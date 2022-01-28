Нуланд пошутила о запуске российской водки через "Северный поток-2": В Кремле отреагировали

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд пошутила о "Северном потоке - 2", заявив, что было бы хорошо запустить по газопроводу водку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт департамента США.

Во время брифинга журналист заявил Нуланд, что газопровод "Северный поток - 2" уже достроен и он может использоваться для поставки чего-либо - оливкового масла, газа или водки.

"Водка это было бы очень хорошо. Оливковое масло – было бы очень хорошо", - сказала Нуланд.

"Как любит говорить сенатор Круз, я не часто цитирую его, но как он любит говорить, сейчас это кусок металла на дне океана. Он должен иметь нормативные утверждения. И ни один газ не будет протекать через него, пока это не произойдет", - добавила замгоссекретаря США.

В Кремле уже отреагировали на слова Нуланда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В случае вторжения России в Украину "Северный поток-2" будет остановлен, - Нуланд

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил: "Послушайте, какие-либо попытки шутить - это уже позитив в этой ситуации. Пусть они лучше шутят, чем занимаются нагнетанием напряженности в Европе".