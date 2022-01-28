Нуланд пошутила о запуске российской водки через "Северный поток-2": В Кремле отреагировали
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд пошутила о "Северном потоке - 2", заявив, что было бы хорошо запустить по газопроводу водку.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт департамента США.
Во время брифинга журналист заявил Нуланд, что газопровод "Северный поток - 2" уже достроен и он может использоваться для поставки чего-либо - оливкового масла, газа или водки.
"Водка это было бы очень хорошо. Оливковое масло – было бы очень хорошо", - сказала Нуланд.
"Как любит говорить сенатор Круз, я не часто цитирую его, но как он любит говорить, сейчас это кусок металла на дне океана. Он должен иметь нормативные утверждения. И ни один газ не будет протекать через него, пока это не произойдет", - добавила замгоссекретаря США.
В Кремле уже отреагировали на слова Нуланда.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил: "Послушайте, какие-либо попытки шутить - это уже позитив в этой ситуации. Пусть они лучше шутят, чем занимаются нагнетанием напряженности в Европе".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ну, ті, що ще не встигли з'ясти самі кацапи..
як там лозунг в них?
"Граждане получают товары и услуги лишь после сдачи этого продукта, который потом поступает за границу врагам по говнопроводу (бывшие нефте- и газопроводы: «Кто сдает продукт вторичный, тот питается отлично»"
https://snob.ru/entry/163900
Тогда Войнович чудесным образом угадал основные черты современного нам политического устройства. Вот они:
1) Коммунизм построен в отдельно взятом городе - Москве. Ее жители живут намного лучше, чем жители остальной страны. Разумеется, доступ из провинции в Москву надежно перекрыт. Разрыв в уровне жизни между столицей и провинцией, концентрация власти в столице была высокой и в СССР, но в современной России она достигла невиданных масштабов. Москва высасывает всю жизнь, все соки из провинции - эту черту современной жизни Войнович гениально предсказал из 1986-го. Ограды, колючая проволока, минные поля не пускают в столицу провинциалов, сами же они поставляют в нее всю свою продукцию.
2) Правящая элита - слившиеся в экстазе кагэбэшники, партийцы и православные. Никаких противоречий между этими ветвями власти нет (КПГБ - коммунистическая партия госбезопасности). Руководящую роль играют спецслужбы, они находятся в полной гармонии с остальными двумя ветвями власти. Церковь кооптирована в правящую элиту за большие возможности в воспитании народа, недооценивавшиеся в СССР.
3) В основе власти - пропаганда. Она непрерывно доносится буквально из каждого утюга. Это не какое-то дополнительное, а прямо важнейшее условие существование всей системы.
4) Безопасность превыше всего. Во главе страны - простой парень, карьерист из бедной семьи, кагэбэшник Леша Букашев - сам осколок СССР, вместе с коллегами придумавший, как продлить его существование. Хранение гостайн (тайной является все) от врагов, которые повсюду, и постоянные доносы обо всех «заговорах, действиях, высказываниях и мыслях» - обязанность каждого гражданина, запечатленная даже в клятве гражданина. Все выпускники школ являются секретными агентами госбезопасности. Спецслужбы и полиция имеют абсолютную власть над людьми. При этом враждующие спецслужбы - БЕЗО (наследник КГБ) и ЦРУ переплелись так, что каждая из них наводнена агентами другой, и теперь даже «уборщицу нельзя нанять без согласия Вашингтона»: невозможно понять, кто на кого работает. Все иностранные агенты, - вспоминал свой роман сам Войнович, когда иностранным агентом объявили «Мемориал». Сравните это с нынешними разговорами о том, что повышение пенсионного возраста придумал вашингтонский обком!
и т.д..