Власть делает все, чтобы курс не пересек отметку 30 грн за $1, - "слуга народа" Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уверяет, что власть делает все возможное, чтобы доллар не пересек отметку 30.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в Верховной Раде сказал глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

"Но это непредсказуемый процесс", - заметил он и добавил: "Нацбанк выходит с интервенциями каждый день. За последние недели они очень нарастили количество денег, которые они "выбрасывают" на продажу долларов - 150-200 миллионов долларов, готовы выйти даже до 350 миллионов долларов, чтобы стабилизировать курс гривны.

По словам нардепа, чем меньше людей будет паниковать, тем стабильнее будет курс гривны.

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"Чем больше людей будет паниковать, будут забирать депозиты, тем больше будет нагрузка на гривну, и она будет "проседать". Это обычный рыночный процесс", - подчеркнул Арахамия.