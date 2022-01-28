Зеленский и руководители структур обороны должны прийти в Раду для обсуждения ситуации на границе, - нардеп "Голоса" Рахманин

Представители всех депутатских фракций и групп должны получить комплексную, системную информацию о том, что делается и что еще предстоит сделать для укрепления нашей обороноспособности.

Об этом заявил нардеп "Голоса" Сергей Рахманин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Сегодня у нас есть только отрывочные заявления некоторых официальных лиц. Время от времени о чем-то отчитывается министр обороны, руководитель Главного управления разведки, президент. Но системного представления о происходящем и какова стратегия ответов на возможную угрозу нового наступления России нет.

Если бы мы получили спокойную, здравомыслящую, системную информацию, слухов и паники было бы гораздо меньше. Когда поступает объективная информация, ее можно системно анализировать и объяснять людям так, чтобы избежать паники", - подчеркнул парламентарий.

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По его словам, риск военной эскалации до сих пор остается достаточно высоким.

Рахманин заявил, что необходимо созвать заседание Верховной Рады, куда должны прийти и главнокомандующий, и министр обороны, и министры стратегических отраслей промышленности, и секретарь Совета национальной безопасности, и министр внутренних дел.

"То есть все те люди, от которых так или иначе зависит большая и сложная система национальной безопасности и обороны", - подытожил нардеп.