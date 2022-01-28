Дело против Порошенко - это классические политические преследования в соответствии с практикой ЕСПЧ, - адвокаты Порошенко

Дело против Петра Порошенко – это классический образец политических преследований в соответствии с практикой ЕСПЧ, об этом заявил адвокат Игорь Головань, выступая в Киевском апелляционном суде.

Головань отметил – судебное заседание в апелляционной инстанции перенесено по надуманному поводу, пишет пресс-служба "ЕС", передает Цензор.НЕТ.

"Адвокаты нашего объединения несколько раз побывали здесь, мы ходатайствовали об ознакомлении со всеми материалами, мы представили свои документы, мы ознакомились с апелляционной жалобой прокуратуры и убедились, что ничего нового там нет, никаких правовых обоснований для применения мер против Петра Порошенко там нет и быть их не может. И мы были готовы сегодня представлять интересы Петра Порошенко", – сообщил Игорь Головань.

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"Хотел бы еще раз напомнить обществу: согласно решению ЕСПЧ, признаками политических преследований являются поспешные публичные заявления чиновников с оценкой квалификации расследуемых событий, фактически дискредитация, бездоказательная публичная оценка деятельности оппозиционной организации, унижение значения и отношения к оппозиции и особое отношение к расследованию. То есть все эти признаки политических преследований, закрепленных ЕСПЧ, мы видим здесь сейчас", – говорит Головань.

"Мы слышали вчера, как пресс-секретарь ГБР, которая проводила брифинг по поводу огромной трагедии, которая произошла в Днепре, все же значительную часть того брифинга посвятила Порошенко. То есть мы видим политическую мотивированность, мы видим и то, что руководствуется эта деятельность непосредственно из властных офисов, из Офиса Президента", – убежден адвокат.

"Мы напомним, что и сам президент Зеленский в своем интервью говорил об этом деле и давал свою оценку. Мы знаем, что народный депутат из провластной фракции по фамилии Дунда еще в прошлом году четко озвучил план, когда будет так называемое "подозрение" сделано, что оно будет сделана "под елку", и это было сделано в конце декабря, как мы знаем", – констатирует адвокат.

"То есть мы видим классические политические преследования, и это уже юридические термины, это уже сроки решений ЕСПЧ, которые, напомню, в Украине являются источником права. Поэтому еще раз напомню: нет у Порошенко обязанности давать показания в соответствии с законом, нет у Порошенко обязанности участвовать в процессуальных действиях, и именно поэтому, руководствуясь в этих правах, мы не дадим осуществлять эти шоу. Обязанность являться есть, пока действует это незаконное постановление Печерского суда, которое, мы надеемся, будет отменено. Однако никакого участия в шоу, которое они почему-то называют процессуальными действиями, не будет", – подчеркнул Игорь Головань.

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Вместе с тем, адвокат пятого Президента Илья Новиков в Киевском апелляционном суде сообщил журналистам, что дело против Петра Порошенко изначально было политическим, и события вокруг него это подтверждают. Он подчеркнул, что Петр Порошенко не будет участвовать в шоу, сценарий которого пишется на Банковой.

"Сегодня мы приехали в Апелляционный суд, и вроде бы из-за того, что не доставили материалы дела, заседание не состоится. Меня уже заранее "поздравили" с днем ​​рождения, потому что на мой день рождения на 11 февраля перенесли это заседание. Спасибо красно", – иронизирует Новиков.

"Мы видим, что это дело никогда не было чисто юридическим, – это чисто политическое дело. Мы видим, что оно полностью перешло в политическую плоскость, в плоскость пиара. Вы же понимаете, что это не какая-то спецоперация – привезти несколько папок с документами из Печерского суда, с Владимирской на Соломенскую в Апелляционный суд", – отмечает Илья Новиков.

"Почему так произошло? Почему не привезли эти материалы? И почему они оставили нашу апелляционную жалобу без рассмотрения? У меня есть определенные предположения. Происходит давление на Офис Генерального прокурора. Ирина Венедиктова дважды ушла в однодневный отпуск, когда нужно было подписать подозрение Порошенко и когда надо было согласовать ходатайство об аресте Порошенко. А сейчас она нам говорит – нет, все в порядке, я полностью согласна с моими подчиненными. Это не так. Вы это понимаете. Не ходят прокуроры в отпуск однодневный, когда все так", – отмечает адвокат.

"Была уже провокация, когда нам сообщили, что они якобы запланировали одновременный допрос Порошенко с Медведчуком. Мы знаем, что это не фейк. Они это планируют. И по нашему убеждению – это вообще главная цель. Они хотят сделать картинку, когда одновременно Порошенко с Медведчуком заходят в здание ГБР, чтобы потом рассказывать – вот смотрите они вместе. Это их план и сценарий", - считает Новиков.

"Еще раз говорим: Порошенко не будет сотрудничать с людьми, которые планируют эти картинки, эти сценарии и этот пиар. Он уже дал показания в июне прошлого года. Эти показания есть. Если ГБР говорит, что им вроде бы не хватает его показаний – нет, у них есть его показания", – говорит адвокат.

"Они ждут возможности показать вам это шоу. Это шоу не состоится - я вам это обещаю", - резюмирует Новиков.