал министр.

"Оно существенно уменьшено и подано на согласование с Министерством внутренних дел, Службой внешней разведки и Службой безопасности Украины. После этого оно будет направлено в Министерство юстиции и, соответственно, будет обнародовано", - подчеркнул Резников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны направило на согласование МВД, СБУ и СВР новую редакцию приказа о военном учете женщин

Автор: 

армия (8502) женщины (891) призыв (744) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+11
в общем, жОнка зеЛоха будет косить от армии))
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28.01.2022 11:47
+10
там в перечне значится: "не призываются на военную службу в ЗСУ свидетели скумбрии по 8 грн и говядины по 20 грн за 1 кг"..

видать тищенко тоже отнесли к слабому полу, потому что "ж*опа как у кардашьян", даже видео есть
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28.01.2022 11:48
+4
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28.01.2022 12:45
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в общем, жОнка зеЛоха будет косить от армии))
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28.01.2022 11:47 Ответить
там в перечне значится: "не призываются на военную службу в ЗСУ свидетели скумбрии по 8 грн и говядины по 20 грн за 1 кг"..

видать тищенко тоже отнесли к слабому полу, потому что "ж*опа как у кардашьян", даже видео есть
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28.01.2022 11:48 Ответить
пока клетчатый пиджак и нелох не поставят своих жен на учет, пасуем
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28.01.2022 11:48 Ответить
З військовим обліком жінок получились обοςρατγшки. Як завжди !
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28.01.2022 11:59 Ответить
Цікаво,скільки раз перва ледя тепер закосить од армії?!
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28.01.2022 12:03 Ответить
5.
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28.01.2022 12:15 Ответить
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28.01.2022 12:45 Ответить
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28.01.2022 12:27 Ответить
Свою молодуху жену поставил на учет???
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28.01.2022 12:30 Ответить
И первую леди-Скумбрию 8 ппоставь!
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28.01.2022 12:30 Ответить
Це поразка чи перемога?
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28.01.2022 12:34 Ответить
Возраст постановки на учет уменьшите, дебилы..нах 60летняя бабка на воинском учете
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28.01.2022 12:36 Ответить
не візьмуть на військовий облік - піду в тероборону...Слава Україні!
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28.01.2022 12:49 Ответить
Из 50-55 летних "бабок" если крыша и здоровье в норме то по основной профессии будет прекрасный работник. Сейчас основной шлак среди 20-25 - очень многие не умеют уже ничего полезного от слова совсем.
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28.01.2022 20:08 Ответить
Дошло наконец что этим бредом Зеля добил окончательно свой рейтинг.
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28.01.2022 12:42 Ответить
ахметова на учет поставте с его детьми, он бычок здоровый, пусть награбленное своим горбом захыщае
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28.01.2022 12:47 Ответить
Военный учет женщин, - это удар по менталитету украинцев. Тысячи лет украинскую землю защищали исключительно мужчины, и только с приходом иудейской власти эта традиция нарушена.
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28.01.2022 12:54 Ответить
Я тебя расстрою, военный учет женщин по списку профессий существовал всегда, сколько себя помнят мои родители, которым уже за 70. Эта система была разрушена, как и вообще вся система военкоматов окончательно при власти овоща, который сейчас в ростове скрывается. Система была восстановлена в 2014-м и сейчас речь идет только о списке профессий, которые подлежат учету.
Для того, что бы мужчина смог защищать землю, его еще кто-то должен кормить, одевать и делать патроны.
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28.01.2022 20:35 Ответить
 
 