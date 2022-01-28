Если Зеленский хочет обсуждать нормализацию отношений с РФ, то пусть приезжает в Москву или Сочи, - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что, если Зеленский хочет обсуждать нормализацию отношений, пусть приезжает.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

По его словам, Москва готова обсуждать с Зеленским нормализацию отношений, но не Донбасс, поскольку это "внутриукраинский вопрос".

"Если Зеленский хочет обсуждать нормализацию отношений с РФ, мы готовы, пусть приезжает в Москву или Сочи", - говорится в сообщении.

Журналист спросил Лаврова, почему РФ не общается с Зеленским.

"Он же наш воспитанник, комсомолец бывший, воспитанник "Первого канала", - сказал журналист.

"Он еще пианист", – ответил глава МИД РФ.

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