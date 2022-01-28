РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6296 посетителей онлайн
Новости
2 438 81

Дело против Порошенко - это классические политические преследования в соответствии с практикой ЕСПЧ, - адвокаты Порошенко

Дело против Порошенко - это классические политические преследования в соответствии с практикой ЕСПЧ, - адвокаты Порошенко

Дело против Петра Порошенко – это классический образец политических преследований в соответствии с практикой ЕСПЧ, об этом заявил адвокат Игорь Головань, выступая в Киевском апелляционном суде.

Головань отметил – судебное заседание в апелляционной инстанции перенесено по надуманному поводу, пишет пресс-служба "ЕС", передает Цензор.НЕТ.

"Адвокаты нашего объединения несколько раз побывали здесь, мы ходатайствовали об ознакомлении со всеми материалами, мы представили свои документы, мы ознакомились с апелляционной жалобой прокуратуры и убедились, что ничего нового там нет, никаких правовых обоснований для применения мер против Петра Порошенко там нет и быть их не может. И мы были готовы сегодня представлять интересы Петра Порошенко", – сообщил Игорь Головань.

Читайте также: Суд рассмотрит апелляции относительно меры пресечения для Порошенко 28 января

"Хотел бы еще раз напомнить обществу: согласно решению ЕСПЧ, признаками политических преследований являются поспешные публичные заявления чиновников с оценкой квалификации расследуемых событий, фактически дискредитация, бездоказательная публичная оценка деятельности оппозиционной организации, унижение значения и отношения к оппозиции и особое отношение к расследованию. То есть все эти признаки политических преследований, закрепленных ЕСПЧ, мы видим здесь сейчас", – говорит Головань.

"Мы слышали вчера, как пресс-секретарь ГБР, которая проводила брифинг по поводу огромной трагедии, которая произошла в Днепре, все же значительную часть того брифинга посвятила Порошенко. То есть мы видим политическую мотивированность, мы видим и то, что руководствуется эта деятельность непосредственно из властных офисов, из Офиса Президента", – убежден адвокат.

"Мы напомним, что и сам президент Зеленский в своем интервью говорил об этом деле и давал свою оценку. Мы знаем, что народный депутат из провластной фракции по фамилии Дунда еще в прошлом году четко озвучил план, когда будет так называемое "подозрение" сделано, что оно будет сделана "под елку", и это было сделано в конце декабря, как мы знаем", – констатирует адвокат.

"То есть мы видим классические политические преследования, и это уже юридические термины, это уже сроки решений ЕСПЧ, которые, напомню, в Украине являются источником права. Поэтому еще раз напомню: нет у Порошенко обязанности давать показания в соответствии с законом, нет у Порошенко обязанности участвовать в процессуальных действиях, и именно поэтому, руководствуясь в этих правах, мы не дадим осуществлять эти шоу. Обязанность являться есть, пока действует это незаконное постановление Печерского суда, которое, мы надеемся, будет отменено. Однако никакого участия в шоу, которое они почему-то называют процессуальными действиями, не будет", – подчеркнул Игорь Головань.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Беги, Вова, беги": Под судом, рассматривающим апелляции относительно меры пресечения для Порошенко, собрались митингующие. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вместе с тем, адвокат пятого Президента Илья Новиков в Киевском апелляционном суде сообщил журналистам, что дело против Петра Порошенко изначально было политическим, и события вокруг него это подтверждают. Он подчеркнул, что Петр Порошенко не будет участвовать в шоу, сценарий которого пишется на Банковой.

"Сегодня мы приехали в Апелляционный суд, и вроде бы из-за того, что не доставили материалы дела, заседание не состоится. Меня уже заранее "поздравили" с днем ​​рождения, потому что на мой день рождения на 11 февраля перенесли это заседание. Спасибо красно", – иронизирует Новиков.

"Мы видим, что это дело никогда не было чисто юридическим, – это чисто политическое дело. Мы видим, что оно полностью перешло в политическую плоскость, в плоскость пиара. Вы же понимаете, что это не какая-то спецоперация – привезти несколько папок с документами из Печерского суда, с Владимирской на Соломенскую в Апелляционный суд", – отмечает Илья Новиков.

"Почему так произошло? Почему не привезли эти материалы? И почему они оставили нашу апелляционную жалобу без рассмотрения? У меня есть определенные предположения. Происходит давление на Офис Генерального прокурора. Ирина Венедиктова дважды ушла в однодневный отпуск, когда нужно было подписать подозрение Порошенко и когда надо было согласовать ходатайство об аресте Порошенко. А сейчас она нам говорит – нет, все в порядке, я полностью согласна с моими подчиненными. Это не так. Вы это понимаете. Не ходят прокуроры в отпуск однодневный, когда все так", – отмечает адвокат.

"Была уже провокация, когда нам сообщили, что они якобы запланировали одновременный допрос Порошенко с Медведчуком. Мы знаем, что это не фейк. Они это планируют. И по нашему убеждению – это вообще главная цель. Они хотят сделать картинку, когда одновременно Порошенко с Медведчуком заходят в здание ГБР, чтобы потом рассказывать – вот смотрите они вместе. Это их план и сценарий", - считает Новиков.

"Еще раз говорим: Порошенко не будет сотрудничать с людьми, которые планируют эти картинки, эти сценарии и этот пиар. Он уже дал показания в июне прошлого года. Эти показания есть. Если ГБР говорит, что им вроде бы не хватает его показаний – нет, у них есть его показания", – говорит адвокат.

"Они ждут возможности показать вам это шоу. Это шоу не состоится - я вам это обещаю", - резюмирует Новиков.

Автор: 

Новиков (251) Порошенко Петр (19616) Европейский суд по правам человека (812) Головань Игорь (116)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+22
показать весь комментарий
28.01.2022 13:21
+20
Сивочолий Гетьман сьогодні прийшов до апеляційного суду зі своїм кошовим отаманом Турчиновим та козаками а позорні прокурори повтікали накиваючи п'ятами як шакали позорні
показать весь комментарий
28.01.2022 12:47
+20
Так страшно же! Рано или поздно за этот позорный цирк отвечать придется!
показать весь комментарий
28.01.2022 12:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сивочолий Гетьман сьогодні прийшов до апеляційного суду зі своїм кошовим отаманом Турчиновим та козаками а позорні прокурори повтікали накиваючи п'ятами як шакали позорні
показать весь комментарий
28.01.2022 12:47 Ответить
Так страшно же! Рано или поздно за этот позорный цирк отвечать придется!
показать весь комментарий
28.01.2022 12:53 Ответить
Каждый хочет себе по 3 зама, для перевода стрелок...
показать весь комментарий
28.01.2022 13:07 Ответить
Так а шо? Самим отвечать? Не царское это дело.
показать весь комментарий
28.01.2022 13:09 Ответить
показать весь комментарий
28.01.2022 13:21 Ответить
Ну того, що- "Дураки обожают собираться в стаи" ...Прав был Булат Шалвович.
показать весь комментарий
28.01.2022 13:51 Ответить
зеЛох вчера получил п*истулей от Байдена.. да и команда конгрессменов в Украину приехала, заодно посмотреть на клоунов в гпу..
Вот потому, после разговора с Байденом - зеЛох и скыглыв про "плоха встреча прошла, бо-бо очень!" долго сидеть не сможет
показать весь комментарий
28.01.2022 12:59 Ответить
посмотрите куда только Зе маланский идиот жаловаться не будет и в спортлото и Кремль и Лига клоунов и Союз сексуальных реформ и Унитаза и ершика...и Ле Пэн фашистам Франции и Госдуму и ГААГУ и ЕСПЧ мол караул!!!! абиджают ЕВРЕЕВв Украине ТВОРЯТ ХОЛОКОСТ № 2 Геноцид и Ксенфобию...
показать весь комментарий
28.01.2022 13:07 Ответить
Пусть какое-то время кокс через ж...пу принимает. говорят, от кокса все немеет.
показать весь комментарий
28.01.2022 13:10 Ответить
Все єти преследования закончатся в тот день, когда каломойский сядет. А он сядет.
показать весь комментарий
28.01.2022 12:47 Ответить
Що там Коломойський? За НАТО? Проти? Переживаю
показать весь комментарий
28.01.2022 12:53 Ответить
За. Однозначно. Бо бубочка твоя обижалась. Помнишь? ПАЧИМУ МЫ ДАСИХПОР НИ В НАТА?!
показать весь комментарий
28.01.2022 12:58 Ответить
Моя бубочка? )
показать весь комментарий
28.01.2022 13:10 Ответить
Сорян, брат!
показать весь комментарий
28.01.2022 13:11 Ответить
показать весь комментарий
28.01.2022 13:14 Ответить
А это не фотожаба? Ведь крестик можно и привесить.
показать весь комментарий
28.01.2022 13:18 Ответить
Свинопес який фотошоп?
ЗЄлєнкин інтимний пірсинг доношує.
показать весь комментарий
28.01.2022 13:21 Ответить
Інтимний пірсінг вави в його носі?! Може воно ще й носом буде по піанінє бренькати?! Капець! Мене життя до такого не готувало...
показать весь комментарий
28.01.2022 13:36 Ответить
а ты ему привет передавай, через подоляка, он - следующий)
одно фуйло в кремле тоже "думало" что прокатит.. ан нет - всем миром послали на ЙУХ.. опустили ботоксного
показать весь комментарий
28.01.2022 13:02 Ответить
Обов'язково передам)
показать весь комментарий
28.01.2022 13:09 Ответить
С подачи верноподданного Демпартии США Порошенка дело Коломойского сфабриковано. Судя по тому, что они сделали на выборах 2020, завести дело и процедуру конфискации им ничего не стоит. Но в сообщении вообще каламбур, враньё про ФБР. ФБР вообще не занимается процедурой конфискации. Их дело досудебное расследование, далее передача дела в суд или в комиссию Конгресса. Потом, по мере решения суда передача в следующую инстанцию на аппеляцию, и только потом судебным исполнителям, которые запрашивают сперва у приговорённого документацию об имуществе под присягой. Но конфискуется только то, что названо в приговоре суда и комиссии Конгресса.
показать весь комментарий
28.01.2022 13:30 Ответить
К этому следует упомянуть о дружбе Порошенка с Байденом из-за "Буризмы". Следует помнить и о дружбе Порошенка с МВФ, из которого и ему наверняка досталось, когда национализировал украинские банки и брал неоплатные кредиты от имени украинского народа.
показать весь комментарий
28.01.2022 13:35 Ответить
Зеідіот лікуйся або викликай терміново швидку , так як у тебе важке ,
психічне захворювання від передозу
показать весь комментарий
28.01.2022 14:00 Ответить
Так подавайте в ЄСПЛ, якщо впевнені у невитуватості бариги. Чому до тепер не подали? Чи не тому, що нема що подавати і при незалежній перевірці у міжнародному суді підтвердяться звинуваченя?
показать весь комментарий
28.01.2022 12:49 Ответить
Ты, наверное, потомственный таксист?
показать весь комментарий
28.01.2022 12:52 Ответить
Вряд ли. Таксисты умнее.
показать весь комментарий
28.01.2022 12:54 Ответить
Тогда маршрутчик...
показать весь комментарий
28.01.2022 13:01 Ответить
Точняк! Но в майке и весь в наколках.
показать весь комментарий
28.01.2022 13:05 Ответить
к тому же уверен у параши сидит и печатает и статус его ОПУЩЕННЫЙ...
показать весь комментарий
28.01.2022 13:09 Ответить
ЗЕбанат .
ЗАДАЧА. ДАНО: За 1 рік преЗЕдентства ЗЕсуди "подарували" Коломойському 13 мільярдів.
ЗНАЙТИ: Скільки мільярдів ЗЕсуди подарують Коломойському за 5 років преЗЕдентства?
показать весь комментарий
28.01.2022 12:55 Ответить
до стольких их учить не считали
показать весь комментарий
28.01.2022 13:10 Ответить
ой, зебил.. ты само то себе веришь, или чисто так - отмазки лепишь?))

Именно в ЕСПЧ и готовится заява, когда твои зебилы в гпу реально начнут что-то делать..
А по факту - весь этот пиар для таких как ты идиотов, чисто для видосиков.. с которых можно спрыгнуть в любую секунду.
Вот потому бенядиктова и ЧЕТЫРЕ ее зама - ДВАЖДЫ уходили на сутки "в отпуск", одновременно.. ссуться они что-либо предпринимать, зная что дальше - ЕСПЧ и удавка на их шеях
показать весь комментарий
28.01.2022 12:56 Ответить
Якщо посадити Порошенка ВВП підніметься 3%.
показать весь комментарий
28.01.2022 13:03 Ответить
показать весь комментарий
28.01.2022 13:19 Ответить
на 33%, ведь обохатился в 80 раз!!!111
А шо, разве не так?(и фото овцы, которое тут часто выкладывают)
показать весь комментарий
28.01.2022 13:20 Ответить
ЄСПЛ це що "Чіп і Дейл спішать на допомогу"? Аби отримати рішення звідти треба деякий час.
А з приводу звинувачень то на заході вже всі ствердно висловились, що вважають цю справу політичними репресіями.
І по факту так воно і є. Бо щоб вважати поставки вугілля за для припинення віялових відключень в країні державною зрадою треба мати не мозок в черепусі, а майонез.
показать весь комментарий
28.01.2022 12:59 Ответить
Хочете простий приклад:
Я вважаю що людина з ніком - постійно займаєтьмя мужеловством, достовірно не відомо де, коли, з ким, але ідуть слідчі дії, які мають статус таємниці слідства.
А тепер ідіть в суд і доводьте, що я не правий.
показать весь комментарий
28.01.2022 13:02 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
28.01.2022 13:56 Ответить
«народний депутат з провладної фракції на прізвище Дунда ще минулого року чітко озвучив план, коли буде так звана "підозра" зроблена, що вона буде зроблена "під ялинку"»

Народ форумний! Якщо хто побачить цього (він в блогах вештається) - допоможіть його нищити!
показать весь комментарий
28.01.2022 12:55 Ответить
срань под названиями ГП и ДБР настойчиво сверлит дно...
показать весь комментарий
28.01.2022 12:57 Ответить
Есть один положительный аспект в этой истории, шркрлад тратит бабло от распила бюджета, думаю, большинство толпы понимабт, что шоколвд не возьмет планку выше 8 процентов. Бабло берите поррзоботы, но голосуйте за будушкго президента Украины - Яроша!
показать весь комментарий
28.01.2022 13:02 Ответить
Я думаю що ти не ідіот, а просто бухий.))) Це видно по буквам.)))
показать весь комментарий
28.01.2022 13:06 Ответить
з'явився той , кого не витерли об штору.
показать весь комментарий
28.01.2022 13:19 Ответить
Заплатишь за ЕСПЧ из своего кармана,убогий )
показать весь комментарий
28.01.2022 13:11 Ответить
Атолотій , іди в с@аку
показать весь комментарий
28.01.2022 14:05 Ответить
Порошенко крал и вымогал . И что, если его за это судить, то правосудие превращается в политическое преследование? Порошенко вне закона?
показать весь комментарий
28.01.2022 13:05 Ответить
По цій справі про крал і вимогал не йдеться. Ви тримаєте методичку вверх ногами.)
показать весь комментарий
28.01.2022 13:07 Ответить
надеюсь, остатки своего серого вещества ты надёжно спрятал от Порошенко?
показать весь комментарий
28.01.2022 13:12 Ответить
показать весь комментарий
28.01.2022 13:16 Ответить
могли бы хотя бы за тот сейнер шо из него сделали..... разведкорабль , а потом он..... сгорел..
тут была новость и фото - только переделали и вот так вот случилось, досада то какая.
показать весь комментарий
28.01.2022 13:08 Ответить
Так ганьбити країну у вирішальний час, як зелена шобла навіть овоч не додумався би.
показать весь комментарий
28.01.2022 13:09 Ответить
Надо было за совсем другие престтупления против граждан Украины и тотальное воровство при войне!
показать весь комментарий
28.01.2022 13:10 Ответить
Так вы за эти "преступления" ещё в ЕСПЧ не заплатили из своего кармана)хотите другие навязать -готовьте больше бабла
показать весь комментарий
28.01.2022 13:15 Ответить
Так то суд по Правам Человека!
показать весь комментарий
28.01.2022 13:17 Ответить
Я знаю,и представляю тот штраф,который заплатит государство Украина Петру Порошенко )
показать весь комментарий
28.01.2022 13:19 Ответить
компенсирует тысячную часть что он заплатил и заплатит адвокатам из украденных денег у граждан Украины.
показать весь комментарий
28.01.2022 13:20 Ответить
Которые возьмут и у тебя в том числе))))
показать весь комментарий
28.01.2022 13:22 Ответить
а что ты смеешься? и у тебя тоже Оно и воровало и еще может получить.
показать весь комментарий
28.01.2022 13:33 Ответить
Зебобік , брись в будку і не відсвічуй
показать весь комментарий
28.01.2022 14:08 Ответить
Ваше фамилійо часом не Мосєйчук?
показать весь комментарий
28.01.2022 13:20 Ответить
и не Зелеблевотный и не Порохорвотный и не паРашист.......
показать весь комментарий
28.01.2022 13:21 Ответить
показать весь комментарий
28.01.2022 13:25 Ответить
Как же тебе 3,14деру живется?! )))
показать весь комментарий
28.01.2022 13:32 Ответить
Ёлки-палки! А как Порошенко издевался, политически преследуя, Михаила Саакашвили! То, что сейчас происходит с Порохом, это ему кара Небесная за совершенно несправедливо гонимого героя нашего времени Саакашвили. Порошенко искупит свой грех, когда будет загнан на крышу, как он это сделал с великим реформатором Саакашвили.
показать весь комментарий
28.01.2022 13:15 Ответить
))))что ж лять ваши судья разбегаются и судить не хотят?может у них извилин побольше чем у тебя....
показать весь комментарий
28.01.2022 13:16 Ответить
ти льюбовнік саакашвілі?
показать весь комментарий
28.01.2022 13:18 Ответить
Ну почему же не учит? Уж третий год Зеленский в президентах, а Пётр всё ещё на свободе.
показать весь комментарий
28.01.2022 13:43 Ответить
рейдерский пособник, вор порошенко должен сидеть в тюрьме... \\ л. жеглов\\
показать весь комментарий
28.01.2022 13:46 Ответить
Та ні, на нужнику, що буде споряджений на його могилці.
показать весь комментарий
28.01.2022 14:01 Ответить
він тролить.
Щоправда, невдало.
- т.зв. "порохобот"
показать весь комментарий
28.01.2022 15:03 Ответить
лорох хочет построить страну под себя и олигархов, а людей сделать своими рабами, зачем он 2018 г отжал акции минитарных акционеров без их согласия? рейдерство крышевал в пользу магнатов , идеи майдана использовал на свои и алигархов интересы
показать весь комментарий
28.01.2022 20:08 Ответить
Если вы прикалываетесь ,то извините -не поняла сразу)
показать весь комментарий
28.01.2022 15:10 Ответить
Не встигли довезти матеріали справи
Тоді виникають два питання:
1. Якого чорта призначили на сьогодні слухання справи, якщо не довезли матеріали справи?
(тепер їм потрібно два тижні, щоб довезти кілька папок із Печерськго суду до Київського апеляційного, https://www.google.com/maps/place/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4/@50.4438962,30.4851085,4573m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x707534dcfbd9d482!8m2!3d50.454331!4d30.5180228 відстань по прямій між якими 4,3 км )
2. Хто винен, що не довезли?
P.S. Ye? Glovo попросили би, так ті б за хвилин 15 вправилися. Я це до того, як от ця неповоротка бюрократична судова система тягне з нас соки і гроші, і НІЧОРТА НЕ РОБИТЬ!
показать весь комментарий
28.01.2022 14:19 Ответить
показать весь комментарий
29.01.2022 00:26 Ответить
 
 