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Новости Агрессия России против Украины Война
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Зеленский и руководители структур обороны должны прийти в Раду для обсуждения ситуации на границе, - нардеп "Голоса" Рахманин

Зеленский и руководители структур обороны должны прийти в Раду для обсуждения ситуации на границе, - нардеп

Представители всех депутатских фракций и групп должны получить комплексную, системную информацию о том, что делается и что еще предстоит сделать для укрепления нашей обороноспособности.

Об этом заявил нардеп "Голоса" Сергей Рахманин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Сегодня у нас есть только отрывочные заявления некоторых официальных лиц. Время от времени о чем-то отчитывается министр обороны, руководитель Главного управления разведки, президент. Но системного представления о происходящем и какова стратегия ответов на возможную угрозу нового наступления России нет.

Если бы мы получили спокойную, здравомыслящую, системную информацию, слухов и паники было бы гораздо меньше. Когда поступает объективная информация, ее можно системно анализировать и объяснять людям так, чтобы избежать паники", - подчеркнул парламентарий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для укрепления обороноспособности необходимо укомплектовать боевые подразделения, создать стратегические резервы и выделить средства на тероборону, - Порошенко

По его словам, риск военной эскалации до сих пор остается достаточно высоким.

Рахманин заявил, что необходимо созвать заседание Верховной Рады, куда должны прийти и главнокомандующий, и министр обороны, и министры стратегических отраслей промышленности, и секретарь Совета национальной безопасности, и министр внутренних дел.

"То есть все те люди, от которых так или иначе зависит большая и сложная система национальной безопасности и обороны", - подытожил нардеп.

Автор: 

ВР (29273) оборона (5229) Рахманин Сергей (120)


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Топ комментарии
+3
приходьте після 15,02,2022.
а поки що жарте шашлик.
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28.01.2022 12:50
+3
Вони не прийдуть, бо печуть каравай задля зустричі Уйла.
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28.01.2022 12:53
+3
Таке придумав! Їх уже грець-ма в Україні! А війна- то все "видумки" з першого до останнього слова (дЄрмак).
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28.01.2022 12:55
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приходьте після 15,02,2022.
а поки що жарте шашлик.
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28.01.2022 12:50 Ответить
Вони не прийдуть, бо печуть каравай задля зустричі Уйла.
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28.01.2022 12:53 Ответить
А депутатам від ОПЗЖ надати окремі папочки.
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28.01.2022 13:00 Ответить
А для таких як ти, які голосували за наркомана, що видадуть?
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28.01.2022 13:07 Ответить
Кому ще подякує Гетьманцев?
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28.01.2022 12:51 Ответить
Свій до свого по своє?
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28.01.2022 12:59 Ответить
Таке придумав! Їх уже грець-ма в Україні! А війна- то все "видумки" з першого до останнього слова (дЄрмак).
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28.01.2022 12:55 Ответить
и в Раду, и в РНБО, и на ТВ, и каждый день, что бы хоть начать уравновешивать мощную западную помощь действиями и словами высших лиц Украины
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28.01.2022 12:55 Ответить
Усі ці поставки озброєння, що зараз надходять в Україну, віслюку зеленському, як серпом по яйцях. Він три роки саботував виконання оборонзамовлення, щоб ***** в очі подивитись, а воно он як обернулося. І нічого він з цим зробити не може, бо зброя надходить не в залежності від зеленського
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28.01.2022 12:56 Ответить
Там до речі п'ятий борт із США вже приземлився.
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28.01.2022 12:57 Ответить
именно по этому его надо заставлять высказываться.
пусть раскрывается, быстрее запад ему покажет список его оффшорных счетов
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28.01.2022 13:03 Ответить
конечно президент должен докладывать дипутатам и раде что где и как.... но когда я думаю и все это знают сколько среди дипутатов фсбэшников. проросийских партий и сепаратистов и шпионов! то думаю... ну кому там секреты рассказывать военные.....они же и так всё знают от шпионов со спец служб которые ещё остались с времён яныка... и получили допуск с секретным документам многие... я думаю что никаких секретов от рашки ну примерно так ....90% так точно нет...предателями кишела и кишит до сих пор страна...((
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28.01.2022 12:57 Ответить
Кордон открыт, для встречи с караваем путенга .
Держите Вову семеро, он уже просто исстрадался заглянуть в рыбий глаз
убийце украинцев
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28.01.2022 13:01 Ответить
Навіщо ??? Щоб ви попи...діли трохи ... і що це щость дасть на краще.. Ні хріна. Щановні бл...депутати ви можете вислухати Міністра оборони як що вам потрібна якась інформація стосовни ситуації на кордоні а також Міністра закордоних справ щоб так би мовити мати все бічний вид. І все одно це буде проста балаканина. Показать які ви важні шишки ..На хрін пішли... Що ви падли робите для зміни той ситуаціїї на кордоні...?? А??? ТІЛЬКИ ПИ...ДИТЕ , МУТЕТЕ ЛЮДЕЙ І НАВОДИТЕ СМУТУ. ЩО вам падли не зрозуміло ?? Ну що такого складного .. в простій фразі " ПРИЙДУТЬ ВИБОРИ ЧЕРГОВІ ВИБОРИ БОРІТЬСЯ ЗА ВИБОРЦЯ ..ДОСТРОКОВО НІ ЧОГО НЕ БУДЕ ОКРІМ ЯК ЩО ПРИВЕДЕТЕ ДО БУНТУ ВАС ПОЗАЧЕРГОВО ПОСАДЯТЬ В ЯМУ.
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28.01.2022 13:01 Ответить
ЗЕторчОк у твого стоматолога така офуєнна анестезія, що ти хочеш провести під нею все життя?
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28.01.2022 13:03 Ответить
))) FY)))
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28.01.2022 13:10 Ответить
і настане день, коли ЗЕпітух скаже "я за нього не голосував"
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28.01.2022 13:12 Ответить
))) Петро Олексійович, твої ряди косить шиза....Тобі в партію другим номером треба брати хорошого лікаря по мізкам... і десяток санітарів .. он дивись що робиться з твоїми присіпаками... У міністра безпісюння кришу зірвало...
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28.01.2022 13:23 Ответить
Хто може відрізнити рандомну зелібобу від рандомного півня? Це ж одна і таж зграя.
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28.01.2022 13:26 Ответить
))) Та звісно що тобі рандомному все видніше.... Заспокойся ..все буде добре зараз санітари від Петра під'їдуть і ви разом в твоїй палаті влаштуєте мітинг про ти головного лікаря за свободу Петра Олексійовича....))))
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28.01.2022 13:32 Ответить
Я, кстаті, дуже задоволений Подоляком. Чувак вміло добиває Зєторчка. Дякую, Мішаня.
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28.01.2022 13:34 Ответить
Ну і добре що ти задоволений... дуже радий за тебе.... бачу ліки почали діяти і шизоврінічна кацапська матершинність в тебе почала знижуватись... Шановний. лікуйтесь вчасно... це піде вам на користь...або станите рослиною що піде накористь простим громадянам.))))
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28.01.2022 13:37 Ответить
Они на чемоданах ,их можно не ждать
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28.01.2022 13:13 Ответить
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28.01.2022 13:15 Ответить
 
 