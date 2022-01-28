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Нуланд пошутила о запуске российской водки через "Северный поток-2": В Кремле отреагировали

Нуланд пошутила о запуске российской водки через

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд пошутила о "Северном потоке - 2", заявив, что было бы хорошо запустить по газопроводу водку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт департамента США.

Во время брифинга журналист заявил Нуланд, что газопровод "Северный поток - 2" уже достроен и он может использоваться для поставки чего-либо - оливкового масла, газа или водки.

"Водка это было бы очень хорошо. Оливковое масло – было бы очень хорошо", - сказала Нуланд.

"Как любит говорить сенатор Круз, я не часто цитирую его, но как он любит говорить, сейчас это кусок металла на дне океана. Он должен иметь нормативные утверждения. И ни один газ не будет протекать через него, пока это не произойдет", - добавила замгоссекретаря США.

В Кремле уже отреагировали на слова Нуланда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В случае вторжения России в Украину "Северный поток-2" будет остановлен, - Нуланд

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил: "Послушайте, какие-либо попытки шутить - это уже позитив в этой ситуации. Пусть они лучше шутят, чем занимаются нагнетанием напряженности в Европе".

Автор: 

водка (183) Песков Дмитрий (1932) россия (96086) Северный поток (1458) Нуланд Виктория (314)


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Топ комментарии
+31
Посадят кацапов на бутылку, в случае вторжения в Украину, можешь даже не сомневаться
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28.01.2022 13:14
+20
Все они могут. Не успевают просто. Брагой выпивают.
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28.01.2022 13:15
+15
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28.01.2022 13:18
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**********...ну-ну...
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28.01.2022 13:12 Ответить
Посадят кацапов на бутылку, в случае вторжения в Украину, можешь даже не сомневаться
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28.01.2022 13:14 Ответить
Висловлювання "пЄскова" свідчить про те, що вони почали це усвідомлювати
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28.01.2022 13:32 Ответить
а за Крым их куда посадят?
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28.01.2022 16:35 Ответить
в "москва 2042" Войновича описан не только фуйло и его банда, но и було щось таке про "лайнопровод", по якому з резервації під назвою "ссср/расея" качали натуральні добрива на Захід..
ну, ті, що ще не встигли з'ясти самі кацапи..
як там лозунг в них?

"Граждане получают товары и услуги лишь после сдачи этого продукта, который потом поступает за границу врагам по говнопроводу (бывшие нефте- и газопроводы: «Кто сдает продукт вторичный, тот питается отлично»"
https://snob.ru/entry/163900
Тогда Войнович чудесным образом угадал основные черты современного нам политического устройства. Вот они:

1) Коммунизм построен в отдельно взятом городе - Москве. Ее жители живут намного лучше, чем жители остальной страны. Разумеется, доступ из провинции в Москву надежно перекрыт. Разрыв в уровне жизни между столицей и провинцией, концентрация власти в столице была высокой и в СССР, но в современной России она достигла невиданных масштабов. Москва высасывает всю жизнь, все соки из провинции - эту черту современной жизни Войнович гениально предсказал из 1986-го. Ограды, колючая проволока, минные поля не пускают в столицу провинциалов, сами же они поставляют в нее всю свою продукцию.

2) Правящая элита - слившиеся в экстазе кагэбэшники, партийцы и православные. Никаких противоречий между этими ветвями власти нет (КПГБ - коммунистическая партия госбезопасности). Руководящую роль играют спецслужбы, они находятся в полной гармонии с остальными двумя ветвями власти. Церковь кооптирована в правящую элиту за большие возможности в воспитании народа, недооценивавшиеся в СССР.

3) В основе власти - пропаганда. Она непрерывно доносится буквально из каждого утюга. Это не какое-то дополнительное, а прямо важнейшее условие существование всей системы.

4) Безопасность превыше всего. Во главе страны - простой парень, карьерист из бедной семьи, кагэбэшник Леша Букашев - сам осколок СССР, вместе с коллегами придумавший, как продлить его существование. Хранение гостайн (тайной является все) от врагов, которые повсюду, и постоянные доносы обо всех «заговорах, действиях, высказываниях и мыслях» - обязанность каждого гражданина, запечатленная даже в клятве гражданина. Все выпускники школ являются секретными агентами госбезопасности. Спецслужбы и полиция имеют абсолютную власть над людьми. При этом враждующие спецслужбы - БЕЗО (наследник КГБ) и ЦРУ переплелись так, что каждая из них наводнена агентами другой, и теперь даже «уборщицу нельзя нанять без согласия Вашингтона»: невозможно понять, кто на кого работает. Все иностранные агенты, - вспоминал свой роман сам Войнович, когда иностранным агентом объявили «Мемориал». Сравните это с нынешними разговорами о том, что повышение пенсионного возраста придумал вашингтонский обком!
и т.д..
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28.01.2022 13:39 Ответить
так ГОРИЛКА ЭТО УКРАИНА А В РАШКЕ ГУТАЛИН...или 3-й ОДЕКОЛОН или БОЯРЫШНИК... они даже самограй не могут сварить....
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28.01.2022 13:13 Ответить
Все они могут. Не успевают просто. Брагой выпивают.
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28.01.2022 13:15 Ответить
Згадалось... В 89 році під час зборів приписного складу(по надродному партізанов) в кунзі виявив дві каністри шмурдяка на основі томатної пасти - ну любив перевіряти особовий склад. Коли перед строєм вилив це пойло в каналізацію,то вічайдушні алканавти кричали: "Капитан!Да ты садюга"!
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28.01.2022 18:34 Ответить
На расії за таке можуть вбити. Дуже необережно Ви вчинили. Дуже. Не врахували менталітет та різного роду залежності особового складу!
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29.01.2022 08:53 Ответить
Бачите це було ще в 1989році, коли ще хоч якась дисципліна була. Ну і головне : я був при виконанні - черговим по частині з ПМ та 16 патронів. А після служби тих лигарів я не боявся - дещо знав і міг. Було це в Кунгурі що десь 80км біля Пермі. До речі місцеві прапорщики казали:"Командир! Ты чого озверел. Ну вылил одну- а вторую нам канистру отдал бы".
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29.01.2022 09:12 Ответить
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28.01.2022 13:18 Ответить
Свинопсы - унтерменши. Нуланд это понимает
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28.01.2022 13:13 Ответить
100% не зря же им еще немчура погоняло "руссише швайн" навсегда приклеила..
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28.01.2022 13:39 Ответить
Когда над неприятелем смеются, значит, он не так уже и страшен. В московии любую фразу пытаются вывернуть в свою пользу
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28.01.2022 13:21 Ответить
«Пєсков заявив: "Послухайте, хоч би якісь спроби жартувати - це вже позитив у цій ситуації Нехай вони краще жартують, ніж займаються нагнітанням напруженості». З недосказаного вусатою діркою: «…А то по ПП2 потече кацапський дрист до німців, якщо будуть так лякати.»
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28.01.2022 13:22 Ответить
То не дуже і жарт. В газ можна підмішати що хочеш і за вечір потруїти купу народу.
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28.01.2022 13:26 Ответить
Настоянку глоду до німців- їм повинно сподобатись… схоже що вони саме є братами фєдєрастів…
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28.01.2022 13:27 Ответить
Прежде чем качать парашную палёнку в Европу, надо получить разрешение у правообладателя:
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28.01.2022 13:31 Ответить
Головне щоби з горівкою зелені вічливі чоловічки до ЄС не прийшли по трубі.
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28.01.2022 13:32 Ответить
Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд пожартувала про "Північний потік - 2", заявивши, що було б добре запустити газопроводом горілку. Джерело:
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28.01.2022 13:33 Ответить
Як би Євросоюзу не довелося тією трубою реверсом в росію горілку закачувати коли у кацапів нафта і газ перестануть купуватися і буде реальний шанс, що 150 млн. голодних кацапів ломануться з похмелюги напролом через кордон до німців з криком: "Можем повторить!"
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28.01.2022 13:39 Ответить
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28.01.2022 13:41 Ответить
Кацапня швидше удавиться ніж вильє вотку в трубу.
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28.01.2022 13:43 Ответить
так трубу можно и в обратную сторону использовать, к примеру можно в сторону рашки использовать как канализацию
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28.01.2022 13:45 Ответить
Так русская водка всегда была дерьмом.
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28.01.2022 13:47 Ответить
Это фейк что русская водка хорошего качества.
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28.01.2022 13:48 Ответить
Українська горілка нічим не краща - виготовляється за тією ж самою технологією на приватизованих після совка заводах з додаванням крохмалу до 75% і сморід глушать конячою дозою гліцерину.
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28.01.2022 14:03 Ответить
Украинская водка десятилетиями занимает призовые или первые места на конкурсах мировых водочных брендов. Водка России и близко рядом не стояла. Не надо трындеть.
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28.01.2022 16:35 Ответить
А ще по трубі можна переганяти щурів , або перекачувати морську воду Балтики з рашки до німчури і навпаки .
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28.01.2022 13:57 Ответить
тролит с учетом национальных особенностей
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28.01.2022 14:01 Ответить
90% водки производится в Европе. А лидер по брендам и литрам Украина. 3 из топ-5 крупнейших производителей из Украины.
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28.01.2022 20:11 Ответить
херова у них горілка
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28.01.2022 14:04 Ответить
можно еще просушить укроп
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28.01.2022 14:14 Ответить
Смеяться можно, а вот по нашей трубе что качать будут, это реальность? Все озабочены чьей то трубой, а о своей не думают. А время придет и скоро.
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28.01.2022 14:20 Ответить
Трапеза во мгле" С. Скрепецкий
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28.01.2022 15:05 Ответить
Если эту трубу откроют, по ней полезут московиты.
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28.01.2022 15:31 Ответить
 
 