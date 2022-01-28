Список профессий, по которым женщин берут на воинский учет, существенно сокращен, - Резников

Список профессий, по которым женщин берут на воинский учет как военнообязанных, существенно сокращен, никаких штрафов сегодня никто не будет платить.

Об этом заявил глава Минобороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я хочу всех успокоить: никаких штрафов сегодня никто не будет платить, ни работодатели, ни женщины. Сегодня изменен приказ об уменьшении количества профессий, специальностей, которые нужны сейчас, только исходя из вызовов и угроз и развития Вооруженных сил. Генеральным штабом ВСУ на выполнение поручения подготовлено это уменьшение", - сказал министр.

"Оно существенно уменьшено и подано на согласование с Министерством внутренних дел, Службой внешней разведки и Службой безопасности Украины. После этого оно будет направлено в Министерство юстиции и, соответственно, будет обнародовано", - подчеркнул Резников.

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