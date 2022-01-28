Власть делает все, чтобы курс не пересек отметку 30 грн за $1, - "слуга народа" Арахамия
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уверяет, что власть делает все возможное, чтобы доллар не пересек отметку 30.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в Верховной Раде сказал глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.
"Но это непредсказуемый процесс", - заметил он и добавил: "Нацбанк выходит с интервенциями каждый день. За последние недели они очень нарастили количество денег, которые они "выбрасывают" на продажу долларов - 150-200 миллионов долларов, готовы выйти даже до 350 миллионов долларов, чтобы стабилизировать курс гривны.
По словам нардепа, чем меньше людей будет паниковать, тем стабильнее будет курс гривны.
"Чем больше людей будет паниковать, будут забирать депозиты, тем больше будет нагрузка на гривну, и она будет "проседать". Это обычный рыночный процесс", - подчеркнул Арахамия.
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робить, ще й багато: знищує середній та малий бізнес, розгоняє інвесторій, деребанить бюджет та виводе гроші в офшори, пускає расейский бізнес в Україну (вугілля, газ, є\є) та накладає санкції/штрафи на українсьих виробників по заявам расеян "они нам зарабативать мешают, внатуре!"
Влада робить все, щоб курс перетнув позначку 30 грн за $1, - "слуга народу" Арахамія
для цього нищить середній бізнес, фопі, інвестиції та ставить своїх людей на деребан бюджету та на контрабанду..