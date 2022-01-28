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Власть делает все, чтобы курс не пересек отметку 30 грн за $1, - "слуга народа" Арахамия

Власть делает все, чтобы курс не пересек отметку 30 грн за $1, -

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уверяет, что власть делает все возможное, чтобы доллар не пересек отметку 30.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в Верховной Раде сказал глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

"Но это непредсказуемый процесс", - заметил он и добавил: "Нацбанк выходит с интервенциями каждый день. За последние недели они очень нарастили количество денег, которые они "выбрасывают" на продажу долларов - 150-200 миллионов долларов, готовы выйти даже до 350 миллионов долларов, чтобы стабилизировать курс гривны.

По словам нардепа, чем меньше людей будет паниковать, тем стабильнее будет курс гривны.

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"Чем больше людей будет паниковать, будут забирать депозиты, тем больше будет нагрузка на гривну, и она будет "проседать". Это обычный рыночный процесс", - подчеркнул Арахамия.

Автор: 

валюта (3074) доллар (1576) курс (2094) НБУ (4836) Арахамия Давид (990) Слуга народа (2634)


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Топ комментарии
+52
Мендель в студию! Два твита и дело в шляпе!!!
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28.01.2022 13:02
+25
як це "не робить"?
робить, ще й багато: знищує середній та малий бізнес, розгоняє інвесторій, деребанить бюджет та виводе гроші в офшори, пускає расейский бізнес в Україну (вугілля, газ, є\є) та накладає санкції/штрафи на українсьих виробників по заявам расеян "они нам зарабативать мешают, внатуре!"
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28.01.2022 13:07
+22
знов арахамия зізнався:
Влада робить все, щоб курс перетнув позначку 30 грн за $1, - "слуга народу" Арахамія

для цього нищить середній бізнес, фопі, інвестиції та ставить своїх людей на деребан бюджету та на контрабанду..
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28.01.2022 13:05
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Тратит на поддержку нужного курса золотой запас, который при Порохе отложился? Все по заветам Януковоща, чтоб лохторат смотрел на курс и нахваливал "стабильность". Только вот даже до этого рыги в ЗЕленой шкуре не дотягивают- кредиты на ланосы никто уже не дает
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28.01.2022 21:20 Ответить
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