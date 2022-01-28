Дело против Порошенко - это классические политические преследования в соответствии с практикой ЕСПЧ, - адвокаты Порошенко
Дело против Петра Порошенко – это классический образец политических преследований в соответствии с практикой ЕСПЧ, об этом заявил адвокат Игорь Головань, выступая в Киевском апелляционном суде.
Головань отметил – судебное заседание в апелляционной инстанции перенесено по надуманному поводу, пишет пресс-служба "ЕС", передает Цензор.НЕТ.
"Адвокаты нашего объединения несколько раз побывали здесь, мы ходатайствовали об ознакомлении со всеми материалами, мы представили свои документы, мы ознакомились с апелляционной жалобой прокуратуры и убедились, что ничего нового там нет, никаких правовых обоснований для применения мер против Петра Порошенко там нет и быть их не может. И мы были готовы сегодня представлять интересы Петра Порошенко", – сообщил Игорь Головань.
"Хотел бы еще раз напомнить обществу: согласно решению ЕСПЧ, признаками политических преследований являются поспешные публичные заявления чиновников с оценкой квалификации расследуемых событий, фактически дискредитация, бездоказательная публичная оценка деятельности оппозиционной организации, унижение значения и отношения к оппозиции и особое отношение к расследованию. То есть все эти признаки политических преследований, закрепленных ЕСПЧ, мы видим здесь сейчас", – говорит Головань.
"Мы слышали вчера, как пресс-секретарь ГБР, которая проводила брифинг по поводу огромной трагедии, которая произошла в Днепре, все же значительную часть того брифинга посвятила Порошенко. То есть мы видим политическую мотивированность, мы видим и то, что руководствуется эта деятельность непосредственно из властных офисов, из Офиса Президента", – убежден адвокат.
"Мы напомним, что и сам президент Зеленский в своем интервью говорил об этом деле и давал свою оценку. Мы знаем, что народный депутат из провластной фракции по фамилии Дунда еще в прошлом году четко озвучил план, когда будет так называемое "подозрение" сделано, что оно будет сделана "под елку", и это было сделано в конце декабря, как мы знаем", – констатирует адвокат.
"То есть мы видим классические политические преследования, и это уже юридические термины, это уже сроки решений ЕСПЧ, которые, напомню, в Украине являются источником права. Поэтому еще раз напомню: нет у Порошенко обязанности давать показания в соответствии с законом, нет у Порошенко обязанности участвовать в процессуальных действиях, и именно поэтому, руководствуясь в этих правах, мы не дадим осуществлять эти шоу. Обязанность являться есть, пока действует это незаконное постановление Печерского суда, которое, мы надеемся, будет отменено. Однако никакого участия в шоу, которое они почему-то называют процессуальными действиями, не будет", – подчеркнул Игорь Головань.
Вместе с тем, адвокат пятого Президента Илья Новиков в Киевском апелляционном суде сообщил журналистам, что дело против Петра Порошенко изначально было политическим, и события вокруг него это подтверждают. Он подчеркнул, что Петр Порошенко не будет участвовать в шоу, сценарий которого пишется на Банковой.
"Сегодня мы приехали в Апелляционный суд, и вроде бы из-за того, что не доставили материалы дела, заседание не состоится. Меня уже заранее "поздравили" с днем рождения, потому что на мой день рождения на 11 февраля перенесли это заседание. Спасибо красно", – иронизирует Новиков.
"Мы видим, что это дело никогда не было чисто юридическим, – это чисто политическое дело. Мы видим, что оно полностью перешло в политическую плоскость, в плоскость пиара. Вы же понимаете, что это не какая-то спецоперация – привезти несколько папок с документами из Печерского суда, с Владимирской на Соломенскую в Апелляционный суд", – отмечает Илья Новиков.
"Почему так произошло? Почему не привезли эти материалы? И почему они оставили нашу апелляционную жалобу без рассмотрения? У меня есть определенные предположения. Происходит давление на Офис Генерального прокурора. Ирина Венедиктова дважды ушла в однодневный отпуск, когда нужно было подписать подозрение Порошенко и когда надо было согласовать ходатайство об аресте Порошенко. А сейчас она нам говорит – нет, все в порядке, я полностью согласна с моими подчиненными. Это не так. Вы это понимаете. Не ходят прокуроры в отпуск однодневный, когда все так", – отмечает адвокат.
"Была уже провокация, когда нам сообщили, что они якобы запланировали одновременный допрос Порошенко с Медведчуком. Мы знаем, что это не фейк. Они это планируют. И по нашему убеждению – это вообще главная цель. Они хотят сделать картинку, когда одновременно Порошенко с Медведчуком заходят в здание ГБР, чтобы потом рассказывать – вот смотрите они вместе. Это их план и сценарий", - считает Новиков.
"Еще раз говорим: Порошенко не будет сотрудничать с людьми, которые планируют эти картинки, эти сценарии и этот пиар. Он уже дал показания в июне прошлого года. Эти показания есть. Если ГБР говорит, что им вроде бы не хватает его показаний – нет, у них есть его показания", – говорит адвокат.
"Они ждут возможности показать вам это шоу. Это шоу не состоится - я вам это обещаю", - резюмирует Новиков.
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Вот потому, после разговора с Байденом - зеЛох и скыглыв про "плоха встреча прошла, бо-бо очень!" долго сидеть не сможет
ЗЄлєнкин інтимний пірсинг доношує.
одно фуйло в кремле тоже "думало" что прокатит.. ан нет - всем миром послали на ЙУХ.. опустили ботоксного
психічне захворювання від передозу
ЗАДАЧА. ДАНО: За 1 рік преЗЕдентства ЗЕсуди "подарували" Коломойському 13 мільярдів.
ЗНАЙТИ: Скільки мільярдів ЗЕсуди подарують Коломойському за 5 років преЗЕдентства?
Именно в ЕСПЧ и готовится заява, когда твои зебилы в гпу реально начнут что-то делать..
А по факту - весь этот пиар для таких как ты идиотов, чисто для видосиков.. с которых можно спрыгнуть в любую секунду.
Вот потому бенядиктова и ЧЕТЫРЕ ее зама - ДВАЖДЫ уходили на сутки "в отпуск", одновременно.. ссуться они что-либо предпринимать, зная что дальше - ЕСПЧ и удавка на их шеях
А шо, разве не так?(и фото овцы, которое тут часто выкладывают)
А з приводу звинувачень то на заході вже всі ствердно висловились, що вважають цю справу політичними репресіями.
І по факту так воно і є. Бо щоб вважати поставки вугілля за для припинення віялових відключень в країні державною зрадою треба мати не мозок в черепусі, а майонез.
Я вважаю що людина з ніком - постійно займаєтьмя мужеловством, достовірно не відомо де, коли, з ким, але ідуть слідчі дії, які мають статус таємниці слідства.
А тепер ідіть в суд і доводьте, що я не правий.
Народ форумний! Якщо хто побачить цього (він в блогах вештається) - допоможіть його нищити!
тут была новость и фото - только переделали и вот так вот случилось, досада то какая.
Щоправда, невдало.
- т.зв. "порохобот"
Тоді виникають два питання:
1. Якого чорта призначили на сьогодні слухання справи, якщо не довезли матеріали справи?
(тепер їм потрібно два тижні, щоб довезти кілька папок із Печерськго суду до Київського апеляційного, https://www.google.com/maps/place/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4/@50.4438962,30.4851085,4573m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x707534dcfbd9d482!8m2!3d50.454331!4d30.5180228 відстань по прямій між якими 4,3 км )
2. Хто винен, що не довезли?
P.S. Ye? Glovo попросили би, так ті б за хвилин 15 вправилися. Я це до того, як от ця неповоротка бюрократична судова система тягне з нас соки і гроші, і НІЧОРТА НЕ РОБИТЬ!