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Если Зеленский хочет обсуждать нормализацию отношений с РФ, то пусть приезжает в Москву или Сочи, - Лавров

Если Зеленский хочет обсуждать нормализацию отношений с РФ, то пусть приезжает в Москву или Сочи, - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что, если Зеленский хочет обсуждать нормализацию отношений, пусть приезжает.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

По его словам, Москва готова обсуждать с Зеленским нормализацию отношений, но не Донбасс, поскольку это "внутриукраинский вопрос".

"Если Зеленский хочет обсуждать нормализацию отношений с РФ, мы готовы, пусть приезжает в Москву или Сочи", - говорится в сообщении.

Журналист спросил Лаврова, почему РФ не общается с Зеленским.

"Он же наш воспитанник, комсомолец бывший, воспитанник "Первого канала", - сказал журналист.

"Он еще пианист", – ответил глава МИД РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров пригрозил США разрывом отношений в случае введения санкций против Путина и отключения РФ от SWIFT

Автор: 

Зеленский Владимир (20782) Лавров Сергей (2324) путин владимир (31529) россия (96086)


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Топ комментарии
+28
Да пусть там и остается.
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28.01.2022 11:52
+28
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28.01.2022 12:00
+22
Моцква - то незаконний самострой. - довідка Киїівського БТІ.)))
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28.01.2022 12:02
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А що, з ботоксним штуцером тільки два бункери на весь мордор?
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28.01.2022 12:19 Ответить
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28.01.2022 12:22 Ответить
До вас вже один "лігітімний " поїхав і х#р знає що там напідписував...Чуркін сам читав о "просьбе ху#ло ввєді".... Тому нехай клоун гастролює лише по цивілізованим країнам...
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28.01.2022 12:25 Ответить
Хотят Зелупского обработать по полной и поставить перед фактом или будет работать на Москву как Януковощ или зароют прямо на месте и никто ничего не сделает.
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28.01.2022 12:25 Ответить
Конечно, намёки унизительные про пианино (известный номер в "Вечернем квартале", где Зеленский с ещё одним актёром типа руки подняли, а клавиши на пианино нажимались, т. е. понятно чем, тем более при снятых штанах). Но хотелось бы дать пару ремарок :

1. Унижение не столько Зеленскому (ведь он был тогда актёром, комиком - он же не на должности Президента так развлекался), сколько украинским избирателям, которые за него проголосовали. Разумеется, думать надо, кого избираем. Но это не Лаврова собачье дело, а наше внутреннее.

2. Для министра иностранных дел любой страны, даже такой хамской, как россия, это недопустимое поведение, которое ему не забудут - то есть он вместо дипломатического продвижения интересов своей страны, "загоняет чёрта" в собеседника, злит его и вызывает шквал негативных эмоций (обиды и т.п.). То есть он действует против интересов службы. При этом хуже Украине он не делает, так как на рейтинг Зеленского в Украине и его восприятие за рубежом это не повлияет - эта тема не нова, всем известна и уже давно отыграна.

3. Такие ситуации для Украины - хорошо. Во-первых, прочищают мозги избирателям (хотя бы образованным), а во-вторых, возбуждают и у них, и, что сейчас немаловажно, у Зеленского ненависть к россии, что есть ещё одним предохранителем от каких-то "зрад" и "договорняков". Зеленский злопамятный и тепер будет себя вести себя с русскими в режиме, как говорят в Закарпатье, "ай зато" (назло).
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28.01.2022 12:33 Ответить
так на то и расчет - обосрать, так как Зеле и так никто не даст...... "сдать"
Путин вон травил "анекдот" про дедушек, травил бабушку(Меркель) собаками - и шо? хамской страны говоришь? - да это не то слово, так шо Лавров хорошо что не снял штаны и не вылез на стол, а всего лишь смищно потроллил нашего "музыканта"(кстати номер нагло сплагиачен)
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28.01.2022 12:47 Ответить
Дивуватись нічому. Хрущов власним черевиком по трибуні ООН вимагав уваги. То їх стиль. Імперія Зла. Азіопа.
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28.01.2022 12:56 Ответить
ВЫ ,порохоботское племя ! Отрабатываете свои гроши ?! Ведь никто туда не поедет ! Так живо комментируете слова сивого мерина на котором клейма негде ставить... А Вам не кажется, что тем самым подыгрываете Лаврову и Параше ?! "Патриоты" хреновы !
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28.01.2022 12:33 Ответить
б*же, так мож*д новость не предполагает шоп кто то ехал на парашу? не? новость это шоп прочитать, а не - ты заПо, а тызаЗе
Лещенко, это вЫ?
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28.01.2022 12:43 Ответить
Лапоть, успакойси. Твой Членограй если туда и не поедет, то только потому, что народ ему не позволит этого сделать. А нариду, как ти лучше продолжать смотреть "Сваты" и жрать оливье с шашлыками. Это лучшая помощь Украине, что вы можете сделать в данных условиях.
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28.01.2022 12:47 Ответить
хороше мисто для переговорив Гаага
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28.01.2022 12:34 Ответить
Встретить его там с хлебом-солью и новичком!
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28.01.2022 12:37 Ответить
Добро пожаловать, дорогой товарищ. Только ты ж понимаешь:
Донбасс - это внутриукраинский вопрос, а Крым - внутрироссийский. Если шо, можем о погоде поговорить..
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28.01.2022 12:39 Ответить
Ага обсудить вопрос по чём в Одессе рубероид.
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28.01.2022 12:50 Ответить
"Он еще пианист", - ответил глава МИД РФ. Источник: ||||||||||||||

ахаха, вот это чувство юмора у этого "славянина"))) Теперь если Зеля даже поедет туда, то в качестве клоуна, насадки на руку Путина.
грамотно потроллил Мерин "музыканта")
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28.01.2022 12:41 Ответить
и не Крым?)
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28.01.2022 12:42 Ответить
"Нехай Зеленський приїжджає в Москву або Сочі." И, как говорится , -С ВЕЩАМИ.
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28.01.2022 12:43 Ответить
Якщо Членограй поїде до окупанта, то хай там й залишається, тому що йому тут й прихлопнуть кришку піаніно.
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28.01.2022 12:44 Ответить
Езжай зеля езжай и больше назад не возвращайся!
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28.01.2022 12:50 Ответить
😁😁😁😁😁 Про піаніста було жорстко. 😆 Так навіть Порошенко собв не дозволив на прес-конференції у апеляційному суді. 😊
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28.01.2022 12:50 Ответить
Це те як його сприймають,а він ще хотів там з кимсь домовлятись..вони від нього чекають 1-2підписи під всімя їх бажаннями...політичний нуль
Шкода що 73% не думали про те що Україна не одна на світі,і який імідж вона має зараз
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28.01.2022 13:40 Ответить
Знаешь,тупая лошадь,пусть едет ...с концами
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28.01.2022 12:54 Ответить
А лучше ты со своим концом свали на хрен!!
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28.01.2022 13:17 Ответить
Я ещё зескот не спрашивала))))все,вы "хромые утки" для всех и вся -можешь утопиться по этому поводу
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28.01.2022 13:49 Ответить
В таком случае, имеет смысл ехать сразу (безвозвратно) в Ростов!
Думаю, даже ему это понятно, хотя уже несколько сомневаюсь в этом!
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28.01.2022 12:55 Ответить
https://youtu.be/XDbqe7xP0xw Жадан і Собаки - Вова
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28.01.2022 13:04 Ответить
Пусть едет, но с концами
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28.01.2022 12:59 Ответить
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28.01.2022 13:00 Ответить
и завязанные рельсы, как в дембильском альбоме:
"назад дороги нет !"
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28.01.2022 13:03 Ответить
"Он же наш воспитанник, комсомолец бывший, воспитанник "Первого канала",
"Он еще пианист",

к сожалению, все чистая правда: "наголосували" 73%
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28.01.2022 13:05 Ответить
А вот комсомольцем он не был! Комсомол накрылся медным тазом в 1991г : писькограю было 13 лет. Не успел.
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28.01.2022 13:14 Ответить
Он в театральном кружке играл пионера Павлика
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28.01.2022 13:18 Ответить
Напевно, якщо Зеленський погодиться, то диппочтою буде передано наступний протокол доступу до ХАна -Путіна. " Проситель мусить підповзти з ярмом на шиї до Хана-Путін, поцілувати його черевик і смирно ждади, лежачи ниць, на волю Хана. Ми слідували цьому протоколу майже 400 років а тому дуже щепетильні в цій церемонії. Не сердіть Всемогущого. "
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28.01.2022 13:07 Ответить
А может в Оман снова чтобы не палиться ?
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28.01.2022 13:07 Ответить
Я за это не голосовал, но почему мне стыдно?
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28.01.2022 13:12 Ответить
так ты тупой!! Я тоже не голосовал но я горжусь !!! И страной и президентом!
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28.01.2022 13:18 Ответить
Это ты тупой. Не мешай в одну кучу "страну" и "президента".
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28.01.2022 13:26 Ответить
случается и конь спотыкается..

а бывало и ***** на каряки вставало

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28.01.2022 13:15 Ответить
А подрочить тебе не надо лошадь????? Черти Гулаговские !!! Еще Президент Украины к вам пи....торам не ездил!!!
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28.01.2022 13:16 Ответить
ты хочешь подрочить лошади ?зебилы такие дебилы...
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28.01.2022 13:54 Ответить
Ага !!!Мечтаю Валерия- не разу не пробовал!!! Мы Дебилы - мы такие!!!! А ты слюни пальчик с...ка!
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28.01.2022 13:57 Ответить
А я с тобой и пианистом ехать к лошади не собираюсь -так что все сами )))
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28.01.2022 14:02 Ответить
Ок!!! Приеду расскажу, как все было!!! Хорошего дня!!!
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28.01.2022 14:06 Ответить
Ой, не только ехать,он и на коленки встать перед путлером мечтает ,еще с 19 года.
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28.01.2022 13:58 Ответить
Опа! У вовчика приглос на корпоратив в сауне нарисовался! Бабла срубит.
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28.01.2022 13:18 Ответить
У кцапур така тактика ще з часів далекого їх предка Бату-хана- заманювати ватажків народів, які траплялись на шляху орди, і тримати їх як заручників. Це зокрема князь Данило Галицький, православні патріари і митрополити. А найвеличніший в Києві боїться вийти в люди-годі говорити зараз про візит до московії. Там ***** буде йому цноту ламати.
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28.01.2022 13:18 Ответить
Нужно назначить встречу на острове Змеином.
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28.01.2022 13:21 Ответить
Лучше в Сочи, от замка не далеко!
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28.01.2022 13:35 Ответить
Це сталось ! Молили зе-кроти,
І главний кінь вже проіржав пророче.
Допущений до облизання ти,
І можеш зазирнути хану в очі Сочі.
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28.01.2022 13:37 Ответить
А можэдо Львову?
Коняка безмогла...
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28.01.2022 13:37 Ответить
Ты, Лавров, конечно урка знатный. Но должен знать, что "стрЕлки" назначаются всегда на нейтральной территории.

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28.01.2022 13:38 Ответить
Хай їде…
Але хай там і залишається!!!
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28.01.2022 13:40 Ответить
Вова, не едь. А то трусы новичком намажут. И пипка отпадет. Как тогда играть на пианино?
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28.01.2022 13:41 Ответить
А може до Лаврова додому в Нью Йорк?!
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28.01.2022 13:52 Ответить
для верифікації поїздки Буба скличе когорту зелених і поставить питання руба - так їхати мені чи не їхати. і хто з ним, і нгіхто крім єрмака не погодився.
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28.01.2022 14:11 Ответить
Так хай їде сучьониш та й не повертається
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28.01.2022 14:22 Ответить
Пофігу мені на Зеленського - я за нього не голосував, та ба більше - відмвляв знайомих, які хотіли його обрати. Але я дуже задоволенний скигленням місцевої вати та рашистів за поребрика, які очікували, що "пісяніст" здасть національні інтереси та буде домовлятись із рашиками. Хєр вам - кукіш, мокшанє. Тепер вата каже, що Зеленський навіть гірше Порошенка та ще більший русофоб ))). Тому моя думка така: що не робиться, то краще для України і гірше для московії, можливо, на даному етапі Зеленський як компроміс та обман для вати ще непоганий варіант. Хай записує відосики красиві та добуває термін, а ДЕСТАБІЛІЗАЦІЯ нам не треба. Бо що хочуть всі ці тролі номерні та продажні журнашлюхи ахметівські - ім треба Майдан 3, ось тоді і почнеться війна та сепарація земель по Дніпро. Всім же видно, як хочуть анархії та безвладдя в Україні. Єднаємось навколо України, а не президента, не допустимо ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ.
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28.01.2022 14:27 Ответить
Зе сцыкун, и это неоспоримый факт. На его месте я на пианиста так бы ответил про москву и сочи, что калантарян десять раз пожалел бы о своих словах. Надругался бы над лошадью со всей западной империалистической ненавистью..) И базой НАТО прибил бы сверху..)
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28.01.2022 14:41 Ответить
На хрін треба нормалізація з цапами?Краще з розумними мати діло, ніж з дурними цапами.
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28.01.2022 14:42 Ответить
Время играет против России. Непосильные военные расходы, нищета, низкий уровень жизни, санкции, которые разрушают без того слабую экономику. Россия скоро распадется. Зеленскому нет смысла ехать в Москву. Это кацапам необходимо ехать в Киев, упрашивать Зеленского взять назад Крым и Донбасс, всячески ублажать, тереться возле ноги, скулить.
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28.01.2022 14:56 Ответить
А Лавров на пианино уже не сыграет.
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28.01.2022 15:33 Ответить
Игралкой можно побить по барабану, но не сильно,
чтобы ничего не оторвать.
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28.01.2022 15:34 Ответить
пусть едет. может бедоносец принесет пользу Украине. кремль взорвет, пукина засмешит, так что плешивый захлебнется своей желчью и сдохнет, в крайнем случае зеленая плесень останется на московских болотах и Украина будет свободная от предателя по имени зеленая гнида.
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28.01.2022 15:46 Ответить
В Орду на поклон, ярмо приміряти...
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28.01.2022 16:19 Ответить
Обратно оно уже не долетит, стингеров у нас ухватает
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28.01.2022 16:23 Ответить
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28.01.2022 19:20 Ответить
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